الخط الساخن لعلاج الادمان مجانا عناوين مصحات مراكز مصر والقاهرة

الخط الساخن لعلاج الادمان مجانا
صرحت وزيرة الأسرة والسكان مشيرة خطاب إنه تم توسيع مظلة مراكز الخدمات العلاجية والتأهيلية للمدمنين ورعايتهم طبيا بالقسم النفسي بكلية طب قصر العيني من خلال الخط الساخن لعلاج الادمان “16023”.
واضافت أن النتائج التحليلية لـ الخط الساخن لعلاج الادمان كشفت عن أن 52% من المدمنين على المخدرات وكذلك باقي انواع الادمان مثل الادمان على حبوب الترامادول او الحشيش و الكبتاجون او الادمان على المخدرات عموما يعيشون مع أسرهم وطالبت بتفعيل دور الأسرة في وقاية أبنائها وسرعة الاكتشاف المبكر للتعاطي.
وقالت إنه تم إنشاء مراكز و مصحات جديدة لخدمات تعتمد الخط الساخن لعلاج الادمان مجانا على عناوين جديدة اهمها مراكز في مستشفى الصحة النفسية في بورسعيد والمركز التأهيلي بجمعية “كاريتاس” بجانب التوسع في خدمات علاج الادمان في مصر التي تقدمها مراكز علاج الادمان في عيادات مستشفيات المطار و عين شمس والمعمورة والمنيا ومستشفى القوات المسلحة المعادي وأوضحت أن الخط الساخن لعلاج الادمان يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع ويقدم الخط الساخن لعلاج الادمان خدماته لراغبي العلاج مجانا وفي سرية تامة.
ويعتبر مركز انسان للطب النفسي وعلاج الادمان في مصر من مراكز علاج الادمان الخاصة والتي تقدم هذه الخدمات باسعار رخصية ومعقولة جدا سواء للمصريين او للمبتلين بالادمان من باقي الدول العربية مثل السعودية الامارات المغرب الجزائر تونس ليبيا السودان وغيرها، ويعتمد مركز انسان لعلاج الادمان على احدث الطرق الطبية العلمية المعتمدة عالمياً بما فيها علاج الادمان بالمنزل برعاية واشراف متخصصين.
كما يقدم مركز انسان للطب النفسي لعلاج الادمان برامج علاجية فريدة في التخلص من الادمان على المخدرات بكافة انواعها وكذلك الحشيش وانواع الحبوب المخدرة الترامادول الكبتاجون اضافة الى العلاج من الادمان على الخمر والكحول بالمنزل .
ويمكنكم التواصل مع الدكتور احمد نجيب للاستشارة والحجز على الارقام التالية:
00201066650812
00201159844522
انا ظالم اهالى معايا انا نفسى افتح عينى الاقى نفسى بطلت كل حاجه انا بموت ونفسى ابقى حاجه حلوه ولله ولله انا تعبان مش لاقى حل خالص ارحمونى ومعيش فلوس اعتبرنى ابنك ابوس رجلكم
انا مدمن برشام ونفسي اتعالج بالله عليكم نفسي حد يساعدني بس ظروفي الماديه مش مساعداني ارجو الاهتمام
وانا زى الناس اللي موجوده دبه باترى في حل الدوله مقدماه او اى صندوق تابع لفاعل خير ياريت تفيدونا انا نفس اكون انسان حر
الرجاء إرسال العناوين والأسعار لمصحات الادمان
من التامول
أنا مدمن محتاج مساعدة والعلاج المجانية أرجوكم أنا بموت وشبه ميت
انا من بني سويف 24سنه وكبير اسره ومش عارف ابطل وال بصرفو على البرشام اصرفو علي البيت بس انا مش قادر ابطلو خالص وانا بموت بالبطي وشكرا
حسبنا الله ونعم الوكيل في بلد اكتر من 60في الميه من شبابها ببتعاطي المخدرات وهي مش بتساعد غير بعمل اعلانات افتحوا المراكز واحجزوا الشباب واعملوهم اعادة تأهيل انا في مكان الشباب كلهم متعاطين للترامادول الامن رحم ربي حرام ورب العرش شباب مصر بيضيع
