ازمة في قناة اللورد بسبب اكاديمية الزعيم عادل امام

قناة اللورد واكاديمية الزعيم عادل امام
مصريات كتبت نسرين علي: أرسل المنتج حسام الغمري إنذارا على يد محضر إلى قناة اللورد ينذرهم بوقف بث بروموهات برنامج “اكاديمية الزعيم” الذي يترأسه عادل امام ويهدف لإكتشاف المواهب التمثيلية الجديدة , وذلك باعتبار ان فكرته هي نفس فكرة برنامجه “نفسي امثل” الذي بدأ تنفيذه قبل اكثر من عام ونصف وجاري إطلاقه في الفترة المقبلة بعد إختيار المتسابقين من مختلف الدول العربية علي أعلي مستوى عالمي بالتعاون مع وكالة إعلانية ضخمة وقناة فضائية كبيرة.
وقال الغمري : بعدما ارسلت الانذار ارسلت خطابا لنقيب الممثلين اشرف زكي لأحيطه علما بما حدث , واذا لم تتوقف القناة عن بث تلك البروموهات وايقاف البرنامج سوف الجأ للقضاء , ولدي ما يثبت سلامة موقفي , خاصة ان تفاصيل برنامج “اكاديمية الزعيم” وبروموهاته ونظام التصفيات به هي نفسها مواصفات برنامجي “نفسي امثل” مما يعني السطو على فكرتي التي سجلتها قبلهم في مكتب حقوق الملكية الفكرية بوزارة الثقافة .
وكشف الغمري عن مفاجأة هي انه كان قد قدم فكرة هذا البرنامج لقناة اللورد منذ فترة حين كان مجدي الناظر مديرا اقليميا لديهم , ولكن بعدما ترك الناظر قناة اللورد – بحسب الغمري – ترك بعض متعلقاته بما فيها السي دي الموجود عليه فكرة البرنامج وبعض بروموهاته , الى ان فوجئ بالاعلان عن اكاديمية الزعيم.
وقال الغمري: اثق ان عادل امام لم يكن على علم بهذا الموضوع ولو كان يعلم لما وافق عليه وبالتالي فخصومتي مع مسئولي اللورد وحدهم .
من جانبه اكد مجدي الناظر المدير الإقليمي السابق لقناة اللورد ما قاله الغمري وقال :للاسف تركت القناة دون ان آخذ متعلقاتي لان تركي للقناة كان نتيجة خلاف معهم وصل الى حد تحريري محضرا ضدهم في قسم شرطة مصر القديمة (أحوال مصر القديمة بتاريخ 14 أغسطس 2008) , لانهم لم يعطوني متعلقاتي، وكان من ضمن هذه المتعلقات خطة عمل برنامج “نفسي أمثل” كاملة التفاصيل.
من جانبه اكد احمد الفايد المسئول الاعلامي للقناة ان “اكاديمية الزعيم” ليست منقولة او مقتبسة من “نفسي امثل” بدليل ان البروموهات لم نعلن عنها الا قبل المؤتمر الصحفي الذي حضره عادل امام بثلاثة ايام فقط , فكيف عرف الغمري ان كل تفاصيل البرنامج هي نفسها تفاصيل “نفسي امثل”؟!.
واضاف : احب ان اقول ان “اكاديمية الزعيم” يشبه اكثر برنامج ستار اكاديمي مع فارق ان الفائزين في ستار اكاديمي يقدمون مسلسلا بينما الفائزين في “اكاديمية الزعيم” يقدمون فيلما سينمائيا , كما ان اللورد هي القناة الوحيدة التي تفاوضت مع عادل امام لعمل هذا البرنامج وبالتالي لن يستطيع احد اتهامنا بالسرقة , وعموما افكار برامج المسابقات لاكتشاف المواهب تتشابه وهذا طبيعي لكن لا تتطابق.
المفاجأة أنه في خطة عمل برنامج “نفسي أمثل” المسجلة بحقوق الملكية الفكرية قبل عام ونصف، والتي تم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي ضخم حضرته الفضائيات والعديد من نجوم الفن جاء أن البرنامج سيستعين بالزعيم عادل إمام بعد اجراء المفاوضات معه من أجل إطلاق البرنامج والمواهب، إضافة الي أن الفقرات بتوقيتها الزمني هي التي أعلنت قناة اللورد أنها خاصة ببرنامجها “أكاديمية الزعيم” كما أنه كان قد حدد ان الفائزين سيلعبون بطولة فيلم سينمائي كبير “عنوانه شباب تحت السيطرة”.
اود أن أصبح فرد من أفراد أسرة أكاديمية( ….الزعيم….)
