افكار هدايا عيد الحب للبنات للمخطوبين هدية الفلانتين بالصور

افكار هدايا عيد الحب للرجال المخطوبين

افكار هدايا عيد الحب الفلانتين 2015

افكار هدايا عيد الحب

مصريات – كتبت انجي حبيب:

لكل البنات سواء كنتي مرتبطة او متجوزة او حتى لسه مش بتحبي حد ممكن تحتفلي بـ عيد الحب مع عيلتك او اصحابك او اي حد بتحبيه وخاصة ان كل الاماكن العامة زي المولات وخلافه بتكون مجهزة ليوم عيد الحب بشكل تاني غير اي يوم ولو نفسك تعبري بالحب لاي حد في عيد الحب يكفي تبعتي رسالة او تجيبي هدية لاصحابك او عيلتك لو مكنتيش مرتبطة.

اما لو لشخص ما فعبري عن حبك لخطيبك او حبيبك او جوزك او قولي انك بتحبي للي معاكي في عيد الحب بطريقة مختلفة وده اللي هانساعدك فيه اول فكرة انك تجيبي تورتة مخصوصة لعيد الحب وهتلاقي اشكال كتير في كل المحلات مكتوبة عليها happy valentine او بحبك او ممكن تعملي حركة شيك وتعملي تورتة مخصوص وعليها صورة الشخص اللي ناوية تحتفلي معاه بيوم عيد الحب.

تاني حاجة من افكار عيد الحب لو كان اللي بتحبيه غاوي فرجة على التليفزيون ومبلط جنبه شوفي القناة اللي بيتابعها او وانتي قاعدة معاه وابعتيله اهداء اس ام اس يمكن ينبسط لما يشوف اسمه قدام العالم كله واهداء خاص ليه بـ عيد الحب .

من افكار هدايا عيد الحب او احلى حاجة تقدمي ورد وبلالين في سلة وفي اشكال مخصوصة لـ عيد الحب بتكون موجودة في يوم عيد الحب او قبلها بيومين الحقي يعني اختاري الاحلى قبل نفاذ الكمية .

اشتري له أي حاجة هو محتاجها، وكان مكسل إنه يشتريها زي شرابات أو شامبو أو كريم مثلاً، وحطيهم في علبة شيك واربطي العلبة بـ”فيونكة حمراء”، واكتبي على العلبة “علشان كنت عارفة انك مكسل أو هتنسى قلت أفكرك.. بحبك .

كمان من افكار عيد الحب اعملي بطاقة خاصة بنفسك وحطي فيها صورة ليكم مع بعض او صورة لكل واحد فيكم لما كنتم صغيرين .

سجلي رسالة على بريده الصوتي، أو ممكن تبعتي له رسالة على الموبايل تعبّري له فيها عن حبك ليه.

ولو متجوزين يوم عيد الحب اكتبي لجوزك كلمات حب في ورق أحمر كثير وارميه في كل أنحاء البيت بس في أماكن ظاهرة علشان يعرف يلاقيه ويقرؤه.

هدايا عيد الحب الفلانتين بالصور – افكار لاعداد هدية عيد الحب

افكار هدايا لعيد الحب 2015

افكار هدايا عيد الحب 2015

افكار هدايا عيد الحب - ورد احمر وتورته

افكار هدايا عيد الحب – ورد احمر وتورته

افكار عيد الحب - هدايا دباديب وقلوب

افكار عيد الحب – هدايا دباديب وقلوب

صور افكار عيد الحب 2015 تزيين السيارة للرجال

افكار عيد الحب 2015 تزيين السيارة للرجال

لو بنت اوعي تعملي كده في العربية صح دي افكار عيد الحب بسب للشباب او للرجال فقط لانك ممكن ماتشوفيش وشه تاني لو طبقتي الفكرة اللي بالصورة على عربيته عشان عيد الحب

