ارقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2017 واماكن اللجان في مصر

ارقام جلوس الثانوية العامة 2017

كتبت ندى المصري:

قررت وزارة التربية والتعليم ان تقوم المدارس بتوزيع ارقام جلوس الثانوية العامة 2017 وكذلك مع اتاحة تسليمها الكترونيا على طلاب الصف الثالث الثانوى اعتبارا من يوم السبت 16 مايو.

وسوف يتمكن الطلبة من معرفة رقم الجلوس الخاص بامتحانات الثانوية العامة من خلال الانترنت على موقع وزارة التربية والتعليم وهو نفسه الموقع الذي سوف يقدم لاحقاً نتيجة الثانوية العامة ، او بامكانهم تسلمها من المدارس والتي تتضمن الرقم الخاص بكل طالب بالاضافة الى مقرات لجان الامتحانات وايضا باستطاعتهم التأكد من المواد الاختيارية التي توجد بالاستمارة ..

هذا ويجري الحصول عادة على رقم جلوس الطلاب للصف الثالث الثانوى من موقع بوابة الثانوية العامة التابع لخدمات وزارة التربية والتعليم يمكن معرفة ارقام جلوس طلاب الثانوية العامة بالنظام الجديد وكذلك ارقام جلوس الثانوية العامة لطلبة المرحلة الثانية علمي و ادبي.

من خلال استخدام كود الطالب الذي يتم الحصول عليه من شئون الطلاب في المدرسة الخاصة بكل فرد وكذلك كلمة السر وبجانب مشاهدة ارقام جلوس الثانوية العامة للعام الدراسي 2016-2017 يستطيع مشاهدة المواد الاختيارية والاجبارية التي سوف يخضع للامتحانات بها وهذا يشمل كذلك طلاب المنازل.

للدخول الى الموقع وسحب ارقام جلوس الثانوية العامة 2017 اضغط هنا>>> http://thanwya.moe.gov.eg/thanwya

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