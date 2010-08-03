اعلانات مبوبة مجانية

اعلانات مبوبة مجانية

اعلانات مبوبة مجانية

اي مول اعلانات مبوبة مجانية … اعلانك في امان وكمان معانا بالمجان

مصريات

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اعلانات مبوبة مجانية … اعلانك في امان وكمان معانا بالمجان

03/08/2010 13 تعليق اعلانات مبوبة مجانية , , , ,
13 comments
  2. دينا علي خضير 27/09/2016 11:39 -

    مكتب خادمات بالقاهرة ،يعلن عن توفير خادمات من كافة الجنسيات ،وبأسعار مناسبة ،باليومية أو إقامة ,,يرجى الاتصال على 01020633060 ….دينا علي خضير

  3. عبدالله 24/08/2016 12:12 -

    مطلوب على وجه السرعه عمال انتاج … وافرادامن وكول سنتر مرتب 1700ج بالاضافه الى الحوافز والتامينات الاجتماعيه والصحيه للاستفسار

  4. البديل 06/08/2016 08:23 -

    مطلوب مدرسين ذكور لمدرسة ثانوية في مدينة جده في المملكة العربية السعودية لمواد الفيزياء والكيمياء والاحياء والرياضيات وكذلك اللغة الانجليزية ويشترط خبرة تعليم في مجال التخصص لا تقل عن اربع سنوات وستتم المقابلات في مصر
    يرجى ارسال السيرة الذاتية الى

  5. خالد الحمد 27/01/2016 04:18 -

    حاز الزميل خالد الحمد على دبلوم بالعلاقات الدبلوماسية والسياسة والصراعات الدولية من جامعة الانترناشونال كمبردج كوليدج البريطانية (international Cambrige college). وعين مستشارا دائما في الهيئة الدولية للتحكيم في المنازعات ذات الطابع الدولي والعلاقات السياسية والدبلوماسية خلال المؤتمر الذي عقدته الهيئة الدولية للتحكيم في جمهورية مصر العربية (شرم الشيخ) في حضور ممثلين عن مختلف الدول الاوروبية والعربية في التحكيم.

    وعلى هامش هذا المؤتمر حاز الزميل خالد الحمد على شهادة في البرنامج التدريبي في التحكيم والمنازعات ذات الطابع الدولي من مركز التدريب والبحوث والدراسات التابع للامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والهيئة الدولية للتحكيم وصفة مستشار في التحكيم الدولي لمزاولة التحكيم من نقابة مستشاري التحكيم الدولي وخبراء امن المعلومات وجمعية التحكيم الدولي في بروكسل (بيلجيكا). 

  6. silabahgat 03/06/2015 05:22 -

    الي كل الشباب و من يريد العمل مطللوب أستيورد
    الوظيفه و توفير الأتي:
    1-توفير السكن
    2-توفير المواصلات
    3-توفير ال3 وجبات
    4-توفير تامينات اجتماعيه وصحيه
    5-العمل 23 يوم و7 ايام اجازه مدفوعه الاجر من الفندق
    6-عدد ساعات العمل 9 ساعات
    7-الحصول ع شهاده خبره بعد6 شهور
    للتقدم والاستعلام

  7. مهندس عبدو 02/09/2014 19:04 -

    عدد 2 محل مساحة 3*3 وعدد 1 بدروم مساحة 128 متر للإيجار 
    ببنها – الاهرام 

  8. محمد 30/03/2011 16:01 -

    أغتنم فرصتك بمرسى مطروح

    فرصة لن تتكرر – شاليه 90 متر 2 نوم + ريسبشن بقريه بمطروح
    بسعر ممتاز بتسهيلات على البحر مباشره جميع المرافق والشراء من المالك شخصياً. 0108890087

  9. محمد 30/03/2011 16:01 -

    أغتنم فرصتك بمرسى مطروح

    فرصة لن تتكرر – شاليه 90 متر 2 نوم + ريسبشن بقريه بمطروح
    بسعر ممتاز بتسهيلات على البحر مباشره جميع المرافق والشراء من المالك شخصياً.

  10. اعلانات مبوبة مجانية 17/03/2011 02:32 -

    اعلانات مبوبة مجانية

  11. محاسب قانونى 18/01/2011 22:37 -

    نساعدكم فى عمل وتقديم الاقرار الضريبى واعتماد وعمل الحسابات الختامية للشركات والاشخاص موبايل

  12. د\نبيل شكرى 22/11/2010 21:24 -

    تعلن شركة الغردقة لهوايات الصيد بالغردقة عن تنظيم رحلات للصي ***

  13. أكنور 01/09/2010 11:15 -

    نبيع و نصدر الحمص الكازاخستاني بسعر 1500 دولار لـ طن واحد، الجوال للتواصل
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    ملاحظة من محرر موقع مصريات
    يرجى وضع اعلانك في موقع مخصص للاعلانات المبوبة المجانية وهو اي مول مصريات
    وتجده هنا على هذا الرابط
    http://emall.masreat.com/

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