صور افكار هدايا عيد الحب للمخطوبين

صور افكار هدايا عيد الحب للمخطوبين

القلوب دي شوكلاتة مش زينة بالهنا والشفا وتابعوا افكار هدايا عيد الحب 2015

هدايا عيد الحب - قلوب شوكلاتة

هدايا عيد الحب – قلوب شوكلاتة

افكار تصميم كروت عيد الحب

افكار تصميم كروت عيد الحب

كارت من كروت عيد الحب هاند ميد يعني صنع الايد واحلى اعمليه جاهز ومش بياخد وقت من ورق مقوى ويفضل اللون الاحمر كمان لانه عيد الحب

افكار عيد الحب للمتزوجين

افكار عيد الحب للمتزوجين مبتكرة

من افكار هدايا عيد الحب 2015 بس للمتزوجين فقط

افكار رسائل عيد الحب

افكار رسائل عيد الحب

ابعتي رسالة غرامية من رسائل عيد الحب واكتبيها بنفسك عن الفلانتين وحطيها في ازازة ومش لازم تغيري شكلها نهائي يكفي شريط احمر تربيطيه على الازازة وتقفليها كويس والورقة اللي هاتكتبي عليها رسالة عيد الحب لو عايزاها تبان قديمة وكانه اثرية جيبي فرشاة رسم وكوباية شاي باردة وبللي الفرشاة منها وادهني بيها الورقة وش وضهر وسيبيها كام ساعة تنشف وارجعي كرري نفس الحركة لو العملية مانفعتش

وكل عيد حب وانتوا طيبين Happy valentine”s day

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

افكار هدايا عيد الحب للبنات للمخطوبين هدية الفلانتين بالصور

09/02/2014 41 تعليق بلد البنات , , , , , , , , , , , , ,
41 comments
  1. محمود المصرى 26/07/2017 18:03 -

    انا عاشق جديد اول مره احس يعنى ايه حب الحمد لله

  2. thealgerian 03/01/2016 07:46 -

    لكل بنت عربية متزوجة أو مقبلة على الزواج، أقول لها :
    الرجل مهما كبر يفضل طفل من جواه، زمان كان بيلعب دمى وعرايس، ودي الوقت بقيتي انت اللعبة اللي بيتمناها، فعشان ما يزهقش من اللعبة دي ويرميها زي ما رمى غيرها وهو صغير، وعشان ما يسيبكيش ويدور عاللي بترضي غرورو ثاني، لازم انت تساعديه عشان يفضل طول عمره طفل ليكي انت وبس، وصدقيني اقوى الرجال تذوبو ابتسامة وكلمة حلوة، كوني انت دنياه اللي بيشوف فيها الحنية والطيبة، وانت الطبيعة اللي بيشوف فيها خضرة الارض، وزرقة السماء، وانت البحر اللي لما يكون اللي وهو في عرضه، مايشوفش غيره، وصلكو كلامي ولا انا غلطان يا بناتي الحلوين..tchao

  3. thealgerian 03/01/2016 07:24 -

    أنصح بنات مصر الحلوات، المقدمات منهن على الزواج، أو خطوبة، أو حتى اللي في خيالها عريس، أن تعرف أن العمر اللي هي عايشاه مستحيل يتكرر ثاني، لذلك إذا هي أو هو عايزين يعيشوا سعادة بجد،لازم عليهم يختاروا الشريك اللي هما بيحبوه مش اللي هو مفروض عليها، أو هي مفروضة عليه، اختاري اللي انت قلبك رايدو، لا طمع في فلوس ولا فيلا ولا عربية، عشان ماتعيشش باقي حياتها في زعل وخصام، وعشان تربي اولادها في بيئة نظيفة، وفي هدوء، من مشاكل ولا محاكم..بس اللي تحبيه لازم يكون يستاهلك،مش اللي يوريلك وش ملاك وهو مخبيلك الويل في الآخر، وفي الاخير أعتقد أن هذه النصيحة هي أغلى هدية أقدمها لحواء في عيد الحب ربنا يجعل أيامنا كلها أعياد حب في حب في غرام في عشق.

