برج الازاريطة المائل وسر عمارة الاسكندرية الاعجوبة اليوم

برج الازاريطة المائل

مصريات – اخبار مصر اليوم تكتبها سارة نجيب: بدأت شركة المقاولون العرب في عمليات هدم برج الازاريطة المائل في محافظة الاسكندرية بعد تشكيل مسئولي محافظة الاسكندرية للجنة خاصة، والاستعانة بعدد من اساتدة كلية الهندسة بجامعة الاسكندرية لايجاد افضل حل هندسي هدم عمارة الازاريطة.

وسوف تتم ازالة برج الازاريطة يدوياً، وذلك بهدم الادوار العلوية اولاً، ثم الاجزاء الطرفية منه، لضمان سلامة العقارات المجاورة له.

كما تم اخلاء جميع العقارات المجاورة لعمارة الاسكندرية المائلة في الازاريطة وخصصت 929 وحدة سكنية لايواء ساكني تلك العقارات.

ومن ناحية أخرى، تقوم الاجهزة الامنية الان بالبحث عن مالك العقار الاصلي المدعو احمد البولي، وعن المقاول المنفذ، وقبضت مباحث باب شرقي على على سيدة تدعى ميرفت عوض والتي صدرت باسمها اوراق وتراخيص برج الازاريطة المائل، وقالت ان صاحب العقار سجل جميع اوراق باسمها من خلال توكيل لها ولذلك للتهرب من الملاحقة القانونية ومحاضر المخالفات.

واكدت تحريات المباحث قيام مقاول عمارة الازاريطة ببناء عشرات العقارات المخالفة بعد ثورة 25 يناير 2011 في مناطق سان استيفانو و المنتزة و جليم و ميامي.

واثار ميل برج الازاريطة على العقار المقابل له بدلا من انهياره وسقوطه كثير من السخرية وتحدث الاعلامي وائل الابراشي عن ميل هذا البرج في برنامجه العاشرة مساءا الذي يعرض على قناة دريم الفضائية.

وقال ان العالم الان يتحدث كله عن عمارة الاسكندرية المائلة، وبأن هناك وفود سياحية ابدت رغبتها في زيارة البرج المائل، ونصح وائل الابراشي المسئولين بترك العمارة على حالها لتكون مزارا واشارة الى الفساد.

فيديو يوتيوب حول اعجوبة العمارة المائلة في الاسكندرية

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