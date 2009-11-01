برنامج اكاديمية الزعيم خلافات لا علاقة لها بعادل امام





مشاكل برنامج عادل امام اكاديمية الزعيم و نفسي امثل





‬ برنامج عادل امام اكاديمية الزعيم‮ و برنامج نفسي امثل‮





برنامجان لأكتشاف المواهب الجديدة في التمثيل‮





مصريات

مايسة أحمد

‮» برنامج عادل امام ‬اكاديمية الزعيم‮ « »‬ و نفسي امثل‮ «.. ‬برنامجان لأكتشاف المواهب الجديدة في التمثيل‮ .. ‬ولكن الأسبوع الماضي شب نزاع بينهما بعد أن اتهم المخرج حسام الغمري صاحب فكرة برنامج‮ »‬ نفسي امثل‮ « ‬قناة اللورد التي تبنت برنامج عادل امام اكاديمية الزعيم بأنها سرقت فكرته التي سجلها بالشهر العقاري منذ عام كامل‮.. ‬وأنه اعطي مجدي الناظر المدير الاقليمي لقناة اللورد وقتها‮ ‬CD‮ ‬عليها تفاصيل البرنامج،‮ ‬ولكنه فوجيء بأن الفكرة تم توظيفها من خلال برنامج‮ »‬ اكاديمية الزعيم‮ «..‬

توجهنا لأطراف المشكلة الثلاثة لنعرف الحقيقة‮.. ‬في البداية قال حسام الغمري‮: ‬قمت بتسجيل فكرة‮ برنامج » ‬نفسي امثل‮ « ‬في الشهر العقاري،‮ ‬وأقمت وقتها مؤتمرا صحفيا في شهر ابريل‮ ‬2008،‮ ‬بعد أن تعاقدت مع قناة مارينا على انتاج البرنامج،‮ ‬اخترنا المتسابقين من عدة بلدان عربية،‮ ‬وحضر الكثير من الصحفيين والقنوات الفضائية،‮ ‬ولكن مع الأسف القناة لم تستمر‮ ‬لأسباب عديدة،‮ ‬وأغلقت‮.. ‬وبالتالي بدأت أعرض الفكرة على عدد من القنوات الفضائية ومن بينها‮ »‬اللورد‮« ‬فمدير الانتاج بها ابراهيم الشريف صديقي،‮ ‬وقد أخذ مني‮ ‬CD‮ ‬عليه تفاصيل البرنامج سلمه للمدير الإقليمي للقناة والذي بدوره عرضه على رئيس القناة واعجبوا جميعا بالفكرة جدا،‮ ‬ولكن كان رد رئيس القناة أنه ليس لديهم تمويل كاف وقتها‮.‬

ويضيف الغمري:الى أن فوجئت بالاعلان عن المؤتمر الصحفي لـ برنامج عادل امام باسم‮ » ‬اكاديمية الزعيم‮ « ‬بنفس تفاصيل برنامجي ،‮ ‬وهو ما تسبب في ضرر كبير لي لأني كنت بصدد التعاقد مع وكالة أمريكانا‮ – ‬طارق نور‮ – ‬على انتاج‮ » ‬نفسي امثل‮ « ‬لأننا كنا في مفاوضات لمدة أربعة أشهر‮..‬

ويقول الغمري‮: ‬صحيح فكرة التسابق موجودة اصلا‮ ‬ولكن فكرتي تقوم على اشتراك المتسابق في اسكتشات مثل‮ »‬ساعة لقلبك‮« ‬مع ممثل محترف مع وجود نجوم في لجنة التحكيم‮.‬

ويضيف لم اتوقف عن العمل على الفكرة طوال تلك الفترة بدليل أن آخر بروموهات البرنامج عرض على قناة الفراعين في شهر رمضان الماضي‮.‬

‮ ‬ويشير حسام الغمري بأنه قرر اللجوء للقضاء وقدم إنذارا لوقف العمل باكاديمية الزعيم،‮ ‬وأنه سيعترض بأسلوب فني عن طريق كشف تفاصيل سرقة الفكرة من خلال عرض مسرحي تحت اسم‮ »‬لما تسرق نفسي امثل‮« ‬وهي من تأليفه واخراجه‮.‬

