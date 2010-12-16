احداث قرية الجبلاو | صراع العرب و الاشراف في قنا والاقصر

احداث قرية الجبلاو
مصريات
عادل سليمان
حسين محمد علي هو اول ضحايا الخلاف بين العرب و الاشراف بقرية الجبلاو في قنا وذلك بعد ان صدمته سيارة نقل اثناء محاولته انهاء اعمال الشغب وا اشتباكات الاشراف و العرب ببندر قنا …
وقد بدأت احداث قرية الجبلاو و مشاجرة العرب و الاشراف بالتصاعد بعد خلاف محمد نصر الغزالي المنتمي الى قبيلة الاشراف مع احمد نبيل من قبيلة العرب بمحطة البنزين وقام الغزالي باختطاف احد افراد العرب ويدعى حسن علي عثمان ونقله الى منطقة نائية وهذا ادى الى تجمهر اكثر من 300 شخص وتظاهر ابناء العرب ضد الاشراف وقاموا بقطع الطريق بين محافظة قنا و الاقصر وتبادل العرب اطلاق النار مع الاشراف في قنا ..
وقد قامت الاجهزة الامنية باحتواء الموقف بين الاشراف و العرب ووقف احداث قرية الجبلاو …
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
احبتي اهل صعيد مصر (قنا) .. احببت فيكم طيبت قلوبكم ومحبتكم للخير في نفوسكم .. ان ما أراه من كلمات امامي تجعلني ابحر في اعماق الهم واكذب كل ماعرفته عنكم واعترف بان لاخير بهذا الزمن فانتم الصفحة الوحيدة الباقية من كتاب الخير في النفوس الطيبه ..لانd ولدة ونشئة بعيد عنكم وجنسيتي غير جنسيتكم ولقبي منكم وعروقي فيكم .
ابنكم واخوكم المحب
عادل جبلاوي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ممكن احد يفيدني…. ابغا اعرف نسب الجبلاوي بالتحديد السعدات… ايش اصلهم.. ولمين يرجع نسبهم
الجبلاو هى مناره الصعيد وهى فخر لكل واحد من الجبلاو واتقى شر الجبلاوى ازا غضب
نحن الاشراف نفتخر بنسبنا وباسلامناولا نعتدى الا على اعداء الدين وكل المصريين والغرب اخوه
الجبلاو اصل العرب وانتوا ياشراف لو نسيتوا زمان اللى عملناه فيكم فالتاريخ يفكركم اسألوا جدودكم وهما يقولوا لكم احنا ايييييييييييييييييييه…
الشريف ليه احترام فى كل مكان وبلاش قله ادب عشان انتو عارفين يعنى ايه اشراف والمهم خليكو عرفين الكلمه ده دم اااالشريف ناااااااااااار فاهدو عشان انت ملكمش اصل وكفانى ان الرسول جدى وانا من ابناء الشريف بدر بن جماز بن حسن عشان الاشراف يعنى شهامه احترام المحترم قله ادب لقليل الادب واحنا اجراا
ام بس بااحتراااام
يارب الف بين قلوب ابناء الجبلاو وابناء الاشراف أبناء الاسلام
انا محمودالعبادى من عبابدة قنا واللة كل القبائل اخوة عيب عليكم الى انتوة بتقولة دة
الاصيل اصيل الجبلاو وبس فى قنا
