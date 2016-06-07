شروط التطوع بالقوات المسلحة، القبول في الجيش المصري 2018/2017

شروط التطوع في الجيش المصري
شروط القبول بالقوات المسلحة المصرية والكلية الحربية للبنات والبنين
يقبل الجيش المصري و القوات المسلحة في الكليات العسكرية و الكلية الحربية و الكلية الفنية العسكرية و البحرية وكذلك كلية الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، في كل عام العديد من الطلاب الناجحين في الثانوية العامة وحاملي المؤهلات العليا والمؤهلين للدخول الى الكلية الحربية و يكون التقدم اليهم مباشرة و ليس عبر مكتب التنسيق والغالبية العظمى تكون للذكور الا انه هناك تخصصات يتم تحديدها كل عام للبنات ايضاً وذلك بموجب شروط قبول خاصة تختلف من عام لاخر ويتم معرفتها عادة في موعد سحب ملفات الكليات العسكرية.
شروط التطوع في الجيش المصري هي ضوابط خاصة يضعها الجيش المصري بالكليات العسكرية مثل الكلية الحربية او البحرية وغيرها، وايضاً كلية الشرطة او الكلية الفنية العسكرية على سبيل المثال تحدد بنفسها الحد الادنى للقبول بها حسب المجموع و يضع الجيش المصري العديد من الاختبارات لتعرف القوات المسلحة بنفسها مؤهلات الطلاب الذين يتقدمون سواء المؤهلات الجسمانية او الشخصية عامة و الاوراق المطلوبة للتقدم الى الكليات الحربية.
شروط التطوع بالجيش المصري – الكلية الحربية
* الا يزيد السن عن 22 سنة في اليوم المحدد لبدء الدراسة.
* الحصول على شهادة الثانوية العالمة وبالمجموع الذي يتم الإعلان عنه وتحسب ضمن درجات الطالب الدرجات التي يحصل عليها في إمتحانات المستوى الرفيع .
*الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمي والأدبي .
* ألا يكون قد مضى على تاريخ الحصول على الثانوية العامة أكثر من عام واحد يكون الطالب فيه مقيداً بإحدى الكليات الجامعية أو بمعهد عالي أو بخدمة القوات المسلحة وتقديم شهادة القيد الدالة على ذلك .
* مدة الدراسة بالكلية الحربية 3 سنوات ميلادية (4 سنوات دراسية) وسنة تكميلية في المعاهد التخصصية برتبة ملازم ، يدرس فيها الطالب علوم عسكرية أساسية وعامة و علوم إنسانية وأساسيات *علمية هندسية .
* سيمنح الخريج البكالوريوس في العلوم العسكرية ، ويمكن له استكمال دراسته العسكرية في الحصول على ماجستير العلوم العسكرية والزمالة ودرجة الدكتواراة .
المبادئ العامة للقبول بالكليات الحربية و المعاهد العسكرية المصرية في الجيش المصري
1- أن يكون الطالب متمتعا بالجنسية المصرية ومن أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية من غير طريق التجنس.
2- أن يكون حسن السير والسلوك والميول والاتجاهات .
3- أن يكون غير متزوج ولم يسبق له الزواج (طلية الثانوية العامة وما يعادلها).
4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة خاصة بالشرف .
5- ألا يكون قد استقال أو فصل تأديبيا من أي كلية أو معهد عسكري أو أي مدرسة عسكرية داخلية أو تخلف عن الحضور بعد إعلان نتيجة القبول بمكتب التنسيق.
6- أن يكون حاصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وما يعادلها .
7- الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من خارج جمهورية مصر العربية عليهم تقديم أصل الشهادة المشار إليها بعد ترجمتها إذا كانت بغير اللغة العربية، وتوثيقها من وزارة الخارجية للاطلاع عليها ويرفق صورة لها.
8- أن يكون مستكملا شروط اللياقة الطبية طبقا للمستويات الطبية المقررة لكل كلية أو نعهد.
