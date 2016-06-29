تنسيق الشهادة الاعدادية في محافظة الجيزة

مصريات – كتبت هناء مساعد: تبدأ المدارس الحكومية والخاصة والدولية الثانوية في محافظة الجيزة فتح ابوابها لاستقبال الطلاب واولياء الامور الراغبين في الالتحاق بها، خاصة بعد اعتماد نتيجة تنسيق الشهادة الاعدادية بالجيزة لعام 2016 / 2017.

وتم الاعلان عن ان الحد الادنى للقبول في مدارس الثانوي العام بمحافظة الجيزة هو 200 درجة.

اما الحد الادنى ونسبة تنسيق الشهادة الاعدادية 2017 في الجيزة بمدارس الثانوي الخاص وفصول الخدمات فهو 150 درجة.

واعلنت مديرة التربية والتعليم بالجيزة ان مدارس الدبلومات الفنية والمهنية سيكون الحد الادنى للقبول بها كالاتي:

الثانوية الصناعية ( مدرسة الطباعة امبابة الثانوية الصناعية و طباعة الهرم ) نظام 3 سنوات : 200 درجة .

الثانوية الصناعية الكهربية 177 درجة بـ مدرسة طلعت حرب بنين ، الجيزة الكهربية، امبابة الثانوية بنين.

الميدان الصناعية بنات الحد الادنى للقبول 180 درجة.

الدبلوم الزراعي الحد الادنى 150 درجة.

والثانوية التجارية و الفندقية: 200 درجة.

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نتيجة تنسيق الشهادة الاعدادية في محافظة الجيزة 2017-2018