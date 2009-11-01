برنامج عادل امام اكاديمية الزعيم | برنامج اكاديمية الزعيم و نفسي امثل

برنامج اكاديمية الزعيم خلافات لا علاقة لها بعادل امام
مشاكل برنامج عادل امام اكاديمية الزعيم و نفسي امثل
برنامج عادل امام اكاديمية الزعيم و برنامج نفسي امثل
برنامجان لأكتشاف المواهب الجديدة في التمثيل
مصريات
مايسة أحمد
» برنامج عادل امام اكاديمية الزعيم « » و نفسي امثل «.. برنامجان لأكتشاف المواهب الجديدة في التمثيل .. ولكن الأسبوع الماضي شب نزاع بينهما بعد أن اتهم المخرج حسام الغمري صاحب فكرة برنامج » نفسي امثل « قناة اللورد التي تبنت برنامج عادل امام اكاديمية الزعيم بأنها سرقت فكرته التي سجلها بالشهر العقاري منذ عام كامل.. وأنه اعطي مجدي الناظر المدير الاقليمي لقناة اللورد وقتها CD عليها تفاصيل البرنامج، ولكنه فوجيء بأن الفكرة تم توظيفها من خلال برنامج » اكاديمية الزعيم «..
توجهنا لأطراف المشكلة الثلاثة لنعرف الحقيقة.. في البداية قال حسام الغمري: قمت بتسجيل فكرة برنامج » نفسي امثل « في الشهر العقاري، وأقمت وقتها مؤتمرا صحفيا في شهر ابريل 2008، بعد أن تعاقدت مع قناة مارينا على انتاج البرنامج، اخترنا المتسابقين من عدة بلدان عربية، وحضر الكثير من الصحفيين والقنوات الفضائية، ولكن مع الأسف القناة لم تستمر لأسباب عديدة، وأغلقت.. وبالتالي بدأت أعرض الفكرة على عدد من القنوات الفضائية ومن بينها »اللورد« فمدير الانتاج بها ابراهيم الشريف صديقي، وقد أخذ مني CD عليه تفاصيل البرنامج سلمه للمدير الإقليمي للقناة والذي بدوره عرضه على رئيس القناة واعجبوا جميعا بالفكرة جدا، ولكن كان رد رئيس القناة أنه ليس لديهم تمويل كاف وقتها.
ويضيف الغمري:الى أن فوجئت بالاعلان عن المؤتمر الصحفي لـ برنامج عادل امام باسم » اكاديمية الزعيم « بنفس تفاصيل برنامجي ، وهو ما تسبب في ضرر كبير لي لأني كنت بصدد التعاقد مع وكالة أمريكانا – طارق نور – على انتاج » نفسي امثل « لأننا كنا في مفاوضات لمدة أربعة أشهر..
ويقول الغمري: صحيح فكرة التسابق موجودة اصلا ولكن فكرتي تقوم على اشتراك المتسابق في اسكتشات مثل »ساعة لقلبك« مع ممثل محترف مع وجود نجوم في لجنة التحكيم.
ويضيف لم اتوقف عن العمل على الفكرة طوال تلك الفترة بدليل أن آخر بروموهات البرنامج عرض على قناة الفراعين في شهر رمضان الماضي.
ويشير حسام الغمري بأنه قرر اللجوء للقضاء وقدم إنذارا لوقف العمل باكاديمية الزعيم، وأنه سيعترض بأسلوب فني عن طريق كشف تفاصيل سرقة الفكرة من خلال عرض مسرحي تحت اسم »لما تسرق نفسي امثل« وهي من تأليفه واخراجه.
من ناحية أخري أكد الغمري على أن الزعيم عادل امام بالتأكيد لايعرف موضوع سرقة الفكرة.. فالخصم هو القناة ويمثلها صاحبها..
أما الطرف الثاني في القضية مجدي الناظر والذي قال: ما حدث اني عملت بالقناة لمدة شهرين ، وكان يأتي الى العديد من الـ CD التي تحمل أفكار برامج، ولكني لم أكن أطلع عليها، وكنت أقول ان القناة لن تبدأ في الانتاج قبل عام، وكنت في اجازة وعند عودتي بعدها فوجئت أن السكرتيرة نيڤين وهي أردنية الجنسية قامت بتغيير مفتاح مكتبي، فاتصلت بصاحب القناة ماهر الحملاوي والذي كانت تربطني به علاقة صداقة وأخبرته أني مستقيل بعد هذا التصرف، ولكن العلاقة بيننا ستستمر.. وقد توجهت الى قسم الشرطة وحررت لها محضرا بتاريخ ٤١ أغسطس ٨٠٠٢ أحوال مصر القديمة، ولم أتابع ما حدث بعد ذلك.
