التعاقد على تركيب تليفون ارضي او الاشتراك في الانترنت من المنزل

التعاقد على تليفون ارضي
مصريات – أحمد العطار: تطلق الشركة المصرية للاتصالات قريباً خدمة جديدة وهي الأولى من نوعها في سوق الاتصالات المصري تسمح للمواطنين بالتعاقد على تركيب تليفونات جديدة في منازلهم دون تحمل مشقة التوجه للسنترالات أو مكاتب الشركة.
قال المهندس طارق طنطاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرية للاتصالات ان الخدمة تبدأ في القاهرة والإسكندرية كمرحلة أولى مشيراً إلي ان العميل الراغب في الحصول على الخدمة سيقوم بالاتصال بخدمة العملاء 111 ليطلب التعاقد بالمنزل فيقوم مندوب الشركة بالانتقال إليه لعمل التعاقد وتوصيل الخدمة برقم مميز وعدة تليفون لاسللكية مع إمكانية توصيل خدمة الانترنت فائق السرعة DSL.
قال المهندس عماد الأزهري نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية ان الخدمة الجديدة يتم إطلاقها بالتزامن مع عرض المصرية للاتصالات بتوفير خط تليفون أرضي بدون مصاريف تركيب وثلاثة آلاف دقيقة مجانية بهدف تشجيع العملاء على التفاعل مع الخدمة.
على جانب آخر حصلت المصرية للاتصالات على جائزة أفضل موقع الكتروني في المسابقة التي نظمتها أكاديمية مصر للمواقع الالكترونية للعام الثالث على التوالي.
أضاف ان الشركة حازت على الجائزة الفضية حيث تم حجب الجائزة الذهبية نظرا لعدم وصول أي من المشاركين إلي النسبية المقررة المطلوبة للحصول على الجائزة وبذلك يصبح الموقع الالكتروني المصرية للاتصالات
أفضل موقع الكتروني في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعام .2010
ياجماعه سنترال دمنهور في بعض الموظفين غير متعاونين
روحت أقدم علي تليفون أرضي قالولي منطقتك لا يوجد بها كابل هنركب الكابل علي حسابك أقوله يتكلف كام يقولي ١٨٠٠٠ جنيه قلتله إزاي يعني أنت متأكد من كلامك يقولي بكل بجاحه اه ١٨٠٠٠ علي حسابك والعمال كمان عليك بالله عليكم أعمل إيه
أنا مسكت نفسي بالعافيه بس عايز حد يساعدني ويقولي أعمل إيه
سننرال الرحمانيه محافظة البحيرة سنترال زي الزفت جيراني عندهم خطوط تليفون وروحت اتعاقدت معاهم من اسبوعين ولحد. دلوقتي مركبوليش الخط ولا اعلم السبب وعند الاتصال بيهم لايردون
السلام عليكم ..انا مقدم علي تليفون ارضي من اكتر من 3 سنين.. وكل شهرين اروح السنترال يقولولي لسة المنطقة جديدة وسكانها قليلين.. لاكن . اناعاوز تليفون ارضي عشان الانترنت لان شبكة المحمول للشركات التلاتة مش شغالة في منطقتي لاكن علي بعد 2000متر هناك بوكس تليفون وانا كثيرا ما اقف هناك بجوار البوكس واتحصر علي حالي كثيرا لاكنيمؤخرا نجحت في اقتحام شبكات واي فاي كثيرة في معظم شوارع الاسكندرية معتمدا علي بعض الثغرات التقنية. فالحاجة تولد الاختراع
لاكني اريد الحصول علي خط تليفون ارضي مثل اي مواطن حتي احصل علي انترنت بداخل منزلي… جوة شقتي.. مش لازم انزل واخد معايا موبايلين وباوربانك. عشان احصل علي خدمة مشروعة بشكل غير رسمي..هل ممكن حل لمشكلتي. اتوسل اليكم. انا في اشد الحاجة لخدمة الانترنت. وحين تحل مشكلتي فعلا سأهدي الشركة المصرية للاتصالات هدية.. وهي اقتراح لا اريد ان يعرفه احد غير مسؤول كبير بالشركة.
وشكرا
ارجوكم ساعدوني انا عايز اركب خط ارضي بس محدش من جراني مركب خط ارضي
عايز خط ارضي بس مفيش جمبي جار عامل خط ارضي ارجوكم ساعدوني
عايز خط ارضى ونت المكان الشرقيه بنايوس
معنش بوكس عشان انوصل النت
هل خدمه التليفون متاحه فى سنترال بولاق الدكرور مع العلم انى قريب من السنترال حوالى 100 متر و يقولون لا يوجد خطوط ارضىز
وزارة الاتصالات على ايام احمد نظيف ودكتور طارق احسن مليون مرة من هذة الوزارة التعبانة …… مين يصدق ان مدينة نصر لا يوجد بيها تليفون ارضي … وعايزين مستثمريين يأتون .. كيف هذا
عاوز اتعاقد علي تليفون ارضي في السويس
انا عاوز اشترك في التلفون الارضي والنت انا ساكن في مدان الجيش
عاوز اركب تليفون ارضى فى السويس شارع ناصر مدخل مصر للبترول بقالى اكتر من شهرين ومحدش معبرنى فى شركة الاتصالات
لمن نشكو ولمن نذهب نحن سكان قرية كفرطبلبوها شرق السكة الحديد اكثر من الف مسكن محرومون من الخدمات المصرية للاتصالات وبالتالى من خدمات النت وبالتالى عدم استفادة الشركة من اشتراكنا فى النت لذلك نرجو من المسؤلين الاهتمام من شكوانا
انا عايز تليفون ارضى ونت انا اعد فى مدينه نصر فى عزبه الهجانه برجاء الاهتمام فى الدقه
شكرا للمعلومات
خط الارضى مقطع من اربع سنوات هل ممكن ارجعوا المطلوب
لو سمحتم
انا كان عندي خط ارضي بس مبتفعش فاتورتو من كام سنة لاستغناءي عنو
بس حاليا محتاجو عشان الانترنت فهل ينفع يرجع ولا اعمل واحد جديد !
ولو ينفع يرجع اية الاجراءات اللي هحتاجها او اللي اعملها عشان يرجع !
النمرة 035338659
وهوا كان متسجل باسم والدي
انا عايز اشتري تليفون ارضي
بس أريد أن اعرف هو بيجي معاه الراوتر
سهلة جدا ادم علي التلفون واطلب منهم الاشتراك في الانترنت واختار عرض 70جنية كل شهر لمددة 10شهور بعد 10 شهور 140جنيها ولازم يكون لك عمل كمبيوتر شغال في محل كمبيوتر بتع نسخ بتع بيع الحقات مثل الفارة وهو يوثل الفلوس وشكرا لكم
انا اريد خط تلفون ارضي مع خط انترنت واريد معرفه الاسعار لكلا من
عاوز اتعاقد على تليفون ارضى
مفيش ضمير السياسي معندوش ضمير كلهم حراميه والشعب معدوم ربنا موجود