التطوع فى الجيش المصري 2017 موعد سحب الملفات والاوراق المطلوبة

التطوع فى الجيش المصري

التطوع في الجيش المصري 2017-2018

التطوع في الجيش المصري- القوات المسلحة المصرية 2018-2017

مصريات – كتبت ندى المصري

تحدد ادارة التجنيد التابعة لوزارة الدفاع موعد التقدم  لمكاتبها ومعسكراتها من اجل التطوع في الجيش المصري لعام 2017 ، حيث سيقوم الفريق أول وزير الدفاع والانتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة صدقي صبحي بالتصديق على ميعاد التطوع بالقوات المسلحة وعلى الشروط المتفق عليها والواجب توافرها في الراغبين بالتقدم الى الجيش المصري، وذلك حسب الاعلان الذي سيتم نشره لاحقاً في جميع الصحف الرسمية من اجل توضيح المؤهلات المطلوبة وكيفية قبول الافراد للتطوع في الجيش المصري.

وصرح مدير ادارة التجنيد اللواء أركان حرب  ان موعد تقديم الاوراق الخاصة بـ التطوع في الجيش المصري ستبدأ في موعد لاحق اواخرهذا العام.

اما المؤهلات والفئات المطلوبة للتجنيد والتطوع في الجيش المصري 2017 فهي:

الحاصلون على الشهادة الاعدادية او ما يعادلها سواء الاعدادية الازهرية او المهنية او الرياضية ، ويقبل كذلك الحاصلون على الدبلومات الفنية الصناعية (، ودبلوم صنايع كول ، ودبلومات التلمذة الصناعية نظام الثلاث سنوات من التخصصات التالية :
شعبة الكهرباء بجميع تخصصاتها .
شعبة الزخرفة و الزخرفة والاعلان والتنسيق .
شعبة المركبات : ( كهرباء سيارات – ميكانيكا سيارات – جرارات وآلات زراعية – معدات ثقيلة أوناش ) .
شعبة الميكانيكا ( تركيبات برادة – تشكيل ولحام المعادن – سباكة المعادن – التشغيل على الماكينات – معادن وفلزات – أجهزة دقيقة ) .
– الشعبة المعدنية : ( الحديد المشغول – الاثاث المعدني – المعادن الزخرفية – اللحام )

شروط التطوع العامة في الجيش المصري 2017-2018 :

– ان يكون المتقدم مصري الجنسية ومن ابوين مصريين ولم يكتسب الجنسية المصرية عن طريق التجنس
– يجب ألا يقل سن المتقدم عن 15 عاما ولا يزيد عن 25 عاما عند موعد الالتحاق ، وايضا يجب الحصول على موافقة ولي الامر لمن يقل عمره عن 18 سنة .
ويجب على المتطوع أن يكون لائق طبيا ويجتاز جميع الاخنبارات المقررة التي يخضع لها.

اما الملفات والاوراق المطلوبة بالنسة الى التطوع في الجيش المصري 2017 – 2018 فهي:

صورة طبق الاصل من المؤهل الدراسي ويقدم الاصل لاحقا عند القبول والالتحاق .
شهادة ميلاد حديثة مميكنة .
صورة من الموقف التجنيدي .
صحيفة الحالة الجنائية .
صورة من بطاقة الرقم القومي او البطاقات الخاصة بالوالدين او ولي الامر .
بيان قيد عائلي .
عدد 8 صور فوتوغرافية حديثة للمتقدم مقاس 4*6 . بالالوان .

وتقوم وزارة الدفاع بصرف ملفات التطوع بالجيش المصري بمناطق التجنيد ولمدة شهر واسبوع تقريبا حيث ينتهي سحب الملفات.

وتبدأ مناطق التجنيد في استقبال المستندات بعد استيفاء واستكمال الاوراق المطلوبة.

وهناك عدة اماكنيجري تخصيصها عادة لسحب ملفات التقديم منها وهي: مجمع خدمة المواطنين بادارة التجنيد في منطقة حلمية الزيتون بالقاهرة .

مناطق التجنيد والتعبئة التابعة للجيش المصري في المحافظات الاتية: القاهرة – الجيزة – الاسكندرية – مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية – مركز طنطا بمحافظة الغربية – قنا – اسيوط – المنيا.