ويضيف الناظر: بعد ذلك فوجئت باتصال من مدير الانتاج ابراهيم الشريف يسألني عن الـ CD، فأخبرته بأني لم اطلع عليه كما اني تركت كل شيء في المكتب ولا أعرف عنه شيئا.. وبعدها جاءني ابراهيم وطلب مني أن أنتج مسرحية للمخرج حسام الغمري، وبالفعل قابلته مرة واحدة فقط ، وبالصدفة وقعت بيدي عدة صحف ومجلات ووجدت ان الموضوع مثار فيها وأن اسمي مذكور في الموضوع أكثر من اسم الغمري فطلبت منه ان يوضح الموضوع بالصحف ورفضت أن اكون طرفا فيه لأني لا أحب ان أعادي أحدا وعلاقتي طيبة بالجميع بما فيهم ماهر الحملاوي صاحب قناة اللورد، وشعرت ان حسام يتاجر بهذا الموضوع وبصراحة شعرت من مقابلتي مع حسام بأنه »يصطاد في الماء العكر« ويرغب في الحصول على »قرشين« من وراء هذه الضجة..
ويضيف الناظر: لا أعتقد بصراحة أن فكرة برنامج عادل امام اكاديمية الزعيم مسروقة ، لأن ماهر الحملاوي رصد ٥٢ مليون دولار كميزانية للبرنامج.. فلماذا يسرق فكرة »ويشوشر« على القناة والبرنامج؟. هل كان صعبا ان يدفع مثلا ٠٥ ألف جنيه لصاحب الفكرة؟!! اعتقد أن هذا ليس بمعضلة.
الطرف الأخير في هذا الجدل هو قناة اللورد والتي قال أحمد فايد – المسئول الإعلامي للقناة -: في البداية لابد ان يعرف الجميع ان فكرة المسابقات واحدة، وهي ليست جديدة. أو مبتكرة فهناك مئات من البرامج حول العالم تحمل نفس الفكرة، ولكن الاختلاف في برنامج عادل امام اكاديمية الزعيم هو وجود نجم بحجم الزعيم عادل امام على رأس البرنامج ولولا ذلك كانت ستصبح مسابقة اكتشاف مواهب عادية.. والغريب ان ما يذكر في الصحف هو باعتباري خصما في هذا الموضوع فهذا أمر غير صحيح بالمرة، لأني إعلامي وأعتقد ان اللجوء للقضاء سيحسم الموضوع.. فإذا كان لأحد حق فسيحصل عليه.
انا شاب26 سنه ونفسى ابقى ممثل
وانا بحب الفنان عادل امام بس انا مش عارف اعمل ايه
أنا نفسى حد يقف جنبى فى حكااية التمثيل أنا غاوى تمثيل ونفسى أكون نجم كبير زى الفنان الكبير عادل إمام أن أنا بحبة جدا جدا جدا
انا مؤلف ومعايا سناريوهات وبحب التمثيل لو انتو صدقين ياريت تسعدونى قبل ما اسافر
انا نفسي امثل بجد والله بس خايف مقبلش
بسم الله الرحمن الرحيم
انا في الحقيقه بحب التمثيل جدا ..
وحاسس اني لو خدت فرصتي هبقي ممثل ناجح …
أرجو من الزعيم عادل امام أن يعطيني الفرصه ان أكون ممثلا.
نفسى امثل بجد بحب التمثيل ونفسى انمى موهبتى
استاذ عادل انا اشد معجبينك جد ا جدا ونفسى امثل وحافظ لحضرتك حاجات كتير اوى يا ريت تدينى فرصه 21 سنه ودلقو القهوة من عماهم قالو الخير جاهم
اجيد التمثيل ونقسي امثل بجد بس مفيش فرصه حقيقيه جتلي نفسي في فرصه اظهر موهبتي فيها ارجوك يا زعيم متحرمنيش من فرصه بس ارجو اهتمام وشكراا
انا بحبك اوي يا فنان ونفسي امثل
انا نفسي امثل
الفنان الكبير عادل امام انا بشكرك على تعاونك .
