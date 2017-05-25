بطاقات تهنئة رمضان 2017 أجمل صور كروت معايدة متحركة وصوتية

صور كروت تهنئة برمضان 2017

بطاقات تهنئة رمضان

مصريات – كتبت نيرمين خالد: هل هلالك يا رمضان، بعد عام من الانتظار، ولكن دقيقة واحدة من وقتك اليوم تقدر تبعت فيها لاي عدد من المحبين والاصدقاء كروت تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ومن غير كسل.

كروت تهنئة شهر رمضان

بطاقات تهنئة وكروت معايدة رمضانية

ابدأ يلا شوف البطاقات الفلاشية الصوتية والمتحركة مكتوبة بالعربي والانجليزي وابعثها لمين بيعز عليك ويستاهل بطاقة تهنئة برمضان.

بهذه المناسبة بين يديك عدد كبير جدا من الكروت تجدها في هذه الصفحة، او بصفحات المواضيع المشابهة ادناه، وهي مجموعات كروت منوعة، منها ماهو مزين بعبارت تهنئة عربية او انجليزية، ومنها ماهو متحرك او صوتي، باجمال الادعية او الاغاني والاناشيد الرمضانية الدينية.

وبما انه يعني رمضان ده شهر كريم، فخليك كريم وارسل تهاني رمضانية لكل قائمة الاصدقاء عندك على الفيس بوك وتويتر و واتس اب وخلافو.

اهو كله سهل وبسيط مع زر شارك share بس تحط ايميلك وفي ثواني لكل اللي تعرفهم توصلهم احلى صور رمضان على شكل بطاقات معايدة وتهنئة بالشهر الكريم المبارك ويمكن يفتكروك بدعوة حلوة  اهوو كله بثوابه.

بطاقة تهنئة فلاش متحركة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بصوت محمد منير

مجموعة صور كروت و بطاقات تهنئة رمضان كريم

تحميل الصور يتم بالضغط على زر الماوس الايمن ثم اختيار الحفظ بالاسم

صور بطاقات كروت تهنئة برمضان كريم مبارك

صور بطاقات تهنئة للاهداء بقدوم شهر رمضان الكريم

صور كروت فوانيس ليالي شهر رمضان المبارك

صور كروت فوانيس ليالي شهر رمضان المبارك مع نور القران الكريم

بطاقات تهنئة برمضان كريم

بطاقات تهنئة برمضان كريم للمعايدة

بطاقات معايدة بقدوم رمضان

بطاقات تهنئة رمضانية للمعايدة بحلول الشهر الكريم

كروت تهاني رمضانية

بطاقات كروت معايدة رمضانية

بطاقات كروت بالانجليزي بمناسبة حلول شهر رمضان

بطاقات كروت مع عبارات انجليزي بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم

كروت تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان كريم مبارك

كروت تهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك – صور مائدة رمضانية مع التمر

صورة عبارة رمضان كريم كتابة مزخرفة

صورة عبارة رمضان كريم مكتوبة بشكل مزخرف للتهاني بحلول الشهر الكريم

بطاقات صور هلال رمضان مبارك

بطاقة صورة هلال رمضان مبارك

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بطاقات تهنئة رمضان 2017 أجمل صور كروت معايدة متحركة وصوتية

25/05/2017 23 تعليق بطاقات رمضان , , , , , , , , , , , ,
23 comments
  3. سامح أبو معوض 19/06/2015 10:00 -

    كل عام وأنتم بألف خير وصحة وسلامة وامان

  4. نونو 18/06/2015 17:28 -

    رمضان كريم اخواني اخواتي في الاسلام

  6. JIJI 17/06/2015 20:46 -

    رمضان كريم زكل عام وانتم بالف خير

  7. مصطفى زين الدين 13/06/2015 04:07 -

    كل سنة والامة الاسلامية بخير  ؟ رمضان كريم

  9. مليسا 08/07/2014 04:42 -

    كل عام و الامة لاسلامية بالف خير و الله ينصر اخوتنا في فلسطين

  10. ابو حبيبة 28/06/2014 00:50 -

    كل عام وانتم بخير جميعا ورمضان كريم 

  13. فاطمة 21/07/2013 01:05 -

    كل عام وانتم بخير ويارب يبلغكم رمضان اعوام عديدة فى الصحة والطاعة وافضل العبادات

  15. هاجر 10/07/2013 16:37 -

    كل سنة وانتوا طيبين 
    انا عايزة انزل الصورة بس مش عارفة 

  17. هبة 20/07/2012 22:49 -

    كل سنة وكل الامة الاسلامية بخير

  18. اميرة 28/06/2012 15:22 -

    الله يعطيكي العافية جداً رائعة

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