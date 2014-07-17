موعد تنسيق جامعة الازهر الشريف 2018 المرحلة الاولى والثانية

موعد بدء تنسيق جامعة الازهر 2017

تنسيق الازهر 2017-2018

مصريات – الازهر الشريف – كتبت ايمان عبد الخالق: للتسجيل والتقديم في تنسيق جامعة الازهر الالكتروني لطلاب الشهادة الثانوية الازهرية 2017 عليك اولا الذهاب للمعهد الخاص بك بعد حصولك على نتيجة الثانوية الازهرية 2017 وسوف تتسلم ملفك الخاص، ويحتوي على ظرف به كلمة مرور واسم المستخدم لاستخدامها بتنسيق جامعات الازهر الشريف، وايضاً دليل للتنسيق الالكتروني على موقع الازهر الشريف والخاص بكليات بنات و بنين .. في الفرعين علمي و ادبي.

اذا لم يكن لديك انترنت خاص في بيتك لتسجيل الرغبات في تنسيق الازهر الشريف 2018/2017 يمكنك الذهاب الى معمل الحاسبات الالية بالمدينة الجامعية للطلاب في الحي السادس مدينة نصر.

انتظروا اخبار عن توقعات نتيجة تنسيق كليات جامعة الازهر 2017 المرحلة الاولى والمرحلة الثانية بعد التسجيل كما يمنكن الاطلاع على نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2017 للمرحلتين الاولى والثانية عند اعلانها من خلال الراوبط في الاسفل.

تحديث تنسيق الازهر يوليو 2017

سيتم تحديد موعد بدء المرحلة الاولى في تنسيق الثانوية الازهرية 2017 وسوف يتمكن طلبة حملة الشهادة الثانوية الازهرية لهذا العام، وكذلك طلاب القراءات من التقدم باوراق القبول في الجامعة للعام الاكاديمي القادم.

اما المرحلة الثانية فسوف تبدء بعد اعلان نتيجة الثانوية الازهرية الدور الثاني 2017 في بداية اغسطس القادم.

نتائج تنسيق الشهادة الثانوية الازهرية 2017 المرحلة الثانية - المرحلة الاولى

موعد نتيجة تنسيق الشهادة الثانوية الازهرية 2017

وصرح مصدر مسؤول في جامعة الازهر بان تنسيق الازهر 2017 الالكتروني سيتم بنفس الطريقة التي جرى بها في العامين الماضيين، حيث يجري ادخال الرغبات عبر موقع تنسيق الثانوية الازهرية على موقع مكتب التنسيق الرئيسي 2017 في موقع الحكومة الالكتروني وتجدون الرابط في الاسفل.

ايضاً يمكن ان يتم تقديم الاوراق بالطريقة اليدوية المعتادة من خلال مكاتب تنسيق جامعة الازهر في مختلف المحافظات ويبلغ عددها 26 مكتباً تغطي غالبية الاماكن.

لمزيد من المعلومات عن مكاتب تنسيق الازهر او تنسيق الازهر الالكتروني 2017 على الانترنت من موقع جامعة الازهر الشريف اضغط على هذا الرابط: http://www.azhar.edu.eg/pages/tansikfirstpage.htm

كذلك تستطيعون الوصول الى موقع التقدم الى تنسيق الازهر 2017 للقسمين العلمي او الادبي سواء بنين او بنات، وكذلك لاحقاً موقع اعلان نتيجة التنسيق من خلال هذا الرابط: http://www.tansik.egypt.gov.eg/application

كما يمكنكم تبادل المعلومات والاراء حول توقعات تنسيق الازهر من خلال نظام التعليقات ادناه.

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موعد تنسيق جامعة الازهر الشريف 2018 المرحلة الاولى والثانية

17/07/2014 883 تعليق نتائج الازهر الشريف 2017 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
883 comments
  1. عمر ابو شعيشعش 16/09/2017 23:30 -

    حرام الطلاب يذاكرو 22 ماده الازهر منظومه فاشله

  2. emy ramy 16/07/2017 15:14 -

    الازهر منظومه فاشله الي قال فوق دا هي مش منظومه فاشله انت واحد اصلا افشل عباد الله

  3. احمد محمد 15/09/2016 18:38 -

    انا نفسي اعرف انا دخلت ايه مش عارف اوصل للكليات التى رشحت اليها انا اريد الالتحاق بكلية اللغه العربيه حد يغدنى

  4. Eman 05/09/2016 12:07 -

    اللملف الخارجي ماياثرش لانه عايز استمارت النجاح بس ….ومجموع 55 اذا كنت ادبي هتدخل قانون علي طول بس اذا كنت علمي في امل بسيط بس اسيوط

  5. عبداللة الازهري 26/08/2016 10:22 -

    انا عايز حد يقولي انا ضايع مني الظرف الي في الملف هل ده هيقصر في التقديم في الكلية

  6. Safia mostafa 19/08/2016 06:32 -

    هي شريعه وقانون ممكن تقبل من 56.7 او الكليات الي ممكن تقبل النتيجه دي

  7. عمر متعب 08/08/2016 02:53 -

    هو تنسيق الدور الاول بدأ ولا لسه

  8. لا يوجد 06/08/2016 21:32 -

    لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين

  9. اساامه 29/07/2016 19:40 -

    انا جبت 54 وعااايز اااى كليه تقبلنى ومش مهم ااتكوون اايه ومحدش يترريق عل المجمووع ولو ينفع عاام شغاال بررضه المهم حد يفيدنى ويقولى ااعمل اايه

