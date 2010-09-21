بيزنس اكاديمية عمرو دياب 2 وموعد كيفية التقدم وشروط القبول

اكاديمية عمرو دياب

مصريات – لا أحد أعلن منذ سنوات عن عمرو دياب اكاديمي ولم يتم الإعلان عن بدئها أو موعد بدء التسجيل في عمرو دياب اكاديمي سوى يوم الثلاثاء الماضي، إعلان “الهضبة” عن بدء اكاديمية عمرو دياب صاحبته ضجة كبيرة، التفاصيل في السطور القادمة.

شروط الدخول الى اكاديمية عمرو دياب هي شراء موبايل نوكيا الخاص بيه والذي يحمل اسم الفنان.

حالة الجدل حول عمرو دياب اكاديمي خلقت فريقين الاول يتسائل هل أصبح اكتشاف الموهوبين بيزنس ومجالاً للمتاجرة بهم؟ وتساءلوا: ما شعور عمرو دياب لو طلب هاني شنودة مبلغاً مالياً منه شخصياً قبل أن يكتشفه واشترط عليه دفع 2300 جنيه حتى يسمع صوته ويقرر إذا كان يصلح للغناء أم لا ؟!

ورد الفريق الثاني: “كفاية أصلاً إن عمرودياب فكر فيكم” وكأنهم منبوذون اجتماعياً أو أصحاب عاهات حتى لا يفكر فيهم “الهضبة” من الأساس”.

واستمر الفريق الثاني في الدفاع عن اكاديمية عمرو دياب : عمرو سيتيح الفرصة للموهوبين في الموسم الثاني من اكاديمية عمرو دياب مجاناً، أي موهوب يرغب في المشاركة ولا يمتلك ثمن الهاتف يشترك في الموسم الثاني ويترك الموسم الأول لأصحاب الهواتف!

الغريب أن الفريق المؤيّد لـ اكاديمية عمرو دياب شنّ حملة أخرى على الفريق المعارض واتهمهم بأنهم ليسوا من محبي وعشاق دياب، كما أشاروا الى أنّ هناك أشخاصاً يحرّكون هذا الفريق ضد نجمهم.

المتقدم في اكاديمية عمرو دياب لابد ان يكون واحد من جمهوره ولو كان هذا الكلام صحيحاً فبالتأكيد سيكون دياب مخطئاً، والسؤال الآن: ماذا لو تقدم موهوب من جمهور تامر حسني و محمد حماقي الى اكاديمية عمرو دياب، هل سيتم رفضه بحجة أنه ليس من جمهوره أم سيقبل اشتراكه خاصة أنه اشترى موبايل عمرو دياب؟

ومن أكثر واشترك في أكاديميته ولم ينل الفرصة مع عمرو دياب وبالتأكيد الفنان سيوافق على الفور خاصة أنه اشتري هاتف عمرو دياب، فهل أصبح شراء الهواتف هذه الأيام تأشيرة لدخول الوسط الغنائي والتعامل مع النجوم الكبار؟!

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