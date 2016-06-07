التطوع فى الجيش المصري 2017 موعد سحب الملفات والاوراق المطلوبة

التطوع فى الجيش المصري
مصريات – كتبت ندى المصري
تحدد ادارة التجنيد التابعة لوزارة الدفاع موعد التقدم لمكاتبها ومعسكراتها من اجل التطوع في الجيش المصري لعام 2017 ، حيث سيقوم الفريق أول وزير الدفاع والانتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة صدقي صبحي بالتصديق على ميعاد التطوع بالقوات المسلحة وعلى الشروط المتفق عليها والواجب توافرها في الراغبين بالتقدم الى الجيش المصري، وذلك حسب الاعلان الذي سيتم نشره لاحقاً في جميع الصحف الرسمية من اجل توضيح المؤهلات المطلوبة وكيفية قبول الافراد للتطوع في الجيش المصري.
وصرح مدير ادارة التجنيد اللواء أركان حرب ان موعد تقديم الاوراق الخاصة بـ التطوع في الجيش المصري ستبدأ في موعد لاحق اواخرهذا العام.
اما المؤهلات والفئات المطلوبة للتجنيد والتطوع في الجيش المصري 2017 فهي:
الحاصلون على الشهادة الاعدادية او ما يعادلها سواء الاعدادية الازهرية او المهنية او الرياضية ، ويقبل كذلك الحاصلون على الدبلومات الفنية الصناعية (، ودبلوم صنايع كول ، ودبلومات التلمذة الصناعية نظام الثلاث سنوات من التخصصات التالية :
شعبة الكهرباء بجميع تخصصاتها .
شعبة الزخرفة و الزخرفة والاعلان والتنسيق .
شعبة المركبات : ( كهرباء سيارات – ميكانيكا سيارات – جرارات وآلات زراعية – معدات ثقيلة أوناش ) .
شعبة الميكانيكا ( تركيبات برادة – تشكيل ولحام المعادن – سباكة المعادن – التشغيل على الماكينات – معادن وفلزات – أجهزة دقيقة ) .
– الشعبة المعدنية : ( الحديد المشغول – الاثاث المعدني – المعادن الزخرفية – اللحام )
شروط التطوع العامة في الجيش المصري 2017-2018 :
– ان يكون المتقدم مصري الجنسية ومن ابوين مصريين ولم يكتسب الجنسية المصرية عن طريق التجنس
– يجب ألا يقل سن المتقدم عن 15 عاما ولا يزيد عن 25 عاما عند موعد الالتحاق ، وايضا يجب الحصول على موافقة ولي الامر لمن يقل عمره عن 18 سنة .
ويجب على المتطوع أن يكون لائق طبيا ويجتاز جميع الاخنبارات المقررة التي يخضع لها.
اما الملفات والاوراق المطلوبة بالنسة الى التطوع في الجيش المصري 2017 – 2018 فهي:
صورة طبق الاصل من المؤهل الدراسي ويقدم الاصل لاحقا عند القبول والالتحاق .
شهادة ميلاد حديثة مميكنة .
صورة من الموقف التجنيدي .
صحيفة الحالة الجنائية .
صورة من بطاقة الرقم القومي او البطاقات الخاصة بالوالدين او ولي الامر .
بيان قيد عائلي .
عدد 8 صور فوتوغرافية حديثة للمتقدم مقاس 4*6 . بالالوان .
وتقوم وزارة الدفاع بصرف ملفات التطوع بالجيش المصري بمناطق التجنيد ولمدة شهر واسبوع تقريبا حيث ينتهي سحب الملفات.
وتبدأ مناطق التجنيد في استقبال المستندات بعد استيفاء واستكمال الاوراق المطلوبة.
وهناك عدة اماكنيجري تخصيصها عادة لسحب ملفات التقديم منها وهي: مجمع خدمة المواطنين بادارة التجنيد في منطقة حلمية الزيتون بالقاهرة .
مناطق التجنيد والتعبئة التابعة للجيش المصري في المحافظات الاتية: القاهرة – الجيزة – الاسكندرية – مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية – مركز طنطا بمحافظة الغربية – قنا – اسيوط – المنيا.
اما الاماكن التي لا يوجد بها مناطق تجنيد فيمكن سحب الملفات من مديرايات الامن .
ووجهت تحذيرات من ادارة التجنيد بضرورة عدم التعامل مع أي فرد خارج المناطق التجنيدية ممن يدعون قدرتهم على الحصول على الملف أو امكانياتهم تقديم الاوراق نيابة عن المتطوع ، او ممن يدعون قدرتهم على التوسط لاجتياز الاختبارات المختلفة.
