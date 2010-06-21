التعاقد على التليفون الارضي و الانترنت من المنزل

التعاقد على التليفون الارضي و الانترنت من المنزل

التعاقد على تليفون ارضي

مصريات – أحمد العطار: تطلق الشركة المصرية للاتصالات قريباً خدمة جديدة وهي الأولى من نوعها في سوق الاتصالات المصري تسمح للمواطنين بالتعاقد على تركيب تليفونات جديدة في منازلهم دون تحمل مشقة التوجه للسنترالات أو مكاتب الشركة.

قال المهندس طارق طنطاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرية للاتصالات ان الخدمة تبدأ في القاهرة والإسكندرية كمرحلة أولى مشيراً إلي ان العميل الراغب في الحصول على الخدمة سيقوم بالاتصال بخدمة العملاء 111 ليطلب التعاقد بالمنزل فيقوم مندوب الشركة بالانتقال إليه لعمل التعاقد وتوصيل الخدمة برقم مميز وعدة تليفون لاسللكية مع إمكانية توصيل خدمة الانترنت فائق السرعة DSL.
قال المهندس عماد الأزهري نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية ان الخدمة الجديدة يتم إطلاقها بالتزامن مع عرض المصرية للاتصالات بتوفير خط تليفون أرضي بدون مصاريف تركيب وثلاثة آلاف دقيقة مجانية بهدف تشجيع العملاء على التفاعل مع الخدمة.
على جانب آخر حصلت المصرية للاتصالات على جائزة أفضل موقع الكتروني في المسابقة التي نظمتها أكاديمية مصر للمواقع الالكترونية للعام الثالث على التوالي.

أضاف ان الشركة حازت على الجائزة الفضية حيث تم حجب الجائزة الذهبية نظرا لعدم وصول أي من المشاركين إلي النسبية المقررة المطلوبة للحصول على الجائزة وبذلك يصبح الموقع الالكتروني المصرية للاتصالات

www.telecomegypt.com.eg

أفضل موقع الكتروني في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعام .2010

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التعاقد على تركيب تليفون ارضي او الاشتراك في الانترنت من المنزل

21/06/2010 72 تعليق عبقرينو , , , , , , , , , , , ,
72 comments
  1. أحمد معوض علي 26/07/2017 16:00 -

    ياجماعه سنترال دمنهور في بعض الموظفين غير متعاونين
    روحت أقدم علي تليفون أرضي قالولي منطقتك لا يوجد بها كابل هنركب الكابل علي حسابك أقوله يتكلف كام يقولي ١٨٠٠٠ جنيه قلتله إزاي يعني أنت متأكد من كلامك يقولي بكل بجاحه اه ١٨٠٠٠ علي حسابك والعمال كمان عليك بالله عليكم أعمل إيه
    أنا مسكت نفسي بالعافيه بس عايز حد يساعدني ويقولي أعمل إيه

  2. شيماء حسين زهير 24/06/2017 23:43 -

    سننرال الرحمانيه محافظة البحيرة سنترال زي الزفت جيراني عندهم خطوط تليفون وروحت اتعاقدت معاهم من اسبوعين ولحد. دلوقتي مركبوليش الخط ولا اعلم السبب وعند الاتصال بيهم لايردون

  3. احمد مدحت محمد 13/06/2017 10:43 -

    السلام عليكم ..انا مقدم علي تليفون ارضي من اكتر من 3 سنين.. وكل شهرين اروح السنترال يقولولي لسة المنطقة جديدة وسكانها قليلين.. لاكن . اناعاوز تليفون ارضي عشان الانترنت لان شبكة المحمول للشركات التلاتة مش شغالة في منطقتي لاكن علي بعد 2000متر هناك بوكس تليفون وانا كثيرا ما اقف هناك بجوار البوكس واتحصر علي حالي كثيرا لاكنيمؤخرا نجحت في اقتحام شبكات واي فاي كثيرة في معظم شوارع الاسكندرية معتمدا علي بعض الثغرات التقنية. فالحاجة تولد الاختراع
    لاكني اريد الحصول علي خط تليفون ارضي مثل اي مواطن حتي احصل علي انترنت بداخل منزلي… جوة شقتي.. مش لازم انزل واخد معايا موبايلين وباوربانك. عشان احصل علي خدمة مشروعة بشكل غير رسمي..هل ممكن حل لمشكلتي. اتوسل اليكم. انا في اشد الحاجة لخدمة الانترنت. وحين تحل مشكلتي فعلا سأهدي الشركة المصرية للاتصالات هدية.. وهي اقتراح لا اريد ان يعرفه احد غير مسؤول كبير بالشركة.
    وشكرا

