بطاقات رمضان 2017-1438 صور تواقيع تهنئة رمضانية متحركة فلاش

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صور كروت بطاقات رمضانية تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك 2017-1438

مصريات – كتبت يسرا محمد: اكيد عامل حسابك على العزومات في شهر رمضان الكريم، والصيف والحر مع ارتفاع الاسعار والاخبار التي ليس ليها طعم ولا لون او ريحة، خلوك تنسى ترسل بطاقات معايدة رمضانية 2017 لسنة 1438 هجرية.

وعليه لازمن تشد الهمة وتبعت لاحبائك ومحبيك اجمل الصور واحلى كروت تهنئة رمضانية ٢٠١٧ .

اما اذا كنت تبحث عن احدث بطاقات تهنئة بشهر رمضان فهاتلاقي منها صور متحركة وكذلك ومما لاشك فيه بطاقات رمضان متحركة فلاش للاهداء قبل موعد رمضان 2017 او حتى خلال شهر رمضان الكريم.

ولا تنسى ايضاً ان تتزود بمجموعة من صور رمضان وحلى بطاقات كروت فانوس رمضان 2017 تحطها في تواقيع المنتديات او الفيس بوك تويتر تمشي او تهديها لشخص معايدة رمضان كريم.

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11/05/2017 97 تعليق بطاقات رمضان , , , , , , , , , , , , , , , , ,
97 comments
  1. مطر الاسدي 12/06/2016 10:34 -

    نبارك لكم قدوم الشهر الفضيل وأعاننا الله فيه على القيام والصيام وتلاوة القران وكل عام وأنتم بخير وإلى الله أقرب. 

  2. عطا بالي 30/06/2015 19:41 -

    كل عام انتم بخير وتقبل الله منكم الصيام والقيام وصالح الأعمال

  3. ابو عمار الامارة 17/06/2015 22:36 -

    كل عام وكل محب للخير والسلام وهو بخير وسلام وأمان

  5. محمد عبد الحكيم يونس ابو عميرة 08/06/2015 03:23 -

    شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ( 185 ) )

  6. على السيد 07/06/2015 12:39 -

    كل عام  و انتم بخير 
    ورمضان كريم عليكم وعلينا
    (ان شاء الله)

  7. كل سنه وانتم طيبين ياصدقائي 01/06/2015 08:51 -

    كل سنه ومصر واهلها طيبين

  8. mostafamareez 25/05/2015 09:56 -

    احلا حاجه ان في ناس بتحتفل برمضان قبل ماياتي

  9. zozokhaled 04/07/2014 13:46 -

    رمضان كريم وكل سنة وامة محمد طيبة وبخير

  11. lklahmed 28/06/2014 23:19 -

    رمضان كريم كل عام و الامة الاسلامية بالف خير

  12. معاوية عبدالله 28/06/2014 17:58 -

    كل عام و انتم الي الله اقرب و عن النار ابعد……رمضان مبارك اعانكم الله علي الصيام و القيام 

  13. عبدالرسول محمد الراجحي 28/06/2014 14:41 -

    بنسيم الرحمة وعبير المغفرة أقول مبارك عليكم شهر العتق من النار

    اللهم بلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن……اللهم اجعلنا وأياكم من الفرحين …. يأرب العالمين …. وكل العام والأمة الاسلامية بألف خير.

  14. آمال رجب 27/06/2014 13:29 -

    كل سنة وكلنا طيبين وف أحسن حال

  16. midoortega 27/06/2014 10:30 -

    كل عام وانتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال والطاعات

  17. midoortega 27/06/2014 10:28 -

    كل عام وانتم بخير رمضان كريم يا شعب مصر

  18. سمر على 27/06/2014 03:05 -

    شهر رمضان اوله مغفره واوسطه رحمه واخره عتق من النار

  20. جنات الفردوس 27/06/2014 03:00 -

    يارب يكون الشهر شهر الوحدة العربيه والاسلاميه

  23. فهد الشريفي 26/06/2014 12:00 -

    بمناسبة قرب رمضان، يا جعلكم بالجنھ البارده اللي فيها ماتشوف الحزن ، ولا ألم ولا ضيقھ جعلك بالسعادھ الأبديھ إللي مَ تنتهي ، وﺍﻟﻠﻪ ﻳﺮﺯﻗﻚ ﺍﻳﺎﻡ ﺣﻠﻮھ ﺗضحك لها ﻭﺗﻀﺤک ﻟک ، والله يحقق لك إللي تتمناھ