  4. دودى 22/10/2015 23:11 -

     برضو الواحد محتار البرفان و الساعات و الحاجات ديه بقيت قديمة مفيش افكار مطرقعه و جديدة كدة 

  5. حبيبه ضائعه 19/05/2014 14:32 -

    بصو  باه انا عيزاكو فى موضوع مهم
    انا بحب واحد بس معرغش هو بيحبنى ولا لا بس الى انا متاكده منه الى انا بحبه والموضوع ده بقاله سنه دلوقتى ومن شهر عرفت انى واحد تانى عايز يانتم معايا المشكله انى كل ما امشى فى حته بلقيه اصادى وبيعمل حجات بتخلينى انجذبله بس الى انا متاكدة منة انى الشخص دة بعد ما يزهق منى هيروح مع وحده تانيه وانا مش عرفه اعمل ايه ارجو لو حد شاف هذا الموضوع يرد عليا ويقولى اعمل ايهه

  6. سيدأحمد 05/05/2014 21:59 -

    لن أحب لأن عمري 24 سنة و متزوج من حبيبة عمري

  7. محمدسليمان ابوبشاري 13/02/2014 09:32 -

    نشكر كل من ساهم بعيد الحب وكل سنه ونتم طيبين

  8. حازم 10/02/2014 09:35 -

    انا سنجل اعمل اى فى يوم زى دة  ونفسى افرح

  9. جودي 21/11/2013 23:00 -

    انا مش بعترف بعيد الحب الحب طول السنة

  10. سوسو ريحانة 13/02/2013 13:07 -

    انا بحب حبيبي كثير وكل عيد حب وهو عيدي وحبي مادام هو موجود بحياتي كل يوم عيد احبك يا عقيل الوردة

  12. imane 12/02/2013 20:57 -

    انا بحب حبيبي قولولي شو اهديلو في عيد الحب من فضلكم 

  13. نورة 12/02/2013 19:33 -

    اقتراحات وافكار حلوة لهدايا عيد الحب مشكورين

  14. مختار الحكمي 12/02/2013 13:41 -

    انابحب حببتي وقلبي بجنوووووووووون مدريتش ايش هديها اصلن مفيش هديه اغلامنه الله يحميها

  15. مختار الحكمي 12/02/2013 13:38 -

    نشكر كل من ساهم بعيد الحب وكل سنه ونتم طيبين

  16. الى حبيبي 11/02/2013 18:36 -

    انا بدي اجيبلو احلى هديه وهي طبعا رح اعطي الرد اني موافئه عليه من زواجي منه

  17. حمصية داعسه ع الاسد 11/02/2013 15:12 -

    افكار حلوة بس والله انا مخطوبه كيف بدي اعمل هيك اذا نطلع بس يلا قرب الافراج لحالنا ما بيرضوا

  18. حمصية داعسه ع الاسد 11/02/2013 15:11 -

    افكار حلوة بس انا مخطوبه اعطوني افكار تانية

  19. عاشقة احمد 21/05/2012 18:53 -

    اااااااااالا مانضمنكمش
    ددلددلدقق يويوي 
    ددلددلدق يويوي

  20. zineb 08/02/2012 16:58 -

    الا فكار جمبلة جدا انا بحب حبيبي 

  21. متزوجه 13/02/2011 15:37 -

    انا بدي افكار وبدي اجيب لزوجي وحبيبي بس مافي معاي افلوس بالمره ومش عارفه شو اعمل اتعبت

  22. بسمة 12/02/2011 04:06 -

    انشاءالله عيدالحب ايلى جاى هعمل فكرة من الافكارالمعروضة والحب اعظم شىء فى الحياة ام ريتاج

  24. بسمة 12/02/2011 04:04 -

    انابحب زوجى ونفسى يرجع من السفربالسلامةوانابحبه جداجداجدا

  25. eso 22/07/2010 03:34 -

    بجد بجد الصور روعة
    انا فى الحقيقة ما اعرفش عيد الحب ولا هو امتة
    بس الصور خطيرة

  26. نور 21/05/2010 22:37 -

    انا ما عوت اثق في كلمة حب لان حبيبي خاني مع اعز صديقاتي

  28. ريهام 01/05/2010 08:45 -

    ةالله احبك يشه الله علي لما اشوفك ابتسم صدقني ماهو بيدي لاحاسد يقدر يبعدنا انا ونتة لوشوي ياالله احفظ حبي لي يالله ربي يا قوي م

  29. ريهام 01/05/2010 08:43 -

    كوني له الام كوني لة الصديق احترمية طيعية فيما لايغضب الله اذا غضب استعي ولاتتكلمي

