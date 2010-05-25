اخبار بسمة وهبة
في مطعم بلكونة بسمة وهبة ممنوع الدخول لغير الصفوة والمشاهير
مصريات
بسمة وهبة واحدة من أشهر الإعلاميات في الوطن العربي ويكفي وجود اسمها على أي برنامج لتتأكد من نجاحه وقوته وهو نفس ما توقعه الجميع عندما تلقوا دعوتها لحضور أحدث مشاريعها وهو المطعم الذي قامت بافتتاحه السبت الماضي بالمهندسين، المطعم اسمه Balcona ..
وحضر افتتاح مطعم بلكونة عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والمجتمع بالإضافة الى شخصيات سياسية كبيرة في مصر والوطن العربي، ووجود هؤلاء دفع بسمة وهبة الى منع التصوير داخل مطعم بلاكونة ورفضت دخول أي مصور صحفي وطلبت منهم الاكتفاء بالتصوير خارج المكان حتى بسمة وهبة خرجت وقامت بالتصوير في الخارج ومعها بعض أصدقائها الذين يطلق عليهم «راكور» لأنهم يتواجدون دائما في أي حفل وصورهم تجدها في المجلات والصحف المتخصصة في تغطية حفلات المجتمع ومنهم المذيعة فيفيان الفقي وسحر وزوجها هشام يكن ومي كساب أما الشخصيات المهمة التي حضرت فلم يتم تصويرها.
بسمة وهبة لم تمنع المصورين فقط من الدخول لكنها منعت يضا مطرباً شهيراً من جيل الثمانينيات من الدخول والسبب أنه لا يحمل دعوة أو Memmbership ورغم وقوفه أكثر من ساعة على الباب في انتظار الدخول إلا أن بسمة وهبة رفضت دخوله، بسمة وضعت شروطاً لدخول المطعم ومنها أن يمتلك الشخص عضوية في مطعم وهو شيء يقام لأول مرة في مصر، أن يدخل زبون مطعماً بعضوية والسبب الذي أعلنته بسمة وهبة أنها ترغب في توفير الخصوصية والأمان لزبائنها وليشعر الجميع أن المكان مكانهم بدون وجود ي دخلاء أو أشخاص غير مرغوب فيهم، المطعم لاقى إعجاب الجميع خاصة أن استيله مختلف وفكرته جديدة.
بسمه دى انسانه سخيفه و منافقه و عديمه الشخصيه فى حوارتها مع ضيوفها شخصيه مهتزة لا تصلح ابدا ان تكون اعلاميه اتما مطبلاتيه و يكفى انها نزعت حجابها فالحديث عنها كثير عليها ربما ابتلت بسرطان و شفيت لكنها ابتلت فى حياءها و لم تشفى
ازبل مطعم شفته في مصر كلها ..
ضع الخلق للخالق
والله بسمة انتي زي القمر … دا الحجاب كان مضيعك يا شيخة D:
غير ولاتحسد
_ هى عملت ايه مطعم وبتتكلموا _ سايبيين الكابريهات ونوادى القمار وبتتكلموا على مطعم _ وايه يعنى لما يكون فى مطعم راقى ومحترم وزباينه يحسوا انه فى الفه بينهم _مش احسن من المطاعم المفتوحه الى بيحصل فيها بلاوى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المفروض من انكم توصلو الحقيقه للناس مش تكدبو عليهم
انا اعرف كويس يسمه وهبه وكنت فى حفله افتتاح مطعمها الجديد بس معملتش الموقف ده ولا عمرها تعمهله فى حيتها لانها انسانه فى غايه الاحترام وبعدين كل واحد حر فى حياته بتحسبوها على ايه؟؟؟ كل ده علشان الحجاب امال لو كانت منقبه كنتم قولتو ايه انسانه قررت تعيش حياتها بطريقتها مش احنا اللى هنحسبها وربنا اعلم باللى هيه بتعمله هيه ولا بتتكلم فى حق حد ولا عاوزه حاجه من حد سبوها فى حالها وحسبى الله ونعم الوكيل
حسبى الله ونعم الوكيل فيها وكل من ينقل اخبارها ويتعامل معها هى وكل مثيلاتها ممن خلعن الحجاب ،وانا كمسلمة غيورة على دينها و على بنات المسلمين اقول ربنا يهديها وترجع عن ردتها والفلوس اللى حتكسبها متسويش حاجة مقابل الحسنات التى كانت تحصل عليها من برنامج قبل ان تحاسبوا
بسم الله الرحمن الرحيم ( ربنا لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء ) الصفوة من الناس وخصوصيه والذى منه وكل يوم جوازة اشى من رجل سعودة واشى من رجل اعمال خلي ليكم الدنيا اشبعوا بيها حسبنا الله ونعم الوكيل