موعد تنسيق جامعة الازهر الشريف 2018 المرحلة الاولى والثانية

تنسيق الازهر 2017-2018

مصريات – الازهر الشريف – كتبت ايمان عبد الخالق: للتسجيل والتقديم في تنسيق جامعة الازهر الالكتروني لطلاب الشهادة الثانوية الازهرية 2017 عليك اولا الذهاب للمعهد الخاص بك بعد حصولك على نتيجة الثانوية الازهرية 2017 وسوف تتسلم ملفك الخاص، ويحتوي على ظرف به كلمة مرور واسم المستخدم لاستخدامها بتنسيق جامعات الازهر الشريف، وايضاً دليل للتنسيق الالكتروني على موقع الازهر الشريف والخاص بكليات بنات و بنين .. في الفرعين علمي و ادبي.

اذا لم يكن لديك انترنت خاص في بيتك لتسجيل الرغبات في تنسيق الازهر الشريف 2018/2017 يمكنك الذهاب الى معمل الحاسبات الالية بالمدينة الجامعية للطلاب في الحي السادس مدينة نصر.

انتظروا اخبار عن توقعات نتيجة تنسيق كليات جامعة الازهر 2017 المرحلة الاولى والمرحلة الثانية بعد التسجيل كما يمنكن الاطلاع على نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2017 للمرحلتين الاولى والثانية عند اعلانها من خلال الراوبط في الاسفل.

تحديث تنسيق الازهر يوليو 2017

سيتم تحديد موعد بدء المرحلة الاولى في تنسيق الثانوية الازهرية 2017 وسوف يتمكن طلبة حملة الشهادة الثانوية الازهرية لهذا العام، وكذلك طلاب القراءات من التقدم باوراق القبول في الجامعة للعام الاكاديمي القادم.

اما المرحلة الثانية فسوف تبدء بعد اعلان نتيجة الثانوية الازهرية الدور الثاني 2017 في بداية اغسطس القادم.

وصرح مصدر مسؤول في جامعة الازهر بان تنسيق الازهر 2017 الالكتروني سيتم بنفس الطريقة التي جرى بها في العامين الماضيين، حيث يجري ادخال الرغبات عبر موقع تنسيق الثانوية الازهرية على موقع مكتب التنسيق الرئيسي 2017 في موقع الحكومة الالكتروني وتجدون الرابط في الاسفل.

ايضاً يمكن ان يتم تقديم الاوراق بالطريقة اليدوية المعتادة من خلال مكاتب تنسيق جامعة الازهر في مختلف المحافظات ويبلغ عددها 26 مكتباً تغطي غالبية الاماكن.

لمزيد من المعلومات عن مكاتب تنسيق الازهر او تنسيق الازهر الالكتروني 2017 على الانترنت من موقع جامعة الازهر الشريف اضغط على هذا الرابط: http://www.azhar.edu.eg/pages/tansikfirstpage.htm

كذلك تستطيعون الوصول الى موقع التقدم الى تنسيق الازهر 2017 للقسمين العلمي او الادبي سواء بنين او بنات، وكذلك لاحقاً موقع اعلان نتيجة التنسيق من خلال هذا الرابط: http://www.tansik.egypt.gov.eg/application

كما يمكنكم تبادل المعلومات والاراء حول توقعات تنسيق الازهر من خلال نظام التعليقات ادناه.

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