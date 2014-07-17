موقع نتيجة تنسيق جامعة الازهر 2017 نتائج البنات والبنين

تنسيق الازهر 2017

مصريات – كتبت بسمة عبد الفتاح الراضي: بعد ان يتم بدء تنسيق الثانوية الازهرية 2017 المرحلة الاولى، سيعلن بشكل رسمي عن نتائج التنسيق لطلاب الشهادة الثانوية الازهرية للعام الدراسي الجامعي القادم 2017 – 2018 بنين و بنات المرحلة الاولى والمرحلة الثانية بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني.

ويامل طلاب الازهر ان لا يتكرر ما حدث في العام السابق وتاتي نتيجة تنسيق جامعة الازهر 2017 بفارق كبير عما كانت عليه في الاعوام السابقة مما سبب صدمة للحاصلين على الشهادة الثانوية الازهرية وخصوصاً البنات نظراً لارتفاع معدل القبول في غالبية كليات القمة المخصصة لهن وخصوصا الطب والصيدلة وطب الاسنان نظراً لقلة عدد الكليات المخصصة للطالبات البنات.

وفيما يلي كليات جامعة الازهر 2017 – 2018 والتي تقبل طلاب شهادة الثانوية الازهرية 2017 والتي يمكن التقدم اليها سواء عبر موقع مكتب التنسيق الرئيسى التابع لوزارة التعليم العالي او عبر مكاتب تنسيق الثانوية الازهرية 2017 في المحافظات:

تنسيق كليات جامعة الازهر 2017 – 2018 للبنين علمي وادبي:

كلية الطب بدمياط ، كلية العلوم بالقاهرة كليه الصيدله القاهره ، كلية اللغة العربية بالقاهرة ، كلية الهندسة بنين بالقاهرة ، كلية الهندسة بنين قنا ، كلية الشريعة و القانون بنين اسيوط ، كلية اصول الدين والدعوة بالمنصورة ، كلية اصول الدين و الدعوة المنوفية ، كلية الدراسات الأسلامية بالقاهرة ، كلية الزراعة بالقاهرة ، كلية الطب بالقاهرة ، كلية التجارة بالقاهرة ، كلية لغة عربية المنوفيه ،

كلية لغة عربية بجرجا ، كلية الشريعة والقانون بطنطا ، كلية التربية بالقاهرة ، كلية الدراسات العربية والاسلامية بقنا ، كلية اللغة العربية بالزقازيق ، كلية طب الأسنان بالقاهرة ، كلية العلوم فرع اسيوط ، كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان ، كلية اللغات والترجمة القاهرة ، كلية التربيه تفهنا الاشراف كليه اللغة العربيه اسيوط كليه الشريعه والقانون بدمنهور ، كلية طب اسنان اسيوط ، كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بنين بطنطا

تنسيق كليات جامعة الازهر الشريف 2017 – 2018 بنات علمي وادبي:

كليــــــات البنـــــــــــات: كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالإسكندرية ، كلية الصيدلة بالقاهرة ، كلية طب البنات بالقاهرة ، كلية التجارة بالقاهرة ، كلية الدراسات الاسلاميه و العربيه اسيوط ، كلية الدراسات العربيه والاسلاميه بنات بسوهاج ، كلية الدراسات الأنسانية بالقاهرة ، كلية الدراسات الأسلامية بالقاهرة ، كلية طب الاسنان بالقاهرة ، كلية العلوم بالقاهرة

كلية البنات الازهرية بالعاشر من رمضان ، كلية البنات الازهريه بطيبة ، كلية الإقتصاد المنزلي بطنطا كليه الدراسات الاسلاميه والعربيه بنات المنصورة ، كلية التجارة بنات – تفهنا الاشراف، كلية الدراسات الاسلاميه والعربية بنات – بني سويف.

هذا وسنقوم بنشر نتائج تنسيق الازهر 2017 لكل جامعات وكليات الازهر بالقاهرة والمحافظات فور صدورها رسمياً.

جدير بالذكر أن رئيس جامعة الازهر سيعلن اعتماد نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2017 في مؤتمر صحفي.

وكان قد عبر غالبية طلبة الشهادة الثانوية الازهرية عن اعتراضهم الشديد على نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية في العام المنصرم، وبانها جاءت ظالمة ولم تلبي طموحاتهم وبانها بالنسبة للبنات فهي صادمة بكل المعاني ولم يتوقعوا ان تكون نتيجة تنسيق جامعة الازهر بهذه المعدلات العالية للقبول وخصوصا بان نسبة النجاح في الدور الاول لم تتعدى 56% وحث بعض طلاب الازهر على القيام بمظاهرات للمطالبة باعادة النظر في نتيجة تنسيق جامعة الازهر وكلياته المختلفة في المحافظات.

كذلك للمطالبة بمساواة البنات والبنين في عدد المقبولين بكليات جامعة الازهر عبر افتتاح فروع جديدة في المحافظات او زيادة سعة الكليات الخاصة بهن.

للدخول الى مكتب تنسيق الثانوية الازهرية 2017 سواء لهدف تسجيل الرغبات او معرفة النتيجة على موقع مكتب التنسيق الالكتروني الرئيسي بالضغط هنا >>> http://www.tansik.egypt.gov.eg

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