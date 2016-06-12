ابراج 2017 معرفة توقعات الابراج حسب نجوم الحظ اليوم

ابراج 2017

‬مصريات – كتبت عبير الرفاعي: رغم ان الغالبية العظمى مننا لا تؤمن بما تقوله النجوم وابراج الحظ عموما، إلا انه مازال ‬كل منا يود بشغف ان يعرف ما تشير إليه ابراج نجوم الحظ والتوقعات الفلكية‮.

‬ابراج النجوم اليوم تشير الى ان برج الدلو اليوم هو البرج الاوفر حظا خلال هذه السنة لأن كوكب جوبيتر سيقوم بحمايته على مدار السنة.

‮ ‬واليكم قراءة سريعة وملخصة لاشهر توقعات الابراج لكل برج‮ ‬من خلال توقعات الفلكية اللبنانية ماغي فرح‮ ‬،‮ وكارمن شماس، ‬والفلكي التونسي حسن الشارني،‮ ‬والفلكي ياسر الدغستاني والفلكية جاكلين عقيقي.



ولكن قبل بدء معرفة الابراج ومالذي سيقوله لك برجك، وبحالة لو لم تكن تعرف من مواليد اي برج من الابراج الفلكية الغربية اعرف برجك الان وذلك حسب تاريخ يوم وشهر ميلادك بالتقويم الميلادي الغربي من هذا الجدول:

برج الحمل: 3/21 – 4/19

برج الثور: 4/20 – 5/21

برج الجوزاء : 5/22- 6/21

برج السرطان: 6/22 – 7/22

برج الأسد: 7/23 – 8/22

برج العذراء: 8/23 – 9/22

برج الميزان: 9/23 – 10/23

برج العقرب: 10/24 – 11/21

برج القوس: 11/22 – 12/21

برج الجدي: 12/22 – 1/19

برج الدلو: 1/20 – 2/18

برج الحوت: 2/19- 3/20

ويمكن معرفة توقعات كل برج من الابراج الاثنى عشر بالتفصيل ادناه وهي توقعات برج الاسد، برج الدلو، برج السرطان، الحوت العقرب العذراء الجدي الميزان الثور الجوزاء القوس الحمل بالتفصيل كاملة على التوالي كما هو معلم باللون الاحمر لكل فقرة من فقرات ابراج اليوم.

توقعات برج الحمل

اجمالا هي سنة جميلة للحمل وسيتواصل‮ ‬فيها تقدم كل من ينتمي لمواليد هذا البرج وسيكون التقدم رائعا.

سيسجل بحظك هذه السنة دخول كوكب بلوتوا في برج العقرب عمليا لن يؤثر هذا على برج الحمل سلبيا لكن سيتسبب في بعض الهواجس والتخوفات في شهر يناير تحديدا وسيكون هذا مرافقا لبعض التغييرات الجذرية في اوضاعكم او في شخصيتكم و تفكيركم..

‬لا تحاول عزيزي الحمل السباحة عكس التيار‮ ‬،‮ ‬تقبل الأمور كما تأتيك ودع التغيير يسحبك للاحسن‮ ‬.

‬الشهور التي يسعدك الحظ فيها بمجال العاطفة هي‮ ” ‬فبراير وابريل ومايو ونوفمبر‮”.

توقعات برج الثور

‬بالنسبة لك عزيزي الثور ستكون سنة ايجابية جدا في الاجمال فيما عدا رغبة ستلازمك في تضخيم الامور ويجب عليك التحكم فيها اذا اردت الاحتفاظ بسعادتك وصفاء الجو من حولك‮.

‬سيكون كوكب جوبيتر هو المؤثر عليك في تضخيم الامور وتكبير ردود فعلك وهنا يجب عليك التريث والهدوء خصوصا في شهور فبراير ومارس ويونيو‮ ‬،‮ ‬كن حذرا خلال هذه الشهور حتى لا تدخل في نزاعات مع احد المقربين منك وعندما تحس بان عصبيتك تزداد سارع بالانسحاب وتغيير الجو لتفادي الجدل‮ ‬.

‮ ‬تمتع بشهري يناير وسبتمبر لان حظك سيكون فيهما رائع في الحب والمشاريع الشخصية والمهنية فلا تضيع الفرص المتاحة‮ ‬،‮ ‬افضل الشهور للعاطفة‮ ” ‬يوليو واغسطس وسبتمبر‮”.‬

توقعات برج الجوزاء

هذه السنة يا صديقي الجوزاء هي سنة‮ ‬التناقضات بالنسبة لك فستكون فترات التقدم متبوعة بفترات تراجع مباشرة وستحس ببعض الاشياء التي تعيق طريقك في التقدم خصوصا في شهرمايو .

يجب عليك عزيزي الجوزاء استغلال فترات التقدم لتمضي في تصفية مشاكلك وعمل مشاريعك‮ ‬،‮ ‬استغل النصف الاول من السنة خصوصا شهري فبراير ومارس لان حظك فيهما كبير جدا‮ .

