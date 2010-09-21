اكاديمية عمرو دياب

مصريات – لا أحد أعلن منذ سنوات عن عمرو دياب اكاديمي ولم يتم الإعلان عن بدئها أو موعد بدء التسجيل في عمرو دياب اكاديمي سوى يوم الثلاثاء الماضي، إعلان “الهضبة” عن بدء اكاديمية عمرو دياب صاحبته ضجة كبيرة، التفاصيل في السطور القادمة.

اكاديمية عمرو دياب

اكاديمية عمرو دياب

شروط الدخول الى اكاديمية عمرو دياب هي شراء موبايل نوكيا الخاص بيه والذي يحمل اسم الفنان.

حالة الجدل حول عمرو دياب اكاديمي خلقت فريقين الاول يتسائل هل أصبح اكتشاف الموهوبين بيزنس ومجالاً للمتاجرة بهم؟ وتساءلوا: ما شعور عمرو دياب لو طلب هاني شنودة مبلغاً مالياً منه شخصياً قبل أن يكتشفه واشترط عليه دفع 2300 جنيه حتى يسمع صوته ويقرر إذا كان يصلح للغناء أم لا ؟!

ورد الفريق الثاني: “كفاية أصلاً إن عمرودياب فكر فيكم” وكأنهم منبوذون اجتماعياً أو أصحاب عاهات حتى لا يفكر فيهم “الهضبة” من الأساس”.

واستمر الفريق الثاني في الدفاع عن اكاديمية عمرو دياب : عمرو سيتيح الفرصة للموهوبين في الموسم الثاني من اكاديمية عمرو دياب مجاناً، أي موهوب يرغب في المشاركة ولا يمتلك ثمن الهاتف يشترك في الموسم الثاني ويترك الموسم الأول لأصحاب الهواتف!

الغريب أن الفريق المؤيّد لـ اكاديمية عمرو دياب شنّ حملة أخرى على الفريق المعارض واتهمهم بأنهم ليسوا من محبي وعشاق دياب، كما أشاروا الى أنّ هناك أشخاصاً يحرّكون هذا الفريق ضد نجمهم.

المتقدم  في اكاديمية عمرو دياب لابد ان يكون واحد من جمهوره ولو كان هذا الكلام صحيحاً فبالتأكيد سيكون دياب مخطئاً، والسؤال الآن: ماذا لو تقدم موهوب من جمهور تامر حسني و محمد حماقي الى اكاديمية عمرو دياب، هل سيتم رفضه بحجة أنه ليس من جمهوره أم سيقبل اشتراكه خاصة أنه اشترى موبايل عمرو دياب؟

ومن أكثر واشترك في أكاديميته ولم ينل الفرصة مع عمرو دياب وبالتأكيد الفنان سيوافق على الفور خاصة أنه اشتري هاتف عمرو دياب، فهل أصبح شراء الهواتف هذه الأيام تأشيرة لدخول الوسط الغنائي والتعامل مع النجوم الكبار؟!

اخبار ومواضيع ذات صلة:

بيزنس اكاديمية عمرو دياب 2 وموعد كيفية التقدم وشروط القبول

21/09/2010 27 تعليق سكوت حنصور , , , , , , , , ,
27 comments
  1. ايهاب الشرنوبي 18/07/2017 01:58 -

    حاليا اشتغل بالسعوديه اذا تمت الموافقة بكون موجود في مصر باذن الله

  2. ايهاب الشرنوبي 18/07/2017 01:56 -

    انا اسمي ايهاب قد غنيت من قبل باستديو هاي كوالتي وعجبهم الصوت لكن للاسف تراجعت بسبب مبلغ مالي وكونت علي اتصال بلشاعر الراحل عبدالعزيز عمار

  5. omar diab 06/05/2015 01:00 -

    السلام عليكم انا عمر من القناطر بغنى كلاسك عاوز اشتراك فى اكاديميه عمرودياب

  6. أيمن شعبان حسن عبدالله 07/03/2015 02:41 -

    انا نفسي اغني بعرف اغني لي عمرو دياب محمد عدوية هيثم شاكر  محمدنور رامي جمال 

  7. انا احمد ابو العز 27/09/2014 00:21 -

    انا احمد ابو العز انا اعرف اغانى رمانسى وشعبى 

  8. محمود مصطفي 23/12/2013 02:54 -

    انا بغني كويس وصوتي كويس بس مش لاقي ولا فرصه .. ونفسي الهضبه يسمعني ..  يامسهل 

  9. زيادالسيدانور 07/07/2012 13:48 -

    انا زياد السيد انور من الاسكندرية وعندى 14سنة وانا موهوب بصوتى وبغنى شعبى ونفسى حد يكتشف صوتى

