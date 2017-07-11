اسماء أوائل نتيجة الثانوية العامة 2017 نتائج الطلاب بالاسم

اوائل الثانوية العامة 2017
مصريات – كتبت رانيا عمر: بعد تكتم دام لاكثر من اسبوعين، وتضارب بالتصريحات والشائعات حول انتهاء اعمال تصحيح امتحانات طلاب الشهادة الثانوية العامة 2017، اصبح معلوماً الموعد النهائي الذي ستصدر به النتيجة رسمياً، حيث وكما صرح وزير التربية والتعليم في اتصال هاتفي مساء الامس مع احدى القنوات الفضائية ،بان النتيجة ستعلن رسمياً في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الاربعاء 12 يوليو 2017، وقال السيد وزير التربية والتعليم بانه سيقوم بالاتصال مع اوائل الثانوية العامة 2017 بنفسه، وذلك لتهنئتهم بالتفوق.
وكانت الكنترولات ال 11 قد انتهت من اعمال التصحيح، وتحديداً، منذ يوم السبت، كما انتهت أعمال التقدير الخاصة بصدور نتائج الطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2017 بنظاميها القديم والجديد، في القطاعات الأربعة القاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط، والتي يبلغ عددها الكلي 11 كنترولاً.
كما انهت اللجان مساء البارحة تطبيق قواعد الرأفة للطلاب المعرضين للرسوب والتي اشيع بانها في مادة أو اثنتين بواقع 3 درجات للمادة التي تكون فيها النهاية الكبرى 50 ودرجة ونصف الدرجة للمواد التي لا تتعدي 25 درجة، وذلك طبقا للقواعد التي حددتها وزارة التربية والتعليم سابقاً.
هذا وقد يرجع سبب التكتم على تحديد موعد مسبق لاعلان النتيجة، هو الخشية من تسربها على الانترنت قبل ظهورها الرسمي من قبل الوزارة.
وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ان عمل الكنترولات في قطاع نتائج الامتحانات قد انتهى، وسيقوم وزير التربية والتعليم بالمصادقة عليها في الموعد المذكور اعلاه.
وأضاف المصدر من وزارة التربية والتعليم لموقع مصريات، ان الإدارة العامة للامتحانات تلقت كراسات إجابة الطلاب الأوائل في نتائج الشهادة الثانوية الصف الثالث الثانوى على كل قطاع من القطاعات الأربعة وحددت اوائل الثانوية العامة 2017 بالاسم العلمي والأدبي من جملة الناجحين وذلك عند اعادة تقدير أوراقهم في الإدارة العامة للامتحانات للاختيار والمفاضلة بينهم.
أشار مصدر وزارة التربية والتعليم الى أن الكنترولات انتهت من يوم السبت في إزالة السرية عن أوراق الاجابات الخاصة بطلاب الثانوية العامة بالنظام الجديد والنظام القديم، وتم بعد إزالة السرية إعداد الكشوف الخاصة بالرصد، وتشمل أسماء الطلاب بارقام الجلوس ودرجات نتيجة الثانوية العامة 2017 بالاسم والحاصل عليها الطالب في كل مادة.
كما جرى اعداد الاحصاءات الخاصة حسب نتيجة الثانوية العامة 2017 بعد انتهاء أعمال المراجعة النهائية.
وسيتم نشر صور وجميع اسماء أوائل الثانوية 2017 للفرعين العلمي والادبي على صفحات مصريات، ويمكن مشاهدتها هنا حال اعلانها رسمياً اليوم.
يوتيوب فيديو شاهد وزير التربية والتعليم يبلغ اوائل الثانوية العامة 2017 ويهنئهم
ويمكن متابعة اخبار اعلان النتيجة لكافة بقية الطلاب بالضغط هنا: http://thanwya.moe.gov.eg
جزاكم الله عنا خير
داير نتيجتي ضرورية
459918
بالله طمنونى
رقم جلوسي 201079
علمي رياضة نظام حديث
مدرستي منيل الروضة
مركزي فؤاد جلال الاعدادية بمصر القديمة
عاوز نتيجة اختى
نتيجة سالمين السعيد حسن سليم
عايزة اعرف النتيجة بتاعتي ضروري
ادبي نظام حديث محافظة القاهرة
اريد نتيجه الثانويه المنيا ملوي
اسراء عاطف سويد
طنبدى
نتيجه الثانويه العامه 2016 بالاسم فقط
نظام حديث محافظة القاهرة
نظام حديث 2016 الاسكندرية
محافظة الاسكندرية نظام حديث 2016
نتيجه الثانويه العامه شعبه علوم محافظه الجيزه
ارجو ارسال النتيجه علي – الاسم — محمد عادل التهامي الشيخ – محافظة الغربيه – قسم رياضيات -نظام حديث
بالتوفيق ان شاء الله
علمى رياضة حديث الساحل التعليمىة – شمال القاهرة محافظة القاهرة
نتيجه بسنت رأفت ثانويه عامه ادبى
دنيا مجدي الشيتي الشعبة علمي مدرسة طلعب حرب المحلة الكبري
رقم جلوسى 661041
نتيجة
رقم الجلوس 809284
عاوزه نتيجة الرقم ده835313 علمي رياصه الاقصر
اريد النتيجة 125270
هلكنا من الانتظار ارجوووووووكم النتائج
نحن مستنين بفارغ الصبر
بالله عليكم طمنونى
بالله عليكم عايزين نطمن كلنا فى قلق يارب فرحة
هاجر احمد عبدالله
308624
النتيجة امتا
انا من المنوفية ورقم جلوسى ٣١٣١٨٧ مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية بسنتريس وعاوزة اعرف نتيجتى
عايزه اعرف نتيجتى بسرعه من فضلكم
النتيجه لو سمحتو
عاوزه اعرف نتيجتى لو سمحتم انا رقم جلوسي 586390
هى النتيجة نظام حديث ظهرت
نتيجة الثانوية العامة بورسعيد 2015 ادبي
عايزة اعرف نتيجتى
CONGRATULATION
عايز عارف النتجه باسرع وقت ممكن 445609افيدوني جزاكم الله خيرا
لو سمحتو النتيجة عالميل . ادارة شرق الزقازيق . نظام حديث علم علوم . شيماء عبدالعاطى على جادو
نتيجة نظام حديث علم علوم . شيماء عبدالعاطى على . ادارة شرق الزقازيق
ممكن أعرف نتيجة رحاب محمد مصيلحى بمدرسة بنها الثانوية بنات
عاوزه نتيجه رضوى محمد رضا شاذلى احمد مدرسه سيزا نبراوى التجمع الخامس القاهره
علمي علوم محافظه الجيزه نظام حديث