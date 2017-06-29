ارتفاع اسعار البنزين

مصريات – اخبار مصر اليوم تكتبها هدير الرفاعي: اقدمت الحكومة المصرية اليوم، على رفع اسعار الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية من بنزين وسولار، وعقد الدكتور شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء مؤتمرا صحفيا للاعلان عن الزيادة في شرائج اسعار الوقود الجديدة.

وفيا يلي نسبة ارتفاع اسعار البنزين : بنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه ، وسعر لتر بنزين 80 ارتفع الى 3.65 جنيه من 2.35.

اما سعر السولار بعد الزيادة 3.65 جنيه لكل لتر من من 2.35 جنيه ، و اسطوانة البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيه.

ويبلغ سعر متر الغاز المخصص للسيارات طبعا لاسعار الوقود 2 جنيه بدلا من 160 قرشا.

وقد اثارت الزيادة الجديدة في اسعار البنزين و السولار و الغاز غضب عدد كبير من المواطنين وعبروا عن استيائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة ان الزيادة الجديدة سوف يقابلها ارتفاع اسعار جميع السلع الاخرى.

وكان اكبر انتقاد وجه الى الاجراءات الجديدة هي كون السياسات الجديدة تتسبب بافقار حتى الطبقة المتوسطة.

وطالب كثير من الافراد الحكومة برفع الضرائب والجمارك عن السيارات المستوردة من الخارج بعد رفع اسعار الوقود، وايضا توفير وسائل مواصلات جيدة و مريحة وقادرة على استيعاب الكثافة السكانية في مصر قبل التفكير مجددا في الغاء الدعم.

من جهته، قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور شريف اسماعيل خلال المؤتمر الصحفي، ان هذه الزيادة في اسعار المحروقات والوقود لن تنعكس بشكل سلبي على مستحقي الدعم، وقال بانه تمت اعادة توجيهه الدعم لمتوسطي الدخل، ومستحقيه الحقيقين من خلال برامج الدعم المختلفة للطبقات المتوسطة، والحماية الاجتماعية للفقراء، وأكد بانه بهذا الاجراء المتخذ اليوم تم تصحيح مسار الدعم ليكون هناك عدالة في التوزيع.

يوتيوب وقائع المؤتمر الصحفي الذي اعلن فيه زيادة اسعار الوقود اليوم

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إرتفاع اسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي في مصر اليوم