نفسى امثل ارجوك يا زعيم انا بحب التمثيل اوى
تمثل افلام
انا عاوز امثل وطبعا يبقي ليه الشرف اني امثل امام حضرتك لانك فنان واستاذ كبيروعظيم
انا نفسى امثل بجد انا بحب التمثيل جدا لو قرات الرساله امانه افتكرنى حاول تفتكرنى هم فضيلنى الناس دى اللهم افقرنى واغنيهم اللهم خد منن وايدهم والله ياااازعيم انا بجد بعشق تمثيلك ونفسى امثل معاك حتى لو مشهد بجدبجد انابحبك زى اغل الناس عندى ياااارب
بحبك يافنان وبحب اعمالك * الجميلة* الرائعة* الى التقدم * يا زعيم*
انا بجد نفسى اعتنق التمثيل
عادل امام مش محتاج تعليق دة الزعيم روح العب ياشاطر انت وهو على جمب دة فنان كبير من وانت لسة فى اللفة
استمر يازعيم اكيد لانك فنان ناجح كل دة بيتقال
انا نفسي امثل بجد ذي عادل امام وكريم عبد العزيز وشكرا
قناة اللورد التى ذاع صيت فضائحها على كل بقاع مصر وأشتهرت بالنصب على المصريين الشرفاء .. وهذا الكلام ليس كلام مرسل ولكنه كلام موثق بأرقام المحاضر .. ورئيس مجلس إدارة القناة ماهر الحبلاوى منع من إقامة القناة على الأراضى الأردنية لسوء سمعته المالية .. وذلك على حد تعبير مصادر مطلعة بالحكومة الاردنية .. فجاء إلى مصر ظناً منه أنه يستطيع أن يسرق مصر وأبنائها كما فعل الآخرون .. ولكن ياعزيزى عهدك وعهد الآخرون أنتهى .. والآن تلاحقكم الأحكام والمحاضر .. مما أضطركم للهروب مثل الجرذان إلى الخارج بلا عودة
انا محمد سلامة الزرقاني بحب جدا التمثيل بس انا ممكن امثل مع اي حتي لوكان التمثيل اما الفنان الكبير عادل امام لني فعلا موهوب والموهب بجد يقدر يمثل قدام اي حد وهو دا الاتعلمنا من الاسطوره عادل امام وعلي فكره انا حفيد الاستاز الكبير عبد الرحيم الزرقاني
انا نفسي امثل بجد وانا نشت جدن ونفسي امثل من زمن اوى وبحب كل الممثلين جدن
انا نفسي امثل
هاى انا على من المحله ونفسى امثل اوى اوى اوى بس فى عندى اعاقه يا ترى دى ممكن تكون مشكله لو حد اكتشفنى او حاول يخلينى امثل ولا لا
انا عاوز امثل بجد انا لس هرواح انهرده معا الاستاذ سعيد يوس المخرج عشان لس همثل معاه بس انا عاوز امثل معا الفنان المحترم عادل امام انا فنان ناجح وكمدي اوي بس لس متشهرتش لس شويه كده هتشهر لم اخلص الفلم النا بعملو مش مهم عندي الفلوس المهم عندي ان اشتغل بضمير واعمل شاغلي كويس واهم حاجه اكوان محبواب مع الناس وده رقمي لو حبيتو ان اشتغل معاكم
الزعيم احسن ممثل فى العالم وانا احبه جدا
انا نفسى امثل
فعلا اصحاب قناة اللورد اردنيون و هم رجال اعمال محترمين مما دعا بعض النصابين الذين يحملون اسماء شركات و همية و اللذين يحاولون اصطياد المال من المستثمرين العرب الموجودين في مصر
و منهم شركة فايننشال جروب و اللذي قامت قناة اللورد بدورها برفع قضية تتهم هذه الشركة بالنصب و السرقة و طالبت القناة هذه الشركة الذي لا تملك اي قشة بالشرط الجزائي الموجود بالعقد كما قامة بتحرير العديد من المحاضر بهذه الشركة
فضيحة جديدة لقناة اللورد الفضائية
النائب العام يأمر بسرعة ضبط وإحضار رئيس مجلس إدارة القناة (ماهر نمر على الحبلاوى) والمدير المالى (محمد عونى نمر رباح) ومدير التسويق (سعيد سيد أحمد) وآخرين عاملين بالقناة ..
بتاريخ 18/07/2010م .. قناة اللورد الفضائية تطلق فضيحتها الجديدة قبل مرور عام على إطلاقها .. بعد فضيحة أكاديمية الزعيم ..