اشراف اشراف النفس شوفو نفسكم لحسن مش حتنز حالص الجبلاوى وبس
أيا صاحب الهجانه أتخوف إمرء أباه أسد الله حيدره
أرجو من الله ان تبتلي بداء قل من يداويكا
ألا أيها الطاعن الحاقد علي الاشراف إقصر ستعلمون من هو شر مكانا واضعف جندا
الجعفري الصادقي الحسيني
صلوا على النبى يااخوانا ده القاتل والمقتول فى النار حديث حبيبكم المصطفى
والله انا معظم اصحابى من الاشراف وانا من الجبلاو الله ينتقم من اللى يزرع الفتنة بينا
إلي الأبلة بناعة العصبية القبلية محسساني إنك جهاد وبتحاربي المغول
الأبلة اللي بتقول إنها أحسن واحدة أنا مش من قنا ويمكن ةما يكونش ليا نسب عربي وهذا حال لاأغلب المصريين و لكن يكفيني االإسلام فخراً ولو قريتي التاريخ كويس حتلاقي إن في أعلام في التاريخ الإسلام ليسوا من أصول عربية زي صلاح الدين الأيسوبي محرر القدس وسيف الدين قطز قاهر المغول محمد الفاتح غازي أوروبا والإمامام الشافعي أحد الأئمة الأربعة والإمام الترمذي والإمام البخاري رواة الحديث و لو كان في فجر الإسلام عقليات كثيرة مثل عقليتك لما خرج العرب منه الجزيرة العربية وتذكري قول الله تعالى ( ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك)
يا بقر يا غنم يا اغبياء انتم الاثنين..اولا الاشراف هم عرب (النبى عربى..على عربى..الحسن والحسين عرب..فاطمة الزهراء عربية).ثانيا لقد تبرأ رسول الله للبشرية جمعاء (صلى الله عليه وسلم ) مما تفعلونه انتم الاثنين وقال عن العصبية القبلية انها جاهلية ورائحتها منتنة..ثالثا..: مهما فعل اى شخص فلا يدرى بالضبط كل اجداده..فاحداث التاريخ وتقلباته وحروبه لاتترك شيئا دقيقا عن الانساب وليس هناك نسب دقيق الا نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم منه الى ادم .زاما بعد ذلك فلا دقة فيه…انتهوا لاسلامكم ودينكم واعرفوا اعدائكم الحقيقيين من نصارى ويهود ووثنيين..يا بقر..
محدش ينكر ان الجبلاو ليها فضل علي الاشراف دة يكفي انهم بيخلونا نعدي عليهم ونشوف اكل عيشنا يعني من الاخر روحنا في ايد الجبلاو
على فكرة انا حبيت ارد على الاخت المغرورة السادة الاشراف اسم على مسمى واحب اقولها انتي واللي زيك مرضى نفسيين تحتاجون للعلاج (الله يكون في عونكم) لانك بتقولي (مش هيوصل بيتهم )تفتكري هو ضعيف مش قادر يضرب زيك .لكن لو تعرفي ان المصطفى عليه الصلاة والسلام قال ان الاقوى هو الذي يستطيع يتحكم في غضبه ويتصرف بحكمة مقالش البلطجي اللي يضرب اخيه المسلم على مشاكل تافهة .وقولتي (احسن منكو ) مع ان الرسول نفسه قال لا فضل لعربي على اعجمي الا بالتقوى والعمل الصالح ، والاسلام اكد ان مفيش حد احسن من حد الا بعمله مش باصله يا بنت الاصول .
