التطوع بالقوات المسلحة الجيش المصري 2017 مواعيد وشروط التقدم

التطوع بالقوات المسلحة
كتبت – ندى المصري:
كما هو متبع من كل عام سيعلن القائد العام ووزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي اليوم مواعيد بدء التطوع في القوات المسلحة 2017 اواخر العام الحالي.
والاشخاص الذين يمكنهن التطوع في الجيش المصري لعام 2017 – 2018 هم الحاصلين على كلا من الشهادة الاعدادية وكذلك للحاصلين على الدبلوم الثانوي الفني الصناعي ودبلوم صنايع مبارك – كول (سابقاً) ودبلوم التلمذة الصناعية نظام ثلاث سنوات .
مواعيد التطوع بالقوات المسلحة المصرية لحملة الشهادة الاعدادية و الدبلوم الصناعي
اما موعد قبول صرف ملفات التطوع في الجيش المصري فيبداً عادة بشهر نوفمبر ولكن لم يجري تحديده حتى يوم كتابة هذا الخبر.
اما موعد قبول الملفات للتطوع بالجيش المصري فتستمر عادة حوالي شهر واسبوع بعد موعد سحب الملفات.
التخصصات المطلوبة للتطوع في الجيش المصري 2017
وبالنسبة للتخصصات المطلوبة لـ التطوع بالقوات المسلحة هم شعبة كهرباء عامة اصلا وصيانة المعدات الكهربائية ــ التبريد والتكييف والالكترونيات والكمبيوتر ــ لاسلكي وحاسبات آلية.
أضافة الى التخصصات المطلوبة من الحاصلين على الدبلوم الثانوي الصناعي تشمل شعبة الكهرباء وكهرباء عامة إصلاح وصيانة المعدات الكهربائية
وتتضمن ايضا تخصصات التطوع في الجيش المصري شعبة الميكانيكا سواء تركيبات ميكانيكية “برادة” التشغيل على الماكينات خراطة ولحام ومعادن وفلزات وسباكة ومعادن وأجهزة دقيقة كذلك شعبة المركبات وتشمل سيارات وجرارات وآلات زراعية ومعدات ثقيلة “أوناش”.
شروط التطوع في الجيش المصري القوات المسلحة المصرية 2017-2018:
- ان يكون المتقدم مصري الجنسية.
- من أبوين مصريين .
- حسن السير والسلوك والسمعة.
- الا يكون متزوجا أو سبق له الزواج .
- ان يكون لائقا طبيا ويجتاز جميع الاختبارات الرياضية والثقافية والمهنية .
- الا يقل سن المتطوع عن 15 عاما ولا يزيد على 24 عاما في يناير 2017.
- موافقة ولي الأمر لمن هو أقل من 18 سنة.
يتم صرف ملفات التطوع بالقوات المسلحة المصرية بالمواعيد المحددة من منافذ التوزيع المعتمدة من الجيش المصري الرسمية حصراً.
وبعد استكمال بياناتها يتم تقديمها الي منطقة التجنيد التابع لها المتقدم.
يمكن الحصول على ملفات التطوع بالجيش المصري 2017 من مجمع خدمة المواطنين بادارة التجنيد والتعبئة بحلمية الزيتون وجميع مناطق التجنيد على مستوى الجمهورية كذلك اقسام التجنيد والتعبئة المتواجدة في مديريات الأمن بجميع المحافظات.
طريقة التطوع بالقوات المسلحة المصرية 2017 و الاوراق المطلوبة
- شهادة الميلاد .
- صورة بطاقة الرقم القومي في حالة بلوغ الشاب سن 16 عاما .
- 3 صور للمؤهل الدراسي مع تقديم أصل المؤهل .
- صحيفة الحالة الجنائية .
- نموذج “1” جند فيش بصمات من مندوب التجنيد والقسم التابع له .
- 8 صور فوتوغرافية 4*6 ألوان .
- بطاقة الرقم القومي للوالد وولى الأمر .
- بيان قيد عائلي.
