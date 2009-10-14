ازمة في قناة اللورد بسبب اكاديمية الزعيم عادل امام

قناة اللورد واكاديمية الزعيم عادل امام

مصريات كتبت نسرين علي: أرسل المنتج حسام الغمري إنذارا على يد محضر إلى قناة اللورد ينذرهم بوقف بث بروموهات برنامج “اكاديمية الزعيم” الذي يترأسه عادل امام ويهدف لإكتشاف المواهب التمثيلية الجديدة , وذلك باعتبار ان فكرته هي نفس فكرة برنامجه “نفسي امثل” الذي بدأ تنفيذه قبل اكثر من عام ونصف وجاري إطلاقه في الفترة المقبلة بعد إختيار المتسابقين من مختلف الدول العربية علي أعلي مستوى عالمي بالتعاون مع وكالة إعلانية ضخمة وقناة فضائية كبيرة.

وقال الغمري : بعدما ارسلت الانذار ارسلت خطابا لنقيب الممثلين اشرف زكي لأحيطه علما بما حدث , واذا لم تتوقف القناة عن بث تلك البروموهات وايقاف البرنامج سوف الجأ للقضاء , ولدي ما يثبت سلامة موقفي , خاصة ان تفاصيل برنامج “اكاديمية الزعيم” وبروموهاته ونظام التصفيات به هي نفسها مواصفات برنامجي “نفسي امثل” مما يعني السطو على فكرتي التي سجلتها قبلهم في مكتب حقوق الملكية الفكرية بوزارة الثقافة .

وكشف الغمري عن مفاجأة هي انه كان قد قدم فكرة هذا البرنامج لقناة اللورد منذ فترة حين كان مجدي الناظر مديرا اقليميا لديهم , ولكن بعدما ترك الناظر قناة اللورد – بحسب الغمري – ترك بعض متعلقاته بما فيها السي دي الموجود عليه فكرة البرنامج وبعض بروموهاته , الى ان فوجئ بالاعلان عن اكاديمية الزعيم.

وقال الغمري: اثق ان عادل امام لم يكن على علم بهذا الموضوع ولو كان يعلم لما وافق عليه وبالتالي فخصومتي مع مسئولي اللورد وحدهم .

من جانبه اكد مجدي الناظر المدير الإقليمي السابق لقناة اللورد ما قاله الغمري وقال :للاسف تركت القناة دون ان آخذ متعلقاتي لان تركي للقناة كان نتيجة خلاف معهم وصل الى حد تحريري محضرا ضدهم في قسم شرطة مصر القديمة (أحوال مصر القديمة بتاريخ 14 أغسطس 2008) , لانهم لم يعطوني متعلقاتي، وكان من ضمن هذه المتعلقات خطة عمل برنامج “نفسي أمثل” كاملة التفاصيل.

من جانبه اكد احمد الفايد المسئول الاعلامي للقناة ان “اكاديمية الزعيم” ليست منقولة او مقتبسة من “نفسي امثل” بدليل ان البروموهات لم نعلن عنها الا قبل المؤتمر الصحفي الذي حضره عادل امام بثلاثة ايام فقط , فكيف عرف الغمري ان كل تفاصيل البرنامج هي نفسها تفاصيل “نفسي امثل”؟!.

واضاف : احب ان اقول ان “اكاديمية الزعيم” يشبه اكثر برنامج ستار اكاديمي مع فارق ان الفائزين في ستار اكاديمي يقدمون مسلسلا بينما الفائزين في “اكاديمية الزعيم” يقدمون فيلما سينمائيا , كما ان اللورد هي القناة الوحيدة التي تفاوضت مع عادل امام لعمل هذا البرنامج وبالتالي لن يستطيع احد اتهامنا بالسرقة , وعموما افكار برامج المسابقات لاكتشاف المواهب تتشابه وهذا طبيعي لكن لا تتطابق.

المفاجأة أنه في خطة عمل برنامج “نفسي أمثل” المسجلة بحقوق الملكية الفكرية قبل عام ونصف، والتي تم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي ضخم حضرته الفضائيات والعديد من نجوم الفن جاء أن البرنامج سيستعين بالزعيم عادل إمام بعد اجراء المفاوضات معه من أجل إطلاق البرنامج والمواهب، إضافة الي أن الفقرات بتوقيتها الزمني هي التي أعلنت قناة اللورد أنها خاصة ببرنامجها “أكاديمية الزعيم” كما أنه كان قد حدد ان الفائزين سيلعبون بطولة فيلم سينمائي كبير “عنوانه شباب تحت السيطرة”.

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