على فكرة انا مكنتش حابة اغلط بس انتو الى بدأتو انا طبعا بحترم كل كلام الدين اولا الى بيعيب في قنا احنا مش متخلفين والى فاكر كدا يجي ويقول وانا متاكدة انى لاالجبلاو ولا الاشراف ولا اهل قنا هيردو بكلمة اننا متخلفين ببساطة احنا متعصبين فية فرق ثانيا الى بيقول اننا خوفين اقصد الاشراف فدة غلبان قوىوبيحلم كمان والى بيعيب في بنات السهريج فانا وحدة منهم بقولو احنا الاشراف يعنى ادب واحترام وزوق وشياكة سواء بنت او ولد دية طبيعة الاشراف وبقول للمتعصبيا انكم اتقيتو شرنا لان لو الولد الى متصاب عندنا اقصد من الاشراف لوكان مات كانت هتبقا سنة مهببه على دمغكو فبدل ماتطولو لسنكم تقعدو تشكرو ربنا ليل نهار لانو لوكان جرالو حاجة او مات كان هيموت قصادو 100 فزى الشطرين دخلو لسنكم جوة بوئكم لنيجى نقطعو ثالثا انا مش عرفة انتو مفروسين مننا قوى كدة لية علشان احسا منكو طيب نعمل اية مفيش فى ايدينةحاجة نعملها بس نصيحة اتعودو على كدا لانكم هتفضلو ديما اقل منا ربنا يصبركوم وعلى فكرة اي حد هيلاحظ كدا بس احلة حاجة فيكو انكم حظرين قوى مبتتكلموش في وشنا لانو عرفين اية هيحصل لو جيتو وقلتو بم قدمنا من الاخر مش هتوصل بيتك
الجبلاوى هو انا من الاشراف مش العرب وفى الاخر كلنا مسلمين
السلام على من اتبع الهدى ورحمة الله وبركاته
: اولا شئ يحزن ما يحدث في قنا – اقسم بالله انا اعمل خارج مصر وانا من قنا وعندما المصريين يسألوني عن اللي بيحصل في قنا ويسألوني عن القبائل والله بكون مكسوف لانه شئ مؤسف كل واحد متعصب لقبيلته مثلا ما يسمون نفسهم بالاشراف اي اشراف واي زفت على دماغ اللي خلفوكم ؟ كل من ينطبق عليه لقب شريف هو من يسير على نهج المصطفي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان من غير سلالة الرسول الكريم زي ما حدث مع سلمان الفارسي عندما قال عنه نبينا (ص) سلمان منا آل البيت – ولكن كل من هو متعصب للاشراف اعرفوا ان اصله عربجي وبالنسبة للي بيقول عندنا نقابة اقوله اي جماعة ممكن يعملوا نقابة يا متخلف – وبالنسبة للعرب فعايز اعرف يعني هم عرب بس في مصر يا متخلفين ؟ دعوا الفتنة ولعن الله من ايقظها – الحمد لله هاهم المسلمون يمسكون مقاليد البلد وارجوا من الله ان سدد خطى الشباب المسلم في كل القبائل حتى لا تكون قنا مأوى للفئران والجرابيع
ياجماعة انا خالد بريقع من عرب قنا مينفعش احنا مسلمين فى الاول والاسلام دين التسامح ولا تنسو ما فعل اليهود بالرسول علية الصلاة والسلم وكان الرسول علية الصلاة والسلام متسامح ف يااحفاد المسلمين توحدو على نصرة الاسلام والقضاء على اليهود وليس على انفسنا
بسم الله والحمدلله ولا إله إلا الله محمد رسول الله ثم أما بعد
هداكم الله إلى ما فيه الخير لدينكم ووطنكم وحمد الله مصر شر الفتن يا إخوانى اتقوا الله الم تقرأوا قوله تعالى قوله ( إنا خلقناكم من ذكروأنثى وجعلناكم شعوبنا وقبائيل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم) ولم يقل تشاحنوا وتقاتلوا فيما بينكم وعدوكم صهيون ينظر أن يفتك بكم ) المنتدى سوف يغلق باذن الله فهو سبب الخلاف
بسم الله الرحمن الرحيم
احب اعرف الاول بنفسي انا حسام القاضي من قبيلة القاضي بيت من بيوت الاشراف
عايز اقول ان خير الرد علي السفيه السكوت
مش محتاجين اننا نتكلم عن نفسنا لان الدنيا كلها تعرفنا
وعايز اعرفكم حاجه احنا عددنا بس كقاضي 23 مليون نسمه بدون الاشراف يعني لو كل واحد فينا هيحدف عليكم طوبه هنموتكم ولو معاكم مدافع
دي حاجه التانيه
ان الاشراف في مصر بس 47 مليون مابالك بقي ممكن نعمل فيكم ايه
انتو وقعتو في حاره سد ومش طالعين منها لو دخلتو تاني
وخير الكلام ماقل ودل والحمد لله غنيين عن التعريف وربنا اللي هيعلق بعدي بكلمه تانيه لاولع فيه واخرمه زي الغربال اي حد اخره معايا ايه هنغرملكم ايه ب 10000 جنيه طلق طوووووظ ولا فيه اكتر منها
الكلامده موجه للي بيسئ للاشراف بس للي محترم في كلامه سواء من العرب او غير ده علي دماغنا من فوق واللي بيسئ في كلامه اخرته معانا وحشه كفايه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال يبقي عليه لعنه من ربنا
وشكرا….