انا بحب الزعيم جدا ونفسي اكون تلميذه من التمثيل …. نفسي اشترك في اكاديمية el zaeem
انا عندي موهبه في التمثيل الرومانسي والاكشن
انا نفسي امثل علشان انا بحب التمثيل والله بحب التمثيل
اسحب الاستمارة منين
نفسي جدا اشترك في التمثيل
عايز امثل ممكن
هو الاشتراك من سن كام
انا اسمي محمد تقي وبحب الزعيم عادل امام لانه ممثل جميل انا ممثل لسه صغير شويه وانا بحاول استعين ببعض الافيشات اللي بيعملها الزعيم لانه هوكله مرح وفنان جميل
انا بحب الاستاذ عادل امام جداا ومن زمان وانا بحلم انى امثل واوا ما امثل امثل قدام الاستاذ الكبير فى نظرى جدا وحبيب قلبى عادل امام انا 17سنه من كفر الشيخ مش من كفر الشيخ نفسها انا من قريه تبعها اسمها اسحاقة بدرث فى 3ثانوى ازهر انا لو ممثلتش بجد هزعل جدا ارجوك يا زعيم انا بحبك بحبك بحبك بصراحه انت كل تمثيلك عجبنى عايزين فى مصر نعمل افلام من نوع تانى نوع مختلف زى مثلا افلام الرعب مع تحياتى الى الزعيم عادل امام
انا عايز اشتراك ونجاح فى الاختبارات والتمثيل علشان قبة ممثيل مشهور
بجد انا بيقولولى انتا فيك حركات من الاستاذ عادل امام فى حركاتة انا بحبوووووووا اوى
امنيت حياتى انى امثل محمد عندى 16سنة واتمنى انى قبل فى الاكاديمية
احلام ان اكون ممثلة مشهور وان اكون واحدة من اسرة الزعيم ولا يهمك من حداى حاجة مدام هناك من خلفك ويحبونك وانا عندى 15 عاما احبك يا زعيم العرب
لو سمحتو عايز اعرف ميعاد بدء التصفيه بالاكاديميه
انا نفسى اكون من افراد اكادمية الزعيم والف شكر ليك يامحمد على احترامك للجروب والسلام عليكم وان شاء الله ربنا هيحقق امنينا
انا بقة بتمنى ان يكون فى اكادميةو الزعين ونفسى كل شاب او فتاة ربنا يحقق احلمهم وانا معاهم يارب ولكم جزيل الشكر والاحترام اخوكم محمد سلمان من حلوان
انا عندى 19سنه ونفسى امثل بجد لانى بحب التمثيل اوى اوى وبتمنا ان اكون من تلاميذ الزعيم
انا نفسى اكون ممثل انا عندى 17 سنه وبحب التمثيل اوى اوى
تيحة طيبة أني اياد صبري داخل
من أشد المعجبين بالاستاذ عادل أمام
وأني أتمنى أن أشارك في أكاديمية الزعيم التي أطلقت قريبا
مع التقدير
انا عايز اعرف عنوان اكاديميه الزعيم عادل الامام فين انا من الاسماعيليه 25 سنه ياريت حد يبعتلى على الاميل الخاص بيه وبنسبه للعمال الهائله للفنان عادل الامام انا اعتبره مثلى الاعلى فى السينما المصريه وحابب وليه الفخر انى اخش معاه فى هذا الاكاديميه .
احلام اللورد ان يجب ان يكون سلامه بخير لكن سلامه دلوقتى ليس بخير لو اللورد احضر شركة تكرير مياه الشرب التى نشربها من صنبور المياه المتواجد بكل منزل لو تركت المهندس يحلل كوب المياه فسوف تجد فى الكوب عجب العجايب يعنى بالمعنى الصريح كوب لاي صلح للاستعمال الادمى او الحيوانى حيث يوجد
فى الكوب نسبه من القصدير والنحاس وسموم متعدده وحديد ورائحه غير مستحبه كما لو انها رائحة المجارى جرب وممكن الموضوع ده يمكن يحاكم مسئولين من وزير الى الغفير فى هذا المرفق الحيوى الذى يخدم ثمانون مليون مصرى ..
اثنين مليون مواطن فشل كلوى يحملون الدوله مليارات من الدولارات للعلاج ..
طيب اللورد لو انشىء شركه مياهة صحية وتوزيع زجاجات المياه الصالحه للشرب الى كل مواطن مقابل عشرة جنيهات شهريا قد يتم تحصيلها على فاتوره المياه او فاتوره الكهرباء لكن قد يوفر على الدوله ان توفر مليارات الدولارات لمشاريع اخرى موضوع المياه فى غاية الخطوره لقد احضرت مهندس الى منزلى وقام بتحليل كوب المياه من صنبور المتواجد بشقتى وكانت المفاجئه ان وجدنا سموم وانهيار تام ومتعمد لكلية المواطن او فشل بكبده او تراكم الحصوات على مثانته حلم اللورد ان يصل لكل مواطن كوب مياه نقى ينزل فى جوف المواطن وهو مطمئن بانه لم يصاب بالفشل ا لكلوى موضوع هام هام وياليت يحلها اللورد بانشاء شركات تكرير مياه الشرب او بتصنيع خزانات مياه مصنوعه من السان ستيل فوق اسطح منازل المواطنين على تملىء بواسطه سيارات بفناطيس مصنوعه من السان ستيل ليملىء الخزانات بمقابل شهريا وهذا معمول به فى بلاد اوربيه حيث لايوجد اى فشل كلوى او كبدى بهذه الدول بسبب تركيب هذه الفناطيس السان ستيل على اعلى سطوح المنازل
بقلم
طاهر الحسانين
Hass-81@hotmail.com
لقد وصل تعداد سكان مصر فى الوقت الحالى الى ثمانون مليون نسمه تقريبا واصبح بداخل هذا المجتمع يعيش اكثر من اربعه ملايين من خيرة شاب مصر عاطلين عن العمل .