9- أن يجتاز بنجاح اختبارات الثقة واللياقة البدنية وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس مديري الكليات والمعاهد العسكرية.
10- أن يؤدي الاختبارات العلمية في المواد الؤهلة للإلتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية .
11- أن يقدم تعهداً كتابيا موقعا منه ومن ولي أمره طبقا للنموذج المرفق بكراسة الالتحاق.
لمشاهدة المزيد من المعلومات حول شروط القبول في الجيش المصري عامة او الكلية الحربية خاصة وكذلك فيما يخص مواعيد سحب ملفات الكليات العسكرية 2016 او 2017 وذلك فور اعلانها يمكنك مراجعة المزيد من الاخبار في القسم المخصص اعلاه او الدخول الى موقع وزارة الدفاع المصرية من هنا
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هو فيه تطويع للبنات بعد الجامعه انا بدرس بكليه اعلام وكنت حبه اعرف اذا كان في تطويع للبنات بعد الكليه ليه ولا لا
لو سمحتم انا حاصل علي الثانوية الفندقية نظام الثلاث بمجموع 70% . وارغب في الالتحاق بالقوات المسلحة هل ينفع ام لا.
خريجة كلية زراعة جامعة القاهرة دفعة 2015 قسم بايو تكنولوجي ممكن أتقبل ولا لأ
انا لسه طالبه ف 3 ثانوي بس ف ادبي وعايزة اعرف في تقديم للبنات بعد ما اخلص 3 ثانوي. للقوات المسلحه ولا لازم ادخل معهد او كليه ويبقا ليا قسم معين
الكليات العسكريه فيها بنات ولا بنين بس والقيد العائلي للاب فقط
انا لسه بدرس ثانوى عام سنه 3 عايز اعرف ينفع التطويع ليا ولا لا اثناء الدراسه
انا اداب فلسفة ينفع اقدم ولالا
انا طالب لسه في تانيه سياحه وفنادق وعاوز بعد مخلص ينفع اطوع وله ينفع ادخل كليه حربيه
لو سمحت انا دبلوم تجارة 2015 ينفع اتطوع السن 20 الرجاء الرد
ممكن احول من معهد تمريض الي المعهد العسكري للتمريض اناث وايه الشروط
وايه شروط التطوع كممرضه حاصله ع كارنيه مزاوله المهنه
ارجوالرد
انا عايزه اقدم في كليه الشرطه أو الكليه الحربيه
كريم صبرى ٢٥ سنة معاه بكالوريوس اعلام عايز يتطوع الوقت التقديم
لو سمحت هو في كلية شرطة للبنات بعد الثانوية مباشر أرجو الرد
معايا دبلوم صنايع من البحيرة وعايز اقدم فى التطويع لو حد عنده اي معلومة ياريت يوصلهالى
انا حاصل علي دكتوراة في الزراعة وأعمل في مركز بحثي هل يمكنني أن أتقدم للكلية الحربية وهل هناك حد أقصي للسن
لو سمحت أنا بنت…وعندي 18 سنة..ممكن أتطوع في الجيش المصري…؟؟
آخر موعد للتقديم بالاكاديميه الحربيه وهل ينفع المعهد الهندسيه
بالنسبه للبنات اللى مخلصين جامعات وعايزين يطوعوا ايه اللى معروض يعملوا
هل يوجد تطوع لخريجات كلية التمريض لعام 2016 بالقوات المسلحة
انا خالي معاه جنسيه هولنديه وانا ماشي في الاجراءات اكمل. ولا ايه
معي ليسانس حقوق بتقدير جيد دفعه 2009, ذكر وارغب في الدخول الي اي كليه حربيه
من فضلك ممكن دخول كليات شرطة للبنات من معهد سنتين فني تجاري ولا يشترط ثانوي عام من فضلك ارجو الرد سريعا
بعد اذنكم فية كليات حربية للبنات
ألوقت ينفذ