افكار هدايا عيد الحب للبنات للمخطوبين هدية الفلانتين بالصور

افكار هدايا عيد الحب

مصريات – كتبت انجي حبيب:

لكل البنات سواء كنتي مرتبطة او متجوزة او حتى لسه مش بتحبي حد ممكن تحتفلي بـ عيد الحب مع عيلتك او اصحابك او اي حد بتحبيه وخاصة ان كل الاماكن العامة زي المولات وخلافه بتكون مجهزة ليوم عيد الحب بشكل تاني غير اي يوم ولو نفسك تعبري بالحب لاي حد في عيد الحب يكفي تبعتي رسالة او تجيبي هدية لاصحابك او عيلتك لو مكنتيش مرتبطة.

اما لو لشخص ما فعبري عن حبك لخطيبك او حبيبك او جوزك او قولي انك بتحبي للي معاكي في عيد الحب بطريقة مختلفة وده اللي هانساعدك فيه اول فكرة انك تجيبي تورتة مخصوصة لعيد الحب وهتلاقي اشكال كتير في كل المحلات مكتوبة عليها happy valentine او بحبك او ممكن تعملي حركة شيك وتعملي تورتة مخصوص وعليها صورة الشخص اللي ناوية تحتفلي معاه بيوم عيد الحب.

تاني حاجة من افكار عيد الحب لو كان اللي بتحبيه غاوي فرجة على التليفزيون ومبلط جنبه شوفي القناة اللي بيتابعها او وانتي قاعدة معاه وابعتيله اهداء اس ام اس يمكن ينبسط لما يشوف اسمه قدام العالم كله واهداء خاص ليه بـ عيد الحب .

من افكار هدايا عيد الحب او احلى حاجة تقدمي ورد وبلالين في سلة وفي اشكال مخصوصة لـ عيد الحب بتكون موجودة في يوم عيد الحب او قبلها بيومين الحقي يعني اختاري الاحلى قبل نفاذ الكمية .

اشتري له أي حاجة هو محتاجها، وكان مكسل إنه يشتريها زي شرابات أو شامبو أو كريم مثلاً، وحطيهم في علبة شيك واربطي العلبة بـ”فيونكة حمراء”، واكتبي على العلبة “علشان كنت عارفة انك مكسل أو هتنسى قلت أفكرك.. بحبك .

كمان من افكار عيد الحب اعملي بطاقة خاصة بنفسك وحطي فيها صورة ليكم مع بعض او صورة لكل واحد فيكم لما كنتم صغيرين .

سجلي رسالة على بريده الصوتي، أو ممكن تبعتي له رسالة على الموبايل تعبّري له فيها عن حبك ليه.

ولو متجوزين يوم عيد الحب اكتبي لجوزك كلمات حب في ورق أحمر كثير وارميه في كل أنحاء البيت بس في أماكن ظاهرة علشان يعرف يلاقيه ويقرؤه.

هدايا عيد الحب الفلانتين بالصور – افكار لاعداد هدية عيد الحب

لو بنت اوعي تعملي كده في العربية صح دي افكار عيد الحب بسب للشباب او للرجال فقط لانك ممكن ماتشوفيش وشه تاني لو طبقتي الفكرة اللي بالصورة على عربيته عشان عيد الحب

القلوب دي شوكلاتة مش زينة بالهنا والشفا وتابعوا افكار هدايا عيد الحب 2015

كارت من كروت عيد الحب هاند ميد يعني صنع الايد واحلى اعمليه جاهز ومش بياخد وقت من ورق مقوى ويفضل اللون الاحمر كمان لانه عيد الحب

من افكار هدايا عيد الحب 2015 بس للمتزوجين فقط

ابعتي رسالة غرامية من رسائل عيد الحب واكتبيها بنفسك عن الفلانتين وحطيها في ازازة ومش لازم تغيري شكلها نهائي يكفي شريط احمر تربيطيه على الازازة وتقفليها كويس والورقة اللي هاتكتبي عليها رسالة عيد الحب لو عايزاها تبان قديمة وكانه اثرية جيبي فرشاة رسم وكوباية شاي باردة وبللي الفرشاة منها وادهني بيها الورقة وش وضهر وسيبيها كام ساعة تنشف وارجعي كرري نفس الحركة لو العملية مانفعتش

وكل عيد حب وانتوا طيبين Happy valentine”s day

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

افكار هدايا عيد الحب للبنات للمخطوبين هدية الفلانتين بالصور