اسماء أوائل نتيجة الثانوية العامة 2017 نتائج الطلاب بالاسم

اوائل الثانوية العامة 2017

اوائل الثانوية العامة 2017

مصريات – كتبت رانيا عمر: بعد تكتم دام لاكثر من اسبوعين، وتضارب بالتصريحات والشائعات حول انتهاء اعمال تصحيح امتحانات طلاب الشهادة الثانوية العامة 2017، اصبح معلوماً الموعد النهائي الذي ستصدر به النتيجة رسمياً، حيث وكما صرح وزير التربية والتعليم في اتصال هاتفي مساء الامس مع احدى القنوات الفضائية ،بان النتيجة ستعلن رسمياً في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الاربعاء 12 يوليو 2017، وقال السيد وزير التربية والتعليم بانه سيقوم بالاتصال مع اوائل الثانوية العامة 2017 بنفسه، وذلك لتهنئتهم بالتفوق.

وكانت الكنترولات ال 11 قد انتهت من اعمال التصحيح، وتحديداً، منذ يوم السبت، كما انتهت أعمال التقدير الخاصة بصدور نتائج الطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2017 بنظاميها القديم والجديد، في القطاعات الأربعة القاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط، والتي يبلغ عددها الكلي 11 كنترولاً.

كما انهت اللجان مساء البارحة تطبيق قواعد الرأفة للطلاب المعرضين للرسوب والتي اشيع بانها في مادة أو اثنتين بواقع 3 درجات للمادة التي تكون فيها النهاية الكبرى 50 ودرجة ونصف الدرجة للمواد التي لا تتعدي 25 درجة، وذلك طبقا للقواعد التي حددتها وزارة التربية والتعليم سابقاً.

هذا وقد يرجع سبب التكتم على تحديد موعد مسبق لاعلان النتيجة، هو الخشية من تسربها على الانترنت قبل ظهورها الرسمي من قبل الوزارة.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ان عمل الكنترولات في قطاع نتائج الامتحانات قد انتهى، وسيقوم وزير التربية والتعليم بالمصادقة عليها في الموعد المذكور اعلاه.

وأضاف المصدر من وزارة التربية والتعليم لموقع مصريات، ان الإدارة العامة للامتحانات تلقت كراسات إجابة الطلاب الأوائل في نتائج الشهادة الثانوية الصف الثالث الثانوى على كل قطاع من القطاعات الأربعة وحددت اوائل الثانوية العامة 2017 بالاسم العلمي والأدبي من جملة الناجحين وذلك عند اعادة تقدير أوراقهم في الإدارة العامة للامتحانات للاختيار والمفاضلة بينهم.

أشار مصدر وزارة التربية والتعليم الى أن الكنترولات انتهت من يوم السبت في إزالة السرية عن أوراق الاجابات الخاصة بطلاب الثانوية العامة بالنظام الجديد والنظام القديم، وتم بعد إزالة السرية إعداد الكشوف الخاصة بالرصد، وتشمل أسماء الطلاب بارقام الجلوس ودرجات نتيجة الثانوية العامة 2017 بالاسم والحاصل عليها الطالب في كل مادة.

كما جرى اعداد الاحصاءات الخاصة حسب نتيجة الثانوية العامة 2017 بعد انتهاء أعمال المراجعة النهائية.

وسيتم نشر صور وجميع اسماء أوائل الثانوية 2017 للفرعين العلمي والادبي على صفحات مصريات، ويمكن مشاهدتها هنا حال اعلانها رسمياً اليوم.

يوتيوب فيديو شاهد وزير التربية والتعليم يبلغ اوائل الثانوية العامة 2017 ويهنئهم

ويمكن متابعة اخبار اعلان النتيجة لكافة بقية الطلاب بالضغط هنا: http://thanwya.moe.gov.eg

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اسماء أوائل نتيجة الثانوية العامة 2017 نتائج الطلاب بالاسم

11/07/2017 746 تعليق نتيجة الثانوية العامة , , , , , , , , , , , , , , ,
746 comments
  4. محمد السيدعبدالحيم سليمان المنسى 01/08/2016 13:22 -

    بالله طمنونى

  5. مجد محمد بشار طيفور 26/07/2016 15:13 -

    رقم جلوسي 201079
    علمي رياضة نظام حديث
    مدرستي منيل الروضة
    مركزي فؤاد جلال الاعدادية بمصر القديمة