اما الاماكن التي لا يوجد بها مناطق تجنيد فيمكن سحب الملفات من مديرايات الامن .

ووجهت تحذيرات من ادارة التجنيد بضرورة عدم التعامل مع أي فرد خارج المناطق التجنيدية ممن يدعون قدرتهم على الحصول على الملف أو امكانياتهم تقديم الاوراق نيابة عن المتطوع ، او ممن يدعون قدرتهم على التوسط لاجتياز الاختبارات المختلفة.

وهناك خدمة استعلام صوتي تم تخصيصها للاستعلام عن التطوع في الجيش المصري على الارقام التالية : 0226351195 – 02/26339581 .

اما الامتيازات التي يحصل عليها المتطوعين في الجيش المصري فهي التدرح بالترقي الى الرتب المختلفة ، العلاج المجاني لهم ولاسرهم ، توفير الاندية والمصايف لهم باسعار رمزية.

للحصول على تفاصيل جديدة عن التطوع في الجيش للعام 2017 – 2018 بحالة نشرها على موقع وزارة الدفاع والقوات المسلحة المصرية اضغط على هذا الرابط المقصر >>> http://j.gs/1ZwY

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التطوع فى الجيش المصري 2017 موعد سحب الملفات والاوراق المطلوبة

07/06/2016 447 تعليق الكلية الحربية , , , , , , , , , , , , , ,
447 comments
  1. محمد سمير 29/06/2017 03:53 -

    انا محمد سمير من الشرقية
    انا لسة بدرس داخل سنة٣تالتة دبلوم تجارة
    ينفع اتطوع بالاعدادية
    انا جايب مجموع 53% او٥٥%
    ينفع اقدم ولا لا
    وميعاد التقديم امتى
    الرجاء الرد بسرعة
    انا هتم ١٧سنة فى شهر ٩ القادم

  2. اسلام عادل 18/06/2017 02:36 -

    انا اسلام عادل حاصل على دبلوم صنايع قسم زخرفة وعيز اتطوع فى الجيش المصرى والسن 23 سنة ما هى التعليمات ومازا افعل والرقم

  3. محمد سيد سيدمحمد الادهشوري 12/06/2017 23:59 -

    اريد ان اعرف ماذا افعل لطتوع بي الجيش ومعدتقديم الملف وان حصل علي الشهاده الاعداديه

  4. محمد سيد سيدمحمد الادهشوري 12/06/2017 23:56 -

    ان اريد ان اعرف معد تقديم ملف الطتوع با الا شهاده الاعداديه

  5. سامح 06/06/2017 17:07 -

    انا نفسى اتطوع انا لسة مخلص اعدادية

  6. عمر محمد العدس 04/06/2017 00:32 -

    انا عمر محمد من القاهرة عايز اعرف مواعيد التطوع في القوات المسلحة \ تاربخ الميلاد 1999♥

  7. بسام ناجح 18/05/2017 20:01 -

    انا بسام ناجح من اسيوط وكنت عاوز اتطوع في الجيش مواليد ١٣/٢/٢٠٠٠

  8. محمد إبراهيم محمد 08/04/2017 00:11 -

    انا طلع من الجيش بنسبه10% نظر ينفع أتطوع فى الجيش
    انا خريج ثانوى وعام أزهر 2014 أنفع أتطوع وممكن لو سمحت
    ترد عليه بسرعه

  9. عبده ذكي 04/04/2017 21:36 -

    انا في تالت ثانوي ينفع اقدم بالثانويه والشروط ايه بظبط ارجو الرد

  10. امير سمير محمد جمال الدين 13/02/2017 23:43 -

    انا اسمى امير سمير محمد كنت عاوز التطوع فى الجيش المصرى تاريخ الميلاد1 / 6 / 1988 هل ممكن ينفع ارجو الرد

  11. امير سمير محمد جمال الدين 11/02/2017 23:56 -

    انا اسمى امير سمير مواليد ١/ ٦ / ١٩٨٨ وكنت عايز التطوع في الجيش المصري هل ممكن ارجو الرد

  12. احمد ابراهيم محمد العدل 15/01/2017 17:20 -

    انا خلصت الدبلوم صنايع 2005 / 2006
    وارغب في التطوع في الجيش المصري والعمر 27 سنه واحمل رخصه مهانيه