‮ ‬استغل باقي شهور السنة بشكل عام في التفكير لانجاز احلامك المستقبلية لان الفلك يبشرك بنهاية سنة رائعة و بالتالي امكانية تحقيق جزء كبير من احلامك بغضون العام ‮ ‬افضل الشهور للعاطفة‮ ” ‬مايو ويونيو ويوليو وسبتمبر”.‬

توقعات برج السرطان

توقعات سنة مستقرة وجميلة لمواليد السرطان كما في العام السابق سيؤثر عليك ايجابيا كوكب اورانوس طوال السنة مما سيعطيك حرية اكبر في اختياراتك خصوصا بمجالات التعليم والسفر والتعاقدات والتعاملات مع الخارج‮ ‬.

كوكب ساتورن في برج العذراء سيساعدك في اتخاد قراراتك الصائبة في الاختيارات وتحسين علاقاتك في محيطك الاجتماعي‮ .

‮ ‬تشعر ببعض الضغوط في شهري مايو وسبتمبر فقط مما سيؤثر على اعصابك قليلا فحاول عزيزي السرطان استغلالهما في الترفيه والرياضة و تأكد ان باقي الشهور ستكون خفيفة ولن تشعر بشيء يضغط على اعصابك خلالها،‮ ‬افضل الشهور للعاطفة‮ ” ‬ابريل و يونيو‮”. ‬

توقعات برج الاسد

لديك سنة ايها الاسد تنطبع بدخول‮ ‬جوبيتر ببرج الدلو و هو البرج المعاكس لبرجك.

‬جوبيتر كوكب جالب للحظ و قد يجلب لك بعض المفاجآت السارة جدا هذه السنة لكن احذر من المبالغة ببعض الاشياء خصوصا ببداية فبراير ومنتصف مارس.

‮ ‬حاول عزيزي الاسد ان تكون عقلانيا و متوازنا في تصرفاتك سيكون هذا التحول في منزلك الشمسي السابع مما قد يؤدي الي ارتباط شرعي او زواج لغير المتزوجين و قد تكتفي عزيزي الاسد بايجاد شريك حياتك و التخطيط لحياة مستقبلية وزواج السنة المقبلة فتأكد ان الحب قريب منك جدا في هذه السنة‮ ‬،‮ ‬افضل الشهور للعاطفة‮ ” ‬ابريل واغسطس و ديسمبر”. ‬

توقعات برج العذراء

هذه السنة يا عزيزي العذراء تفرض عليك‮ ‬التحلي بالصبر لوجود كوكب ساتورن الذي يعاكسك في فترات كثيرة خصوصا في النصف الثاني من شهر سبتمبر ‬لكن تأكد انها ستكون اجمالاً سنة رائعة بالنسبة لك و ستحل فيها كل مشاكلك لأن كوكب ساتورن سيرحل عنك فيها ليستقر بجارك الميزان .

‮ ‬وفي هذا العام ينصحك الفلك بان تكون حذرا والا تخالف القوانين وبالنسبة للحب والعاطفة قد يتأخر امر الارتباط الجدي للراغبين فيه لكن ستكون امورالحب جيدة وقد تتلقي مفاجأت رائعة طوال السنة خصوصا ببدايتها فلا تتشاءم كثيرا‮ ‬،‮ ‬افضل الشهور للعاطفة‮ ” ‬يناير ويونيو ويوليو‮ “. ‬

توقعات برج الميزان

سنة رائعة لك عزيزي الميزان لانك تحظى بحماية‮ ‬جوبيتر و تاثيره الايجابي جدا في مجال الحظ والتطور.

‬استغل حظك هذه السنة للتقدم في كل مشاريعك فهذه السنة رائعة بالنسبة لامورالعمل‮ ‬،‮ ‬شهري مارس وابريل سيكونان مناسبان للبدء بعمل جديد او مشروع جديد او حتى استثمارات كبيرة‮ ‬.

‮ ‬احذر فقط عزيزي الميزان من شهر مايو لأنه قد يكون شهر المعاكسات الفلكية‮.

‬بالنسبة للحب و العائلة والابناء فهذه السنة مستقرة وجميلة جدا لديك وخصوصا لمن يعملون بمجالات الابتكار والفن فلا تتردد عزيزي الميزان واستغل العام في كل ما هو جميل‮. ‬افضل الشهور للعاطفة‮ ” ‬فبراير ومارس ويوليو واكتوبر ونوفمبر‮”.

توقعات برج العقرب

سنة جميلة يا‮ ‬عزيزي برج العقرب رغم تاثيرات نبتون التي قد تواصل معاكستك قليلا في بعض المجالات‮ .

