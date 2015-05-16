ارقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2017 واماكن اللجان في مصر

ارقام جلوس الثانوية العامة 2017
كتبت ندى المصري:
قررت وزارة التربية والتعليم ان تقوم المدارس بتوزيع ارقام جلوس الثانوية العامة 2017 وكذلك مع اتاحة تسليمها الكترونيا على طلاب الصف الثالث الثانوى اعتبارا من يوم السبت 16 مايو.
وسوف يتمكن الطلبة من معرفة رقم الجلوس الخاص بامتحانات الثانوية العامة من خلال الانترنت على موقع وزارة التربية والتعليم وهو نفسه الموقع الذي سوف يقدم لاحقاً نتيجة الثانوية العامة ، او بامكانهم تسلمها من المدارس والتي تتضمن الرقم الخاص بكل طالب بالاضافة الى مقرات لجان الامتحانات وايضا باستطاعتهم التأكد من المواد الاختيارية التي توجد بالاستمارة ..
هذا ويجري الحصول عادة على رقم جلوس الطلاب للصف الثالث الثانوى من موقع بوابة الثانوية العامة التابع لخدمات وزارة التربية والتعليم يمكن معرفة ارقام جلوس طلاب الثانوية العامة بالنظام الجديد وكذلك ارقام جلوس الثانوية العامة لطلبة المرحلة الثانية علمي و ادبي.
من خلال استخدام كود الطالب الذي يتم الحصول عليه من شئون الطلاب في المدرسة الخاصة بكل فرد وكذلك كلمة السر وبجانب مشاهدة ارقام جلوس الثانوية العامة للعام الدراسي 2016-2017 يستطيع مشاهدة المواد الاختيارية والاجبارية التي سوف يخضع للامتحانات بها وهذا يشمل كذلك طلاب المنازل.
للدخول الى الموقع وسحب ارقام جلوس الثانوية العامة 2017 اضغط هنا>>> http://thanwya.moe.gov.eg/thanwya
مى احمد مشهور احمد
عايز اعرف رقم الجلوس و النتيجة لو سمحت
اريد رقم جلوس الطالب احمد شاكر عبد القادر الديب …
مدرسه طلعت حرب الثانويه العسكريه بنين محافظه الغربيه
عايز اعرف نتيجة مريم مختار احمد سلامه بالثانوية العامة 2017
بيانات الطالب
رقم الجلوس
151014
مجموع الدرجات
295
النسبة المئوية
71.95%
اسم الطالب احمد نادي سعد شعبان
المدرسة برنشت ث م بنين
الادارة التعليمية العياط
عدد مواد الرسوب 1
حالة الطالب دور ثان
نوعية التعليم طلاب
الشعبة الشعبة العلمية – علوم
اريد رقم جلوس اختى منا عبدالهادي عبدعزيز عبدالهادي مدرسة الشيماء ببنها قليوبية
اريد رقم جلوسى فى الصف الثالث الثانوى سوهاج البلينا مدرسة الشهيد حجازى نورالدين الثانوية بنين
رقم جلوس عبد العزيز حمدي محمد جمال.الزقازيق
عاوزة اعرف رقم جلوسى
النتىجة من فضلكم
عايزة رقم الجلوس الثانوية العامة بالقاهرة
ممكن اعرف بدايه ارقام جلوس طنطا
ممكن حد يقولى بدايه ارقام جلوس دمياط لو سمحتوووو
ممكن اعرف رفم الجلوس
عايزة اعرف نتيجه
علي سامي علي عبد الجواد فصاد
محمد مصطفي اسماعيل عمار
و معرفش ارقام الجلوس شكرا
رقم الجلوس الصف التالت ثانويه عامه غاده عبد المنعم عبد النبي علام الدين
لو تتفضل ممكن اعرف رقم جلوسي ونتيجتي………3 ثانوي حديث امبابة
متى ستسلم الشهاده ثالث ثانوي مدرسه كفر صقر بنين
امال جمال قرمد
طلخا
ثانويه ازهريه
اريد رقم الجلوس ضرورى
أريد رقم جلوس أبنى مؤمن مجدى عبد الرؤوف عبد الرحمن سالم بدير مدرسه السادات الثانويه العسكريه بالاسماعيليه
اريد رقم الجلوس والمدرسه 2014 /2015
نسيت رقم الجلوس والكود وعايز اعرف الدرجات وانا في الصف لثاني الثانوي علمي علوم بمحافظه البحيره مدرسه رشيد الثانوية بنين لعام 2016
اريد رقم الجلوس
معرفه الدرجات
أريد رقم الجلوس
أريد النتيجه ورقم الجلوس
عمر هاني عبد الفتاح محمد محمد خليل /ثانويه عامه /ادبي /منطقه السيدة
زينب التعليميه القاهره /مدرسه الدوواين الخاصه المشتركه معرفه رقم الجلوس
والكود والنتيجه0 وشكرا جزيلا
اريد رقم الجلوس لهذا الاسم محافظه البحيرة حوش عيسى
اريد رقم الجلوس لهذا الاسم
مدرسة شبين القناطر الثانوية للبنات
نريمان خالد منصور عبد العزيز درويش
ارجو مساعدتى فى ارسال نتيجة الثانوية العامة 2015 لأنى قد فقدت رقم الجلوس واسم مدرستى منارة مودرن سكول
أرجوكو عايزة نتيجة رقم الجلوس ده 151014 الاسم مي أحمد يحيي
عايزه رقم جلوس
مافيش حد هنا ياجماعه من اسيوط عايزه رقم جلوس اي حد من اسيوط
النتيجة ضروري
رقم الجلوس ضاع وعايز أعرف النتيجة بسرعة
أريد رقم الجلوس لو سمحتم
عاوزة اعرف رقم الجلوس او الكود انا من محافظة الفيوم مركز سنورس
عاوزة اعرف رقم جلوسى انا من محافظة الفيوم مركز سنورس
هى محافظه دمياط اداره فارسكور الثانويه بنات
اريد معرفه نتيجه هذه الطالبه فورا ولكم جزيل اشكر
عاوز اعرف رقم جلوس ونتيجة الاسم ده بسرعه لو سمحتم او حتي رقم الجلوس
النتيجه ربنا يخليكو
النتيجه من فضلكم