اسماء أوائل نتيجة الثانوية العامة 2017 نتائج الطلاب بالاسم

اوائل الثانوية العامة 2017

مصريات – كتبت رانيا عمر: بعد تكتم دام لاكثر من اسبوعين، وتضارب بالتصريحات والشائعات حول انتهاء اعمال تصحيح امتحانات طلاب الشهادة الثانوية العامة 2017، اصبح معلوماً الموعد النهائي الذي ستصدر به النتيجة رسمياً، حيث وكما صرح وزير التربية والتعليم في اتصال هاتفي مساء الامس مع احدى القنوات الفضائية ،بان النتيجة ستعلن رسمياً في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الاربعاء 12 يوليو 2017، وقال السيد وزير التربية والتعليم بانه سيقوم بالاتصال مع اوائل الثانوية العامة 2017 بنفسه، وذلك لتهنئتهم بالتفوق.

وكانت الكنترولات ال 11 قد انتهت من اعمال التصحيح، وتحديداً، منذ يوم السبت، كما انتهت أعمال التقدير الخاصة بصدور نتائج الطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2017 بنظاميها القديم والجديد، في القطاعات الأربعة القاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط، والتي يبلغ عددها الكلي 11 كنترولاً.

كما انهت اللجان مساء البارحة تطبيق قواعد الرأفة للطلاب المعرضين للرسوب والتي اشيع بانها في مادة أو اثنتين بواقع 3 درجات للمادة التي تكون فيها النهاية الكبرى 50 ودرجة ونصف الدرجة للمواد التي لا تتعدي 25 درجة، وذلك طبقا للقواعد التي حددتها وزارة التربية والتعليم سابقاً.

هذا وقد يرجع سبب التكتم على تحديد موعد مسبق لاعلان النتيجة، هو الخشية من تسربها على الانترنت قبل ظهورها الرسمي من قبل الوزارة.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ان عمل الكنترولات في قطاع نتائج الامتحانات قد انتهى، وسيقوم وزير التربية والتعليم بالمصادقة عليها في الموعد المذكور اعلاه.

وأضاف المصدر من وزارة التربية والتعليم لموقع مصريات، ان الإدارة العامة للامتحانات تلقت كراسات إجابة الطلاب الأوائل في نتائج الشهادة الثانوية الصف الثالث الثانوى على كل قطاع من القطاعات الأربعة وحددت اوائل الثانوية العامة 2017 بالاسم العلمي والأدبي من جملة الناجحين وذلك عند اعادة تقدير أوراقهم في الإدارة العامة للامتحانات للاختيار والمفاضلة بينهم.

أشار مصدر وزارة التربية والتعليم الى أن الكنترولات انتهت من يوم السبت في إزالة السرية عن أوراق الاجابات الخاصة بطلاب الثانوية العامة بالنظام الجديد والنظام القديم، وتم بعد إزالة السرية إعداد الكشوف الخاصة بالرصد، وتشمل أسماء الطلاب بارقام الجلوس ودرجات نتيجة الثانوية العامة 2017 بالاسم والحاصل عليها الطالب في كل مادة.

كما جرى اعداد الاحصاءات الخاصة حسب نتيجة الثانوية العامة 2017 بعد انتهاء أعمال المراجعة النهائية.

وسيتم نشر صور وجميع اسماء أوائل الثانوية 2017 للفرعين العلمي والادبي على صفحات مصريات، ويمكن مشاهدتها هنا حال اعلانها رسمياً اليوم.

يوتيوب فيديو شاهد وزير التربية والتعليم يبلغ اوائل الثانوية العامة 2017 ويهنئهم

ويمكن متابعة اخبار اعلان النتيجة لكافة بقية الطلاب بالضغط هنا: http://thanwya.moe.gov.eg

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اسماء أوائل نتيجة الثانوية العامة 2017 نتائج الطلاب بالاسم