انا جوزي مدمن بدره ومش قادرين عليه ووصل لدرجه انه بقا يبيع ف عفش البيت ويسرق ةالبيت اتخرب وعنده طفله مولوده لسه وانا خايفه عليه وع مصير بنته فساعدوني اني اقدر اعالجه من الادمان خصوصا اني مش متوفر معاي ماديات اني اعالجه ف مستشفي خاصه
انا نفسى اتعالج نهائيا لأنى حاولت كذا مرة مع اكتر من دكتور بس للأسف الدكتور بيجى فى نصف الطريق وبلاقيه مش عارف يكمل معايا المهم انا عايز اتعالج بس ظروفى المادية مش تمام انا بقول كده لأن انا سمعت ان العلاج غالى جدا ومكلف خاصة بعد ارتفاع اسعار العلاج والادوية طبعا ماتقولش حضرتك معاك فلوس للمخدرات ومش معاك للعلاج هاقول لحضرتك زى ما سمعت بيقولو العلاج مكلف جدا وانا عندى المخدرات شبه متوسطة الثمن وكمان فى مرات كتير قوى ما بدفع حاجه خالص (( اصدقاء السوء )) هما اللى بيدفعو ولما بدفع انا بدفع بطريقة تانى خالص بدفع شغل ايدى يعنى حضرتك انا بشتغل صيانة كمبيوتر . الرجاء الرجاء العلاج بارخص تكلفه ممكنه لأن عندى ابنى مريض مرض نادر وخطير وبامانة بعت اللى ورايا واللى قدامى علشان خاطرة يعلم الله سبحانة وتعالى وانا تعبت بجد مستحيل اعيش بقية حياتى امشى بحباية مستحيل ارجوكم اتوسل اليكم ساعدونى اعتبروها حالة انسانية من الدرجة الاولى ولكم الف شكر واحترام
السلام عليكم بو سمحتوا فيه طريقه للعلاج الإجباري لأن اخويا كان شغال في الأدوية وبدأ في البرشام وزاد الموضوع معاه وترك الشغل وبقي عصبي جدا مع الكل ودايما عايز فلوس ونومه كتيير. لو ينفع في طريقه ممكن حد ياخده من البيت إجباري للمستشفي وكمان لو ينفع اعرف التكاليف للعلاج شهريا
نفسي اتعالج
بسم اللة نفسي اعرف لية مفيش اهتمام بالادمان وعلاجة دة اهم من اي شيء تاني لا يمكن تكون البلد دي بخير طول ما فيها ادمان حرام كدة ويا سلام علي الاسعار في المصحات لا يمكن تتعالج والمصحات الحكومية خد علاج وامشي
أنا مدمن محتاج مساعدة والعلاج المجانية أرجوكم أنا بموت وشبه ميت
انا عاوزه بابا يتعالج من الادمان هو مدمن كحوليات وبرشام ارجو المساعده لانقاذ اسره باكمالها.
انا عاوزه بابا يتعالج من الادمان لانو حالته ساءت للغايه ومعيشنا بجحيم وماما هي اللي شغاله وهو قاعد يدمن ويضرب وييهين فيها.. هو مدمن كحوليات وترمادول وتامول والله اعلم ايه تاني ارجو المساعده لانقاذ اسره باكمالها.
الحمد لله بطلت 3 مرات ورجعت تانى ودى مش غلطتى لا غلطة الناس الحوليا المبيغفروش ومبينسوش ومبيسمحوش فى بداية التعاطى خسرت كل علاقاتى حتى اهلى واصحابى يمكن وقتها غلط بس مكنتش اعرف ان الناس مبتصدق تشوف حد بيضيع علشان تفرح فى القريب والبعيد ومهمها حاول يتغير محدش بيمدله ايده التعافى الحقيقى انك تلاقى حد يساندك ويقف معاك لاخر المشوار مش فى اعراض الانسحاب ولا فى المصحه فى الحياه حتى لو كانت بسيطه واحب اقول للدوله لو بتصرفى الفلوس البتخديها من تجار المخدرات على المدمنين مكنش بقى فى مدمن واحد فى مصر حسبى الله ونعم الوكيل
ياجماعه ال عايز يعالج
يروح مستشفي العباسيه فيها قسم للعلاج وفيه حجز لو حد عايز يحتجز وفيها قسم شبه خاص بفلوس بسيطه
