تنسيق التمريض العسكري

القاهرة – كتبت – سمية طه: تحدد وزارة الدفاع المصرية موعد التقديم الى مدارس الثانوية العسكرية التابعة الى قسم التمريض العسكري للبنات و للبنين لعام 2016 – 2017 وذلك لطلبة الشهادة الاعدادية العامة الحكومية 2017 وايضا الاعدادية الازهرية 2017 واللغات التي تتواجد في محافظة القاهرة و الاسكندرية.

وقال مصدر في إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة انه لن يلزم الحصول على موافقة ولي الامر على انتماء الطالب للجيش المصري، عند طلب الالتحاق بمدارس التمريض العسكري سواء للبنات او التمريض العسكري للبنين.

ويمكن لجميع طلبة جمهورية مصر المتقدمين الى تنسيق الشهادة الاعدادية في المحافظات الاخرى من بنات او بنين سواء محافظة القاهرة، محافظة الجيزة او القليوبية ، كفر الشيخ ، البحيرة ، الغربية، الشرقية ، الدقهلية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، شمال سيناء ، البحر الاحمر ، العريش ، جنوب سيناء ، السويس اسوان ، سوهاج ، اسيوط ، الاسماعيلية ، المنوفية ، مرسى مطروح ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، دمياط ، الفيوم، التقديم ايضا الى تنسيق التمريض العسكري 2017 لانه الطلبة يقيمون بالمدارس لحين انتهاء العام الدراسي.

وعلى الطلاب من حملة الشهادة الاعدادية الرغبين في التقديم الى تنسيق التمريض العسكري 2016 – 2017 سحب الاوراق من المجمع الطبي في كوبري القبة بالقاهرة و مدرسة التمريض اناث بالاسكندرية وذلك في موعد سحب الاوراق في اواسط يونيو ، وعادة يكون اخر موعد للتقديم هو يوليو 2017.

هذا وسيجري الاعلان عن نتيجة تنسيق التمريض العسكري 2017 اعتبارا من اواسط شهر يوليو وسنقوم بوضع رابط النتيجة بوقت صدورها.

للمزيد من معلومات تنسيق مدارس التمريض العسكري الثانوية اضغط هنا: tansik.egypt.gov.eg/application

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موعد التقديم تنسيق مدارس التمريض العسكري الثانوية 2017 للبنات والبنين