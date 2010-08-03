اعلانات مبوبة مجانية … اعلانك في امان وكمان معانا بالمجان

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مصريات
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حاز الزميل خالد الحمد على دبلوم بالعلاقات الدبلوماسية والسياسة والصراعات الدولية من جامعة الانترناشونال كمبردج كوليدج البريطانية (international Cambrige college). وعين مستشارا دائما في الهيئة الدولية للتحكيم في المنازعات ذات الطابع الدولي والعلاقات السياسية والدبلوماسية خلال المؤتمر الذي عقدته الهيئة الدولية للتحكيم في جمهورية مصر العربية (شرم الشيخ) في حضور ممثلين عن مختلف الدول الاوروبية والعربية في التحكيم.
وعلى هامش هذا المؤتمر حاز الزميل خالد الحمد على شهادة في البرنامج التدريبي في التحكيم والمنازعات ذات الطابع الدولي من مركز التدريب والبحوث والدراسات التابع للامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والهيئة الدولية للتحكيم وصفة مستشار في التحكيم الدولي لمزاولة التحكيم من نقابة مستشاري التحكيم الدولي وخبراء امن المعلومات وجمعية التحكيم الدولي في بروكسل (بيلجيكا).
الي كل الشباب و من يريد العمل مطللوب أستيورد
الوظيفه و توفير الأتي:
1-توفير السكن
2-توفير المواصلات
3-توفير ال3 وجبات
4-توفير تامينات اجتماعيه وصحيه
5-العمل 23 يوم و7 ايام اجازه مدفوعه الاجر من الفندق
6-عدد ساعات العمل 9 ساعات
7-الحصول ع شهاده خبره بعد6 شهور
للتقدم والاستعلام
عدد 2 محل مساحة 3*3 وعدد 1 بدروم مساحة 128 متر للإيجار
ببنها – الاهرام
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ملاحظة من محرر موقع مصريات
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