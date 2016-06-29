تنسيق الشهادة الاعدادية في محافظة الجيزة

تنسيق الشهادة الاعدادية في محافظة الجيزة

مصريات – كتبت هناء مساعد: تبدأ المدارس الحكومية والخاصة والدولية الثانوية في محافظة الجيزة فتح ابوابها لاستقبال الطلاب واولياء الامور الراغبين في الالتحاق بها، خاصة بعد اعتماد نتيجة تنسيق الشهادة الاعدادية بالجيزة لعام 2016 / 2017.

وتم الاعلان عن ان الحد الادنى للقبول في مدارس الثانوي العام بمحافظة الجيزة هو 200 درجة.

اما الحد الادنى ونسبة تنسيق الشهادة الاعدادية 2017 في الجيزة بمدارس الثانوي الخاص وفصول الخدمات فهو 150 درجة.

واعلنت مديرة التربية والتعليم بالجيزة ان مدارس الدبلومات الفنية والمهنية سيكون الحد الادنى للقبول بها كالاتي:

الثانوية الصناعية ( مدرسة الطباعة امبابة الثانوية الصناعية و طباعة الهرم ) نظام 3 سنوات : 200 درجة .

الثانوية الصناعية الكهربية 177 درجة بـ مدرسة طلعت حرب بنين ، الجيزة الكهربية، امبابة الثانوية بنين.

الميدان الصناعية بنات الحد الادنى للقبول 180 درجة.

الدبلوم الزراعي الحد الادنى 150 درجة.

والثانوية التجارية و الفندقية: 200 درجة.

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

نتيجة تنسيق الشهادة الاعدادية في محافظة الجيزة 2017-2018

29/06/2016 33 تعليق اخبار التعليم, نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , ,
33 comments
  1. عبير 20/07/2017 13:55 -

    ارجو من محافظ الجيزه للخفض تنسيق القبول للثانوى العام ٢١٠ بدلا من ٢٢٠ ولك جزيلا الشكر

  2. منة شعبان 17/07/2017 12:47 -

    بالله عليه .ان تخفض التنسيق ل 200 أو 210 او حتي خمس درجات فقط ل215 رأفة ورحمة بالأولاد

  3. احمد عبد الله 15/07/2017 05:30 -

    يا سياده الاب اولارجاء وليس امر ان تخفض درجات دخول الثانويه العامه وذلك لعدم قدرت اولياء الامور علي مصاريف المدارس الخاصه والدروس الخاصه ايضا رجاء رجاء رجاء وشكرا لسيادتكم ‘ من ولي امر

  4. سيد ابوزيد 10/07/2017 05:03 -

    السيد المحافظ رجاء تخفيض التنسيق إلى 200 بالجيزة لأن المدارس الخاصة العربي فى 6 أكتوبر محدودة ومفيش أماكن

  5. ام 07/07/2017 18:36 -

    رجاء من ام الى السيد المحافظ ارجوا من سيدك ان تخفض التنسيق الى 200 او2010 رأفه بالطلاب واولياء الامور ولك الشكر والتقدير

  6. Abdo 30/06/2017 00:15 -

    ارجو من سياده وزير التربيه والتعليم ان يجعل تنسيق محاقظه الجيزه 200

  7. Abdo 30/06/2017 00:12 -

    حرام عليكو والله انا جايب 215 ونفسي اخش ثانوي عام من فضلكم ان يكون 200

  8. Ahmed aslam 22/06/2017 12:37 -

    ممكن يكون الجيزة من 190 ؛ واقف على 3درجات ربنا يباركلكو يارب

  9. أحمد محمد 21/06/2017 00:58 -

    محافظ الجيزه ممكن التتسق يكون حتي 199/5 رحمه لأولياء الامور

  10. أحمد محمد 21/06/2017 00:56 -

    رجاء من محافظ الجيزه ابني 199/5 رجاء تنسيق ينزل حتي درجه واحده يااااااارب

  11. أحمد محمد 20/06/2017 12:52 -

    لو سمحت محافظ الجيزه ممكن ثانوي تبقي من 199/5ابني واقف علي نص درجه أرجوك وربنا يبارك فيك

  13. هناء أحمد 18/06/2017 16:36 -

    السلام عليكم يااااريت يكون التنسيق الثانويه من 190 الله يبارك فيكم

  14. فرح محمد احمد عبد الحميد 18/06/2017 01:21 -

    الي السيد محافظ الجيزه الرجاء تنزيل التنسيق في الثانوي التجاري رحمه باولاياء الامور

  15. ناصر العربي 10/06/2017 12:18 -

    سيادة المحافظ المحترم ناتمس ونترجي سيادتكم بالنزول بنتسيق الي 190 ددرجة رحمة باولياء الامور

  16. ناصر العربي 10/06/2017 12:16 -

    سييادة محافظ الجيزه المحترم رجاء والتماس بان تكون درجات دخول الثانويه العامه 190 درجه يا سيادة المحافظ رحمة باوليا الامور من جشع المدارس الخاصه وصعوبة المعيشه وحضرتك اعلم بالموظفين ندعوا الله ان يكون تنسيق من 190 درجة يا رب

  18. أمنيه محمد 04/06/2017 05:08 -

    ممكن يكون المجموع 195 لو سمحت محافظه الجيزه

  19. جبريل أبو بكر 31/05/2017 00:31 -

    ارغب في معرفته درجات قبول الثانوية الفندقية حكومة ولكم جزيل السكر

  20. احمد السيد 29/05/2017 22:13 -

    يا رب يكون تنسيق الثانويه العامه فى محافظه المنيا من200

  21. أحمد عثمان القاهره 29/05/2017 03:25 -

    تنسيق القاهره من كام

  22. عمر محمد 29/05/2017 02:47 -

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ياجماعة اي حد يعرف ثانوي عام بالجيزة من مجموع 195 يكلمني

  24. ندي عمرو محمدمحمد 16/03/2017 11:37 -

    ممكن يكون من 196 في دخول الثانويه العامه

  26. احمدالسيدمحمدعزت 21/01/2017 21:00 -

    انا اريد معرفة النتيجة الاعدادية

  27. مصطفى شلبي 21/08/2016 00:18 -

    ممكن ان يكون المجموعممكن ان يكون المجموع دخول الثانوية العامة من 195 لو سمحت في محافظة الجيزة من 198 لو سمحت في محافظة الجيزة

  28. محمد ماجد 21/08/2016 00:15 -

    ممكن ان يكون المجموع من 190 لو سمحت في محافظة الجيزةppo

  29. zenab mistafa 05/08/2016 18:04 -

    ممكن نزول المجموع ١٩٥ محافظه الجيزه

  31. ندى عاشور حسن 25/07/2016 23:21 -

    ارجو نزول المجموع ل 195 محافظة الجيزة ارجو الاهتمام مجموعى واقف على درجتين ونص

  32. انجي سلمان متولي 18/07/2016 22:07 -

    ممكن ان يكون المجموع دخول الثانوية العامة من 195 لو سمحت في محافظة الجيزة

  33. انجي سلمان متولي 11/07/2016 03:17 -

    ممكن ان يكون المجموع من 190 لو سمحت في محافظة الجيزة

أضف تعليقاً