وللآسف أصبحت مصر الآن تقترب من حافة عصر المجاعة وتفشى الفقر والفساد والامراض بل قد تحول هذا المجتمع المصرى العريق الى ساحات .
كثيرة من السباقات الشرسة المتشتته مما جعل المواطن يهرول لاهثا خلف سراب للحصول على لقمه العيش مقابل القليل ومن اى طريق ان كان .
ولقد اصبحت الحكومات المصرية تئن وتتوجع من هذا التكدس السكانى المهول وانهزامها فى محاربة الفقر والبطاله وغلاء المعيشه والارهاب وتدنى المستوى المعيشى الى ادنى المستوى والفساد بكافه اشكاله .
مما جعل المواطن المصرى يفقد ثقته وتوازنه فى هذه الحكومات وأصبح يهرول بالهروب الى مجتمعات اخرى غريبه عن أخلاقياته وطباعه العربيه وسلوكه المعيشى .
ومما قد يذيد الطين بله حيث لقد اصبح المجتمع المصرى يتشابه مع مجتمع عالم البحار والذى من صفاته ان السمك الكبير يلتهم السمك الصغير هذا مثلما يحدث حاليا بمجتمعنا المصرى حيث اصبح الكبير كبير يسهل عليه التهام حقوق الصغير دون منازع .
أو بالاصح لقد اصبح الكبير كبير بهذا المجتمع يتحكم بكل سهوله بدهاليز الحكومات وسهوله
المداعبه بدستورها وقضائها بدون عوائق او منازع ..حتى لكى يستطيع ان يجلس على قمة عرش الثراء الفاحش ويستباح له التهام حقوق المواطن المصرى الصغير ليبنى تراثه وثرائه ومجدة للعصور القادمه ..
ولقد نتج عن ذلك اصبح هناك تصدع كامل وشروخ عميقه بجدار المؤسسات الحكوميه وانتشار الفساد والمحسوبيه بكافه اشكاله واصبح المواطن المصرى يحمل على كاحله اطنان من الاعباء الحياتية التى فرضت عليه من هذه الحكومات ..
مما نتج عن ذلك ان شوهت صوره مصر العظيمه ذات الثراء الاثرى وحضاره سبعه الاف عام الذى مازال يحكى عنها ومازالت تعرض مقتنياتها فى
مئات المعارض الدوليه بمقابل مئات المليارات من الدولارات والتى حيرت دول العالم المتحضر من هذا الثراء الاثرى الذى عجز عن تفسيرة وفهمة او الوصول الى ماوصلت اليه الحضارات المصرية القديمه ..
فى عصر الفرعون كان يعتمد على ثلاثمئه الف شاب من خيرة شباب مملكته فى بناء هذه الاثار العظيمه الاعتراف بهذا الفرعون المصرى بانه قد فاق التقدم العلمى بهذه العصور الحديثه بكافه عتادها وتكنولوجياتها المستحدثه والكثير من جهابزه العلم يتفاخرون بهذا الفرعون وانحنائا واحتراما لنجاح مملكة مصر القديمه …
فكرتى هذه من وحى الخيال وهى تعتمدعلى الاحلام سواء اليقظه او الاحلام العادية التى ينام فيها الشخص ..
بطل هذه الفكره هو الفنان الجميل الذى لقب بنفسه اللورد او الزعيم وهما شخصيات مرموقه سواء اللورد او الزعيم مما قد أوحى لى ان هذا البطل
يتمنى لنفسه ان يصبح زعيم امه او لورد انجليزى من اللوردات الناجحه ..
لقد خلق هذا الفنان الجميل لنفسه باع كبيرا فى الكوميديا المصرية الهادفة والمنبعثه من عمق هذا المجتمع المصرى العريق ..
انا لست سينارست واتمنى ان اتعلمها حتى استطيع ان افبرك الفكره بسيناريوا ناجح حتى استطيع ان اقدم الفكره بالصوره الصحيحة لهذا الفنان المرموق والذى احبه واعشق اعماله ..
وانى قد استئذن احتراما لهذا الفنان المحبوب من الملايين من المعجبين بان امخر فى أعماقه وان اكون فكره قد تكون قصه او فيلم او مسلسل لإخراج مافى جعبه هذا الفنان العظيم احلام وتخيلات ..
