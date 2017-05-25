بطاقات تهنئة رمضان

مصريات – كتبت نيرمين خالد: هل هلالك يا رمضان، بعد عام من الانتظار، ولكن دقيقة واحدة من وقتك اليوم تقدر تبعت فيها لاي عدد من المحبين والاصدقاء كروت تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ومن غير كسل.

ابدأ يلا شوف البطاقات الفلاشية الصوتية والمتحركة مكتوبة بالعربي والانجليزي وابعثها لمين بيعز عليك ويستاهل بطاقة تهنئة برمضان.

بهذه المناسبة بين يديك عدد كبير جدا من الكروت تجدها في هذه الصفحة، او بصفحات المواضيع المشابهة ادناه، وهي مجموعات كروت منوعة، منها ماهو مزين بعبارت تهنئة عربية او انجليزية، ومنها ماهو متحرك او صوتي، باجمال الادعية او الاغاني والاناشيد الرمضانية الدينية.

وبما انه يعني رمضان ده شهر كريم، فخليك كريم وارسل تهاني رمضانية لكل قائمة الاصدقاء عندك على الفيس بوك وتويتر و واتس اب وخلافو.

اهو كله سهل وبسيط مع زر شارك share بس تحط ايميلك وفي ثواني لكل اللي تعرفهم توصلهم احلى صور رمضان على شكل بطاقات معايدة وتهنئة بالشهر الكريم المبارك ويمكن يفتكروك بدعوة حلوة اهوو كله بثوابه.

بطاقة تهنئة فلاش متحركة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بصوت محمد منير

مجموعة صور كروت و بطاقات تهنئة رمضان كريم

تحميل الصور يتم بالضغط على زر الماوس الايمن ثم اختيار الحفظ بالاسم

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بطاقات تهنئة رمضان 2017 أجمل صور كروت معايدة متحركة وصوتية