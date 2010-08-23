ابن كريستيانو رونالدو

اصل ابن كريستيانو رونالدو الغير شرعي يثير الحيرة

مصريات

أحمد زهران

أكدت نيريدا جاياردو الصديقة السابقة لنجم كرة القدم البرتغالى الشهير كريستيانو رونالدو أن ابن كريستيانو رونالدو الذي ظهر مؤخراً للنجم الشهير جاء من علاقته بصبية بريطانية وليس بفتاة أمريكية كما تردد سابقاً.

كان الاعلان عن ابن كريستيانو رونالدو من قبل اللاعب وانه غير الشرعي بعد نهائيات كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا والتي خرج فيها مع منتخب بلاده من دور الستة عشر بالهزيمة أمام المنتخب الاسباني وأكدت تقارير أن ابن كريستيانو رونالدو هو نتيجة علاقته بنادلة أمريكية وأنه منحها عشرة ملايين استرليني من أجل الاختفاء ومنحه حق الرعاية بمفرده لـ ابن كريستيانو رونالدو دون أن تدلي بأي تصريحات.

لكن نيريدا كشفت عن خطأ ما تردد وأكدت أن صبية بريطانية اتصلت بها قبل عدة شهور وأكدت لها حملها من رونالدو.

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ابن كريستيانو رونالدو الغير شرعي يثير الحيرة