بتعتمد هذه الفكرة على مايدور بالعقل الباطنى للسيد الزعيم او اللورد وهى عباره عن مشاهد وآمانى مكبوته بداخل العقل الباطنى لفنانا العظيم وذلك منذ نعومه اظافرة حيث مازال يراوده حلمة بان يكون لوردا او زعيم الامة لااسترجاع كرامه المواطن ومصر وهما الهدفان من أهم احلام هذا الفنان الجميل فى ان يعمل شيىء لمصر وللمواطن المصرى وان يسترجع كرامتها التى قد اهينت فى هذه العصور السابقة والحالية ولكن بصوره دراميه وكوميديه ..
انتهت
ملخص الفكره
ان فناننا الجميل اللورد او الزعيم يبحث دائما على الجمعيات التى يستطيع ان يتصل بمعاناة الانسان مثل اشتراكه فى جمعيه الامم المتحده لحقوق الانسان .
ولقد لقب هذا الفنان نفسه باللورد او بالزعيم وهذا ناتج عما كان يفكر فيه هذا الزعيم او اللورد فى ان يصبح بهذه الشخصياتان ولكنه كان يحقق ذلك فى احلامه او كان يكتفى عليه اسعاد المواطن العربى او المصرى بافلام ومسرحيات قد تظهرة بهذه الصفات والشخصيات .
القصه تعتمد على احلام اليقظه والاحلام العاديه التى يعتمد عليها فناننا العظيم فى اعتماده على يلفظه العقل الباطنى له فى خلق احداث فى صوره مشاهد ..
لقد اغلق فناننا العظيم مسرحه وتفرغ تفرغ كامل لزعامه الدوله بعد ان انتخب بجداره لزعامه الدوله المصريه هذا من واقع احلامه الخياليه فقط .
محاوله اجراء اتصالات ومقابلات بين العصور الماضىة وبين الوقت الحالى من فرعون مصر وبين فناننا العظيم لكى يعطيه وصاياة الخمس لااسترجاع كرامه مصر بحيث انه فى المقابله سوف يحضر معه امرأتين احدهما جميلة جدا والثانيه دميمة جدا
على ان يعرف الفرعون ان الجميله جدا فهى مصر وصوره مصر كما كانت فى عصر الفرعون ..
اما المرأه الدميمة جدا فهى نفس المرأه الجميله التى بحوذة الفرعون ولكن الذى اوصلها الى هذه الحاله بما كان يدور بالعصور السابقه بعد عصور الفرعون .
سوف يطلب الفرعون من اللورد او الزعيم بان يسترجع هذه المرأه الى مستوى جمالها بمستوى جمال المرأه التى تمثل مصر فى عصر الفرعون.
اعطى الفرعون للورد او للزعيم وصاياة الخمس وهى كيفية إعادة هذه المرأة من الدمامة الى الوسامه والجمال مثلما تتمتع بها المرأة الثانيه..
والوصاياالخمس(لملم عيالها وعلمهم وشغلهم وزوج الشباب وابنى المكان واحصد وازرع الارض)
غير ان هناك مواقف واحداث كثيرة وهو اتصال كل مشاكل الرئيس السابق فى الدخول فى احلام الزعيم لمحاوله فى التحدث وحل مشاكلهم من الارهاب والبطاله والتسول والفقر فى صورهم الخيالية حسب مايتراى من العقل الباطنى للسيد الزعيم..
أحلام الزعيم
Hass-81@hotmail.com
المكان … مسرح الزعيم الساعه 3 صباحا
المشهد صفافير وزغاريد وهتافات واللورد وزملاء العرض واقفين بجواره رافعين ايديهم يحيون الجمهور فى سعادة متناهية وذلك بمناسبة عيد مولد الزعيم وفوزه بانتخابات الرئاسة بجداره وسوف يكون هذا آخر عرض مسرحى للزعيم حتى يتفرغ لمشاكل الدوله ..
ولكن حدث شيىء غريب فى ذلك اليوم اذ وجد الزعيم أن الصاله ممتلئة بكثير من الملتحيين بالجلاليب البيضاء وشخص يرتدى الزى الفرعونى
وبجوارة سيدتين احدهما جميله والاخرى دميمة افاق الزعيم على صوت شيرى الممثله الاولى بالفرقة تبلغه انه يقف امام مجرى الستاره وانه عائق على اغلاقها .. افاق الزعيم وابتعد عن مجرى الستاره وهو متعجبا مما رآه بصالة المسرح .
قال الزعيم لها هل انت شوفتى ال انا شوفته ياشيرى الصاله مليانه ملتحين وفراعنة ..
الممثلة شيرى .. تحاول ان تدقق النظر مره اخرى ثم قالت له انا شايفة الناس مش عايزه تمشى عايزة تهلل ليك وتحييك لحد الصبح ..
