ابن كريستيانو رونالدو

ابن كريستيانو رونالدو

ابن كريستيانو رونالدو

اصل ابن كريستيانو رونالدو الغير شرعي يثير الحيرة

مصريات

أحمد زهران

أكدت نيريدا جاياردو الصديقة السابقة لنجم كرة القدم البرتغالى الشهير كريستيانو رونالدو أن ابن كريستيانو رونالدو الذي ظهر مؤخراً للنجم الشهير جاء من علاقته بصبية بريطانية وليس بفتاة أمريكية كما تردد سابقاً.

كان الاعلان عن ابن كريستيانو رونالدو من قبل اللاعب وانه غير الشرعي بعد نهائيات كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا والتي خرج فيها مع منتخب بلاده من دور الستة عشر بالهزيمة أمام المنتخب الاسباني وأكدت تقارير أن ابن كريستيانو رونالدو هو نتيجة علاقته بنادلة أمريكية وأنه منحها عشرة ملايين استرليني من أجل الاختفاء ومنحه حق الرعاية بمفرده لـ ابن كريستيانو رونالدو دون أن تدلي بأي تصريحات.

لكن نيريدا كشفت عن خطأ ما تردد وأكدت أن صبية بريطانية اتصلت بها قبل عدة شهور وأكدت لها حملها من رونالدو.

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ابن كريستيانو رونالدو الغير شرعي يثير الحيرة

23/08/2010 9 تعليق ياواد يالعيب , , , , , ,
9 comments
  2. عاشقة بلدها 31/07/2016 21:13 -

    صغيرة بس خطيرة 27/05/2011 14:19 –
    الحق مو على كرسيانو ولا على الصبايا التي تتعلق فية الحق على ابنو كيف برضا على حالو انو يأتي حرام
    وما ذنب الطفل في علاقات ابه وامه الغير اشرعية هو بريئ من خطئهم

  3. cristiano ronaldo 27/07/2015 22:00 -

    لا اعتقد ان هىا الشيئ صحيح المهم اذا كان صح او خطأ كرستيانو رونالدو سيبقى افضل لاعب بالنسبة لي 🙂 

  4. قلب كريستيانو 03/02/2013 08:47 -

    كريستيانو يبقى افضل لاعب في المجره ومهما نزلتوا صعدتوا ورحتوا وجيتوا يبقى الافضل وبلا ميسي بلا بطيخ ما يساوي ظفر كريستيانو والله

  5. صغيرة بس خطيرة 27/05/2011 14:19 -

    الحق مو على كرسيانو ولا على الصبايا التي تتعلق فية الحق على ابنو كيف برضا على حالو انو يأتي حرام

  6. سوسو 21/05/2011 15:38 -

    حرام عليكم الحق مو على كرستيانو رونالدو بل الحق على الصبيه قليلة الترباي المتعلقه بكرستيانو رونادلو
    على كل الله يسامحو ويسامح الجميع

  8. سميرة الخالد 17/02/2011 15:11 -

    الله يلعن هالابن الحرام

  9. Hiba 08/12/2010 22:02 -

    كريستيلنوا رونالدو فاشل وفشلو يتجسد في اعمالو التي تليق به كفتى مدلل يزعم البطولة وفي حقيقة اللآمر هو لا يساوي ولو شعرة من شعرات ليو ميسي

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