اخبار بسمة وهبة

في مطعم بلكونة بسمة وهبة ممنوع الدخول لغير الصفوة والمشاهير

مصريات

بسمة وهبة واحدة من أشهر الإعلاميات في الوطن العربي ويكفي وجود اسمها على أي برنامج لتتأكد من نجاحه وقوته وهو نفس ما توقعه الجميع عندما تلقوا دعوتها لحضور أحدث مشاريعها وهو المطعم الذي قامت بافتتاحه السبت الماضي بالمهندسين، المطعم اسمه Balcona ..

وحضر افتتاح مطعم بلكونة عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والمجتمع بالإضافة الى شخصيات سياسية كبيرة في مصر والوطن العربي، ووجود هؤلاء دفع بسمة وهبة الى منع التصوير داخل مطعم بلاكونة ورفضت دخول أي مصور صحفي وطلبت منهم الاكتفاء بالتصوير خارج المكان حتى بسمة وهبة خرجت وقامت بالتصوير في الخارج ومعها بعض أصدقائها الذين يطلق عليهم «راكور» لأنهم يتواجدون دائما في أي حفل وصورهم تجدها في المجلات والصحف المتخصصة في تغطية حفلات المجتمع ومنهم المذيعة فيفيان الفقي وسحر وزوجها هشام يكن ومي كساب أما الشخصيات المهمة التي حضرت فلم يتم تصويرها.

بسمة وهبة لم تمنع المصورين فقط من الدخول لكنها منعت يضا مطرباً شهيراً من جيل الثمانينيات من الدخول والسبب أنه لا يحمل دعوة أو Memmbership ورغم وقوفه أكثر من ساعة على الباب في انتظار الدخول إلا أن بسمة وهبة رفضت دخوله، بسمة وضعت شروطاً لدخول المطعم ومنها أن يمتلك الشخص عضوية في مطعم وهو شيء يقام لأول مرة في مصر، أن يدخل زبون مطعماً بعضوية والسبب الذي أعلنته بسمة وهبة أنها ترغب في توفير الخصوصية والأمان لزبائنها وليشعر الجميع أن المكان مكانهم بدون وجود ي دخلاء أو أشخاص غير مرغوب فيهم، المطعم لاقى إعجاب الجميع خاصة أن استيله مختلف وفكرته جديدة.

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في مطعم بلكونة بسمة وهبة ممنوع الدخول لغير الصفوة والمشاهير