وهناك خدمة استعلام صوتي تم تخصيصها للاستعلام عن التطوع في الجيش المصري على الارقام التالية : 0226351195 – 02/26339581 .
اما الامتيازات التي يحصل عليها المتطوعين في الجيش المصري فهي التدرح بالترقي الى الرتب المختلفة ، العلاج المجاني لهم ولاسرهم ، توفير الاندية والمصايف لهم باسعار رمزية.
للحصول على تفاصيل جديدة عن التطوع في الجيش للعام 2017 – 2018 بحالة نشرها على موقع وزارة الدفاع والقوات المسلحة المصرية اضغط على هذا الرابط المقصر >>> http://j.gs/1ZwY
انا محمد سمير من الشرقية
انا لسة بدرس داخل سنة٣تالتة دبلوم تجارة
ينفع اتطوع بالاعدادية
انا جايب مجموع 53% او٥٥%
ينفع اقدم ولا لا
وميعاد التقديم امتى
الرجاء الرد بسرعة
انا هتم ١٧سنة فى شهر ٩ القادم
انا اسلام عادل حاصل على دبلوم صنايع قسم زخرفة وعيز اتطوع فى الجيش المصرى والسن 23 سنة ما هى التعليمات ومازا افعل والرقم
اريد ان اعرف ماذا افعل لطتوع بي الجيش ومعدتقديم الملف وان حصل علي الشهاده الاعداديه
ان اريد ان اعرف معد تقديم ملف الطتوع با الا شهاده الاعداديه
انا نفسى اتطوع انا لسة مخلص اعدادية
انا عمر محمد من القاهرة عايز اعرف مواعيد التطوع في القوات المسلحة \ تاربخ الميلاد 1999♥
انا بسام ناجح من اسيوط وكنت عاوز اتطوع في الجيش مواليد ١٣/٢/٢٠٠٠
انا طلع من الجيش بنسبه10% نظر ينفع أتطوع فى الجيش
انا خريج ثانوى وعام أزهر 2014 أنفع أتطوع وممكن لو سمحت
ترد عليه بسرعه
انا في تالت ثانوي ينفع اقدم بالثانويه والشروط ايه بظبط ارجو الرد
انا اسمى امير سمير محمد كنت عاوز التطوع فى الجيش المصرى تاريخ الميلاد1 / 6 / 1988 هل ممكن ينفع ارجو الرد
انا اسمى امير سمير مواليد ١/ ٦ / ١٩٨٨ وكنت عايز التطوع في الجيش المصري هل ممكن ارجو الرد
انا خلصت الدبلوم صنايع 2005 / 2006
وارغب في التطوع في الجيش المصري والعمر 27 سنه واحمل رخصه مهانيه
هل يجوز لشخص وحيد ليس له اخوات التطوع فى الجيش. شكراً
هو لازم اخش جامعه بعد الثانوي عشان ابقا ملازم اول ولا لا
انا نفسي اكون في الجيش المصري علشان ادفع عن بلدي
ممكن اعرف الاوراق المطلوبه و المكان الي اقدم فيه
اولا بسم الله الرحمن الرحيم وتحياتى لرئيس مصر الرئيس عبد الفتاح السيسى وتحياتى لجيش المصرى و3 خط احمر قائد مصر جيش مصر ارض مصر ثانيا انا نفسى اتطوع بالجيش المصرى علشان ادافع عن الوطن وانا بحب الجيش المصرى جدا ونفسى اكون واحد من الجيش المصرى وانا احب مصر جدا وانا عندى16 سنه وانا من الفيوم وانا فى مدرسة الفيوم الميكانيكيه الثانويه العسكريه وقائد المدرسه الرائد احمد محمد فهمى وفى قسم الكهربه وفى سنه2 وفضلى سنه واخد الدبلوم والتطوع بالجيش المصرى انشاء الله انا ببعت الرساله دى لرئيس مصر ولجيش المصرى وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر مصر ام الدنيا
انا خلصت ثانوية عامة وأنا فى اولى معهد تجارة ينفع أدخل
ارجو الرد
انا اسمي ياسر محمد حلمي وعندي 21 سنه وبتمني اني اتطوع في الجيش
وانا من الجيزه
اخر يوم لا تطويع امته
أنا عندى 38سنه ونفسى أكون فى الجيش فى سيناء يارب اكتب لى الشهاده
ااخر معاد فالتطوع بعد الاعدادي
