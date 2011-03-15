اغاني عيد الاضحى

مصريات

محدش ينسى قبل ما يخلص عرفات يسترجع ذكريات طفولته او يحتفل مع اغاني عيد الاضحى يعني مش كلها اغاني عيد الاضحى بس بس فيها منها تنفع من اغاني عيد الاضحى القديمة والفطر كمان زي اللي غنتها الست ام كلثوم وفي من اغاني عيد الاضحى التراثية خروفي خروفي لابس بدلة صوفي واخيرا من اغاني عيد الاضحى الجديدة جدا واخر اصدار هي ماااء ماء خروف العيد

يوتيوب فيديو استماع لـ احدى اغاني عيد الاضحى الجديدة

اغنية جانا العيد من اغاني عيد الاضحى للاطفال



ام كلثوم اغنية يا ليلة العيد انسنينا

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اغاني عيد الاضحى القديمة والجديدة|اغاني العيد للاطفال والكبار