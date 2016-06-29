نتيجة تنسيق الشهادة الاعدادية في محافظة الجيزة 2017-2018

تنسيق الشهادة الاعدادية في محافظة الجيزة
مصريات – كتبت هناء مساعد: تبدأ المدارس الحكومية والخاصة والدولية الثانوية في محافظة الجيزة فتح ابوابها لاستقبال الطلاب واولياء الامور الراغبين في الالتحاق بها، خاصة بعد اعتماد نتيجة تنسيق الشهادة الاعدادية بالجيزة لعام 2016 / 2017.
وتم الاعلان عن ان الحد الادنى للقبول في مدارس الثانوي العام بمحافظة الجيزة هو 200 درجة.
اما الحد الادنى ونسبة تنسيق الشهادة الاعدادية 2017 في الجيزة بمدارس الثانوي الخاص وفصول الخدمات فهو 150 درجة.
واعلنت مديرة التربية والتعليم بالجيزة ان مدارس الدبلومات الفنية والمهنية سيكون الحد الادنى للقبول بها كالاتي:
الثانوية الصناعية ( مدرسة الطباعة امبابة الثانوية الصناعية و طباعة الهرم ) نظام 3 سنوات : 200 درجة .
الثانوية الصناعية الكهربية 177 درجة بـ مدرسة طلعت حرب بنين ، الجيزة الكهربية، امبابة الثانوية بنين.
الميدان الصناعية بنات الحد الادنى للقبول 180 درجة.
الدبلوم الزراعي الحد الادنى 150 درجة.
والثانوية التجارية و الفندقية: 200 درجة.
ارجو من محافظ الجيزه للخفض تنسيق القبول للثانوى العام ٢١٠ بدلا من ٢٢٠ ولك جزيلا الشكر
بالله عليه .ان تخفض التنسيق ل 200 أو 210 او حتي خمس درجات فقط ل215 رأفة ورحمة بالأولاد
يا سياده الاب اولارجاء وليس امر ان تخفض درجات دخول الثانويه العامه وذلك لعدم قدرت اولياء الامور علي مصاريف المدارس الخاصه والدروس الخاصه ايضا رجاء رجاء رجاء وشكرا لسيادتكم ‘ من ولي امر
السيد المحافظ رجاء تخفيض التنسيق إلى 200 بالجيزة لأن المدارس الخاصة العربي فى 6 أكتوبر محدودة ومفيش أماكن
رجاء من ام الى السيد المحافظ ارجوا من سيدك ان تخفض التنسيق الى 200 او2010 رأفه بالطلاب واولياء الامور ولك الشكر والتقدير
ارجو من سياده وزير التربيه والتعليم ان يجعل تنسيق محاقظه الجيزه 200
حرام عليكو والله انا جايب 215 ونفسي اخش ثانوي عام من فضلكم ان يكون 200
ممكن يكون الجيزة من 190 ؛ واقف على 3درجات ربنا يباركلكو يارب
محافظ الجيزه ممكن التتسق يكون حتي 199/5 رحمه لأولياء الامور
رجاء من محافظ الجيزه ابني 199/5 رجاء تنسيق ينزل حتي درجه واحده يااااااارب
لو سمحت محافظ الجيزه ممكن ثانوي تبقي من 199/5ابني واقف علي نص درجه أرجوك وربنا يبارك فيك
القاهره من كام
السلام عليكم يااااريت يكون التنسيق الثانويه من 190 الله يبارك فيكم
الي السيد محافظ الجيزه الرجاء تنزيل التنسيق في الثانوي التجاري رحمه باولاياء الامور
سيادة المحافظ المحترم ناتمس ونترجي سيادتكم بالنزول بنتسيق الي 190 ددرجة رحمة باولياء الامور
سييادة محافظ الجيزه المحترم رجاء والتماس بان تكون درجات دخول الثانويه العامه 190 درجه يا سيادة المحافظ رحمة باوليا الامور من جشع المدارس الخاصه وصعوبة المعيشه وحضرتك اعلم بالموظفين ندعوا الله ان يكون تنسيق من 190 درجة يا رب
اريد التقدم مبارك كول
ممكن يكون المجموع 195 لو سمحت محافظه الجيزه
ارغب في معرفته درجات قبول الثانوية الفندقية حكومة ولكم جزيل السكر
يا رب يكون تنسيق الثانويه العامه فى محافظه المنيا من200
تنسيق القاهره من كام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ياجماعة اي حد يعرف ثانوي عام بالجيزة من مجموع 195 يكلمني
ارجوا ان يكون 190
ممكن يكون من 196 في دخول الثانويه العامه
الدرجات
انا اريد معرفة النتيجة الاعدادية
ممكن ان يكون المجموعممكن ان يكون المجموع دخول الثانوية العامة من 195 لو سمحت في محافظة الجيزة من 198 لو سمحت في محافظة الجيزة
ممكن ان يكون المجموع من 190 لو سمحت في محافظة الجيزةppo
ممكن نزول المجموع ١٩٥ محافظه الجيزه
كده هتبقو ثانوي عام
ارجو نزول المجموع ل 195 محافظة الجيزة ارجو الاهتمام مجموعى واقف على درجتين ونص
ممكن ان يكون المجموع دخول الثانوية العامة من 195 لو سمحت في محافظة الجيزة
ممكن ان يكون المجموع من 190 لو سمحت في محافظة الجيزة