             كل عام وانتم بخير وصحه وسلام 

  25. MAHMOUD DA ANA 23/06/2014 15:24 -

    رمضان كريم وكل عام  وانتم بخير  والامه الاسلامية بخير

  26. هاجر توفيق مديرة امن الدوله 17/06/2014 10:37 -

    اللهم بلغنا رمضان على خير

  27. نيروز 16/06/2014 13:44 -

    رمضان كريم وكل عام وانتم بالف خير

  28. محمدعرابى 11/06/2014 14:35 -

    كل عام والامة الاسلامية بخير بحلول شهر رمضان

  29. مصطفي نجيب 15/05/2014 16:13 -

    رمضان كريم السنة دي انشاء الله 2014

  30. شهد 24/08/2013 21:47 -

    رمضان شهر اللمه والغفران فيه يتقفل ابواب النار تتفتح ببركتاه ابواب الجنه وبقول اهم حاجات فى رمضان اننا نختم القران والصلاه والصوم والصدقه واللمه ايل احنا بنحبه ايل تجمعنا واقدم احر التهانى بقدوم شهر الغفران والتسامح والمعزه رمضان 

  31. محمود العلي شحماني 21/07/2013 15:04 -

    كلو سنه وانتو من عواده

  32. جاندي 19/07/2013 13:47 -

    كل عام ونتم سلمين في هدا الشهر الفضيل

  34. وفاء نجاح عبد العظيم * 15/07/2013 13:15 -

    كل سنة واحنا كلنا طيبين ويبعد عنا الخبيث

  35. محمد صيد26 15/07/2013 00:33 -

    احلى قعدة مع امين العيطة وبلال الغاز في رمضان

  37. احمدحمادة 11/07/2013 18:47 -

    كل سنة وانتم طيبون بمناسبة رمضان

  38. محمدالعقيد 11/07/2013 12:44 -

    رمضانكم مبارك على الشعب المصرى والامة الاسلاميه

  40. lina 11/07/2013 01:25 -

    سلام عليكم و رحمة الله بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم اتقدم الى الامة الاسلامية بالتهاني وتمنياتي بدوام الصحة و العافية , تقبل الله الطاعات .
     

  41. حاتم الطائي 10/07/2013 19:16 -

    *اللهم ببركة الشهر العظيم احقن دماء المسلمين

  43. هيثم الصعيدى 10/07/2013 16:00 -

    ::: في رمضــــان :::

    افتح قلبك المغلق بمفاتيح التسامح

    واطرق الأبواب المغلقة بينك وبينهم

    وضع باقات زهورك على عتباتهم

    واحرص على أن تبقى المساحات بينك وبينهم بلون الثلج النقي
    وكل عام وانتم ومصر بخير وسعاده

  44. دانة البصرة 10/07/2013 14:17 -

    اللهم بحق شهرك الكريم الذي انزلت فيه القران هدا ورحمه انتغفر ذنوب وخطايا جميع المؤمنين بحق محمد واله الطاهرين امين يارب العالمين

  45. موسى 10/07/2013 13:49 -

    لا يسعني الا ان اتقدم بأحر التهاني والتبريكات للامة الاسلامية جمعاء بمناسبة حلول هذا الشهر العظيم، شهر رمضان الكريم، شهر البركة والتقوى والورع والخير، أعاده الله علينا وعليكم وعلى المسلمين جميعا في كل مكان بالخير واليمن والسلامة واسال الله العظيم ان يتقبله منا ويغفر لنا ولسائر المسلمين، وتقبل الله طاعتكم وكل عام وانتم بخير

  46. ممدوح 10/07/2013 11:49 -

    كل عام انتم بخير وتقبل الله منكم الصيام والقيام وصالح الأعمال

  47. العكشه 10/07/2013 04:59 -

    اللهم إني أحب عبدك هذا فيك فأحبه و بلغه شهر رمضان يا كريم

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