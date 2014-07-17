موعد تنسيق جامعة الازهر الشريف 2018 المرحلة الاولى والثانية

تنسيق الازهر 2017-2018
مصريات – الازهر الشريف – كتبت ايمان عبد الخالق: للتسجيل والتقديم في تنسيق جامعة الازهر الالكتروني لطلاب الشهادة الثانوية الازهرية 2017 عليك اولا الذهاب للمعهد الخاص بك بعد حصولك على نتيجة الثانوية الازهرية 2017 وسوف تتسلم ملفك الخاص، ويحتوي على ظرف به كلمة مرور واسم المستخدم لاستخدامها بتنسيق جامعات الازهر الشريف، وايضاً دليل للتنسيق الالكتروني على موقع الازهر الشريف والخاص بكليات بنات و بنين .. في الفرعين علمي و ادبي.
اذا لم يكن لديك انترنت خاص في بيتك لتسجيل الرغبات في تنسيق الازهر الشريف 2018/2017 يمكنك الذهاب الى معمل الحاسبات الالية بالمدينة الجامعية للطلاب في الحي السادس مدينة نصر.
انتظروا اخبار عن توقعات نتيجة تنسيق كليات جامعة الازهر 2017 المرحلة الاولى والمرحلة الثانية بعد التسجيل كما يمنكن الاطلاع على نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2017 للمرحلتين الاولى والثانية عند اعلانها من خلال الراوبط في الاسفل.
تحديث تنسيق الازهر يوليو 2017
سيتم تحديد موعد بدء المرحلة الاولى في تنسيق الثانوية الازهرية 2017 وسوف يتمكن طلبة حملة الشهادة الثانوية الازهرية لهذا العام، وكذلك طلاب القراءات من التقدم باوراق القبول في الجامعة للعام الاكاديمي القادم.
اما المرحلة الثانية فسوف تبدء بعد اعلان نتيجة الثانوية الازهرية الدور الثاني 2017 في بداية اغسطس القادم.
وصرح مصدر مسؤول في جامعة الازهر بان تنسيق الازهر 2017 الالكتروني سيتم بنفس الطريقة التي جرى بها في العامين الماضيين، حيث يجري ادخال الرغبات عبر موقع تنسيق الثانوية الازهرية على موقع مكتب التنسيق الرئيسي 2017 في موقع الحكومة الالكتروني وتجدون الرابط في الاسفل.
ايضاً يمكن ان يتم تقديم الاوراق بالطريقة اليدوية المعتادة من خلال مكاتب تنسيق جامعة الازهر في مختلف المحافظات ويبلغ عددها 26 مكتباً تغطي غالبية الاماكن.
لمزيد من المعلومات عن مكاتب تنسيق الازهر او تنسيق الازهر الالكتروني 2017 على الانترنت من موقع جامعة الازهر الشريف اضغط على هذا الرابط: http://www.azhar.edu.eg/pages/tansikfirstpage.htm
كذلك تستطيعون الوصول الى موقع التقدم الى تنسيق الازهر 2017 للقسمين العلمي او الادبي سواء بنين او بنات، وكذلك لاحقاً موقع اعلان نتيجة التنسيق من خلال هذا الرابط: http://www.tansik.egypt.gov.eg/application
كما يمكنكم تبادل المعلومات والاراء حول توقعات تنسيق الازهر من خلال نظام التعليقات ادناه.
