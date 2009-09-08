التعليم المفتوح يقبل طلاب الثانوية العامة الحاصلين على 50%

قبول طلاب الثانوية العامة في التعليم المفتوح

الدبلومة الامريكية و الثانوية الانجليزية في خط ر

ر المعلمون: لن تتأثر.. و طلابها هدفهم الجامعات الخاصة أو الدراسة بالخارج

اساتذة الجامعات: تطوير الثانوية العامة البديل المناسب للشهادات الأجنبية

مصريات – كتب محمود حافظ: هدد ظهور نظم تعليمية منافسة ذات جودة عالية وبأسعار منخفضة للطلاب مثل التعليم المفتوح والإلكتروني وتوسع الجامعات الحكومية المصرية في إنشاء الكليات والأقسام المميزة بالكليات بعض نظم التعليم الأجنبية كالدبلومة الأمريكية والثانوية الإنجليزية.

أكد رجال التعليم ان التطورات الجديدة في منظومة التعليم المصري من اعتماد تطوير الثانوية العامة وإلغاء شرط الخمس سنوات في التعليم المفتوح وانتهاج نظام التقويم الشامل في مراحل التعليم الاساسي والثانوية يؤثر بشكل كبير في الاقبال على نظام الدبلومة الأمريكية والثانوية الانجليزية.

استبعد أيمن تادروس مدرس الدبلومة الأمريكية إمكانية تأثر طلاب النظام الامريكي في مصر بنظام التعليم المفتوح.. موضحاً ان الغالبية العظمي منهم ينتمون الى الفئات المجتمعية ذات المستوى المادي والثقافي المتميز.. والتي تقبل على إلحاق ابنائها بتلك النوعية من التعليم لإتاحة الفرصة لهم للالتحاق بالجامعات في 52 دولة وبالتحديد في الدول التي بها مؤسسات تعليمية متقدمة كأمريكا وبريطانيا أو بالجامعات الخاصة ذات السمعة الطيبة في مصر.

أضاف ان مايزيد عن 70% من طلاب الدبلومة الأمريكية يلتحقون في العادة بالجامعات الخاصة وبالتالى فلن يؤثر عليهم أي جديد في التعليم المفتوح.

وبالنسبة للتعليم الالكتروني اوضح ان طلاب الدبلومة الأمريكية هم أكثر الفئات الطلابية الملائمة لتلك النوعية من التعليم.. مشيراً الى ان نظام التعليم بالدبلومة يعتمد في الاساس على الفهم والمناقشة والبحث عبر شبكة المعلومات.. اضافة الى ان نظام دراسة اختبارات السات يحتم على الطلاب العمل وسط مجموعات.

أما عادل المصري المدرس بإحدي المدارس المتخصصة في تدريس الدبلومة الأمريكية فأوضح ان السعي لتطوير نظام الثانوية العامة شيء جيد لمستقبل التعليم في مصر بوجه عام لأنه يجبر كافة النظم التعليمية على الارتقاء بمستواها.

وبالنسبة لتأثير الثانوية العامة الجديدة على التعليم الامريكي.. فأشار الى ان الطلاب الراغبين في دراسة تلك الشهادة سوف تظلون موجودين.. لأن النظام التعليمي بها مختلف عن البيروقراطية في الثانوية العامة المصرية.. فلا مجال فيها إلا لحصول الطلاب على درجاته الفعلية خاصة في امتحانات السات العالمي.. والذي خصصت له وزارة التعليم في مصر 60% من درجات الطلاب في حين وضعت 40% على الامتحان التي يؤديها الطلاب في مدارسهم وذلك في 8 مواد دراسية خلال الفصلين الدراسيين مضيفاً ان طلاب الدبلومة يتميزون بقدرتهم الابداعية نتيجة نظام تعليمي قائم على المشاركة والتفكير مع نظام تدريبي على أداء الامتحانات في وقت محدد.. كما ان الطلاب يمكنهم دخول الامتحان عدة مرات وهو مايلغي مسألة الرهبة والخوف من الامتحان بعكس طلاب الثانوية العامة.

بديل

قال د. عاطف العوام نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب ان الدبلومة الأمريكية والثانوية البريطانية “IG” ظهرت في وقت معين كبديل للثانوية العامة نتيجة الاحساس بوجود بعض السلبيات في أسلوب التعليم بالثانوية العامة فلجأ لها بعض أولياء الأمور من القادرين باعتبارها بديلا مناسبا لهم يمكنهم من الالتحاق بالجامعات المصرية كما انها شهادات عالمية.

اضاف انه من المفروض ان تطوير الثانوية العامة وفقا للمنهج المقترح الذي يجعلها تتلافي كثيراً من السلبيات التي كانت توجه إليها وبالتالى من الطبيعي ان يتحول إليها نسبة كبيرة من أولياء الأمور كبديل مناسب لأبنائهم بدلا من اللجوء الى الدبلومة والIG ولكن هذا يستدعي الاهتمام بتطبيق الأسلوب الجديد في الثانوية العامة بصورة تجعله مقياساً مناسباً لتحديث قدرات الطلاب في ظل الاتجاه نحو التقويم الشامل والاختبارات المختلفة عند الالتحاق بالجامعات بحيث يتوجه الطالب الى الدراسة التي تناسبه وهو اتجاه مأخوذ به في غالبية دول العالم.