الزعيم .. طيب يا شيرى انسى الموضوع ويلا روحى شيلى المكياج واجهزى علشان النهارده يوم عيد
ميلادى والفوز بكرسى الرئاسة ولازم نحتفل بيه كلنا مع بعضينا ..
طيب ما انا عارفه ياللورد وعامله حسابى وعامله ليك مفاجأه ..
اللورد مفاجاة ايه ياشيرى شيرى امال ايه سموها مفاجأه ليه علشان ماتتعرفشى الا فى وقتها
يتغير المشهد ويحاول اللورد أن يشق طريقه بصعوبه بمساعده رجال الامن الى ان وصل الى سيارته ومعه ممثلته الاولى شيرين وزميل عمره لكى يركبا سيارته للذهاب الى منزله للاحتفاء بعيد ميلاده وفوزه بزعامه الدوله ..
يفتح رجل الامن باب السياره ويحاول ان يساعدوا الزعيم فى ركوب سيارته ..
ولكن عادت مره اخرى تخيلات الزعيم اذ يسمع الزعيم صوت نسائى من الناحيه الاخرى للشارع فينزل من السيارة ويحاول ان يتقدم الى مقدمه السياره لااستقبال السيدة التى تنادى عليه من الناحيه الاخرى من الطريق وفى يدها ورقه ..
سكت الصوت ونظر الزعيم الى السيدة التى تنادى عليه من الناحية الاخرى من الشارع وتقترب عين اللورد مثل اللزوم الى ان تصور عينيه وجه المرأه التى ترتدى السواد وتحاول الوصول الى
الزعيم ولكن صدمتها سياره كانت تأتى مسرعه من الناحيه الاخرى للشارع ..
ولكن فى نهايه الصدمه افاق الزعيم ولم يجد الا شيرى تحاول ان توقظه او تفيقه مما هو فيه افاق ثم نظر الى شيرى انت شوفت ال حصل ..
شيرى ديه سيارة كانت تمر بجوار ك فوقفت لتحييك ياللورد فضرب اللورد يده على راسه وهو مهاب
الموقف مما زاد الريبه فى داخله انه قد يكون مريضا وان كل هذا من فرض الارهاق البدنى من
اثر التمثيل لساعات طويله وقد يكون نتيجه الارهاق ..
الزعيم طيب اركبى ياشيرى واركب يا ممدوح وهو مدير اعمال الزعيم وخلينا نروح علشان نحتفل بعيد ميلادى ونجاحى فى انتخابات الرئاسه ..
ينظر مدير اعمال اللورد الاستاذ ممدوح الى شيرى ويرفع كتفيه مستغربا ا حوال الزعيم ..
شيرى تعود الى السياره وتركب بجوار اللورد يتبعها ممدوح وتنطلق السياره مسرعه الى منزل الزعيم للاحتفال بعيد ميلاده ويتبعها باقى السيارات التى تحمل باقى زملاء العرض …
المشهد
الساعه الثالثه صباحا
مكان الاحتفاء حديقه المنزل الاماميه لمنزل السيد اللورد ورائحه الشواء تملاْ المكان والبلونات تملآء حمام السباحه وامتلئت الطاولات بضيوف الحفل والكل مبتهج وصوت الموسيقى واحدى الفنانات تغنى والكل مبتهج الى ان يظهر اللورد وبجوارة زوجته واولاده ..
يفتتح اللورد مائده الشواء ويحى جمهوره ويطلب منهم افتتاح مائده الطعام لااطفاء تورته الميلاد مع ترديد الاغنية المعتادة عيد ميلاد سعيد يالورد ..
تتلم اسرة اللورد وزملاء العرض حول تورته الميلاد وغناء الى ان تم اطفاء تورته الميلاد مع تصفيق وزغاريد بان يطليل الله عمر الزعيم مع غناء احدى المغنيين القريب من اللورد ..
تطير البلونات وتنطلق الصواريخ وترسم صوره الزعيم فى السماء والكل ينهمك فى اكل الشواء وقطعه من التورته ويبتسم الزعيم محتضنا زوجتة وابنائة ومحاولة للرقص على بعض النغمات والموسيقى..
الحفله دائرة والجميع يحتفلون بعيد ميلاد هذا الفنان العظيم الذى احبه الملايين ووصوله الى منتهى النجاح .
وعمل الزعيم مؤتمرا صحفيا بأنه سوف يعيد كرامه مصر وما سرق منها والقضاء على الارهاب والتطرف ..
ولكن يقع نظر اللورد على مشهد الفرعون وبجواره سيدتين احدهما جميله والاخرى دميمه .
تلاشت الصوره وعاد الزعيم يتكلم بالمؤتمر الصحفى ويعلن عن منجزاته التى سوف ينجزها فتره رئاسته
اقترب ممدوح من الزعيم وقال له هو فى ايه ياسيادة الزعيم قال له اللورد انت شوفت ال انا شفته رد عليه ممدوح مدير اعماله انا ماشفتش حاجه رد الزعيم انت ماشفتش الراجل ال لابس فرعون ومعاه واحده ست رد عليه ممدوح انت تعبان وعايز ترتاح كفاية عليك النهارده باين عليك الارهاق ياسيادة اللورد ..