وفيه متابعه يوم فالاسبوع والكشف بجنيه والعلاج مجانا اتصلوعلي 16023
ال صادق مع نفسه وعايز يتعالج يروح بس العلاج فيه منوم يعني لازم تلزم البيت
وربنايشفيكم جميعا
بسم الله الرحمن الرحيم
انا بتمني نهتم بموضوع الادمان جدا ونوفر للمدمنين رعاية كاملة مادية ومعنوية لازم نجذب المدمنين للعلاج الفوري في سرية ونساعدهم ونظرتنا ليهم تكون انا محتاج اساعدك وربنا يشفينها من هذا المرض
ارجو الاهتمام اخى 35 سنة مدمن حشيش يتناوله بشراهه تم علاجه اكثر من مرة ويعود للحشيش لكن الاكثر من ذلك انه لديه كراهيه شديدة جداّ لزوجته وأعتدى بالضرب ودائم الشجار معها
هل يوجد علاج لهذه الحالة ؟الرجاء الاهتمام فقد اصبحت حياتهم جحصيم
وعايز اعرف تكاليف العلاج علشان الحالة المادية ضعيفة
لو سمحتم ساعدونى انا عايزه ابطل الترامادول بس الماديه مش مساعده ممكن حد يدلنى على مركز او مصحه بتعالج الادمان بس تكون مجانا او باسعار رمزيه فى القاهره او الجيزه وشكرا
انا خطيبى مدمن حشيش وهو بيقولى مش قادر ولا عارف يبطل وانا نفسى اساعده بس ظروفه المادية وحتى انا ظروفى المادية صعبة ومش عارفة اساعده ازاى ارجوكم تشوفولى حل لمشكلة دى انا خايفة يطيع منى ارجوكم ساعدوه ارجوكم
اخويا سنة 23 سنة بيشرب حشايش وشكلوا بياخد برشام
لما بيبقى صاحى بيهيج على اى حد فى البيت
وكل شوية عاوز فلوس
كان الأول مهتم بصحته ويروح يلعب حديد
وفجأة اتجه لمخدرات
لماذا الحكومة متعلجش المدمنين؟
لماذا لو بلغت حكومة الإدمان متبعتش رجالة تاخدوا؟
دا لو واحد عنده صداع واتصل بالاسعاف بتجيلوا جرى ؟
أنا أطالب بلدى بالتعاون مع المدمنين بالدم والقسوة ومجاناً
يعني يا اخينا المدمن معاك فلوس تشتري مخدرات ومش معاك فلوس لعلاج الادمان، الدولة عموما مش سائلة اوي في علاج المدمنين تلاقي رجالتها الكبار هما اللي بيدخلوا المخدرات البلد ويعملولهم قرشين، ودخول مستشفيات الحكومة تبع علاج الادمان بالواسطة برضه مش بالساهل ، واذا مركز ادمان قبل يعالجك مجانا ادوية الادمان غالية الحل ايه وقف من نفسك الاول
انا شاب عندى ٣٨سنة وعندى ابن واتعاطى التامول من خمس سنوات وعايز اتعالج بس عاوز مصحة تكون باجر بسيط نظرا الظروف العيشه
انا اخويا مدمن كل المخدرات وبيضرب مراتة وعيالة ضرب انهم ممكن يجو مرة يموتو فى الضرب دة وانا حالتى المادية متسمحش ان انا ادفع مبلغ كبير ولا حتى قليل علشان خاطر اعلجة وكمان بابا متوفى وماما مريضة فعايزة اعرف لو ينفع اعلجة فى مستشفى القصر العينى على نفقة الدولة لو سمحت عايزة رد سريع علشان انا معرفش اية اللى ممكن يحصل بكرة او فى يوم من الايام
ابني مدمن حسيس و تم علاجه مره في مستشفي خاص بس رجع له تاني عايزه عنوان مستشفي اسعارها منخفضه عشان انا تعبت معاه جدا جدا
ولدي ينام كثيرا وقد يكون مدمن على تعاطي المخدرات ادخل في المستشفى في بريطانيا اكثر من 10 مرات ولايزال غير عادي ارجو مساعدتي وعلاجه وكم دولار يكلف العلاج رجاء
انا أخي عند 28 سنه بقاله مدمن 8 سنوات كان بيرس وترك الدراسه ثم اشتغل في ساير وترك وهو الآن في مقهى شيشة يعمل. انحناء ماذا نفعل
ممكن عنوان مستشفى
انامدمن بسه والله نفسى ابطل ممكن انا تعبان يعنى يكون بفلوس رمزيه ياريت تساعدنى انااسف