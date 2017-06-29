الوقاية من ضربات الشمس

مصريات – حذر خبراء الطقس والارصاد الجوية في مصر المواطنين لان مصر ستشهد ابتداءا من الجمعة 30 يونيو وحتى الثلاثاء القادمة طقس شديد الحرارة تصل درجة به الى 42 درجة على السواحل الشمالية لمصر خاصة في القاهرة ، السويس ، الاسماعيلية، ، اسيوط ، سوهاج ، وسط الدلتا، ولمحافظات المصرية التي تتعرض لاعلى درجات حرارة الاقصر و اسوان و الوادي الجديدة ، قنا.

وهذه بعض النصائح لتجنب درجات الحرارة المرتفعة و تجنب الاصابة بضربات الشمس

مع ارتفاع في درجات الحرارة اجسامنا تكون اكثر عرضة للجفاف، وكذلك التعرض للشمس لفترة كبيرة يجعلنا اكثر تعرضا لضربات الشمس، لذا عليك اتباع هذه النصائح و التعليمات لتلافي اضرار الحر و الحفاظ على الصحة:

يجب عليك الاكثار من شرب السوائل مثل الماء والعصائر لان الجسم يفقد الكثير من الماء في هذا الجو.

الاكثار من تناول الخضروات و الفاكهة التي تحتوي على نسبة كبيرة من السوائل مثل الخيار والخس والبطيخ و الكنتلوب.

عدم الوقوف تحت الشمس وخاصة فترة الظهيرة.

الحرص على ارتداء ملابس قطنية خفيفة حتى لا تصاب بالاختناق والتعرق الشديد.

الحرص على ارتداء نظارات الشمس لحماية العين من درجات الحرارة المرتفعة لكي لا تصاب بالاحمرار و الالتهاب.

الاستحمام اكثر من مرة في اليوم.

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نصائح للوقاية من ضربات الشمس بظل الطقس شديد الحرارة اليوم