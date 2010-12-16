احداث قرية الجبلاو | صراع العرب و الاشراف في قنا والاقصر

احداث قرية الجبلاو



مصريات

عادل سليمان

حسين محمد علي هو اول ضحايا الخلاف بين العرب و الاشراف بقرية الجبلاو في قنا وذلك بعد ان صدمته سيارة نقل اثناء محاولته انهاء اعمال الشغب وا اشتباكات الاشراف و العرب ببندر قنا …

وقد بدأت احداث قرية الجبلاو و مشاجرة العرب و الاشراف بالتصاعد بعد خلاف محمد نصر الغزالي المنتمي الى قبيلة الاشراف مع احمد نبيل من قبيلة العرب بمحطة البنزين وقام الغزالي باختطاف احد افراد العرب ويدعى حسن علي عثمان ونقله الى منطقة نائية وهذا ادى الى تجمهر اكثر من 300 شخص وتظاهر ابناء العرب ضد الاشراف وقاموا بقطع الطريق بين محافظة قنا و الاقصر وتبادل العرب اطلاق النار مع الاشراف في قنا ..

وقد قامت الاجهزة الامنية باحتواء الموقف بين الاشراف و العرب ووقف احداث قرية الجبلاو …

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