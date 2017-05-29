ادعية رمضانية مكتوبة للتواقيع والتصميمات للفيس بوك وتويتر

ادعية رمضانية مكتوبة

حرصنا في موقع مصريات على تقديم اكبر مجموعات دعاء مكتوبة ومشكلة من اروع ادعية شهر رمضان الكريم المبارك، وتجدوا بعض منها في هذه الصفحة، اضافة الى مجموعات عديدة اخرى من الادعية الدينية في قسم رمضان.

وممكن حفظها وترديد هذه الادعية الرمضانية المكتوبة في الصلوات الخمسة، كما يمكن ان تضيف دعاء رمضان الى بروفايلات الفيس بوك او اضافة عبارات مكتوبة قصيرة منها على تويتر او ارسالها على واتس اب وغيرها من مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، وايضا فان ادعية مكتوبة قصيرة لرمضان يمكن ان تضعها في تواقيعك على المواقع الالكترونية او ادعية طويلة تدرجها في بوستات الفيس بوك .. ادعية رمضان مكتوبة بامكانك ارسالها الى الموبايل الى كل من تحبه وتدعو له بالجنة خلال شهر رمضان وخاصة في الايام العشرة الاواخر.

ارسل ادعية مكتوبة في ايام والليالي الرمضانية الى اصدقائك وادعو لهم بالعتق من النار في هذا الشهر الكريم الفضيل.

دعاء العشر الأيام الأوائل : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأستغفر الله ، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار

دعاء العشرة الثانية : اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي

دعاء العشرة الأخيرة :اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني

اللّهم اهدِنا فيمَن هَديْت و عافِنا فيمَن عافيْت…و تَوَلَّنا فيمَن تَوَلَّيْت .. و بارِك لَنا فيما أَعْطَيْت …و قِنا واصْرِف عَنَّا شَرَّ ما قَضَيت .. ..سُبحانَك تَقضي ولا يُقضى عَليك .. انَّهُ لا يَذِّلُّ مَن والَيت وَلا يَعِزُّ من عادَيت تَبارَكْتَ رَبَّنا وَتَعالَيْت ….فَلَكَ الحَمدُ يا الله عَلى ما قَضَيْت ..وَلَكَ الشُّكرُ عَلى ما أَنْعَمتَ بِهِ عَلَينا وَأَوْلَيت …نَستَغفِرُكَ يا رَبَّنا مِن جمَيعِ الذُّنوبِ والخَطايا ونَتوبُ اليك …وَنُؤمِنُ بِكَ ونَتَوَكَّلُ عَليك ..و نُثني عَليكَ الخَيرَ كُلَّهأَنتَ الغَنِيُّ ونحَنُ الفُقَراءُ اليك …أَنتَ الوَكيلُ ونحَنُ المُتَوَكِّلونَ عَلَيْك ..أَنتَ القَوِيُّ ونحَنُ الضُّعفاءُ اليك .. أَنتَ العَزيزُ ونحَنُ الأَذِلاَّءُ اليك

اللّهم يا واصِل المُنقَطِعين أَوصِلنا اليك …اللّهم هَب لنا مِنك عملا صالحاً يُقربُنا اليك ..اللّهم استُرنا فوق اللأرضِ وتحت الأرضِ و يوم العرضِ عليك …أحسِن وُقوفَنا بين يديك …لا تُخزِنا يوم العرضِ عليك …اللّهم أَحسِن عاقِبتَنا في الأُمورِكُلها … و أجِرْنا من خِزيِ الدنيا ..وعذابِ الآخرة يا حنَّان .. يا منَّان .. يا ذا الجلال و الاكرام

اجعَل في قُلوبِنا نورا و في قُبورِنا نورا و في أسماعِنا نورا و في أبْصارِنا نورا و عن يميننا نورا و عن شِمالِنا نوراومن فَوقِنا نورا ومن تحَتِنا نورا وفي عَظمِنا نورا و في لحَمِنا نورا وفي أَنْفُسِنا نورا و في أَهْلِنا نورا وفي آبائِنا نورا و في أُمَّهاتِنا نورا وفي أَزواجِنا/زَوجاتِنا نورا وفي ذُرِّيَتِنا نورا وأَعطِنا نورا وأَعظِم لنا نورا

واجعَل لنا نورا مِن نورِكَ فَأَنتَ نورُ السّماواتِ وَالأرضِ يا ربَّ العالمين يا أَرحَمَ الرَّاحِمين