‬برجك سيتأثر باغلب الكواكب هذه السنة لكن مجال الاسرة والعائلة سيكون الافضل بين جميع المجالات خصوصا بمرور جوبتر لكن كن واثقا في خطواتك و متزنا في كلامك حتى لا تخدعك ثقتك في نفسك فترتكب هفوات انت في‮ غنى عنها .

‮ ‬في مجال العاطفة شهر ابريل هو الاحسن على الاطلاق اذا كنت مرتبطا بعلاقة جادة وهو شهر المقابلات الشيقة ان كنت خاليا واحذر من شهر يونيو الذي قد يورطك بمشاكل مع الحبيب بسبب‮ ‬غيرة او بسبب شك من ناحيته ناتج عن تصرف‮ غير لائق منك فلا تحاول الخيانة حتى لا تندم.

‮ افضل الشهور للعاطفة‮ ” ‬فبراير ومارس وابريل ومايو ونوفمبر‮”. ‬

توقعات برج القوس

هي سنة مشابهة تقريبا ببسنة الماضية بالنسبة ‬لمواليد برج القوس وذلك لاستمرار تواجد ساتورن واورانوس‮.

‮ ‬تشعر ببعض المشاكل بالعائلة والعمل بمنتصف شهري اغسطس‮ ‬سبتمبر فكن حذرا عزيزي القوس‮ ‬.

‮ ‬الجميل لديك في اواخر هذا العام سيكون في مجال العاطفة والحب حيث تساعدك الظروف بشكل كبير في اول شهور السنة لتعيش لحظات رائعة مع الحبيب‮ ‬.

‮ ‬وللعزاب لقاءات رائعة جدا قد يجد العزاب شريك حياتهم هذه السنة فلا تقفلوا ابوابكم فهذه السنة تبشر بارتباطات جدية ومناسبة جدا‮. افضل الشهور للعاطفة‮ ” ‬يوليو وسبتمبر ونوفمبر”.

توقعات برج الدلو

سنة مستقرة وجميلة بشكل عام فيما عدا‮ ‬تواجد نبتون الذي قد يعاكس مواليد الدلو المولودون بعد‮ ‬2‮ ‬فبراير.

‬جوبتر سيساعد الدلو في ابقاء الحظ معه طوال السنة و ستكون سنة جميلة في مجالات الصحة ويجب استغلالها في علاج كل ما كان يتعبك عزيزي برج الدلو.

‮ ‬شهري فبراير ومارس شهران للمفاجأت والمواعيد الكثيرة ستشعرخلالها بضغط كبيروهما مناسبان للمشاريع الجديدة،.

خد يا عزيزي الدلو اقساطا من الراحة و الاستجمام ولا تهمل الحبيب او الزوج‮‬.

افضل الشهور للعاطفة‮ ” ‬فبراير ومارس ويوليو واغسطس”.

توقعات برج الجدي

‬يتابع الحظ محالفته لك عزيزي الجدي هذه‮ ‬السنة ولن يعاكسك اي كوكب‮ ‬،‮ ‬النتيجة ستكون سنة رائعة بكل المقاييس تفتح خلالها ابواب الحظ ويكون كل شيء متاح‮‬.

حصتك الاكبر من الحظ هذه السنة هي في الحب والعاطفة حيث تتكاثر فرص اللقاء للعزاب وتكون قمتها في فبراير‮‬.

‮ ‬مجال العمل يزدهر وتقوي فيه العلاقات المفيدة والنافعة لك وقد يكون لبعض مواليد الجدي حظوظا باعمال مرتبطة بخارج بلدانهم وتكون الفرص مغرية جدا فلا يجب تضييعها.

‬افضل الشهور للعاطفة‮ ” اغسطس ونوفمبر‮”.

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توقعات برج الحوت

اخيرا يتخلص مواليد برج الحوت من تواجد‮ ‬اورانوس و ساتورن بابراجهم و قد تابعتهم تأثيراتهما كثيرا وعاكست العديد من المواضيع في العام السابق.

مواليد الحوت المولودين بشهر اغسطس يتنفسون الصعداء وتنتهي الفترات العصيبة ومعاكسات الحظ.

يستطيع كل مواليد برج الحوت استغلال السنة الجديدة في بداية صفحة‮ ‬جديدة‮.

سيشعر اصحاب برج الحوت انهم محط اهتمام ورغبة شريكه بالتقرب منه اكثر بالشهور الاولى ‬،‮ ‬يجني مواليد برج الحوت المال والنجاح في شهر ابريل. ‬

اخيرا وليس آخرا‮ ‬، ‬نتمنى لمواليد جميع الابراج حظاً سعيداً واعوام مليئة بالآمال والاحلام والانجازات‮ ‬،‮ ‬وعلينا ان نتيقن جميعا ان سعادتنا بأيدينا وتحقيق احلامنا بمقدور كل منا لو كانت لدينا الارادة التي تصنع المعجزات‮.

توقعات الابراج في الحب

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