وأكد مدير ادارة التجنيد والتعبئة على المتقدمين للتطوع عدم التعامل مع أي شخص يوهمه بمساعدته في الحصول على الملف أو تقديمه نيابة عنه بل يعتمد المتقدم على نفسه لينال شرف الخدمة بالقوات المسلحة بكفاءة واقتدار.
للمزيد من المعلومات حول مواعيد التقدم وشروط الالتحاق بالجيش المصري 2017-2018 يمكنك زيارة موقع وزارة الدفاع على الانترنت بالضغط على هذا الرابط >>> http://www.mod.gov.eg
انا نفسي اخش الجيش المصري علشان نفسي اعمل حاجه لبلدي
اتمنى من الله ان تقبلوني من جنود القوات المسلحه حاصل على الشهاده دبلوم زخرفه 2017 2018 عمري 18 سنه
انا اسمي عبدالرحمن وجدي ١٨سنه حاصل علي دبلوم صنايع قسم تشغيل معادن وعايز اطوع في الجيش
انا محمود من لمنوفيه
15سنه
عاوز اعرف
اطوع في الجيش
ارجو الرد
انا معيا شهاده
الاعداديه
انا ف السنة الاخيرة كلية علوم( ميكرو و كيمياء ) لسة ما تخرجتش و عايزة اتطوع
انا عندي 15 سنه ومعايا شهادة الاعداديه وعيزه اتطوع وعايزه اعرف مكان التفديم
التطوع بعد الاعدادية مدة الدراسه كم سنه ؟
وبعد فترة الدراسه بيكون الطالب برتبة ولا ايه ؟
انا اسمي مصطفى اسماعيل عندي 17 سنه عاوز التطوع فى الجيش المصرى نفسي اكون ظابط في الجيش المصري واحافظ على اسقرار الامان واخدم الوطن
انا اتمني من الله ان اتطوع وان استطيع ان اضحي بنفسي لاجل الوطن ولحبي الشديد للجيش مستعد اضحي حياتي من اجله
انا اسمى امير سمير محمد كنت عاوز التطوع فى الجيش المصرى تاريخ الميلاد ١ / ٦ / ١٩٨٨ هل ممكن ارجو الرد
انا كنت ف دفعه 157 وكنت ف تحليل الدم وسقط في وكنت محلل قبل مكشف مكنش عندي حاجه خالص وحللت بعدها وطلع معنديش اي حاجه خالص وان عايز اتظلم ينفع ولا لا
انا خريجة معهد فني تجاري ينفع اتطوع
انا اخصائية تمريض ونفسي اعمل بالقوات المسلحة المصرية ياريت توصلوا صوتي لرئيس الجمهورية وكنت في السعودية بالقوات المسلحة وانا نفسي اخدم بلدي بجد وشكرا
انا اخصائية تمريض وكنت اتمني ان اعمل بالقوات المسلحة المصرية وكنت في اعارة بالسعودية في القوات المسلحة هناك ونفسي بجد اخدم بلدي ياريت توصلوا صوتي لرئيس السيسي وشكرا
يا رب نقبل في التطوع علي شان احافظ علي سلمت وطني
اتمنا من الله اقبل في التطويع بالجيش المصري
نفسي اقبل في التطوع علشان احافظ علي مصر واكون رجل من رجال الجيش
اتمنا من الله العلى العظيم ان اكون ظابط فالجيش المصرى واحافظ على اسقرار الامان واخدم الوطن
انا حاصل على بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي
من مواليد 9/١/١٩٧٩
واعمل في مجال الدعاية والاعلان
وأريد أن اخدم فى القوات المسلحة
حيث انني تم إعفاء من الخدم
وفي ظل هذه الظروف اريد ان اخدم بلدي
نفسي اقبل في التطوع علشان احافظ علي مصر واكون رجل من رجال الجيش
اتمنا من الله العلى العظيم ان اكون ظابط فالجيش المصرى واحافظ على اسقرار الامان واخدم الوطن
هولسه التقديمات شغااله لحد الوقتى مع العلم انا عندى 25سنه ينفع اقدم ولا لاء
حاصل على دبلوم صنايع قسم مكنيكة سيارات السن 21سنه
انا خالي معاه جنسيه هولنديه. وانا ساحب ملف وماشي في الاجراءات اكمل ولا ايه