  13. البراهيم احمد ممدوح مصطفى 13/01/2017 22:31 -

    هل يجوز لشخص وحيد ليس له اخوات التطوع فى الجيش. شكراً

  14. محمود مدحت 01/01/2017 18:40 -

    هو لازم اخش جامعه بعد الثانوي عشان ابقا ملازم اول ولا لا

  15. مصطفي محمد 30/12/2016 21:57 -

    انا نفسي اكون في الجيش المصري علشان ادفع عن بلدي

  16. محمد رمضان فاروق محمد 27/12/2016 20:12 -

    ممكن اعرف الاوراق المطلوبه و المكان الي اقدم فيه

  17. بلال على حسن يوسف 22/12/2016 18:44 -

    اولا بسم الله الرحمن الرحيم وتحياتى لرئيس مصر الرئيس عبد الفتاح السيسى وتحياتى لجيش المصرى و3 خط احمر قائد مصر جيش مصر ارض مصر ثانيا انا نفسى اتطوع بالجيش المصرى علشان ادافع عن الوطن وانا بحب الجيش المصرى جدا ونفسى اكون واحد من الجيش المصرى وانا احب مصر جدا وانا عندى16 سنه وانا من الفيوم وانا فى مدرسة الفيوم الميكانيكيه الثانويه العسكريه وقائد المدرسه الرائد احمد محمد فهمى وفى قسم الكهربه وفى سنه2 وفضلى سنه واخد الدبلوم والتطوع بالجيش المصرى انشاء الله انا ببعت الرساله دى لرئيس مصر ولجيش المصرى وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر مصر ام الدنيا

  18. مكسيموس 19/12/2016 01:32 -

    انا خلصت ثانوية عامة وأنا فى اولى معهد تجارة ينفع أدخل
    ارجو الرد

  19. ياسر محمد حلمي 14/12/2016 13:21 -

    انا اسمي ياسر محمد حلمي وعندي 21 سنه وبتمني اني اتطوع في الجيش

    وانا من الجيزه

  21. محمد مهدى محمد 25/11/2016 20:10 -

    أنا عندى 38سنه ونفسى أكون فى الجيش فى سيناء يارب اكتب لى الشهاده

  22. محمد سعد 24/11/2016 19:29 -

    ااخر معاد فالتطوع بعد الاعدادي

  23. محمد وجيه 18/11/2016 18:39 -

    عايز اعرف اخر ميعاد للتطويع بالاعداديه

  24. عماد عبد الحليم ايوب بدير 17/11/2016 14:36 -

    اخر موعد لسحب كراسه الشروط امته ارجو الرد

  25. محمود مختار العدوى 16/11/2016 21:26 -

    انا جيب 56% ممكن اكبل

  26. عبدو ابراهيم 09/11/2016 11:31 -

    انا نفسي اكون متطوع للجيش المصري لو حتى طلبو منى ان اموت من اجل وطنى انا اوفق انا حاصل على شهاده اعداديه بجموع ومعاي وسطا عاليه 219

  27. سراج الدين احمد 07/11/2016 20:20 -

    عايز اعرف اخر ميعاد للتطويع بالاعداديه

  28. خالد المصري 29/10/2016 22:59 -

    أنا سنى30سنه وارغب في التطوع في الجيش المصري العظيم لتحقيق طموحاتي أن أكون بطل

  29. حازم محروس محمود على 25/10/2016 13:43 -

    دلوقتى انا دبلوم صنايع قسم الكترونيات ينفع اقدم ولا لاء

  30. عبدالفتاح محمود 24/10/2016 09:03 -

    هل يتم قبول دبلوم ترسانه بحريه

  31. محمد احمد عبدالعظيم سمك 22/10/2016 12:57 -

    اريد التطوع في الجيش المصري كليه حقوق جامعه حلوان السن ١٩ سنه ٢٣/٧/١٩٩٧

  32. حسين السيد 22/10/2016 12:12 -

    انا 35 سنة نفسى أكون بالجيش انا دعيت انى أكون مجاهد فى سبيل الله ومفيش احسن من أن أكون مجاهد فى الجيش المصرى فخرا لى انى أكون بالجيش المصرى مواطن من أجل الشهادة ارجوكم ردود عليا