من ناحية أخري أكد الغمري على أن الزعيم عادل امام بالتأكيد لايعرف موضوع سرقة الفكرة‮.. ‬فالخصم هو القناة ويمثلها صاحبها‮..‬

أما الطرف الثاني في القضية مجدي الناظر والذي قال‮: ‬ما حدث اني عملت بالقناة لمدة شهرين‮ ‬،‮ ‬وكان يأتي الى العديد من الـ‮ ‬CD‮ ‬التي تحمل أفكار برامج،‮ ‬ولكني لم أكن أطلع عليها،‮ ‬وكنت أقول ان القناة لن تبدأ في الانتاج قبل عام،‮ ‬وكنت في اجازة وعند عودتي بعدها فوجئت أن السكرتيرة نيڤين وهي أردنية الجنسية قامت بتغيير مفتاح مكتبي،‮ ‬فاتصلت بصاحب القناة ماهر الحملاوي والذي كانت تربطني به علاقة صداقة وأخبرته أني مستقيل بعد هذا التصرف،‮ ‬ولكن العلاقة بيننا ستستمر‮.. ‬وقد توجهت الى قسم الشرطة وحررت لها محضرا بتاريخ ‮٤١ ‬أغسطس ‮٨٠٠٢ ‬أحوال مصر القديمة،‮ ‬ولم أتابع ما حدث بعد ذلك‮.‬

ويضيف الناظر‮: ‬بعد ذلك فوجئت باتصال من مدير الانتاج ابراهيم الشريف يسألني عن الـ‮ ‬CD،‮ ‬فأخبرته بأني لم اطلع عليه كما اني تركت كل شيء في المكتب ولا أعرف عنه شيئا‮.. ‬وبعدها جاءني ابراهيم وطلب مني أن أنتج مسرحية للمخرج حسام الغمري،‮ ‬وبالفعل قابلته مرة واحدة فقط‮ ‬،‮ ‬وبالصدفة وقعت بيدي عدة صحف ومجلات ووجدت ان الموضوع مثار فيها وأن اسمي مذكور في الموضوع أكثر من اسم الغمري فطلبت منه ان يوضح الموضوع بالصحف ورفضت أن اكون طرفا فيه لأني لا أحب ان أعادي أحدا وعلاقتي طيبة بالجميع بما فيهم ماهر الحملاوي صاحب قناة اللورد،‮ ‬وشعرت ان حسام يتاجر بهذا الموضوع وبصراحة شعرت من مقابلتي مع حسام بأنه‮ »‬يصطاد في الماء العكر‮« ‬ويرغب في الحصول على‮ »‬قرشين‮« ‬من وراء هذه الضجة‮..‬

ويضيف الناظر‮: ‬لا أعتقد بصراحة أن فكرة برنامج عادل امام اكاديمية الزعيم‮ مسروقة ،‮ ‬لأن ماهر الحملاوي رصد ‮٥٢ ‬مليون دولار كميزانية للبرنامج‮.. ‬فلماذا يسرق فكرة‮ »‬ويشوشر‮« ‬على القناة والبرنامج؟‮. ‬هل كان صعبا ان يدفع مثلا ‮٠٥ ‬ألف جنيه لصاحب الفكرة؟‮!! ‬اعتقد أن هذا ليس بمعضلة‮.‬

الطرف الأخير في هذا الجدل هو قناة اللورد والتي قال أحمد فايد‮ – ‬المسئول الإعلامي للقناة‮ -: ‬في البداية لابد ان يعرف الجميع ان فكرة المسابقات واحدة،‮ ‬وهي ليست جديدة‮. ‬أو مبتكرة فهناك مئات من البرامج حول العالم تحمل نفس الفكرة،‮ ‬ولكن الاختلاف في برنامج عادل امام اكاديمية الزعيم هو وجود نجم بحجم الزعيم عادل امام على رأس البرنامج ولولا‮ ‬ذلك كانت ستصبح مسابقة اكتشاف مواهب عادية‮.. ‬والغريب ان ما يذكر في الصحف هو باعتباري خصما في هذا الموضوع فهذا أمر‮ ‬غير صحيح بالمرة،‮ ‬لأني إعلامي وأعتقد ان اللجوء للقضاء سيحسم الموضوع‮.. ‬فإذا كان لأحد حق فسيحصل عليه‮.

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برنامج عادل امام اكاديمية الزعيم | برنامج اكاديمية الزعيم و نفسي امثل