رد اللورد علي ممدوح حاول ياممدوح انك تحل محلى وانا راح اخد دش سخن وانام علشان بكره انشاء الله اراجع طبيبى ممدوح ليه كفانا الشر ..
يرفع الزعيم يده ويحاول ان يرقص ويجارى مسايرة الحفل الى ان اقتربت منه زوجته وحاولت ان تاخذ بيده وتدخل به الى داخل الشقه ,,
عاد الزعيم وهو يرقص هو ومدير اعمالة الى اسرته وكانت شيرى بطله مسرحيته تتابع ما يدور دون تدخل وانها عندها احساسس ان الزعيم تحدث له امور غريبه فى هذه الليله ..
المشهد
عيادة دكتور
الساعه الثالثه من بعد الظهر
تشير اليافطه بانها عيادة الدكتور محسن الكحله طبيب نفسانى ومدير عام مستشفى الامراض النفسيه والعصبيه بمستشفى العباسية حيث تفتح باب العيادة الممرضه وتستقبل اللورد بحفاوة وتبلغة بان الطبيب بانتظارة يدخل اللورد الى العيادة وهى
بنهاية الممر حيث توجد على حائط الممرض صور لبعض مرضاه ..
يستقبله الطبيب محسن الكحله بترحاب زائد عن اللزوم يدخل الزعيم بعد تحيته من الطبيب .
الطبيب خير يازعيم ينظر اليه مستغربا ويقول له ا نا باشوف خيالات غريبه يا دكتور خير خيالات زى ايه الزعيم واحد لابس ملابس الفراعنه وجماعة لابسه جلاليب بيضاء وملتحيين ويقول له ده نتيجه ارهاق يالورد ارحم نفسك شويه تصوير افلام ومسرحيات وانتخاب لزعامه الدوله ..
يرد عليه انت مش عايز دكتور انت عايز منجم فضحك اللورد وتحرك كحله وجلس على مكتبه
ليكتب روشته علاج وهو يقول له حاول تنام بدرى وتشرب كوب من الحليب وخد العلاج ده حبه قبل النوم وانت راح تبقى عال العال ..
يقف اللورد ويتحرك نحو باب العياده ويتتبعه الدكتور فى خطواته ووقف اللورد امام الصور المعلقه بممر العيادة الى ان تسمر اللورد امام صورة لبعض مرضى الدكتور قال له اللورد صوره مين ده قال له الدكتور ده كان مريض عندى وتوفى من شهر تقريبا .
الزعيم مات موته ربنا الدكتور كحله لا ده مات موته غريبه مشى على سور البلكونه بتاعه شقته كانت موجوده فى الدور الثالث والعشرين وتخيل نفسه انه بيطير زى العصافير .. الزعيم وطار زى العصافير طبعا بس المصيبة انه كان بالملابس الداخليه ..
ضحك اللورد واوسع خطواته ولم يسأل على باقى الصور حتى لايتشائم وتعلق صورته بجوار هذه الصور على حائط الممر وعارضته الممرضة بابتسامه عريضه وترجوه ان يوقع لها على الاتوجراف .
المشهد
المكان منزل الزعيم
التوقيت ليلا
تليفون يرن بصوت عالى بالدور الارضى بجوار السلم مما ايقظ الزعيم وهبط مسرعا الى الاسفل للرد على التليفون الزعيم الو الو ايوه مين الموجود على الخط الثانى رد عليه انا الفرعون الزعيم الفرعون مين لازم اقابلك النهارده يازعيم دلوقتى الفرعون ايوة دلوقتى الزعيم طيب فين جوة المعرض الاثار الموجود بالتحرير ..
الزعيم هو دلوقتى المعرض مقفول الفرعون ملكش دعوة تعالى المعرض وانا راح استناك على الباب الخلفى ..
ذهل من هذه المكالمه فلم يعطى الموضوع الجديه والاهميه طلع ودخل غرفته ونام …
المشهد
المكان الحمام او دوره المياه
الساعه 9 صباحا
يستحم الزعيم وعمال يغنى ويصفر خلف الستاره اذ سمع الزعيم صوت شخص اخر موجود بالحمام اعتقد انها زوجته ولكن لم ترد عليه فحاول الزعيم
ان يسحب الستاره رويدا رويدا الى ان وجد امامه ثلاثه ملتحيين بجلباب ابيض اغلق الزعيم الستار بسرعه وقال مين انتم فلم يسمع رد فقام بفتح الستار مره اخرى ووجد انه لايوجد احد ..
اصبح الزعيم يبكى ويضحك يبكى ويضحك الى ان افاق على طرقات زوجته على الباب لتسأل عن سبب تأخره فى الحمام فرد عليها اللورد انا خلصت خلاص وطالع ..