  33. أحمد السيد 19/10/2016 17:45 -

    بسم الله أولا تحياتي لكل رجال الجيش المصري و رحمه علي شهداء الواجب الوطني وتحيا مصر انا المواطن الذي يستنظر إلتحاق بالجيش المصري للدفاع عن الوطن مع رجال الجيش الشرفاء فيا رب أكون مطابق شروط التقديم تحياتي للرئيس السيسي ورجال الجيش المصري مصر فوق الجميع

  34. محمد رمضان حامد رمضان رخا 19/10/2016 09:42 -

    حاصل علي دبلوم تلمذه صناعيه حابب اتطوع حرص حدود ممكن الرد

  35. انا احمد نعمان جلال عبد الهادي 18/10/2016 12:58 -

    نفس التطوع في الجيش المصري الله العظيم تحيا مصر رب احفظ البلد من كل شر انا المرج وصعيد ي في مصر العظيم ونفس اخشي الجيش المصري الله العظيم تحيا مصر رب العالمين جعل الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى دين الله وبحمده تحيا مصر انا والله العظيم حقيقه بحبك يا مصر كلها أيام الطفولة تنتظر من التطوع في الجيش المصري الله العظيم تحيا مصر رب العالمين ونفس التطوع في الجيش المصري الله العظيم 174/300تحيا مصر ونفس انا اخيش الجيش المصري الله العظيم تحيا مصر بحبك يا مصر

  36. محمد احمد احمد احمد 17/10/2016 23:39 -

    اريد النتطوع فى الجيش لخدمة وطني اتمن من اللة موضوع السن انا عمري 33سنة دبلوم صنايع قسم جرارات والات زارعية ارجو قبولى فى جيش بلد حم اللة مصر

  37. محمد مفرح 17/10/2016 18:44 -

    انا حاصل علي دبلوم تلمزه صناعيه قصم صاج وعندي 20سنه هل ينفع وانا حبب ان الطتويع في الجيش ارجو الرد بسورعه

  38. حسام ماهر قرنى 16/10/2016 13:29 -

    حاصل على ثانوية عامة هل لى امكانيةةالتطوع مع العلم بان اخى ضابط قوات مسلحة

  39. محمد نعمان إبراهيم محمد 16/10/2016 00:08 -

    الله .. الوطن .. الحق ..الرئيس .. الجيش ..الشعب…؟

  40. محمد نعمان إبراهيم محمد 16/10/2016 00:06 -

    أنا عمري 34 سنه ونفسي أطوع في الجيش المصري وحاصل على الثانويه العامه من دولة الإمارات العربيه المتحده وإلتحقت في كليه الحقوق جامعة عين شمس سنة 2002 ولم أكمل الدراسه لظروف خاصه وأود الإلتحاق بالجيش المصري لزيادة حبي في خدمة الوطن ( الله.. الوطن .. الرئيس .. الشعب …؟) أرغب الشهاده .. الشهاده .. الشهاده في سبيل الله

  41. ahmed r2faat mo7amed 15/10/2016 19:00 -

    انا حاصل على دبلوم زراعى قسم فنى معمل وعندى 22سنه

  42. مسعد عصام علي كرد 15/10/2016 17:01 -

    انا دبلوم تجاري ينفع اتوظف

  43. حماده 15/10/2016 12:52 -

    اي حد يفدني ويعرفني ويقولي النسبه كم في كراسه الشروط

  44. ابراهيم عبد العزيز 15/10/2016 10:52 -

    هو ينفع اتوع بي الثانويه الازهريه
    ادبي

  45. حسام ماهر قرنى 14/10/2016 01:29 -

    انا اح اصل على ثانوية عامة منذ اربعةسنوات وحاليا فى المعهد العالى للعلوم الادارية ولى اخ ضابط بالقوات المسلحة واريد التطوع فهل هذا ممكن ورقم تلفونى

  47. محمد سلامه ابراهيم 13/10/2016 00:09 -

    انا خلصت الثانويه جايب ٨٦% ودلوقتي في سنه اولي اداب عين شمس عندي ١٩ سنه ينفع اقدم بالثانويه ده رقم التلفون ؟ارجو الرد

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