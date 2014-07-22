اعرف برجك من تاريخ ميلادك مع معرفة صفات الابراج وحظك اليوم

اعرف صفات برجك بتاريخ ميلادك اليوم

اعرف برجك ايه بتاريخ ميلادك، كيفية معرفة صفات ابراج الحظ بالتاريخ الميلادي اليوم

اعرف برجك

مصريات – كتبت عفراء انيس: اذا اردت وحبيت التوغل والتعمق والابحار في علم معرفة الابراج الفلكية والتعرف على حظك اليوم، وتأثير حركة الكواكب على شخصيتك او حياتك الخاصة والمهنية وحتى الاجتماعية والعاطفية الي هي الحب وما ادراك ماهو الحب، يبقى اول حاجة لازم تعملها اعرف برجك بالتاريخ الميلادي ايه .. انت او برج الشخص مثلا اللي بتدور على مدى توافق الابراج بينكم.

وطبعا معرفة برجك وحظك اليوم او الكشف عن برج مين ما كان في بالك مش هتتأتى غير لما تكون متأكد من تاريخ الميلاد الخاص بيه باليوم و بالشهر ده بالنسبة للابراج العادية او ما يسمى بالابراج الغربية، وليس بالطبع ابراج الحظ الصينية لان هذا الموضوع مخصص لكيفية معرفة الابراج الفلكية الغربية من تاريخ الميلاد والشهور الميلادية، اما اذا كنت ترغب ان تعرف ماهو برجك الصيني او توقعات الابراج الصينية اليوم ومعرفة حظك اليوم ومدى توافق الابراج الصينية مع بعضها البعض، فيمكنك الدخول الى هنا الان >>> توافق الابراج الصينية

ويمكن لما تعرف معلومات عن برجك تكتشف بعدها جوانب غامضة او كانت مخفية عليك في شخصك الكريم او في البني ءادم الاخر اللي حابب تتعرف على معلومات عنه.

اعرف برجك لكن عليك الانتباه انه مش دايما علم معرفة توقعات ابراج الحظ اليوم، والفلك عموماً والمنجمين خاصةً، بيكونوا صح، يعني احيانا بتظبط معاهم، واحيانا اخرى لا، وحتى لو وجدت في تشابه فعلا بين صفات الابراج في بعض توقعات الابراج ما تحاولش تعملها قاعدة وتطبقها على كل فرد تقابله فلكل قاعدة استثناء.

قائمة اعرف برجك ايه من تاريخ ميلادك اللي ها تشوفها حاليا او بواسطة حاسبة معرفة الابراج من تاريخ الميلاد من برمجة وتصميم موقع مصريات وها تستطيع من خلالها تصنيف نفسك يعني انت تنتمي الى الابراج المائية زي : برج الحوت ، برج السرطان ، برج العقرب ، ولا الهوائية وهي : برج الدلو ، برج الميزان ، برج الجوزاء ، او الابراج الترابية وهي : برج العذراء ، برج الثور ، برج الجدي ، ام الابراج النارية وتشمل : برج الاسد ، برج القوس ، برج الحمل . وقتها تقدر تعرف ايه صفات الابراج والروابط المشتركة بين الابراج وبعضها من كل النواحي وخاصة العاطفية منها.

اعرف برجك الان من تاريخ ميلادك بارقام الشهور الميلادية:

  1. برج الدلو:  1/20 – 2/18
  2. برج الحوت: 2/19- 3/20
  3. برج الحمل: 3/21 – 4/19
  4. برج الثور: 4/20 – 5/21
  5. برج الجوزاء : 5/22- 6/21
  6. برج السرطان: 6/22 – 7/22
  7. برج الأسد: 7/23 – 8/22
  8. برج العذراء: 8/23  – 9/22
  9. برج الميزان: 9/23  – 10/23
  10. برج العقرب: 10/24 – 11/21
  11. برج القوس: 11/22 – 12/21
  12. برج الجدي: 12/22  – 1/19

او من هنا استخدم حاسبة مصريات لمعرفة الابراج بالتاريخ الميلادي وبكل سهولة بادخال تاريخ الميلاد لك او للشخص الذي ترغب بمعرفة ماهو برجه، ومن ثم تضغط على السهم/ وسيظهر لك اسم البرج اضافة الى اهم صفات هذا البرج او ذاك.