اللّهم بِرحمَتِك الواسِعَةِ عمّنا واكفِنا شرّ ما أهمّنا وغمّنا و على الايمانِ الكاملِ والكتابِ والسُّنةِ جَمْعاً توفَّنا و أنت راضٍ عنّا وأنت راضٍ عنّا وأنت راضٍ عنّا …يا خيرَ الرازقين يا خيرَ الرازقين

اللّهم انا نسألُك أن ترزُقَنا حبَّك.. وحبَّ من يُحبُّك وحبَّ كلِّ عملٍ يُقرِّبُنا الى حبِّكوأن تغفرَ لنا وترحمَناواذا أردت بقومٍ فتنةً فاقبِضْنا اليكَ غيرَ مفتونين لا خزايا و لا ندامة و لا مُبَدَّلين برحمتكَ يا أرحمَ الراحمين

داوِنا اللّهمَّ بدوائِك واشفِنا بشفائِك وأغْنِنا بفضلِك عمّن سِواك يا كاسيَ العظامِ لحماً بعد الموتارحمنا اذا أتانا اليقين وعرق منا الجبين و بكى علينا الحبيب والغريب .. اللّهم ارحمنا اذا وُورينا التراب وغُلِّقَتِ من القبورِ الأبواب

فاذا الوحشةُ و الوحدةُ

وهوّنِ الحساب

فاذا الوحشةُ و الوحدةُ وهوّنِ الحساب اللّهم ارحمنا اذا حُمِلنا على الأعناقِ وبلغتِ التراقِ وقيل من راق

وظن أنه الفراقُ والتفَّتِ السَّاقُ بالسَّاقِ

اليك يا ربَّنا يومئذٍ المساق

وظن أنه الفراقُ والتفَّتِ السَّاقُ بالسَّاقِ اليك يا ربَّنا يومئذٍ المساق اللّهم ارحمْنا يومَ تُبَدَّلُ الأرضُ غيرَ الأرضِ والسَّماوات

اللّهم ارحمنا يومَ تمورُ السّماءُ موراً و تسيرُ الجبالُ سيراً

اللّهم ارحمنا فانَّك بِنا رحيم

و لا تُعذِّبنا فأنتَ علينا قدير

اللّهم ارحمنا يومَ تمورُ السّماءُ موراً و تسيرُ الجبالُ سيراً اللّهم ارحمنا فانَّك بِنا رحيم و لا تُعذِّبنا فأنتَ علينا قدير والْطُف بنا يا مَولانا فيما جَرَت بِهِ المَقادير

اللّهم خُذْ بأَيدينا اليك أَخْذَ الكِرامِ عَليك

اللّهم خُذْ بأَيدينا اليك أَخْذَ الكِرامِ عَليك يا قاضِيَ الحاجات

و يا مُجيب الدَّعوات

نَسأَلُكَ يا رَبَّنا رَحمَْةً تَهْدي بِها قُلُوبَنا

اللّهم انصُرِ الاسْلام وَأَعِزَّ المُسلمين

و دَمِّر أَعداءَ الدّين

اللّهم خُذْهُم أَخْذَ عَزيزٍ مُقْتَدِر

انَّهم لا يُعجِزُونَك

أَرِنا فِيهِم يَوماً أَسوداً

أَرِنا فيهِم عَجائِبَ قُدرَتِك

أَرِنا بِهم بَأْسَك الذي لا يُرَدُّ عَنِ القَومِ المُجرِمين

و يا مُجيب الدَّعوات نَسأَلُكَ يا رَبَّنا رَحمَْةً تَهْدي بِها قُلُوبَنا اللّهم انصُرِ الاسْلام وَأَعِزَّ المُسلمين و دَمِّر أَعداءَ الدّين اللّهم خُذْهُم أَخْذَ عَزيزٍ مُقْتَدِر انَّهم لا يُعجِزُونَك أَرِنا فِيهِم يَوماً أَسوداً أَرِنا فيهِم عَجائِبَ قُدرَتِك أَرِنا بِهم بَأْسَك الذي لا يُرَدُّ عَنِ القَومِ المُجرِمين انزَعِ الوَهَنَ وَحُبَّ الدُّنيا مِن قُلوبِنا وأَبدِل بِه يا رَبَّنا حُبَّ الآخِرَة

يا مُغيثُ أَغِثْنا

يا رَحمنُ ارحمنا

يا كَريمُ أَكرِمنا

يا لَطيفُ الطُف بِنا

اللّهم الطُف بِنا في قضائِكَ وقَدَرِكَ لُطْفاً يليقُ بِكَرَمِكَ يا أَكرَمَ الأَكرَمين

