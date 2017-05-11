بطاقات رمضان 2017-1438 صور تواقيع تهنئة رمضانية متحركة فلاش

بطاقات رمضان 2017
مصريات – كتبت يسرا محمد: اكيد عامل حسابك على العزومات في شهر رمضان الكريم، والصيف والحر مع ارتفاع الاسعار والاخبار التي ليس ليها طعم ولا لون او ريحة، خلوك تنسى ترسل بطاقات معايدة رمضانية 2017 لسنة 1438 هجرية.
وعليه لازمن تشد الهمة وتبعت لاحبائك ومحبيك اجمل الصور واحلى كروت تهنئة رمضانية ٢٠١٧ .
اما اذا كنت تبحث عن احدث بطاقات تهنئة بشهر رمضان فهاتلاقي منها صور متحركة وكذلك ومما لاشك فيه بطاقات رمضان متحركة فلاش للاهداء قبل موعد رمضان 2017 او حتى خلال شهر رمضان الكريم.
ولا تنسى ايضاً ان تتزود بمجموعة من صور رمضان وحلى بطاقات كروت فانوس رمضان 2017 تحطها في تواقيع المنتديات او الفيس بوك تويتر تمشي او تهديها لشخص معايدة رمضان كريم.
صور بطاقات رمضان 1438 – 2017 جديدة
بطاقات فلاش متحركة صوتية بمناسبة شهر رمضان 2017
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نبارك لكم قدوم الشهر الفضيل وأعاننا الله فيه على القيام والصيام وتلاوة القران وكل عام وأنتم بخير وإلى الله أقرب.
كل عام انتم بخير وتقبل الله منكم الصيام والقيام وصالح الأعمال
كل عام وكل محب للخير والسلام وهو بخير وسلام وأمان
رمضان مبارك
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ( 185 ) )
كل عام و انتم بخير
ورمضان كريم عليكم وعلينا
(ان شاء الله)
كل سنه ومصر واهلها طيبين
احلا حاجه ان في ناس بتحتفل برمضان قبل ماياتي
رمضان كريم وكل سنة وامة محمد طيبة وبخير
الله اكبر
رمضان كريم كل عام و الامة الاسلامية بالف خير
كل عام و انتم الي الله اقرب و عن النار ابعد……رمضان مبارك اعانكم الله علي الصيام و القيام
بنسيم الرحمة وعبير المغفرة أقول مبارك عليكم شهر العتق من النار
اللهم بلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن……اللهم اجعلنا وأياكم من الفرحين …. يأرب العالمين …. وكل العام والأمة الاسلامية بألف خير.
كل سنة وكلنا طيبين وف أحسن حال
رمضان كريم
كل عام وانتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال والطاعات
كل عام وانتم بخير رمضان كريم يا شعب مصر
شهر رمضان اوله مغفره واوسطه رحمه واخره عتق من النار
اللهم بلغنا رمضان
يارب يكون الشهر شهر الوحدة العربيه والاسلاميه
رمضان كريم
شهركم مبارك
بمناسبة قرب رمضان، يا جعلكم بالجنھ البارده اللي فيها ماتشوف الحزن ، ولا ألم ولا ضيقھ جعلك بالسعادھ الأبديھ إللي مَ تنتهي ، وﺍﻟﻠﻪ ﻳﺮﺯﻗﻚ ﺍﻳﺎﻡ ﺣﻠﻮھ ﺗضحك لها ﻭﺗﻀﺤک ﻟک ، والله يحقق لك إللي تتمناھ
كل عام وانتم بخير وصحه وسلام
رمضان كريم
رمضان كريم وكل عام وانتم بخير والامه الاسلامية بخير
اللهم بلغنا رمضان على خير
رمضان كريم وكل عام وانتم بالف خير
كل عام والامة الاسلامية بخير بحلول شهر رمضان
رمضان كريم السنة دي انشاء الله 2014
رمضان شهر اللمه والغفران فيه يتقفل ابواب النار تتفتح ببركتاه ابواب الجنه وبقول اهم حاجات فى رمضان اننا نختم القران والصلاه والصوم والصدقه واللمه ايل احنا بنحبه ايل تجمعنا واقدم احر التهانى بقدوم شهر الغفران والتسامح والمعزه رمضان
كلو سنه وانتو من عواده
كل عام ونتم سلمين في هدا الشهر الفضيل
صح لرمضانكم
كل سنة واحنا كلنا طيبين ويبعد عنا الخبيث
احلى قعدة مع امين العيطة وبلال الغاز في رمضان
رمضان سعيد
كل سنة وانتم طيبون بمناسبة رمضان
رمضانكم مبارك على الشعب المصرى والامة الاسلاميه
جميله جدا
سلام عليكم و رحمة الله بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم اتقدم الى الامة الاسلامية بالتهاني وتمنياتي بدوام الصحة و العافية , تقبل الله الطاعات .
*اللهم ببركة الشهر العظيم احقن دماء المسلمين
رمضان مبارك
::: في رمضــــان :::
افتح قلبك المغلق بمفاتيح التسامح
واطرق الأبواب المغلقة بينك وبينهم
وضع باقات زهورك على عتباتهم
واحرص على أن تبقى المساحات بينك وبينهم بلون الثلج النقي
وكل عام وانتم ومصر بخير وسعاده
اللهم بحق شهرك الكريم الذي انزلت فيه القران هدا ورحمه انتغفر ذنوب وخطايا جميع المؤمنين بحق محمد واله الطاهرين امين يارب العالمين
لا يسعني الا ان اتقدم بأحر التهاني والتبريكات للامة الاسلامية جمعاء بمناسبة حلول هذا الشهر العظيم، شهر رمضان الكريم، شهر البركة والتقوى والورع والخير، أعاده الله علينا وعليكم وعلى المسلمين جميعا في كل مكان بالخير واليمن والسلامة واسال الله العظيم ان يتقبله منا ويغفر لنا ولسائر المسلمين، وتقبل الله طاعتكم وكل عام وانتم بخير
كل عام انتم بخير وتقبل الله منكم الصيام والقيام وصالح الأعمال
اللهم إني أحب عبدك هذا فيك فأحبه و بلغه شهر رمضان يا كريم