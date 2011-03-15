اغاني عيد الاضحى

اغاني عيد الاضحى

اغاني عيد الاضحى

مصريات

محدش ينسى قبل ما يخلص عرفات يسترجع ذكريات طفولته او يحتفل مع اغاني عيد الاضحى يعني مش كلها اغاني عيد الاضحى بس بس فيها منها تنفع من اغاني عيد الاضحى القديمة والفطر كمان زي اللي غنتها الست ام كلثوم وفي من اغاني عيد الاضحى التراثية خروفي خروفي لابس بدلة صوفي واخيرا من اغاني عيد الاضحى الجديدة جدا واخر اصدار هي ماااء ماء خروف العيد

يوتيوب فيديو استماع لـ احدى اغاني عيد الاضحى الجديدة

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اغنية جانا العيد من اغاني عيد الاضحى للاطفال

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ام كلثوم اغنية يا ليلة العيد انسنينا

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اغاني عيد الاضحى القديمة والجديدة|اغاني العيد للاطفال والكبار

15/03/2011 103 تعليق فيديو اليوتيوب , , , , , , , ,
103 comments
  1. جوهره الجنه 23/08/2017 20:11 -

    كل سنه وانتو طيبين ينعاد عليكم كل عام

  2. سيدرا 20/09/2015 15:52 -

    عيد الاضحى جميل مبروك احبكم جميعآ

  3. سيدرا 20/09/2015 15:50 -

    الف مبروك و عيد مبارك اتمنا ان كل من شاهد هذه الصفحة يعجب بها الفففففففففف مبروك وكل عام و انتم بي خير

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