يا سمَيعَ الدُّعاء

يا ذا المَنِّ والعَطاء

يا مَن لا يُعجِزْهُ شيءٌ في الأَرضِ ولا في السَّماء

اللّهم ارزُق شبابَ المُسلمينَ عِفَّةَ يوسف عليه السلام

و بَناتَ المسلمينَ طهارةَ مريم عليها السلام

و احفظ نِساءَ المسلمين من شرِّ خَلقِكَ أجمَعين

اللّهم ارزُقنا فأَنتَ خَيرُ الرَّازِقين

و أَعتِق رِقابَنا يا أرحَمَ الرَّاحِمين

ورِقابَ آبائِنا وأُمَّهاتِنا وَمَن كان لَهُ حَقٌ عَلينا

و جميع المُسلِمين والمُسلِماتِ.. المُؤمِنينَ والمُؤمِناتِ.. الأَحياءِ مِنهُم وَالأَموات

انَّكَ يا مَولانا سَميعٌ قَريبٌ مُجيبُ الدَّعَوات

يا أرحَمَ الرَّاحمين

اللّهم صلِّ وسلِّم وبارك على سَيِّدِنا مُحمَّدٍ في الأوَّلين

وصلِّ وسلِّم وبارك عَليهِ في الآخِرين

وصلِّ وسلِّم وبارك عليهِ في كلٍ وقتٍ وكلٍ حين

وفي المَلأِ الأَعلى الى يومِ الدِّين

يا رَحمنُ ارحمنا يا كَريمُ أَكرِمنا يا لَطيفُ الطُف بِنا اللّهم الطُف بِنا في قضائِكَ وقَدَرِكَ لُطْفاً يليقُ بِكَرَمِكَ يا أَكرَمَ الأَكرَمين يا سمَيعَ الدُّعاء يا ذا المَنِّ والعَطاء يا مَن لا يُعجِزْهُ شيءٌ في الأَرضِ ولا في السَّماء اللّهم ارزُق شبابَ المُسلمينَ عِفَّةَ يوسف عليه السلام و بَناتَ المسلمينَ طهارةَ مريم عليها السلام و احفظ نِساءَ المسلمين من شرِّ خَلقِكَ أجمَعين اللّهم ارزُقنا فأَنتَ خَيرُ الرَّازِقين و أَعتِق رِقابَنا يا أرحَمَ الرَّاحِمين ورِقابَ آبائِنا وأُمَّهاتِنا وَمَن كان لَهُ حَقٌ عَلينا و جميع المُسلِمين والمُسلِماتِ.. المُؤمِنينَ والمُؤمِناتِ.. الأَحياءِ مِنهُم وَالأَموات انَّكَ يا مَولانا سَميعٌ قَريبٌ مُجيبُ الدَّعَوات يا أرحَمَ الرَّاحمين اللّهم صلِّ وسلِّم وبارك على سَيِّدِنا مُحمَّدٍ في الأوَّلين وصلِّ وسلِّم وبارك عَليهِ في الآخِرين وصلِّ وسلِّم وبارك عليهِ في كلٍ وقتٍ وكلٍ حين وفي المَلأِ الأَعلى الى يومِ الدِّين نَسأَلُكَ يا رَحمنُ أَنْ تَرْزُقَنا شَفَاعَتَهُ وَأَورِدْنا حَوْضَهُ وَاسْقِنا مِن يَدَيْهِ الشَّريفَتينِ شَرْبَةً هَنيئَةً مَريئَةً لا نَظْمَأُ بَعدَها أَبَداً

اللَّهم كما آمَنَّا بِهِ وَلم نَرَه.. فَلا تُفَرِّق بَيْنَنا وَبَينَهُ حتى تُدخِلَنا مُدخَلَه

بِرحمَتِكَ يا أَرحَمَ الرَّاحِمين

واشْفِ مَرضانا وَمَرضى المُسلِمين

و ارْحَم مَوتانا وَمَوتى المُسلمين

و لا تُخَيِّب رَجائَنا يا أَكرَمَ الأَكرَمين

وتَقَبَّل دُعاءَنا وصِيامَنا وقِيامَنا ورُكوعَنا وسُجودَنا

كما نَسأَلُكَ الدَّرَجاتِ العُلا مِنَ الجَنَّةآمين.. آمين.. آمينوصلى اللهُ على سيِّدِنا مُحمَّد وَعلى آلِهِ وصَحْبِهِ وَسلّم

من تصميمات بطاقات فلاش رمضانية للاهداء على الفيس بوك

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