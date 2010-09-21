بيزنس اكاديمية عمرو دياب 2 وموعد كيفية التقدم وشروط القبول

اكاديمية عمرو دياب
مصريات – لا أحد أعلن منذ سنوات عن عمرو دياب اكاديمي ولم يتم الإعلان عن بدئها أو موعد بدء التسجيل في عمرو دياب اكاديمي سوى يوم الثلاثاء الماضي، إعلان “الهضبة” عن بدء اكاديمية عمرو دياب صاحبته ضجة كبيرة، التفاصيل في السطور القادمة.
شروط الدخول الى اكاديمية عمرو دياب هي شراء موبايل نوكيا الخاص بيه والذي يحمل اسم الفنان.
حالة الجدل حول عمرو دياب اكاديمي خلقت فريقين الاول يتسائل هل أصبح اكتشاف الموهوبين بيزنس ومجالاً للمتاجرة بهم؟ وتساءلوا: ما شعور عمرو دياب لو طلب هاني شنودة مبلغاً مالياً منه شخصياً قبل أن يكتشفه واشترط عليه دفع 2300 جنيه حتى يسمع صوته ويقرر إذا كان يصلح للغناء أم لا ؟!
ورد الفريق الثاني: “كفاية أصلاً إن عمرودياب فكر فيكم” وكأنهم منبوذون اجتماعياً أو أصحاب عاهات حتى لا يفكر فيهم “الهضبة” من الأساس”.
واستمر الفريق الثاني في الدفاع عن اكاديمية عمرو دياب : عمرو سيتيح الفرصة للموهوبين في الموسم الثاني من اكاديمية عمرو دياب مجاناً، أي موهوب يرغب في المشاركة ولا يمتلك ثمن الهاتف يشترك في الموسم الثاني ويترك الموسم الأول لأصحاب الهواتف!
الغريب أن الفريق المؤيّد لـ اكاديمية عمرو دياب شنّ حملة أخرى على الفريق المعارض واتهمهم بأنهم ليسوا من محبي وعشاق دياب، كما أشاروا الى أنّ هناك أشخاصاً يحرّكون هذا الفريق ضد نجمهم.
المتقدم في اكاديمية عمرو دياب لابد ان يكون واحد من جمهوره ولو كان هذا الكلام صحيحاً فبالتأكيد سيكون دياب مخطئاً، والسؤال الآن: ماذا لو تقدم موهوب من جمهور تامر حسني و محمد حماقي الى اكاديمية عمرو دياب، هل سيتم رفضه بحجة أنه ليس من جمهوره أم سيقبل اشتراكه خاصة أنه اشترى موبايل عمرو دياب؟
ومن أكثر واشترك في أكاديميته ولم ينل الفرصة مع عمرو دياب وبالتأكيد الفنان سيوافق على الفور خاصة أنه اشتري هاتف عمرو دياب، فهل أصبح شراء الهواتف هذه الأيام تأشيرة لدخول الوسط الغنائي والتعامل مع النجوم الكبار؟!
حاليا اشتغل بالسعوديه اذا تمت الموافقة بكون موجود في مصر باذن الله
انا اسمي ايهاب قد غنيت من قبل باستديو هاي كوالتي وعجبهم الصوت لكن للاسف تراجعت بسبب مبلغ مالي وكونت علي اتصال بلشاعر الراحل عبدالعزيز عمار
انا عوز اغنى
نفسي اغني
السلام عليكم انا عمر من القناطر بغنى كلاسك عاوز اشتراك فى اكاديميه عمرودياب
انا نفسي اغني بعرف اغني لي عمرو دياب محمد عدوية هيثم شاكر محمدنور رامي جمال
انا احمد ابو العز انا اعرف اغانى رمانسى وشعبى
انا بغني كويس وصوتي كويس بس مش لاقي ولا فرصه .. ونفسي الهضبه يسمعني .. يامسهل
انا زياد السيد انور من الاسكندرية وعندى 14سنة وانا موهوب بصوتى وبغنى شعبى ونفسى حد يكتشف صوتى
انا ممكن اغنى فى اكاديمية عمرو دياب بس اغنى شعبى ممكن تجاوبونى او تردو علية
انا صوتى جميل اووووى بس بغنى شعبى
انا بغنى من وانا عندى 10 سنين وصوتى كويس اوى والله العظيم ونفسى حد يسعدنى انا 19سنه من القاهرة
مش عارف لية بنتعامل مع الامور بغباء لية ميكنش عمرو دياب محتاج التليفون دة بالذات علشان يريحة في شغلة او حد تابع لعمرو ولية احنا عاملين ضجة علي موبايل حتي لو كانت الفكرة عصرية ومحترمة هو كل حاجة فقروغنا لازم نتصرف مع الامور بشكل عقلاني ناس غبية اوي 0شريف حسن من اسكندرية مؤلف شاطراوي .
انا وبفضل الله صوتى كويس وبالف كمان كويس ونفسى اغنى بس مش لاقى فرصه بس ان شاءالله حاسس الى جاى احلى وهغنى ومش هيأس ابدا
اسلام من البحيره
الواحد عشان يقدم في الاكادمية يشتري موبايل امال بقا لو عايز اغني واتشهر اعمل ايه اشتري لب اسمر
موبايل ايه حسبي الله ونعم الوكيل
نفسى اعرف المواهب الغنائيه تروح فين وخاصة ان فى مواهب كتير حلوه بس معهاش تكاليف اغنيه نعمل ايه طيب نموت ارجو الرد
صوتي فية شبهة لهانا مونتانا المغنية المشهورة ازاي اتفدم للاكاديمية
انا بغني اجنبي جميل اووي كل اصحابي بيحبوة ونقسي عمرو دياب يسمعني بس ازاي
اكيد فرصتك مش الوحيده بس املنا فى ربنا كبير
فى الحقيقه انا واحد من الناس الى صوتهم كويس جدا بس ياخساره انا عايز فرصه بجد من غير اى مصالح مالية لان مفيش حد بيساعد حد لله انا نحب كل اغانيك ىا استاذ- عمرو وبحبك بدون اى مصلحه وانا هحاول ادور على فرصه ومش هياس xxxxxxxxxxxx
مش شرط انك تشترى الموبايل متألفوش
دلنى على حد تانى يكتشفنى عشان مش معاية حق الموبايل يا(هضبة)
عيب عليك يا عمرو يا دياب قصدييى يا هضبة
انا مطرب وملحن وبكتب شعر غنائي بس مش هشترك وان شاء الله هكون من غير الهضبه وبكره نشوف وقريب اوي بس مش هقول اسمي
انا مامعيش تمن الموبايل – ربنا يسامحك ياهضبه
بالطريقه دى انت مش هضبه خالص
عمر دياب.عروسة متحركة في مسرح العرايس.مبروك ياعريس