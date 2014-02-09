افكار هدايا عيد الحب للبنات للمخطوبين هدية الفلانتين بالصور

افكار هدايا عيد الحب
مصريات – كتبت انجي حبيب:
لكل البنات سواء كنتي مرتبطة او متجوزة او حتى لسه مش بتحبي حد ممكن تحتفلي بـ عيد الحب مع عيلتك او اصحابك او اي حد بتحبيه وخاصة ان كل الاماكن العامة زي المولات وخلافه بتكون مجهزة ليوم عيد الحب بشكل تاني غير اي يوم ولو نفسك تعبري بالحب لاي حد في عيد الحب يكفي تبعتي رسالة او تجيبي هدية لاصحابك او عيلتك لو مكنتيش مرتبطة.
اما لو لشخص ما فعبري عن حبك لخطيبك او حبيبك او جوزك او قولي انك بتحبي للي معاكي في عيد الحب بطريقة مختلفة وده اللي هانساعدك فيه اول فكرة انك تجيبي تورتة مخصوصة لعيد الحب وهتلاقي اشكال كتير في كل المحلات مكتوبة عليها happy valentine او بحبك او ممكن تعملي حركة شيك وتعملي تورتة مخصوص وعليها صورة الشخص اللي ناوية تحتفلي معاه بيوم عيد الحب.
تاني حاجة من افكار عيد الحب لو كان اللي بتحبيه غاوي فرجة على التليفزيون ومبلط جنبه شوفي القناة اللي بيتابعها او وانتي قاعدة معاه وابعتيله اهداء اس ام اس يمكن ينبسط لما يشوف اسمه قدام العالم كله واهداء خاص ليه بـ عيد الحب .
من افكار هدايا عيد الحب او احلى حاجة تقدمي ورد وبلالين في سلة وفي اشكال مخصوصة لـ عيد الحب بتكون موجودة في يوم عيد الحب او قبلها بيومين الحقي يعني اختاري الاحلى قبل نفاذ الكمية .
اشتري له أي حاجة هو محتاجها، وكان مكسل إنه يشتريها زي شرابات أو شامبو أو كريم مثلاً، وحطيهم في علبة شيك واربطي العلبة بـ”فيونكة حمراء”، واكتبي على العلبة “علشان كنت عارفة انك مكسل أو هتنسى قلت أفكرك.. بحبك .
كمان من افكار عيد الحب اعملي بطاقة خاصة بنفسك وحطي فيها صورة ليكم مع بعض او صورة لكل واحد فيكم لما كنتم صغيرين .
سجلي رسالة على بريده الصوتي، أو ممكن تبعتي له رسالة على الموبايل تعبّري له فيها عن حبك ليه.
ولو متجوزين يوم عيد الحب اكتبي لجوزك كلمات حب في ورق أحمر كثير وارميه في كل أنحاء البيت بس في أماكن ظاهرة علشان يعرف يلاقيه ويقرؤه.
هدايا عيد الحب الفلانتين بالصور – افكار لاعداد هدية عيد الحب
لو بنت اوعي تعملي كده في العربية صح دي افكار عيد الحب بسب للشباب او للرجال فقط لانك ممكن ماتشوفيش وشه تاني لو طبقتي الفكرة اللي بالصورة على عربيته عشان عيد الحب
القلوب دي شوكلاتة مش زينة بالهنا والشفا وتابعوا افكار هدايا عيد الحب 2015
كارت من كروت عيد الحب هاند ميد يعني صنع الايد واحلى اعمليه جاهز ومش بياخد وقت من ورق مقوى ويفضل اللون الاحمر كمان لانه عيد الحب
من افكار هدايا عيد الحب 2015 بس للمتزوجين فقط
ابعتي رسالة غرامية من رسائل عيد الحب واكتبيها بنفسك عن الفلانتين وحطيها في ازازة ومش لازم تغيري شكلها نهائي يكفي شريط احمر تربيطيه على الازازة وتقفليها كويس والورقة اللي هاتكتبي عليها رسالة عيد الحب لو عايزاها تبان قديمة وكانه اثرية جيبي فرشاة رسم وكوباية شاي باردة وبللي الفرشاة منها وادهني بيها الورقة وش وضهر وسيبيها كام ساعة تنشف وارجعي كرري نفس الحركة لو العملية مانفعتش
وكل عيد حب وانتوا طيبين Happy valentine”s day