  30. ريهام 01/05/2010 08:41 -

    بقلكم طريقة اول شي حسسية بقيمتة

  32. ريهام 01/05/2010 08:39 -

    لاتقولون اذل نفسي لا الحب فبل ما يكون مشاعر الحب احبررررراااااااااااام

  34. ريهام 01/05/2010 08:37 -

    معليش اخذ من وقتكم دقايق

    \\بقصلكم قصتي انا عمري 18سنة وحبيت قبل سن بلوغي يعني موحب عادي اعجاب وبعدها كل واحد لراح طريق ومرت الايام وبلغت وصرت افهم وتزوج هذا الشخص ورحت الزواج وحضرت الخطوية وحسيت بحزن يس ما بينت ونفس يوم العرس دعيت وتمنيت انة لي تخيلو وش صار بعدها راخو البيت ودخل علها وحصلت مشاكل ورجعها ثاني يوم تخيلو انا فرحت وطرت من الفرحة وما صار نصيب وتحاكمو في المحكمة وفي هاذي الفترة قلبي دق بصراحة حن للحب الاول وصار يجي بيتنا عشان يتقؤب مني وبعدها حبينا بعض وهو بل العلم انة اكبر مني بس كيف اخذت عقلة ماادري صح يمكن تقولون اجامل بس والله اني اخذت عقلة تخيلو اني من الحب دخلت العناية المركزة تتساءلون ليش تخيلو اصلن انا عندي ربو مزمن وانا متعودة اشوفة من الشباك قبل ماانام وهوه يحي كل يوم بس انا اكون نايمة وزعلت منة وهوه يجي كل يوم الاهذا اليوم ما جا شوفوا كيف الجظ وبعدين اخذت بخاطري وقاعدة الوم نفسي وحسيت بتعب بهدها ماحسيت بنفسي الابعد 3ايم لمن صحيت قالولي نبضات القلب عندك وقفتك والرئتين تصكرت كانوا حاطين لي اكسجين صناعي 3ايام ماكنت اتنفس طبيعي واول مافقت من العناية نطقت باسمة ماكان يخليني يجي كل يوم صح ماكنت اتكلم بس كان موجود برغم المشاكل العائلية الي بينا بس كان يجي على شاني والحين احنا انشاء الله بنتزوج وبتكوتو اول المعازيم ادعولي وادغولة دواتكم ماابغا حبنا يضيع ادهولامة تقوم لنا بسلامة الهم اشفها امين دعواتكم ياخواتي اختكم العاشقة تراها قصة حقيقية اعيشها كل يوم وكل يوم له حدث بس الحين باقي ماصار اي حث اذا صارت احداث ابلغكم وعلى فكرة انا انفصلت من المدرسة على شانة هههههههههههههههههههههي لاتقولزن لاحد اني قلتلكم قصتي

  35. ريهام 01/05/2010 08:15 -

    انااحب حبيبي حب جنون حتا مو عارفة اوصفلة مدى حبي

  36. ريهام 01/05/2010 08:14 -

    يعني انا مؤيدة لهذة الفكرة لانها تغير من الروتين الذي يكون فية الزوجين او الحبيبين وتبعدهما عن الضغوط النفسية قليل بعني تسمعينة كلام حلو تهدينة اهداء

  37. اميدون 15/02/2010 23:08 -

    كل سنة وانت طيبة يا اغلى ما رات عينى وكل حب وانتى اغلى حبيبة يا ام زياد يا حبيبة قلبى

  38. ام زياد 14/02/2010 22:56 -

    انا بحب زوجى جدا  وكل عيد حب وهو طيب وبخير

  40. ميمو 13/02/2010 00:29 -

    يارب حبيبي يرجع من السفر بسلامه عشان عيد الحب ده انا وحيده من غيره

  41. www 12/02/2010 15:42 -

    انا بلف على كل محلات مصر وكل مولات مصر .. عشان هدايا عيد الحب.. بجد افكار جميله اوى عامة اليوم ده الكل بيستناه وربنا يجعل ايامنا كلها حب فى حب …

أضف تعليقاً