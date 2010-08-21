الخط الساخن لعلاج الادمان مجانا عناوين مصحات مراكز مصر والقاهرة

الخط الساخن لعلاج الادمان مجانا



صرحت وزيرة الأسرة والسكان مشيرة خطاب إنه تم توسيع مظلة مراكز الخدمات العلاجية والتأهيلية للمدمنين ورعايتهم طبيا بالقسم النفسي بكلية طب قصر العيني من خلال الخط الساخن لعلاج الادمان “16023”.

واضافت أن النتائج التحليلية لـ الخط الساخن لعلاج الادمان كشفت عن أن 52% من المدمنين على المخدرات وكذلك باقي انواع الادمان مثل الادمان على حبوب الترامادول او الحشيش و الكبتاجون او الادمان على المخدرات عموما يعيشون مع أسرهم وطالبت بتفعيل دور الأسرة في وقاية أبنائها وسرعة الاكتشاف المبكر للتعاطي.

وقالت إنه تم إنشاء مراكز و مصحات جديدة لخدمات تعتمد الخط الساخن لعلاج الادمان مجانا على عناوين جديدة اهمها مراكز في مستشفى الصحة النفسية في بورسعيد والمركز التأهيلي بجمعية “كاريتاس” بجانب التوسع في خدمات علاج الادمان في مصر التي تقدمها مراكز علاج الادمان في عيادات مستشفيات المطار و عين شمس والمعمورة والمنيا ومستشفى القوات المسلحة المعادي وأوضحت أن الخط الساخن لعلاج الادمان يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع ويقدم الخط الساخن لعلاج الادمان خدماته لراغبي العلاج مجانا وفي سرية تامة.

ويعتبر مركز انسان للطب النفسي وعلاج الادمان في مصر من مراكز علاج الادمان الخاصة والتي تقدم هذه الخدمات باسعار رخصية ومعقولة جدا سواء للمصريين او للمبتلين بالادمان من باقي الدول العربية مثل السعودية الامارات المغرب الجزائر تونس ليبيا السودان وغيرها، ويعتمد مركز انسان لعلاج الادمان على احدث الطرق الطبية العلمية المعتمدة عالمياً بما فيها علاج الادمان بالمنزل برعاية واشراف متخصصين.

كما يقدم مركز انسان للطب النفسي لعلاج الادمان برامج علاجية فريدة في التخلص من الادمان على المخدرات بكافة انواعها وكذلك الحشيش وانواع الحبوب المخدرة الترامادول الكبتاجون اضافة الى العلاج من الادمان على الخمر والكحول بالمنزل .

ويمكنكم التواصل مع الدكتور احمد نجيب للاستشارة والحجز على الارقام التالية:

00201066650812

00201159844522

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