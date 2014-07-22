اعرف برجك من تاريخ ميلادك مع معرفة صفات الابراج وحظك اليوم

اعرف برجك
مصريات – كتبت عفراء انيس: اذا اردت وحبيت التوغل والتعمق والابحار في علم معرفة الابراج الفلكية والتعرف على حظك اليوم، وتأثير حركة الكواكب على شخصيتك او حياتك الخاصة والمهنية وحتى الاجتماعية والعاطفية الي هي الحب وما ادراك ماهو الحب، يبقى اول حاجة لازم تعملها اعرف برجك بالتاريخ الميلادي ايه .. انت او برج الشخص مثلا اللي بتدور على مدى توافق الابراج بينكم.
وطبعا معرفة برجك وحظك اليوم او الكشف عن برج مين ما كان في بالك مش هتتأتى غير لما تكون متأكد من تاريخ الميلاد الخاص بيه باليوم و بالشهر ده بالنسبة للابراج العادية او ما يسمى بالابراج الغربية، وليس بالطبع ابراج الحظ الصينية لان هذا الموضوع مخصص لكيفية معرفة الابراج الفلكية الغربية من تاريخ الميلاد والشهور الميلادية، اما اذا كنت ترغب ان تعرف ماهو برجك الصيني او توقعات الابراج الصينية اليوم ومعرفة حظك اليوم ومدى توافق الابراج الصينية مع بعضها البعض، فيمكنك الدخول الى هنا الان >>> توافق الابراج الصينية
ويمكن لما تعرف معلومات عن برجك تكتشف بعدها جوانب غامضة او كانت مخفية عليك في شخصك الكريم او في البني ءادم الاخر اللي حابب تتعرف على معلومات عنه.
اعرف برجك لكن عليك الانتباه انه مش دايما علم معرفة توقعات ابراج الحظ اليوم، والفلك عموماً والمنجمين خاصةً، بيكونوا صح، يعني احيانا بتظبط معاهم، واحيانا اخرى لا، وحتى لو وجدت في تشابه فعلا بين صفات الابراج في بعض توقعات الابراج ما تحاولش تعملها قاعدة وتطبقها على كل فرد تقابله فلكل قاعدة استثناء.
قائمة اعرف برجك ايه من تاريخ ميلادك اللي ها تشوفها حاليا او بواسطة حاسبة معرفة الابراج من تاريخ الميلاد من برمجة وتصميم موقع مصريات وها تستطيع من خلالها تصنيف نفسك يعني انت تنتمي الى الابراج المائية زي : برج الحوت ، برج السرطان ، برج العقرب ، ولا الهوائية وهي : برج الدلو ، برج الميزان ، برج الجوزاء ، او الابراج الترابية وهي : برج العذراء ، برج الثور ، برج الجدي ، ام الابراج النارية وتشمل : برج الاسد ، برج القوس ، برج الحمل . وقتها تقدر تعرف ايه صفات الابراج والروابط المشتركة بين الابراج وبعضها من كل النواحي وخاصة العاطفية منها.
اعرف برجك الان من تاريخ ميلادك بارقام الشهور الميلادية:
- برج الدلو: 1/20 – 2/18
- برج الحوت: 2/19- 3/20
- برج الحمل: 3/21 – 4/19
- برج الثور: 4/20 – 5/21
- برج الجوزاء : 5/22- 6/21
- برج السرطان: 6/22 – 7/22
- برج الأسد: 7/23 – 8/22
- برج العذراء: 8/23 – 9/22
- برج الميزان: 9/23 – 10/23
- برج العقرب: 10/24 – 11/21
- برج القوس: 11/22 – 12/21
- برج الجدي: 12/22 – 1/19
او من هنا استخدم حاسبة مصريات لمعرفة الابراج بالتاريخ الميلادي وبكل سهولة بادخال تاريخ الميلاد لك او للشخص الذي ترغب بمعرفة ماهو برجه، ومن ثم تضغط على السهم/ وسيظهر لك اسم البرج اضافة الى اهم صفات هذا البرج او ذاك.
حاسبة معرفة الابراج وصفاتها بتاريخ يوم وشهر الميلاد فقط
لتحميل اخر اصدار من حاسبة معرفة توقعات الابراج وحظك اليوم اضغط هنا >> تحميل حاسبة اعرف برجك وحظك اليوم
انا
مواليد 1\8\1999
برج ايه بقا
انا برجي العقرب
انا امنيه
تاريخ ميلادي
٥/٢/٢٠٠٥
2/11
شهر2 اليوم11
احمد
تاريخ ميلادي 29/1/1992
عاوز اعرف برجي
مواليدي 2002 الشهر 12 اليوم 17ساعة الولادة 9مساء
انادودو شهر ميلاد معرفه برجي11/11/1999
اسمى ابدو اشرف برج القوس
القوس
٢/١٢/٢٠٠١
27/2
ماهو نوع البرج ناري او ترابي او مائي
BORJI CEST AAKRABE
برجي الدلو
5/12/2003
تاريخ ميلادي 29/12/1996
17/5/1994 ماهو برجي
اسمي إسلام
تاريخ ميلادي
1/1/1996
اناا الحوت اجمل شى بعرفو !
اسمي عبدو
تاريخ ميلادي
27\4\1994
شكرا
اني برج الجوزاء
اسمي علي وتاريخ ميلادي 25/7/2005
انا اسمي مصطفى الباز اسمي مركب اريد ان اعرف برجي ماهو
انا عالورق 18/3
الرسمي15/9يبقى برج ايه
معرفت متي اتزوج
فاطمه 1406/٠٩/٢٢
تاريخ ميلادى 21-12-2001 برج القوس
اذ عرفتني من انا فاكتب لي بانك تحبني
فانا احبك بكل صراحة
حسام+فاطمة
انااااااسفة جدا
ولكن الحقيقة لم اخونك
احبك فقط انت
برجي برج السرطان
انا فاطمة
١/١٩/١٩٩٨بدي أعرف برجي وحظي للعام ٢٠١٧وايه الأحداث اللي هتتم معاية
تاريخ ميلادي 1997/بشهر12/يوم4/
مرحبا اسمي بنين يوم 12شهر8مواليد2000
اسمي محمد تاريخ ميلادي 5/5/2000 اريد معرفة برجي
ممكن اعرف برجي 1994-14-2-ممكن
محمد
تاريخ الميبلاد:26/10/2001
روعة و شكرا
انا اسمى مصطفى من المحله الكبرى 1/6/1995 عايز اعرف حظى
عاوز اعرف تاريخ ميلادى برج اية 94/3/20
تاريخ ميلادى ٨/٧
مرحباانا تاريخ ميلادي هو 28-10-2003 بس مش عارفة انا برج العقرب ولا العذراء لان كل الحقائق اللي في البرجين فيا انا
تاريخ عيدميلادى 2005/7/27
برجى هوإيه
١٩٩٧\٧\٢٧
17/5/1998
اسمى احمد
وتاريخ ملادى ١٨/١١/١٩٩١
مرحبا بكم
اسمي لانا وتاريخ ميلادي26/ 2002/2
نعم
1997 8 27
تاريخ اليلاد1379|١|١هجريه
اعرف برجي
تاريخ عيد ميلادي 16.12.2003 الصراحه لا اعرف تاريخ عيد ميلادي