  7. محمد محمد سليم 26/07/2016 04:14 -

    نتيجة سالمين السعيد حسن سليم

  8. منال عصام الدين عبدالشكور 25/07/2016 23:37 -

    عايزة اعرف النتيجة بتاعتي ضروري

  9. منال عصام الدين عبدالشكور 25/07/2016 23:31 -

    ادبي نظام حديث محافظة القاهرة

  10. لمياء خالد ابراهيم توني 25/07/2016 20:08 -

    اريد نتيجه الثانويه المنيا ملوي

  12. اميره نبيل محمود فؤاد 25/07/2016 01:09 -

    نتيجه الثانويه العامه 2016 بالاسم فقط

  13. ندي محمد إبراهيم عبدالرازق الشوربجي 25/07/2016 00:35 -

    نظام حديث محافظة القاهرة

  14. نادر عاطف فتحى عيد خطاب 25/07/2016 00:24 -

    نظام حديث 2016 الاسكندرية

  15. نادر عاطف فتحى عيد خطاب 25/07/2016 00:20 -

    محافظة الاسكندرية نظام حديث 2016

  16. وفاء محمد عادل فاضل احمد الجندى 24/07/2016 22:46 -

    نتيجه الثانويه العامه شعبه علوم محافظه الجيزه

  17. محمد عادل التهامي الشيخ - طنطا -- رياضيات -نظام حديث 24/07/2016 15:04 -

    ارجو ارسال النتيجه علي – الاسم — محمد عادل التهامي الشيخ – محافظة الغربيه – قسم رياضيات -نظام حديث

  18. الاء شفيق عبدالمرضي 24/07/2016 13:12 -

    بالتوفيق ان شاء الله

  19. حسين جمال عبد الناصر حسين حسن 24/07/2016 12:22 -

    علمى رياضة حديث الساحل التعليمىة – شمال القاهرة محافظة القاهرة

  20. بسنت رأفت محمد محمود عويس 24/07/2016 12:12 -

    نتيجه بسنت رأفت ثانويه عامه ادبى

  21. دنيا 15/07/2015 03:49 -

    دنيا مجدي الشيتي الشعبة علمي مدرسة طلعب حرب المحلة الكبري

  25. Amona 14/07/2015 13:50 -

    عاوزه نتيجة الرقم ده835313 علمي رياصه الاقصر

  27. طارف عبد المحسن 14/07/2015 10:43 -

    هلكنا من الانتظار ارجوووووووكم النتائج

  28. رضوى نور الدين جابر 14/07/2015 07:13 -

    نحن مستنين بفارغ الصبر 

  30. اميمة رضوان منيسى عبدالله 14/07/2015 07:11 -

    بالله عليكم عايزين نطمن كلنا فى قلق يارب فرحة 

  31. هاجر احمد عبدالله 14/07/2015 05:56 -

    هاجر احمد عبدالله 
    308624

  33. إسراء محمد عبد العاطى زهران 14/07/2015 01:48 -

    انا من المنوفية ورقم جلوسى ٣١٣١٨٧ مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية بسنتريس وعاوزة اعرف نتيجتى

  34. faten mohamed 13/07/2015 18:44 -

    عايزه اعرف نتيجتى بسرعه من فضلكم

  35. نهيله عبد السلام نبوي 13/07/2015 15:08 -

    النتيجه لو سمحتو

  36. ايه احمد مغربي 11/07/2015 18:14 -

    عاوزه اعرف نتيجتى لو سمحتم انا رقم جلوسي 586390

  37. محمد عبدللة 10/07/2015 19:45 -

    هى النتيجة نظام حديث ظهرت

  38. آية خلف عبد الحميد عبد الله خليفة 10/07/2015 17:18 -

    نتيجة الثانوية العامة بورسعيد 2015 ادبي

  39. منة محافظة القليوبية 07/07/2015 19:26 -

    عايزة اعرف نتيجتى

  41. علي قايد 08/08/2014 09:49 -

      عايز عارف النتجه باسرع وقت ممكن 445609افيدوني جزاكم الله خيرا 

  42. مودى مادو 21/07/2014 01:36 -

    لو سمحتو النتيجة عالميل . ادارة شرق الزقازيق . نظام حديث علم علوم . شيماء عبدالعاطى على جادو

  43. مودى مادو 21/07/2014 01:26 -

    نتيجة نظام حديث علم علوم . شيماء عبدالعاطى على . ادارة شرق الزقازيق

  44. أحمد محمد أحمد على 18/07/2014 23:00 -

    ممكن أعرف نتيجة رحاب محمد مصيلحى بمدرسة بنها الثانوية بنات

  45. نها 17/07/2014 04:53 -

    عاوزه نتيجه رضوى محمد رضا شاذلى احمد مدرسه سيزا نبراوى التجمع الخامس القاهره

  46. هدير هاشم عبد الحليم 16/07/2014 15:24 -

    علمي علوم محافظه الجيزه نظام حديث

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