  10. زيادالسيدانور 07/07/2012 13:43 -

    انا ممكن اغنى فى اكاديمية عمرو دياب بس اغنى شعبى ممكن تجاوبونى او تردو علية

  11. زيادالسيدانور 07/07/2012 13:41 -

    انا صوتى جميل اووووى بس بغنى شعبى

  12. محمودعبدالرحمن 29/04/2012 16:47 -

    انا بغنى من وانا عندى 10 سنين وصوتى كويس اوى والله العظيم ونفسى حد يسعدنى انا 19سنه من القاهرة

  13. شريف 17/02/2012 07:35 -

    مش عارف لية بنتعامل مع الامور بغباء لية ميكنش عمرو دياب محتاج التليفون دة بالذات علشان يريحة في شغلة او حد تابع لعمرو ولية احنا عاملين ضجة علي موبايل حتي لو كانت الفكرة عصرية ومحترمة هو كل حاجة فقروغنا لازم نتصرف مع الامور بشكل عقلاني ناس غبية اوي 0شريف حسن من اسكندرية مؤلف شاطراوي .

  14. اسلام مرسى 23/01/2012 20:40 -

    انا وبفضل الله صوتى كويس وبالف كمان كويس ونفسى اغنى بس مش لاقى فرصه بس ان شاءالله حاسس الى جاى احلى وهغنى ومش هيأس ابدا

    اسلام من البحيره

  15. اسلام 24/08/2011 04:29 -

    الواحد عشان يقدم في الاكادمية يشتري موبايل امال بقا لو عايز اغني واتشهر اعمل ايه اشتري لب اسمر

  16. اسلام 24/08/2011 04:28 -

    موبايل ايه حسبي الله ونعم الوكيل

  17. المواهب تروح فين 07/05/2011 20:37 -

    نفسى اعرف المواهب الغنائيه تروح فين وخاصة ان فى مواهب كتير حلوه بس معهاش تكاليف اغنيه نعمل ايه طيب نموت ارجو الرد

  18. اسراء عمر 27/01/2011 22:36 -

    صوتي فية شبهة لهانا مونتانا المغنية المشهورة ازاي اتفدم للاكاديمية

  19. اسراء عمر 27/01/2011 22:35 -

    انا بغني اجنبي جميل اووي كل اصحابي بيحبوة ونقسي عمرو دياب يسمعني بس ازاي

  20. الله يسمحك باعمرو 03/01/2011 19:42 -

    اكيد فرصتك مش الوحيده بس املنا فى ربنا كبير

  21. واحد من الموهوبين 29/12/2010 22:15 -

    فى الحقيقه انا واحد من الناس الى صوتهم كويس جدا بس ياخساره انا عايز فرصه بجد من غير اى مصالح مالية لان مفيش حد بيساعد حد لله انا نحب كل اغانيك ىا استاذ- عمرو وبحبك بدون اى مصلحه وانا هحاول ادور على فرصه ومش هياس xxxxxxxxxxxx

  22. shadyy 08/12/2010 09:49 -

    مش شرط انك تشترى الموبايل متألفوش

  23. el-shmale 31/10/2010 08:48 -

    دلنى على حد تانى يكتشفنى عشان مش معاية حق الموبايل يا(هضبة)

  24. توتو 26/09/2010 16:51 -

    عيب عليك يا عمرو يا دياب قصدييى يا هضبة

  25. مطرب بيقول يا رب 25/09/2010 18:02 -

    انا مطرب وملحن وبكتب شعر غنائي بس مش هشترك وان شاء الله هكون من غير الهضبه وبكره نشوف وقريب اوي بس مش هقول اسمي

  26. حرام والله 24/09/2010 01:59 -

    انا مامعيش تمن الموبايل – ربنا يسامحك ياهضبه

    بالطريقه دى انت مش هضبه خالص

  27. NICOLE 22/09/2010 08:52 -

    عمر دياب.عروسة متحركة في مسرح العرايس.مبروك ياعريس

أضف تعليقاً