انا عاشق جديد اول مره احس يعنى ايه حب الحمد لله
لكل بنت عربية متزوجة أو مقبلة على الزواج، أقول لها :
الرجل مهما كبر يفضل طفل من جواه، زمان كان بيلعب دمى وعرايس، ودي الوقت بقيتي انت اللعبة اللي بيتمناها، فعشان ما يزهقش من اللعبة دي ويرميها زي ما رمى غيرها وهو صغير، وعشان ما يسيبكيش ويدور عاللي بترضي غرورو ثاني، لازم انت تساعديه عشان يفضل طول عمره طفل ليكي انت وبس، وصدقيني اقوى الرجال تذوبو ابتسامة وكلمة حلوة، كوني انت دنياه اللي بيشوف فيها الحنية والطيبة، وانت الطبيعة اللي بيشوف فيها خضرة الارض، وزرقة السماء، وانت البحر اللي لما يكون اللي وهو في عرضه، مايشوفش غيره، وصلكو كلامي ولا انا غلطان يا بناتي الحلوين..tchao
أنصح بنات مصر الحلوات، المقدمات منهن على الزواج، أو خطوبة، أو حتى اللي في خيالها عريس، أن تعرف أن العمر اللي هي عايشاه مستحيل يتكرر ثاني، لذلك إذا هي أو هو عايزين يعيشوا سعادة بجد،لازم عليهم يختاروا الشريك اللي هما بيحبوه مش اللي هو مفروض عليها، أو هي مفروضة عليه، اختاري اللي انت قلبك رايدو، لا طمع في فلوس ولا فيلا ولا عربية، عشان ماتعيشش باقي حياتها في زعل وخصام، وعشان تربي اولادها في بيئة نظيفة، وفي هدوء، من مشاكل ولا محاكم..بس اللي تحبيه لازم يكون يستاهلك،مش اللي يوريلك وش ملاك وهو مخبيلك الويل في الآخر، وفي الاخير أعتقد أن هذه النصيحة هي أغلى هدية أقدمها لحواء في عيد الحب ربنا يجعل أيامنا كلها أعياد حب في حب في غرام في عشق.
برضو الواحد محتار البرفان و الساعات و الحاجات ديه بقيت قديمة مفيش افكار مطرقعه و جديدة كدة
بصو باه انا عيزاكو فى موضوع مهم
انا بحب واحد بس معرغش هو بيحبنى ولا لا بس الى انا متاكده منه الى انا بحبه والموضوع ده بقاله سنه دلوقتى ومن شهر عرفت انى واحد تانى عايز يانتم معايا المشكله انى كل ما امشى فى حته بلقيه اصادى وبيعمل حجات بتخلينى انجذبله بس الى انا متاكدة منة انى الشخص دة بعد ما يزهق منى هيروح مع وحده تانيه وانا مش عرفه اعمل ايه ارجو لو حد شاف هذا الموضوع يرد عليا ويقولى اعمل ايهه
لن أحب لأن عمري 24 سنة و متزوج من حبيبة عمري
نشكر كل من ساهم بعيد الحب وكل سنه ونتم طيبين
انا سنجل اعمل اى فى يوم زى دة ونفسى افرح
انا مش بعترف بعيد الحب الحب طول السنة
انا بحب حبيبي كثير وكل عيد حب وهو عيدي وحبي مادام هو موجود بحياتي كل يوم عيد احبك يا عقيل الوردة
اريد افكار اخرى لم اجد ما افعل
انا بحب حبيبي قولولي شو اهديلو في عيد الحب من فضلكم
اقتراحات وافكار حلوة لهدايا عيد الحب مشكورين
انابحب حببتي وقلبي بجنوووووووووون مدريتش ايش هديها اصلن مفيش هديه اغلامنه الله يحميها
نشكر كل من ساهم بعيد الحب وكل سنه ونتم طيبين
انا بدي اجيبلو احلى هديه وهي طبعا رح اعطي الرد اني موافئه عليه من زواجي منه
افكار حلوة بس والله انا مخطوبه كيف بدي اعمل هيك اذا نطلع بس يلا قرب الافراج لحالنا ما بيرضوا
افكار حلوة بس انا مخطوبه اعطوني افكار تانية
اااااااااالا مانضمنكمش
ددلددلدقق يويوي
ددلددلدق يويوي
الا فكار جمبلة جدا انا بحب حبيبي
انا بدي افكار وبدي اجيب لزوجي وحبيبي بس مافي معاي افلوس بالمره ومش عارفه شو اعمل اتعبت