احتار الزعيم من حالته الغريبه التى تراوده من الحين للحين وكل مره فى زيادة وان صور الملتحين
وصوره السيده والفرعون والنساء التى ترافقه اصحبت لاتفارقة .
لقد اقتنع الزعيم ان زيارته للطبيب النفسى كحله لم تفيده بشيىء بل كان الدكتور يأخذ الموضوع بتهريج وليس بجديه فخجل الزعيم ان يتصل بالدكتور حتى لايتهمه بالجنون او يأمر بوضعه فى احدى المستشفيات للامراض العقلية ..
فصمم الزعيم ان يلجأ الى مدير أعمالة ممدوح ليبحث له عن دجال او عراف ليعرفه ما يحدث له
لقد طلب الزعيم من مدير اعماله ممدوح ان يبحث له عن دجال او عراف او كاشف النجوم فعرفه ممدوح ان الدجالين معظمهم نصابين ولا يؤخذ بهم ولكن تعهد له مدير اعماله ممدوح بانه سوف يبحث له عن عراف ..
توصل ممدوح مدير اعمال الزعيم ان هناك عراف موجود بجنوب الصعيد وانه الوحيد الذى سوف يعالجه بما يشكو وسوف يذهب لااحضارة او اذا رغب الزعيم ان يسافر اليه
وافق الزعيم ان يسافر هو ومدير ا عماله الى جنوب الصعيد لمقابله العراف هناك ..
سافر اللورد الى جنوب الصعيد لمقابله العراف هناك لمعرفه بما يحدث له ولقد كان هناك شخص ينتظرهم على محطه القطار مندوبا عن العراف اسمه بورطاس وهو الوسيط او الدلال الذى يخص العراف وهو طويل القامه ويلبس جلباب ابيض
وعمامه ملفوفه على راسه حيث سيكون الدليل على توصيلهم الى مكان العراف ..
المشهد
منطقه صحراويه بعنيبه جنوب اسوان الساعه 12 ظهرا .
المكان مغارة صغيرة متواجده على اعلى جبل الشيخ ابو صفيح باسوان يتخذها العراف سكن ومقابله وذلك لفك الاسحار وعلاج الامراض ممن يعرفونه فقط ولقد كان فى انتظار الزعيم ومن معه من مدير اعماله ..
وصل الدليل بورطاس ومعه الزعيم ومدير اعماله ولكن بورطا س طلب من مدير اعمال الزعيم الانتظار خارج المغارة وترك الزعيم يدخل بمفرده ..
دخل الزعيم الى داخل المغارة ومعه البرطوس فكان مهاب الموقف وهم بالدخول ولم يجد فيها احد الا منقد به فحم مشتعل ورائحة البخور تملاء المغاره فتردد فى الدخول ولكن اصر له البرطوس على الدخول حتى لاتلغى المقابلة..
وتشجع الزعيم لكى يعرف مايدور بداخله من امور غريبة وتخيلات واشباح تظهر وتختفى وليطمئن على نفسه انه مازال بكامل قواه العقلية .
قبل ان يجلس طلب منه البرطوس اعطائه كل مامعه من نقود وساعه وخاتم ومحمول وان يخلع حذائه حتى يستطيع العراف ان يشخص حالته حسب طبيعه المكان .
نفذ الزعيم كل شيىء للبرطوس واعطاه كل مايحمل من نقود وبطاقات البنك والمحمول والخاتم وكمبيوتر صغير ولم يبقى الا ملابسه فقط ..
جلس اللورد قرفصاء على احدى الخديدات موضوعه على الارض وامامه منقف الفحم يمخر الدخان وسكون المكان مخيف الى ان ظهر له العراف فى صوره الفرعون ..
فاشار العراف للبرطوس بالخروج مسرعا وترك الزعيم مع العراف ..
كان صوت العراف له صوت يجلجل بالمكان كالصدى طلب منه العراف ان يحكى ما يحدث له بالتفصيل اصبح الزعيم يتلتجلج بالكلام قد يكون مهاب المكان ووجه العراف الذى يشبه
الفرعون مائه فى المائه وحكى له كل مايحدث له ثم سكت ..
فقال له العراف ان الفرعون يحاول ان يتصل بك وانت ترفض الاتصال .. اما المرأه الجميله فهى مصر فى زمنه فى عصر الفرعون والمرأه الدميمه فهى صوره لمصر فى الوقت الحالى مصر ..
اما السيده التى اصطدمتها السياره فهى مصر بما تئن من فقر وتسول ومجاعه وبطاله فهى حاولت ان تتصل بك ولكن منعت بواسطه الحاشية التى سوف تكون حولك ..
ونجاحك فى انتخابات الرئاسة يجب ان تقابل الفرعون والملتحيين والمرأه التى صدمتها السيارة لتعرف مطالبهم والا سوف تجن ويزج بك فى
مستشفيات الامراض العصبيه قال له الزعيم طيب انا عايز اقابلهم علشان اشوف طلباتهم رد العراف هما راح ييجوا فى احلامك ما تتعبش نفسك وتدور عليهم ..
