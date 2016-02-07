التطوع بالقوات المسلحة الجيش المصري 2017 مواعيد وشروط التقدم

التطوع بالقوات المسلحة

كتبت – ندى المصري:

كما هو متبع من كل عام سيعلن القائد العام ووزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي اليوم مواعيد بدء التطوع في القوات المسلحة 2017 اواخر العام الحالي.

والاشخاص الذين يمكنهن التطوع في الجيش المصري لعام 2017 – 2018 هم الحاصلين على كلا من الشهادة الاعدادية وكذلك للحاصلين على الدبلوم الثانوي الفني الصناعي ودبلوم صنايع مبارك – كول (سابقاً) ودبلوم التلمذة الصناعية نظام ثلاث سنوات .

مواعيد التطوع بالقوات المسلحة المصرية لحملة الشهادة الاعدادية و الدبلوم الصناعي

اما موعد قبول صرف ملفات التطوع في الجيش المصري فيبداً عادة بشهر نوفمبر ولكن لم يجري تحديده حتى يوم كتابة هذا الخبر.

اما موعد قبول الملفات للتطوع بالجيش المصري فتستمر عادة حوالي شهر واسبوع بعد موعد سحب الملفات.

التخصصات المطلوبة للتطوع في الجيش المصري 2017

وبالنسبة للتخصصات المطلوبة لـ التطوع بالقوات المسلحة هم شعبة كهرباء عامة اصلا وصيانة المعدات الكهربائية ــ التبريد والتكييف والالكترونيات والكمبيوتر ــ لاسلكي وحاسبات آلية.

أضافة الى التخصصات المطلوبة من الحاصلين على الدبلوم الثانوي الصناعي تشمل شعبة الكهرباء وكهرباء عامة إصلاح وصيانة المعدات الكهربائية

وتتضمن ايضا تخصصات التطوع في الجيش المصري شعبة الميكانيكا سواء تركيبات ميكانيكية “برادة” التشغيل على الماكينات خراطة ولحام ومعادن وفلزات وسباكة ومعادن وأجهزة دقيقة كذلك شعبة المركبات وتشمل سيارات وجرارات وآلات زراعية ومعدات ثقيلة “أوناش”.

شروط التطوع في الجيش المصري القوات المسلحة المصرية 2017-2018:

ان يكون المتقدم مصري الجنسية.

من أبوين مصريين .

حسن السير والسلوك والسمعة.

الا يكون متزوجا أو سبق له الزواج .

ان يكون لائقا طبيا ويجتاز جميع الاختبارات الرياضية والثقافية والمهنية .

الا يقل سن المتطوع عن 15 عاما ولا يزيد على 24 عاما في يناير 2017.

موافقة ولي الأمر لمن هو أقل من 18 سنة.

يتم صرف ملفات التطوع بالقوات المسلحة المصرية بالمواعيد المحددة من منافذ التوزيع المعتمدة من الجيش المصري الرسمية حصراً.

وبعد استكمال بياناتها يتم تقديمها الي منطقة التجنيد التابع لها المتقدم.

يمكن الحصول على ملفات التطوع بالجيش المصري 2017 من مجمع خدمة المواطنين بادارة التجنيد والتعبئة بحلمية الزيتون وجميع مناطق التجنيد على مستوى الجمهورية كذلك اقسام التجنيد والتعبئة المتواجدة في مديريات الأمن بجميع المحافظات.

طريقة التطوع بالقوات المسلحة المصرية 2017 و الاوراق المطلوبة

شهادة الميلاد .

صورة بطاقة الرقم القومي في حالة بلوغ الشاب سن 16 عاما .

3 صور للمؤهل الدراسي مع تقديم أصل المؤهل .

صحيفة الحالة الجنائية .

نموذج “1” جند فيش بصمات من مندوب التجنيد والقسم التابع له .

8 صور فوتوغرافية 4*6 ألوان .

بطاقة الرقم القومي للوالد وولى الأمر .

بيان قيد عائلي.

وأكد مدير ادارة التجنيد والتعبئة على المتقدمين للتطوع عدم التعامل مع أي شخص يوهمه بمساعدته في الحصول على الملف أو تقديمه نيابة عنه بل يعتمد المتقدم على نفسه لينال شرف الخدمة بالقوات المسلحة بكفاءة واقتدار.

للمزيد من المعلومات حول مواعيد التقدم وشروط الالتحاق بالجيش المصري 2017-2018 يمكنك زيارة موقع وزارة الدفاع على الانترنت بالضغط على هذا الرابط >>> http://www.mod.gov.eg

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التطوع بالقوات المسلحة الجيش المصري 2017 مواعيد وشروط التقدم