تنفيذ السادة كل من يهمة الامر
الشريف
بسم الله والحمدلله ولا إله إلا الله محمد رسول الله ثم أما بعد
هداكم الله إلى ما فيه الخير لدينكم ووطنكم وحمد الله مصر شر الفتن يا إخوانى اتقوا الله الم تقرأوا قوله تعالى قوله ( إنا خلقناكم من ذكروأنثى وجعلناكم شعوبنا وقبائيل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم) ولم يقل تشاحنوا وتقاتلوا فيما بينكم وعدوكم صهيون ينظر أن يفتك بكم عبد الباسط النقيب (جبلاوى – شريف) شئتم أوابيتم اسوان
احمد منصور محمد سلامة على سحلول الجبلاوى (انا صحيح جبلاوى ولكن الاشراف اسيادنا واسياد الجميع ) والسلام عليكم
اشراف المقالدة اسياد العالم
والله يا جماعه المشاكل مفيش اسهل منيها بس مش هتنتهي بفايده وبعد كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال خيركم من بدا بالسلام واحنا طول عمرنا اخوات وحبايب
على فكرة انا من الجبلاو ياريت ياجماعة نبص شوى لمصر ياشريف وانت ياجبلاوى بلدنا حتتغير بينا كلنا لازم نتحد ولا ايه
احنا اصل العرب
انا محمد الجبلاوى احنا الجبلاو اكبر قبيلة شاركت فى الفاتح الاسلامى لمصر ولنا فخر اننا اصل العرب نعم الجبلاو اصل العرب والحمد للة كلنا رجال فى كل الاماكن جبلاو قنا وجبلاوالبحر الاحمر وجبلاو الاسماعيلية وجبلاو الاسكندرية وجبلاو القاهرة وجبلاو العريش على الاقل انا عمرى 28 عام وعارف اهالى مين ونسبى منين واصلى ايها وقريبى فين مفيش حد من الجبلاو بعيد مهما كانت المسافت بنرحو لبعض ونود بعض وعندنا حنين لبعض ماهما حصل لانا اصل العرب والعرب اهل كرم وشهامة واقوال الاشراف قنا احزرو اسيدكم ممكن ينفكو ويكاكفينى فخر انى جبلاو اسماعيلية مسيطرين على الاشرف اللى فى الاسماعيلية
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على من لا نبى بعده
صلى الله عليه وسلم
اما بعد (بالنسبة للسادة الاشراف فنسبهم معروف الدور والباقى على اللى ملوش نسب يعنى نحترم نفسينا احسن وبلاش تقربوا من البنزين لانى احنا الاشراف
مش عايزين مشاكل وان كان علينا هنسد فيها )مع تحيات الشريف
king lear
احنا الجبلاوى ولا حكومة تلم ولا اتخلق اللى يقول بم احترامى لكل عائلة الجبلاوى اللى انا بشكر ربنا انى واحد منهم ال اشراف ال دة انا زنقت واحد منهم فى السويس خليتو يقول انا مرة لو حد لية شوق فى اى حاجة يجيلى وانا اعلمو يعنى اية جبلاوى يعنى الناس كلة تخاف الليل الا الجبلاوى الليل يخاف منة اخوكم مروان الجبلاوى بالسويس
الساده الاشراف احنا الساده احنا جدنا النبى
الجبلاوي ليه وضعه في اي مكان وزمان هم اسياد العرب
لاعرب الا في الجبلاو
الدرس زين قوي عشان كل واحد يعرف اصله
كل الصعايدة و و اهل سيناء و مطروح و البحيرة و اهل الغردقة و الوادي الجديد ..إلخ و كل صحاري و جبال مصر عرب اصولهم من اليمن و الحجاز
…..رجال والله يا عرب مصر ربنا يعلي من مقامكم يا عرب ياللي دمكم حامي
