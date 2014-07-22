اعرف برجك من تاريخ ميلادك مع معرفة صفات الابراج وحظك اليوم

اعرف برجك

مصريات – كتبت عفراء انيس: اذا اردت وحبيت التوغل والتعمق والابحار في علم معرفة الابراج الفلكية والتعرف على حظك اليوم، وتأثير حركة الكواكب على شخصيتك او حياتك الخاصة والمهنية وحتى الاجتماعية والعاطفية الي هي الحب وما ادراك ماهو الحب، يبقى اول حاجة لازم تعملها اعرف برجك بالتاريخ الميلادي ايه .. انت او برج الشخص مثلا اللي بتدور على مدى توافق الابراج بينكم.

وطبعا معرفة برجك وحظك اليوم او الكشف عن برج مين ما كان في بالك مش هتتأتى غير لما تكون متأكد من تاريخ الميلاد الخاص بيه باليوم و بالشهر ده بالنسبة للابراج العادية او ما يسمى بالابراج الغربية، وليس بالطبع ابراج الحظ الصينية لان هذا الموضوع مخصص لكيفية معرفة الابراج الفلكية الغربية من تاريخ الميلاد والشهور الميلادية، اما اذا كنت ترغب ان تعرف ماهو برجك الصيني او توقعات الابراج الصينية اليوم ومعرفة حظك اليوم ومدى توافق الابراج الصينية مع بعضها البعض، فيمكنك الدخول الى هنا الان >>> توافق الابراج الصينية

ويمكن لما تعرف معلومات عن برجك تكتشف بعدها جوانب غامضة او كانت مخفية عليك في شخصك الكريم او في البني ءادم الاخر اللي حابب تتعرف على معلومات عنه.

اعرف برجك لكن عليك الانتباه انه مش دايما علم معرفة توقعات ابراج الحظ اليوم، والفلك عموماً والمنجمين خاصةً، بيكونوا صح، يعني احيانا بتظبط معاهم، واحيانا اخرى لا، وحتى لو وجدت في تشابه فعلا بين صفات الابراج في بعض توقعات الابراج ما تحاولش تعملها قاعدة وتطبقها على كل فرد تقابله فلكل قاعدة استثناء.

قائمة اعرف برجك ايه من تاريخ ميلادك اللي ها تشوفها حاليا او بواسطة حاسبة معرفة الابراج من تاريخ الميلاد من برمجة وتصميم موقع مصريات وها تستطيع من خلالها تصنيف نفسك يعني انت تنتمي الى الابراج المائية زي : برج الحوت ، برج السرطان ، برج العقرب ، ولا الهوائية وهي : برج الدلو ، برج الميزان ، برج الجوزاء ، او الابراج الترابية وهي : برج العذراء ، برج الثور ، برج الجدي ، ام الابراج النارية وتشمل : برج الاسد ، برج القوس ، برج الحمل . وقتها تقدر تعرف ايه صفات الابراج والروابط المشتركة بين الابراج وبعضها من كل النواحي وخاصة العاطفية منها.

اعرف برجك الان من تاريخ ميلادك بارقام الشهور الميلادية:

او من هنا استخدم حاسبة مصريات لمعرفة الابراج بالتاريخ الميلادي وبكل سهولة بادخال تاريخ الميلاد لك او للشخص الذي ترغب بمعرفة ماهو برجه، ومن ثم تضغط على السهم/ وسيظهر لك اسم البرج اضافة الى اهم صفات هذا البرج او ذاك.

حاسبة معرفة الابراج وصفاتها بتاريخ يوم وشهر الميلاد فقط

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اعرف برجك من تاريخ ميلادك مع معرفة صفات الابراج وحظك اليوم