** وبعد قضية النصب على ( عماد لطفى مسعد ) أحد أصحاب شركات الإنتاج بمبلغ (ثلاثة ملايين جنيه) والمحرر عنها المحضر رقم (1046 لسنة 2010م إدارى أول أكتوبر) ضد
(ماهر نمر على الحبلاوى) رئيس مجلس إدارة القناة و (محمد عونى نمر رباح) المدير المالى
** وبعد قضية النصب على المنتج والمؤلف المسرحى (حسام الغمرى) وتهديده بالقتل على الهواء مباشرة على شاشة قناة اللورد الفضائية والتى تحرر عنها المحضر رقم (4455 لسنة 2010 إدارى أول أكتوبر) ضدهم، وكذلك على البلاغ الذى تقدم به للنائب العام المصرى المستشار عبد المجيد محمود، تحت رقم ( 19772عرائض ) ..
** قامت قناة اللورد الفضائية بتأجير بلطجية وعمال من القناة فى سياراة المدير المالى للقناة و وسيارة مدير التسويق بالقناة وقاموا بالتعدى بالضرب بالأسلحة البيضاء على المستشار القانونى لشركة فايننشيال جروب للاستثمار (محمد نشأت محمد) بالضرب ومحاولة سرقة عقد الإنتاج المشترك المحرر بينهما لإنتاج برنامج مشترك بعنوان (الخط الساخن) كان يتم التنويه عنه ببرموهات القناة وكان سيتم عرضه على شاشاتها فى الأيام القريبة .. كما قامو بسرقة خاتم الشركة وأوراق فسخ تعاقد بعد أن تمكن من تمزيق بعضها بالإضافة إلى تفويضات وأوراق حسابات وإعتمادات بنكية للشركة .. وكان ذلك يوم (18/07/2010م) أمام مدينة الانتاج الإعلامى والتى يوجد بها مقر القناة الواحدة والنصف ظهرا _
** حررت الشركة محضر بواقعة التعدى ضد كلا من : رئيس مجلس إدارة القناة (ماهر نمر على الحبلاوى) والمدير المالى (محمد عونى نمر رباح) ومدير التسويق (سعيد سيد أحمد )
** قيد برقم ( 13848 لسنة 2010م عرائض النائب العام فى 18/7/2010م ) والمقيد برقم (4879 لسنة 2010م عرائض جنوب الجيزة فى 18/7/2010م ) _ وقيد المحضر برقم (4067 لسنة 2010م إدارى أول نيابة أكتوبر) و برقم (1137 لسنة 2010م حصر تحقيق )
وعلى ضوء ما تقدم به المستشار القانونى للشركة بالعريضة رقم (14255بتاريخ 31/07/2010م ) بطلب منع المتهمين من السفر خارج البلاد _ حيث أنهم غير مصريين الجنسية (أردنيين الجنسية) وليس لهم محل إقامة معلوم بمصر _
** أصدر النائب العام المصرى المستشار عبد المجيد محمود،
** قراره بضبط وإحضار كل من (ماهر نمر على الحبلاوى) رئيس مجلس إدارة القناة و (محمد عونى نمر رباح) المدير المالى للقناة و (سعيد سيد أحمد) المدير التسويقى للقناة وآخرين من العاملين بالقناة والذين شاركو فى واقعة الاعتداء والسرقة .
** وكلف السيد المستشار المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية المستشار
(حماده الصفتى) بإعداد مذكرة بمنع المتهمين من السفر خارج البلاد لحين إنتهاء التحقيقات وعرضها عليه لإتخاذ قراره بشأنها .
وحصريا ً
** نص الإنذار على يد محضر المحرر من الشركة (المجنى عليها) إلى قناة اللورد
** ونص التعاقد المحرر بين الشركة (المجنى عليها) و قناة اللورد الفضائية الذى أزعج قناة اللورد ودفعها لفعل الجريمة التى فعلتها ..