  10. شيماء 23/07/2016 01:13 -

    انا كنت علمى ياجماعة وجبت 62ومظلومة فى الدرجات
    ومش عارفة اعمل تظلم ولا اعمل اى حد يفدنى

  12. اسامه 04/08/2015 17:22 -

    لو سمحتو انا عايز اعرف نتيجه التنسيق هتظهر امته فى حد ممكن يفيدنى

  13. Proof 03/08/2015 03:16 -

    كنت ممكن ادفع 10الف واعدى بس مردهاش على نفسى طب انا زنبى ايه اجيب 77%واهلى يحزنو والله ليطلع ف عيالكم ولو مطلعش يبقى فى جهنم وبئس المصير

  14. Proof 03/08/2015 03:13 -

    قبل ماقول اى حاجه انا بقول الحمد لله وراضي بالمكتوب 
    بس كفايه عزاب النتيجه هتعزبونا فى كل حاجه كدا التنسيق ياخوانا انا عاوز اشوف مستقبلى الى ضيعتوه التنسيق هينزل امتا وبدل الرشاوى شوفوا  شغلكم انا

  15. tamer 28/07/2015 01:08 -

    انا حاصل علي الشهادة الثانوية 2008 ادبي وبدي الترشح الي كلية اللغة العربية ماذ افعل في تقديم الاوراق

  16. احلام 27/07/2015 20:05 -

    وممكن اعرف التنسيق هينزل امتي 0 ارجو الدعاء 0

  17. احلام 27/07/2015 20:03 -

    انا جبت 92 ممكن اعرف انا هدخل ايه

  18. alaamoh2006 21/06/2015 07:32 -

    انا مقيم في الصين ولدى ابنه في الثانوية الازهرية ومن المفروض ان الاسرة بعد الامتحانات بيجوا لى الصين ويقيموا معى حوالى 3 أشهر

    السؤال هو :
    هل من الممكت اعمل توكيل لصديق لسحب الملف من المعهد بعد النتيجه وتقديه في الكلية بعد انتهاء التنسيق الالكترونى علما باننى محام بالأستأناف وشكراً للهتمام

  19. ابو ذكري الانصاري 21/09/2014 22:40 -

    الاخ اللي بيقول ان الازهر منظومه فاشله والله انت اللي فاشل وعمرك ما هتنفع في اي حاجه انت لو حفظت القراءن كنت عرفت فضل الازهر عليك وعلي امثالك

  20. ابو ذكري الانصاري 21/09/2014 22:38 -

    ممكن اعرف التحويل من التجاره لاي كليه تانيه امتي علشان انا عاوز احول

  21. روءه البحرى 21/09/2014 19:11 -

    والله حرام التنسيق مش عوز ييبان حرام كده
    وااله أنا عاى أعصبى

  22. احمد فيصل 20/09/2014 10:36 -

    حد عارف موعد التنسبق الحقيقي امته؟؟؟

  23. مروة سعيد 18/09/2014 13:20 -

    كل الازهر بيمشي بالغش والفلوس

  24. دينا مجدي 18/09/2014 13:17 -

    حرام عليه اللي يدخل عياله الازهر يبقي ظلمهم

  25. محمد شعبان توفيق 12/09/2014 15:17 -

    بسم الله الرحمن الرحيم  احب اناشد جميع الازهريين طلاب ومدرسين ياااااا اخوه اتقوا الله  واعلموا انتكم محاسبون  وراعو الله في اعمالكم  فكلكم  راع  وكلكم مسؤول عن رعيته   …..وجزاكم الله خيرا 

  26. SMESME 10/09/2014 15:10 -

    بصراحة الامتحانات كانت صعبة وخصوصا المواد العربية والثقافية
    وكان في معاهد فيها غش ومعاهد لا بس انا جبت 80 وطبعا دراسات اسلامية هو في غيرة

  27. Mohamed 04/09/2014 02:49 -

    هو ينفع ان الواحد يرجع يعدل رغباتة فى الدور التانى حتى لو كان هو دور اول وخلاص  اتمنى حد يفيدنى 

  29. قدري مكتوب وربنا يستر 28/08/2014 17:50 -

    كده كده ان شاء الله ان كان لنا عمر ،هنعرف التنسيق وكليتنا كمان ويا خبر بفلوس انهردة بكرة بعون الرحمن ببلاااااااش.

  30. قدري مكتوب وربنا يستر 28/08/2014 17:45 -

    احنا المفروض نعد وندعى ان ربنا يوفقنا للخير والكلية اللى بجد ممكن نثبت نفسنا فيها مش المهم ان احنا نستنى التنسيق وزى ما بيقولو …….المكتوب على الجبين هتشوفه العين .ان شاء الله. وربنا معانا وبرده على الظالم. والمهم ان نكون رااااضييين بقضاءنا اللى مفيش منه مفر ،اتمنى بجد انكوا تستفيدوا بده.

  31. قدري مكتوب وربنا يستر 28/08/2014 01:54 -

    حسبى الله ونعم الوكيل فى كل اللى يحرق في اعصاب غيره وهو بيستمتع بكده.فيها ايه لما يريحو الناس .ربنا هيسألهم على كده.العام كل واحد عرف نصيبه وخلاص ارتاح والتنسيق جاى نازل .فيها ايه لما يريحونا ولا احنا ذنبنا الوحيد ان احنا ازهريه.انتو لازم يعنى تشوهو سمعة الازهر ولا ايه

  32. سارة 20/08/2014 22:43 -

    تنسيق الازهر المرحلة التانية هيفتح يوم السبت 30\ 8 \2014

  33. mohamed mido 19/08/2014 22:02 -

    وبعدين المفروض يبقي في مراحل تنسيق 3 مش واحد بس اي الهبل دا

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