الجبلاو اسياد الاشراف لازم تحترمو نفسيكم معانا اخسن نقطع الطريق عليكم ونحرمكم من الاكل
يا حبيبى انتو لو اشراف بجد وزى ما انتو فكرين ونبى وانا بحلفك بلى بتقولو على جدكم وهوا برئ منكم لى يوم الدين احنا اول حاجه زى ما انت بتقول بنعقط با الطوب الهم ولباقى عليكم انتو مش قدرين تخرجو من بيتكم يا ابنى احنا الاساس الجبلاو دى تعرف انت قناه السويس الجبلاو زيها ولله الكل معدى عليها بقلك حاجه فى نهايه الخطاب لمو بناتكم من السهريج يا محمود بدل ما هما اللى رايح وللى جاى يتحرش بيهم وانتو فكرين البت اللى طبوها فى الحيدات منيكم يا محمود واحنا بردو اسيادكم شكرا لستماعكم لى وسلام عليكم ورحمه الله وبراكته
السلام عليكم ورحمة الله
،أوجه رسالة إلى القبيلتين( إن ما حدث بين سائقين من القبيلتين كان من الممكن أن يحدث بين إثنين من قبيلة واحدة وما كان سيحدث أي شئ مما حدث) وأقول لكم جميعا حتى تنتهوا من تلك النزاعات التي لا يرضى عنها الله ولا رسوله ((عندما تختاروا من يمثلكم لا تختاروه على أساس العرق القبلي والنسبي ولكن ليكن المعيار كلام الفاروق عمر رضي الله عنه “تفقهوا قبل أن تسودوا” أى تعلموا العلم قبل أن تتولوا مناصب سيادية حتى تستطيعوا أن تخدموا أكبر شريحة في مجتمعاتكم)) وأوجه رسالتين منفردتين: (1) الرسالةالأولي لقبيلة السادة الأشراف( يا بني الزهراء يكفيكم قول جدكم المصطفى موجها لكم “يا بني عبدالمطلب لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم” وقوله ص “إعملي يا فاطمة فإني لن أغني عنك من الله شيئا) . (2) الرسالة الثانية لأبناء قبيلةالجبلاو(أقول لكم أيضا كلام المصطفى ص حيث روى الإمام مسلم في صحيحه عن المصطفى ص أنه قال ” إثنتين في المرء هما به كفر :النياحة على الميت والطعن في النسب” وقال أيضا” إن كل بنوا أمة فنسبتهم إلى أبيهم إلا بنو فاطمة فنسبتهم إلي. ” وقال أيضا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه ” حديث الثقلين حيث أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( وأنا تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله وأستمسكوا به ) , قال زيد : فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال : ( وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وأشراف قنا يا إخواني للمطلع على كتب الأنساب قدموا إلى مصر فى العهد المملوكي على الأرض التي أوقفها لهم العزيز عثمان بن صلاح الدين الأيوبي وهم من نسل الأمير جمال الدين جماز الحسيني أمير المدينة المنورة ومن نسل الأمير قتادة الحسني أمير مكة المكرمة وعلى ما تقدم فعليكم إخواني أن تعلموا أنهم بشر كسائر البشر يصيبوا ويخطؤا . واعلموا أه وجبت عليكم محبتهم لأنهم بضعة من المصطفى ومن ينكر البضعة فكأنما أنكر الرسول ص وختاما أدعوا الله أن يهدي الجميع إلى ما فيه الخير والرشاد والسلام عليك ورحمة الله وبركاته