حرام الطلاب يذاكرو 22 ماده الازهر منظومه فاشله
الازهر منظومه فاشله الي قال فوق دا هي مش منظومه فاشله انت واحد اصلا افشل عباد الله
انا نفسي اعرف انا دخلت ايه مش عارف اوصل للكليات التى رشحت اليها انا اريد الالتحاق بكلية اللغه العربيه حد يغدنى
اللملف الخارجي ماياثرش لانه عايز استمارت النجاح بس ….ومجموع 55 اذا كنت ادبي هتدخل قانون علي طول بس اذا كنت علمي في امل بسيط بس اسيوط
انا عايز حد يقولي انا ضايع مني الظرف الي في الملف هل ده هيقصر في التقديم في الكلية
هي شريعه وقانون ممكن تقبل من 56.7 او الكليات الي ممكن تقبل النتيجه دي
هو تنسيق الدور الاول بدأ ولا لسه
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
انا جبت 54 وعااايز اااى كليه تقبلنى ومش مهم ااتكوون اايه ومحدش يترريق عل المجمووع ولو ينفع عاام شغاال بررضه المهم حد يفيدنى ويقولى ااعمل اايه
انا كنت علمى ياجماعة وجبت 62ومظلومة فى الدرجات
ومش عارفة اعمل تظلم ولا اعمل اى حد يفدنى
موعد ظهور التنسيق
لو سمحتو انا عايز اعرف نتيجه التنسيق هتظهر امته فى حد ممكن يفيدنى
كنت ممكن ادفع 10الف واعدى بس مردهاش على نفسى طب انا زنبى ايه اجيب 77%واهلى يحزنو والله ليطلع ف عيالكم ولو مطلعش يبقى فى جهنم وبئس المصير
قبل ماقول اى حاجه انا بقول الحمد لله وراضي بالمكتوب
بس كفايه عزاب النتيجه هتعزبونا فى كل حاجه كدا التنسيق ياخوانا انا عاوز اشوف مستقبلى الى ضيعتوه التنسيق هينزل امتا وبدل الرشاوى شوفوا شغلكم انا
انا حاصل علي الشهادة الثانوية 2008 ادبي وبدي الترشح الي كلية اللغة العربية ماذ افعل في تقديم الاوراق
وممكن اعرف التنسيق هينزل امتي 0 ارجو الدعاء 0
انا جبت 92 ممكن اعرف انا هدخل ايه
انا مقيم في الصين ولدى ابنه في الثانوية الازهرية ومن المفروض ان الاسرة بعد الامتحانات بيجوا لى الصين ويقيموا معى حوالى 3 أشهر
السؤال هو :
هل من الممكت اعمل توكيل لصديق لسحب الملف من المعهد بعد النتيجه وتقديه في الكلية بعد انتهاء التنسيق الالكترونى علما باننى محام بالأستأناف وشكراً للهتمام
الاخ اللي بيقول ان الازهر منظومه فاشله والله انت اللي فاشل وعمرك ما هتنفع في اي حاجه انت لو حفظت القراءن كنت عرفت فضل الازهر عليك وعلي امثالك
ممكن اعرف التحويل من التجاره لاي كليه تانيه امتي علشان انا عاوز احول
والله حرام التنسيق مش عوز ييبان حرام كده
وااله أنا عاى أعصبى
حد عارف موعد التنسبق الحقيقي امته؟؟؟
كل الازهر بيمشي بالغش والفلوس
حرام عليه اللي يدخل عياله الازهر يبقي ظلمهم
بسم الله الرحمن الرحيم احب اناشد جميع الازهريين طلاب ومدرسين ياااااا اخوه اتقوا الله واعلموا انتكم محاسبون وراعو الله في اعمالكم فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته …..وجزاكم الله خيرا
بصراحة الامتحانات كانت صعبة وخصوصا المواد العربية والثقافية
وكان في معاهد فيها غش ومعاهد لا بس انا جبت 80 وطبعا دراسات اسلامية هو في غيرة
هو ينفع ان الواحد يرجع يعدل رغباتة فى الدور التانى حتى لو كان هو دور اول وخلاص اتمنى حد يفيدنى
امتى هينزل التنسيق
كده كده ان شاء الله ان كان لنا عمر ،هنعرف التنسيق وكليتنا كمان ويا خبر بفلوس انهردة بكرة بعون الرحمن ببلاااااااش.
احنا المفروض نعد وندعى ان ربنا يوفقنا للخير والكلية اللى بجد ممكن نثبت نفسنا فيها مش المهم ان احنا نستنى التنسيق وزى ما بيقولو …….المكتوب على الجبين هتشوفه العين .ان شاء الله. وربنا معانا وبرده على الظالم. والمهم ان نكون رااااضييين بقضاءنا اللى مفيش منه مفر ،اتمنى بجد انكوا تستفيدوا بده.
حسبى الله ونعم الوكيل فى كل اللى يحرق في اعصاب غيره وهو بيستمتع بكده.فيها ايه لما يريحو الناس .ربنا هيسألهم على كده.العام كل واحد عرف نصيبه وخلاص ارتاح والتنسيق جاى نازل .فيها ايه لما يريحونا ولا احنا ذنبنا الوحيد ان احنا ازهريه.انتو لازم يعنى تشوهو سمعة الازهر ولا ايه
تنسيق الازهر المرحلة التانية هيفتح يوم السبت 30\ 8 \2014
وبعدين المفروض يبقي في مراحل تنسيق 3 مش واحد بس اي الهبل دا