انشاءالله عيدالحب ايلى جاى هعمل فكرة من الافكارالمعروضة والحب اعظم شىء فى الحياة ام ريتاج
الافكارجميلة جدا
انابحب زوجى ونفسى يرجع من السفربالسلامةوانابحبه جداجداجدا
بجد بجد الصور روعة
انا فى الحقيقة ما اعرفش عيد الحب ولا هو امتة
بس الصور خطيرة
انا ما عوت اثق في كلمة حب لان حبيبي خاني مع اعز صديقاتي
احلف ورب البيت غبرك ماحبيت
ةالله احبك يشه الله علي لما اشوفك ابتسم صدقني ماهو بيدي لاحاسد يقدر يبعدنا انا ونتة لوشوي ياالله احفظ حبي لي يالله ربي يا قوي م
كوني له الام كوني لة الصديق احترمية طيعية فيما لايغضب الله اذا غضب استعي ولاتتكلمي
بقلكم طريقة اول شي حسسية بقيمتة
تتوقعون بنت 18 تخطف قلب29
لاتقولون اذل نفسي لا الحب فبل ما يكون مشاعر الحب احبررررراااااااااااام
يابنات حافضو لى حبايبكم
معليش اخذ من وقتكم دقايق
\\بقصلكم قصتي انا عمري 18سنة وحبيت قبل سن بلوغي يعني موحب عادي اعجاب وبعدها كل واحد لراح طريق ومرت الايام وبلغت وصرت افهم وتزوج هذا الشخص ورحت الزواج وحضرت الخطوية وحسيت بحزن يس ما بينت ونفس يوم العرس دعيت وتمنيت انة لي تخيلو وش صار بعدها راخو البيت ودخل علها وحصلت مشاكل ورجعها ثاني يوم تخيلو انا فرحت وطرت من الفرحة وما صار نصيب وتحاكمو في المحكمة وفي هاذي الفترة قلبي دق بصراحة حن للحب الاول وصار يجي بيتنا عشان يتقؤب مني وبعدها حبينا بعض وهو بل العلم انة اكبر مني بس كيف اخذت عقلة ماادري صح يمكن تقولون اجامل بس والله اني اخذت عقلة تخيلو اني من الحب دخلت العناية المركزة تتساءلون ليش تخيلو اصلن انا عندي ربو مزمن وانا متعودة اشوفة من الشباك قبل ماانام وهوه يحي كل يوم بس انا اكون نايمة وزعلت منة وهوه يجي كل يوم الاهذا اليوم ما جا شوفوا كيف الجظ وبعدين اخذت بخاطري وقاعدة الوم نفسي وحسيت بتعب بهدها ماحسيت بنفسي الابعد 3ايم لمن صحيت قالولي نبضات القلب عندك وقفتك والرئتين تصكرت كانوا حاطين لي اكسجين صناعي 3ايام ماكنت اتنفس طبيعي واول مافقت من العناية نطقت باسمة ماكان يخليني يجي كل يوم صح ماكنت اتكلم بس كان موجود برغم المشاكل العائلية الي بينا بس كان يجي على شاني والحين احنا انشاء الله بنتزوج وبتكوتو اول المعازيم ادعولي وادغولة دواتكم ماابغا حبنا يضيع ادهولامة تقوم لنا بسلامة الهم اشفها امين دعواتكم ياخواتي اختكم العاشقة تراها قصة حقيقية اعيشها كل يوم وكل يوم له حدث بس الحين باقي ماصار اي حث اذا صارت احداث ابلغكم وعلى فكرة انا انفصلت من المدرسة على شانة هههههههههههههههههههههي لاتقولزن لاحد اني قلتلكم قصتي
انااحب حبيبي حب جنون حتا مو عارفة اوصفلة مدى حبي
يعني انا مؤيدة لهذة الفكرة لانها تغير من الروتين الذي يكون فية الزوجين او الحبيبين وتبعدهما عن الضغوط النفسية قليل بعني تسمعينة كلام حلو تهدينة اهداء
كل سنة وانت طيبة يا اغلى ما رات عينى وكل حب وانتى اغلى حبيبة يا ام زياد يا حبيبة قلبى
انا بحب زوجى جدا وكل عيد حب وهو طيب وبخير
بجد انا محتره لسه
يارب حبيبي يرجع من السفر بسلامه عشان عيد الحب ده انا وحيده من غيره
انا بلف على كل محلات مصر وكل مولات مصر .. عشان هدايا عيد الحب.. بجد افكار جميله اوى عامة اليوم ده الكل بيستناه وربنا يجعل ايامنا كلها حب فى حب …