  4. mohamed ahmed 31/05/2017 20:01 -

    ارجوكم ساعدوني انا عايز اركب خط ارضي بس محدش من جراني مركب خط ارضي

  5. mohamed ahmed 31/05/2017 19:59 -

    عايز خط ارضي بس مفيش جمبي جار عامل خط ارضي ارجوكم ساعدوني

  6. محمد جمال 20/04/2017 18:02 -

    عايز خط ارضى ونت المكان الشرقيه بنايوس

  7. جمال محمدحافظ 08/04/2017 09:06 -

    معنش بوكس عشان انوصل النت

  8. عادل فراج 08/03/2017 17:39 -

    هل خدمه التليفون متاحه فى سنترال بولاق الدكرور مع العلم انى قريب من السنترال حوالى 100 متر و يقولون لا يوجد خطوط ارضىز

  9. adelali 27/01/2017 03:01 -

    وزارة الاتصالات على ايام احمد نظيف ودكتور طارق احسن مليون مرة من هذة الوزارة التعبانة …… مين يصدق ان مدينة نصر لا يوجد بيها تليفون ارضي … وعايزين مستثمريين يأتون .. كيف هذا

  10. ايمن حسن 10/01/2017 14:13 -

    عاوز اتعاقد علي تليفون ارضي في السويس

  11. مصطفي 25/12/2016 22:10 -

    انا عاوز اشترك في التلفون الارضي والنت انا ساكن في مدان الجيش

  12. وليد حسن 31/10/2016 06:15 -

    عاوز اركب تليفون ارضى فى السويس شارع ناصر مدخل مصر للبترول بقالى اكتر من شهرين ومحدش معبرنى فى شركة الاتصالات

  13. محمدالصاوى 26/10/2016 23:27 -

    لمن نشكو ولمن نذهب نحن سكان قرية كفرطبلبوها شرق السكة الحديد اكثر من الف مسكن محرومون من الخدمات المصرية للاتصالات وبالتالى من خدمات النت وبالتالى عدم استفادة الشركة من اشتراكنا فى النت لذلك نرجو من المسؤلين الاهتمام من شكوانا

  14. يوسف السباعى 05/09/2016 09:36 -

    انا عايز تليفون ارضى ونت انا اعد فى مدينه نصر فى عزبه الهجانه برجاء الاهتمام فى الدقه

  16. عباس صابر 12/07/2016 04:13 -

    خط الارضى مقطع من اربع سنوات هل ممكن ارجعوا المطلوب

  17. احمد عبد السلام 27/01/2016 12:50 -

    لو سمحتم
    انا كان عندي خط ارضي بس مبتفعش فاتورتو من كام سنة لاستغناءي عنو
    بس حاليا محتاجو عشان الانترنت فهل ينفع يرجع ولا اعمل واحد جديد ! 
    ولو ينفع يرجع اية الاجراءات اللي هحتاجها او اللي اعملها عشان يرجع ! 
    النمرة 035338659
    وهوا كان متسجل باسم والدي

  18. EMD 19/11/2015 21:30 -

    انا عايز اشتري تليفون ارضي 
    بس أريد أن اعرف هو بيجي معاه الراوتر 

  19. كريم سالمان 15/10/2015 20:01 -

    سهلة جدا ادم علي التلفون واطلب منهم الاشتراك في الانترنت واختار عرض 70جنية كل شهر لمددة 10شهور بعد 10 شهور 140جنيها ولازم يكون لك عمل كمبيوتر شغال في محل كمبيوتر بتع نسخ بتع بيع الحقات مثل الفارة وهو يوثل الفلوس وشكرا لكم

  20. ابراهيم 07/10/2015 12:18 -

    انا اريد خط تلفون ارضي مع خط انترنت واريد معرفه الاسعار لكلا من

  21. محمد سعد احمد 29/08/2015 16:50 -

    عاوز اتعاقد على تليفون ارضى

  22. abdalla 03/05/2015 15:03 -

    مفيش ضمير  السياسي معندوش ضمير كلهم حراميه والشعب معدوم ربنا موجود

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