لقد اندهش الزعيم من العراف لمعرفه كل ما فى جعبته وقام وارتدى حذائه وانصرف خارج المغاره.
حاول مدير اعماله معرفه نتيجه المقابله فكان رد الزعيم بانه لم يحدث شيىء ويجب مراجعته بعد ثلاث ايام لااخذ النتيجة النهائيه وانصرفا متجهين الى الفندق المقيمين فيه اسوان ..
عوده الزعيم الى الفندق وكان فى مقابلته وكلاء بعض الصحف لمعرفه سبب حضور الزعيم الى اسوان وسبب صعوده جبل الشيخ ابو صفيحه
بالتحايل ولكن افاد الزعيم بانه كأى مواطن حضر ليستمتع بالسياحه باسوان وبجمال اسوان ليس الا ..
حضر الفرعون فى احلام الزعيم وطلب منه تنفيذ وصاياة الخمس والوصاياالخمس(لملم عيالها وعلمهم وشغلهم وزوج الشباب وابنى المكان وازرع الارض)
حتى تستطيع ان تسترجع كرامه مصر وتعيدها الى صورتها الجميلة التى كانت عليها فى عصر الفرعون ..
يوجد احداث ومشاهد كوميديه ودراميه كثيرة وهى المساومه على اخراج زملائهم الارهابيين من السجون او المعتقلات ..
اتفق اللورد مع اثرياء مصر على احضار علماء مصر المتواجدين بالخارج للعمل لديهم بمدينه البحوث التى سوف تنشىء لتستوعب هؤلاء العلماء ..
انشاء اكاديميات لتعليم مليون شاب لزراعه مليون فدان قمح بواسطه عاطلين عن العمل على ان يبنى لهم مدينه بها المساكن المناسبه وتدريبهم على كيفيه زراعة اجود انواع القمح للتصدير و لصنع رغيف الخبز الجيد ويوزع بالثمن القليل .
اقامه مدينه للبحوث العلمية وانشاء اكاديميات لتعليم اطفال الشوارع والاستفاده منهم كما فعلت روسيا فى
عام 1943حيث نجحت فى استنساخ عشرون الف عالم من هؤلاء الاطفال فى كافه البحوث العلمية ..
لقد بنى الفرعون حضارته بثلاثه مائه الف شاب ومن يمت كان يجند ابنه ويدفن بمقابر الفرعون ويمجد كما يمجد الفرعون وما زالت تعرض اثاره فى كثيرا من الدول الاوربيه والامريكيه وتدخل على مصر مليارات من الدولارات ..
حضور الفرعون باحلام الزعيم وترك له المرأه الدميمه التى هى فى صوره مصر ناتج عن احداث العصور الحديث حتى يستطيع الزعيم ان يسترجعها الى جمالها السابق ..
الاتفاق الذى تم بين الزعيم وبين اثرياء مصر على تشغيل اربعه مليون شاب على ان يقسموا كالاتى مليون فى زراعه الارض ومليون فى بناء المدن ومليون فى البحوث العلميه ومليون للدفاع عن مصر
سيدى الزعيم توجد مشاهد كثيرة كوميدى بعمق هذه القصه ولكنى يئست فى اخراجها لعدم درايتى بكتابه السيناريو ..
واخيرا سياده اللورد هذه اول مره اكتب فيها سيناريوا لقصة اتمنى ان تحوذ على رضاك ..
وانا لا ابوح باسرارى للشقيق او للاابن ولكنى قد ابوح للزعيم الفنان العظيم لاانى متصل خياليا به كأخ منذ اكثر من ثلاثون عاما ..
اذا لم تحوذ القصه على رضاك سيادة الزعيم فيكفينى كلمه شكر او تشجيع بالمقابله او بالاتصال على ..
نفسى اشترك وانجح فى الاختبارات والتمثيل وعندىت بعض المواهب التى ترفع مستواى الى التمثيل وانول اعجابك يا زعيم واعجاب كل الفنانين واعجاب الجمهور اذا ولدى مواهب فى الرومانسيه والاكشن والكوميدى
انا نفسى اشتغل فى الاكاديمية مع عادل امام مش فى التمثيل فى الشغل الادارى اسمع انوا شخصية ممتازة بس طبعا دا حلم بس مش عيب نحلم
انا نفسى امثل ولدى كل المؤهلات اللى تخلينى امثل
نفسي اصير احد افراد اْكاديمية الزعيم واصير نجم الاكاديميه
امنية حياتي التمثيل
أود أن أصبح فرد من أفراد أسرة أكاديمية( ….الزعيم….)
انا نفسي امثل وعندي 15 سنة واتمني اني اقبل
انا نفسي امثل عندي 15 سنة اتمني اني اقبل
وانا كمان
أود أن أصبح فرد من أفراد أسرة أكاديمية( ….الزعيم….)