أوضح انه بالنسبة لقضية التعليم المفتوح وتأثيره على القبول بهذه الشهادات فيجب ان نأخذ في الاعتبار نوعية البرامج التي يقدمها التعليم المفتوح فهذه البرامج في أغلبها برامج نظرية كنتيجة لطبيعة الدراسة في ظل هذا النظام فلا يمكن مثلا طرح برامج في الطب والصيدلة وطب الاسنان والهندسة وغيرها من التخصصات العملية بنظام التعليم المفتوح حيث ان هذه الدراسات تستدعي دراسات عملية في المعامل والورش لساعات معينة حتى يمكن الحصول على الدرجة وبالتالى فطلاب ال IG والدبلومة الأمريكية وغيرهم قد لا يقبلون على التعليم المفتوح لعدم وجود البرامج التي يطمحون الالتحاق بها ولذلك يمكن القول ان التأثير على الدبلومة الأمريكية والIG يأتي من تطوير الثانوية العامة أكثر من التعليم المفتوح.

باب خلفي

قال د. عبدالعزيز الشخص عميد كلية التربية بجامعة عين شمس سابقا ان النظم الجديدة للقبول بالتعليم المفتوح وقبول طلبة الثانوية العامة دون شرط الثلاث سنوات وبمجاميع ضئيلة للقبول بكليات مثل الإعلام من الطبيعي ان يؤثر على الاتجاه الى الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية وأخشي ان تقبل كلية الطب من هذه المجاميع!!

اضاف ان نظام التعليم المفتوح له اهداف ونظام وفلسفة وهي للذين لاتسمح لهم ظروفهم بأن يستكملوا تعليمهم وليس مجرد الهبوط بالمجموع وشراء الدرجات بالنقود مشيراً الى امكانية عمل برامج متقدمة باللغات ولكن تأخذ بنفس المجموع فلابد ان يكون مجموع الطالب يقبل الكلية ثم يتم التنسيق داخليا.

أوضح ان قبول طالبين مختلفين في المستوى والمجموع غير مقبول فنحن اعتبرنا بمكتب التنسيق ان درجات الطالب هي المعيار الموجود فإذا أخلينا بهذا المعيار فإن ذلك سيحدث مشاكل في العملية التعليمية.

تساءل ما هو المنطق ان يقبل طالب حديث حاصل على الثانوية العامة بكلية مفتوحة بدرجات أقل ونحن نتحجج بالدول المتقدمة والوضع مختلف تماما بيننا وبين الخارج فنحن لدين كوكتيل من نظم التعليم!

كما تساءل كيف تقبل كلية الاعلام بالتعليم المفتوح بهذه الطريقة؟ وإذا نظرنا للانتساب الموجه فإن القبول يكون بدرجات أقل قليلا وتبعا لمكتب التنسيق وليس بهذا الاسلوب وقبول الطلبة الفاشلين في الثانوية العامة.

قال د. الشخص ان الدبلومة الأمريكية هي باب خلفي للقبول بالكليات بدرجات قليلة مثل قبول الطلبة العرب في الثانوية العامة حيث لهم “كوتة” معينة!!

اضاف ان السؤال الذي يطرح نفسه اننا لدينا الجامعات الخاصة فلماذا الجامعات الحكومية تحتذي بحذوها وتقبل تعليما مفتوحا بهذه الطريقة فالطالب الذي يحصل على 50% وزميله 95% موجودان بنفس المكان وسيصلان لنفس الدرجة العلمية ليهدر تكافؤ الفرص ويكفينا ما يدفع من مليارات في الدروس الخصوصية.

الرقابة

طالب الدكتور نبيه العلقامي وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى.. بإعادة النظر في منظومة الدبلومة الأمريكية في مصر حيث ان بعض اولياء الأمور استغلوا وجودها في الحصول على درجات وأعمال سنة لا يستحقها ابناؤهم وبالتالى يحصلون على مراكز متفوقة من حق طلاب آخرين.. موضحاً ان قرار وزير التعليم بتخصيص 40% من درجات الدبلومة الأمريكية على الامتحانا والانشطة المدرسية ليس كافياً لأنه من اهم اسس العدالة التربوية ان يتم وضع الامتحانات خاصة في سنوات الشهادة بشكل سري ومن خلال جهة محايدة.

مضيفاً انه لضمان تحقيق الجودة التعليمية في مدارس الدبلومة الأمريكية لابد من وضع نظم اكثر فاعلية تتيح لوزارة التعليم التقويم ومراقبة العملية التعليمية داخل تلك المدارس لضمان عدم تسلل مدارس بير السلم للمنظومة التعليمية وبالتالى تخريج اجيال غير مؤهلة تعليمياً.

المصداقية

قال د. أحمد يوسف رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن وجود قناة من قنوات التعليم الحكومي مثل نظم التعليم المفتوح في الجامعات الحكومية القاهرة وعين شمس والإسكندرية أكثر مصداقية للطالب من الجامعات والمعاهد الخاصة خاصة انه فتح مجال لتخصصات متميزة مثل الاعلام والصيدلة والآداب ودار العلوم.

اضاف أن الهدف من التعليم المفتوح هو اتاحة التعليم لمن لم يستطع استكمال دراسته في فترة من الفترات والاعتماد على مفهوم التعليم عن بعد وبالتالى فإن شرط القبول لخريجي الثانوية العامة في سنة التخرج قد يحمل في طياته شبهة عدم التكافؤ مابين الطالب المتميز في الثانوية العامة الذي حصل على 96% وكان متاحاً له دخول كلية الاعلام أو الصيدلة والطالب الحاصل على 50% داخل نفس الكلية بنظام التعليم المفتوح.

أوضح ان ذلك ضربة قوية للتعليم الخاص لأن التعليم الحكومي متميز بمصداقية عالية بين جموع المصريين.

أشار الى ان التعليم الحكومي سيطر على فكر المواطن المصري بأنه تعليم جيد وبالتالى من الافضل ان يحصل على ليسانس أو بكالوريوس مفتوح من إحدي الجامعات الحكومية بدلا من الحصول على نفس الدرجة من الجامعات الخاصة وهناك فارق بين المصروفات الدراسية.

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