حاسبة معرفة الابراج وصفاتها بتاريخ يوم وشهر الميلاد فقط

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اعرف برجك من تاريخ ميلادك مع معرفة صفات الابراج وحظك اليوم

22/07/2014 649 تعليق توقعات الابراج وحظك اليوم , , , , , , , , , , , ,
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  1. عصام الصياد 25/07/2017 06:33 -

    انا
    مواليد 1\8\1999
    برج ايه بقا

  3. Omnia22002 28/06/2017 14:22 -

    انا امنيه
    تاريخ ميلادي
    ٥/٢/٢٠٠٥

  8. علي 01/06/2017 16:06 -

    مواليدي 2002 الشهر 12 اليوم 17ساعة الولادة 9مساء

  9. دودو 31/05/2017 09:12 -

    انادودو شهر ميلاد معرفه برجي11/11/1999

  10. Abdo 26/05/2017 07:55 -

    اسمى ابدو اشرف برج القوس
    القوس
    ٢/١٢/٢٠٠١

  11. زين 18/05/2017 23:42 -

    27/2

    ماهو نوع البرج ناري او ترابي او مائي

  19. عبدو 09/04/2017 01:07 -

    اسمي عبدو
    تاريخ ميلادي
    27\4\1994
    شكرا

  21. علي العيداني 03/03/2017 23:32 -

    اسمي علي وتاريخ ميلادي 25/7/2005

  22. مصطفى الباز 24/02/2017 02:09 -

    انا اسمي مصطفى الباز اسمي مركب اريد ان اعرف برجي ماهو

  23. ابوفهد 23/02/2017 16:50 -

    انا عالورق 18/3
    الرسمي15/9يبقى برج ايه

  25. Kareman adel 07/02/2017 16:31 -

    تاريخ ميلادى 21-12-2001 برج القوس

  26. وردة الحب الحمراء 26/01/2017 22:09 -

    اذ عرفتني من انا فاكتب لي بانك تحبني
    فانا احبك بكل صراحة
    حسام+فاطمة
    انااااااسفة جدا
    ولكن الحقيقة لم اخونك
    احبك فقط انت

  27. وردة الحب الحمراء 26/01/2017 21:45 -

    برجي برج السرطان
    انا فاطمة

  28. maryam 13/01/2017 02:26 -

    ١/١٩/١٩٩٨بدي أعرف برجي وحظي للعام ٢٠١٧وايه الأحداث اللي هتتم معاية

  30. حبيبت حمودي 11/01/2017 10:33 -

    مرحبا اسمي بنين يوم 12شهر8مواليد2000

  31. محمد 09/01/2017 20:36 -

    اسمي محمد تاريخ ميلادي 5/5/2000 اريد معرفة برجي

  35. مصطفى مسعد 22/12/2016 17:33 -

    انا اسمى مصطفى من المحله الكبرى 1/6/1995 عايز اعرف حظى

  36. برنس رجب 22/12/2016 01:53 -

    عاوز اعرف تاريخ ميلادى برج اية 94/3/20

  38. مريم امير 15/12/2016 21:16 -

    مرحباانا تاريخ ميلادي هو 28-10-2003 بس مش عارفة انا برج العقرب ولا العذراء لان كل الحقائق اللي في البرجين فيا انا

  39. يوسف 14/12/2016 20:10 -

    تاريخ عيدميلادى 2005/7/27

    ‏ برجى هوإيه

  42. احمد 20/11/2016 14:37 -

    اسمى احمد
    وتاريخ ملادى ١٨/١١/١٩٩١

  49. ريما 25/09/2016 15:56 -

    تاريخ عيد ميلادي 16.12.2003 الصراحه لا اعرف تاريخ عيد ميلادي

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