عايز اعرف اخر ميعاد للتطويع بالاعداديه
اخر موعد لسحب كراسه الشروط امته ارجو الرد
انا جيب 56% ممكن اكبل
انا نفسي اكون متطوع للجيش المصري لو حتى طلبو منى ان اموت من اجل وطنى انا اوفق انا حاصل على شهاده اعداديه بجموع ومعاي وسطا عاليه 219
عايز اعرف اخر ميعاد للتطويع بالاعداديه
أنا سنى30سنه وارغب في التطوع في الجيش المصري العظيم لتحقيق طموحاتي أن أكون بطل
دلوقتى انا دبلوم صنايع قسم الكترونيات ينفع اقدم ولا لاء
هل يتم قبول دبلوم ترسانه بحريه
اريد التطوع في الجيش المصري كليه حقوق جامعه حلوان السن ١٩ سنه ٢٣/٧/١٩٩٧
انا 35 سنة نفسى أكون بالجيش انا دعيت انى أكون مجاهد فى سبيل الله ومفيش احسن من أن أكون مجاهد فى الجيش المصرى فخرا لى انى أكون بالجيش المصرى مواطن من أجل الشهادة ارجوكم ردود عليا
بسم الله أولا تحياتي لكل رجال الجيش المصري و رحمه علي شهداء الواجب الوطني وتحيا مصر انا المواطن الذي يستنظر إلتحاق بالجيش المصري للدفاع عن الوطن مع رجال الجيش الشرفاء فيا رب أكون مطابق شروط التقديم تحياتي للرئيس السيسي ورجال الجيش المصري مصر فوق الجميع
حاصل علي دبلوم تلمذه صناعيه حابب اتطوع حرص حدود ممكن الرد
نفس التطوع في الجيش المصري الله العظيم تحيا مصر رب احفظ البلد من كل شر انا المرج وصعيد ي في مصر العظيم ونفس اخشي الجيش المصري الله العظيم تحيا مصر رب العالمين جعل الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى دين الله وبحمده تحيا مصر انا والله العظيم حقيقه بحبك يا مصر كلها أيام الطفولة تنتظر من التطوع في الجيش المصري الله العظيم تحيا مصر رب العالمين ونفس التطوع في الجيش المصري الله العظيم 174/300تحيا مصر ونفس انا اخيش الجيش المصري الله العظيم تحيا مصر بحبك يا مصر
اريد النتطوع فى الجيش لخدمة وطني اتمن من اللة موضوع السن انا عمري 33سنة دبلوم صنايع قسم جرارات والات زارعية ارجو قبولى فى جيش بلد حم اللة مصر
انا حاصل علي دبلوم تلمزه صناعيه قصم صاج وعندي 20سنه هل ينفع وانا حبب ان الطتويع في الجيش ارجو الرد بسورعه
حاصل على ثانوية عامة هل لى امكانيةةالتطوع مع العلم بان اخى ضابط قوات مسلحة
الله .. الوطن .. الحق ..الرئيس .. الجيش ..الشعب…؟
أنا عمري 34 سنه ونفسي أطوع في الجيش المصري وحاصل على الثانويه العامه من دولة الإمارات العربيه المتحده وإلتحقت في كليه الحقوق جامعة عين شمس سنة 2002 ولم أكمل الدراسه لظروف خاصه وأود الإلتحاق بالجيش المصري لزيادة حبي في خدمة الوطن ( الله.. الوطن .. الرئيس .. الشعب …؟) أرغب الشهاده .. الشهاده .. الشهاده في سبيل الله
انا حاصل على دبلوم زراعى قسم فنى معمل وعندى 22سنه
انا دبلوم تجاري ينفع اتوظف
اي حد يفدني ويعرفني ويقولي النسبه كم في كراسه الشروط
هو ينفع اتوع بي الثانويه الازهريه
ادبي
انا اح اصل على ثانوية عامة منذ اربعةسنوات وحاليا فى المعهد العالى للعلوم الادارية ولى اخ ضابط بالقوات المسلحة واريد التطوع فهل هذا ممكن ورقم تلفونى
النسيبه 80% يا رجاله الف مبروك
انا خلصت الثانويه جايب ٨٦% ودلوقتي في سنه اولي اداب عين شمس عندي ١٩ سنه ينفع اقدم بالثانويه ده رقم التلفون ؟ارجو الرد