للتواصل مع صاحب المشكلة أ والرد على الموضوع ***
( هو لسه فى كده فى مصر )
ويا ترى على الوضع ده مين أصحاب قناة اللورد ؟؟؟؟؟؟ (شوية مستثمرين أردنين ) ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ولا ذى اللى أجروهم ( شوية بلطجية ) ؟؟؟؟؟؟
انا نفسي امثل
انا بحب الفنان عادل امام موت وفعلان هو ممثل بارع وانا بحبة وبحب افلامة كلة وانا نفسى امثل بجد مع حد شكلة بجد انا عندى الموهبة وانا عاوز امثل
بسم الله الرحمن الرحيم : انا بحب الانسان والفنان (عادل امام)وبحب تمثيلة انا بحاول اقلدة الصراحة ليس اعرف بس انا نفسى امثل ولو مشهد واحد
انا بجد مش عارف اقول ايه على الفنان العظيم والقدير والزعيم عادل امام هو احسن ممثل وكوميديان كبير جدا وبجد انا عايز امثل مع الزعيم الفنان عادل امام انا عندى موهبه عاليه جدا فى التمثيل ونفسى الزعيم يشوف الوهبه بتاعتى وممكن حد يساعدنى على التمثيل وشكرا جدا
انا عندى 15 سنه من الويس انا ببك وى يا زعيم وبحب كل ادوارك وبعشقك
انا نفسى امثل بعشق لتمثل وانا م السويس وعندى 15 سنه واميلى موجود فى الموقع بليز ساعدونى انى امثل السويس محافظتى باحل وجه انا بحب مى عز الدين اوى اوى اوى وبحب كل ادورها وبشق تمثيل تامر حسنى وصوته روعة بجد وعلى فكرة صوتى كمان جميل انا مش هقول غير يا رب
بجد عادل امام دا اسطور فى الفن و الافلام اعماله جامده جدا
عادل امام اسطورة الفن واسطولة الكوميديا لا بجد هو البيريمو فى عالم الفن كله كفاية انو بيقدم جيل جديد واستمارات مجانا انا بجد نفسى امثل واكون حاجة جامدة زى عادل اما كدة
انا وليد الز يا تى من القا هر ة انا بحبك او ى يا زعيم ونفسى امثل انا انا بحب ا لادو ار المنسى جد انا اصحا بى ومعرفى بيقو لو انى صو تى حلو فى الغنا ء بس انا عا يز امثل انا فعلا ن بغنى لست ام كلثو م وغير ها كو يس او ى اقف جنبى يا زعم كلنا بنحبك
ارجو حد يساعدنى من فضلكم
انا عاوز امثل
انا عاوز امثل وانا وقدراتى انا متاكد انى هكون ممثل بارع باذن الله انا كوميدي جدا وبحب اقلد الزعيم في رفعة الحاجب وكلمة زى الفل وكل حاجة والله وكمان انا لياقتى كويسة وبحب الاكشن اتمني ان اى حد يساعدنى انا عندي 19 سنة وانا طالب في الاكاديمية البحرية بالاسكندرية وانا اصلا من بنى سوبف & انمنى ان حد يساعدنى انا ماليش وسايط غير ربنا
السلام عليكم يازعيم مصرانا دنيا من القاهرة 15سنة بحب التمثيل جدا وبحبك يا زعيم بجدوالله العظيم القالك يا زعيم مصر مغلطش بجد انت زعيم مصر وبحب تمثيلك اوى ويارب كلامى يوصلك بحــــــــــــــــــــبك يا زعيم مصر والله العظيم كلام من قلبى مش كدا وخلاص i love
بجد عادل امام دي اسطوره في عالم الفن كفايه انه مشرفنا في العالم العربي كله بجد انتا حاااااااجه كبييييره اوي
انا عاوز امثل حد يشفى حاجة
على فكرة يا عصام انت وى عابر السبيل الى انتو بتنادو باسمة دة اسمة mr adel imam زعيم الممثلين مش عادل زى منتو كتبين
بيهيس
لماذا لا يطبق عادل امام المقولة ان للسن احكام فتراه لحد الان وهو على اعتاب السبعين يمثل دور العاشق والخطيب او الشاب الفهلوي .ارجوكم حد يخبره حتاخذ زمنك وزمن غيرك
عادل ليه ميعملش سلسلة افلام زى اسماعيل ياسين فى الاسطول والبوليس والجيش والطيران والاسطول….بس يعملها زى التجربه الدانمركيه…. التجربه الهولنديه والانجليزيه والامريكيه والبوركين فاسيه ومينساش التجربه ال…………… هو عارفها..بس حد يقوله.
ماشى يا دلدول …اهو كله فن……… ياواد يا جن…….ون ياعم ون.
عادل امام احسن ممثل في العالم و انا احبه كثيرا و نفسي لكون مثله اخوكم تاعرابت زكريا من المغرب