تنسيق التمريض العسكري 2017

تنسيق مدارس التمريض العسكري 2017 – 2018 الثانوية للبنين – للبنات

تنسيق التمريض العسكري

القاهرة – كتبت – سمية طه: تحدد وزارة الدفاع المصرية موعد التقديم الى مدارس الثانوية العسكرية التابعة الى قسم التمريض العسكري للبنات و للبنين لعام 2016 – 2017 وذلك لطلبة الشهادة الاعدادية العامة الحكومية 2017 وايضا الاعدادية الازهرية 2017 واللغات التي تتواجد في محافظة القاهرة و الاسكندرية.

وقال مصدر في إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة انه لن يلزم الحصول على موافقة ولي الامر على انتماء الطالب للجيش المصري، عند طلب الالتحاق بمدارس التمريض العسكري سواء للبنات او التمريض العسكري للبنين.

ويمكن لجميع طلبة جمهورية مصر المتقدمين الى تنسيق الشهادة الاعدادية في المحافظات الاخرى من بنات او بنين سواء محافظة القاهرة، محافظة الجيزة او القليوبية ، كفر الشيخ ، البحيرة ، الغربية، الشرقية ، الدقهلية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، شمال سيناء ، البحر الاحمر  ، العريش ، جنوب سيناء ، السويس اسوان ، سوهاج ، اسيوط ، الاسماعيلية ، المنوفية ، مرسى مطروح ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، دمياط ، الفيوم، التقديم ايضا الى تنسيق التمريض العسكري 2017 لانه الطلبة يقيمون بالمدارس لحين انتهاء العام الدراسي.

وعلى الطلاب من حملة الشهادة الاعدادية الرغبين في التقديم الى تنسيق التمريض العسكري 2016 – 2017 سحب الاوراق من المجمع الطبي في كوبري القبة بالقاهرة و مدرسة التمريض اناث بالاسكندرية وذلك في موعد سحب الاوراق في اواسط  يونيو ، وعادة يكون اخر موعد للتقديم هو يوليو 2017.

هذا وسيجري الاعلان عن نتيجة تنسيق التمريض العسكري 2017 اعتبارا من اواسط شهر يوليو وسنقوم بوضع رابط النتيجة بوقت صدورها.

للمزيد من معلومات تنسيق مدارس التمريض العسكري الثانوية اضغط هنا: tansik.egypt.gov.eg/application

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موعد التقديم تنسيق مدارس التمريض العسكري الثانوية 2017 للبنات والبنين

07/06/2016 388 تعليق الكلية الحربية , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
388 comments
  1. اسلام محمد الشهابى 10/06/2017 01:00 -

    انا جايب 215 وعايز اقدم فى ثانوية العسكرية البحرية

  2. ibrahim 09/06/2017 23:56 -

    خطوات الالتحاق بالتمريض وكام المجموع فى 2017

  3. اندرو جرجس عطاالله 09/06/2017 10:51 -

    انا جايب 236.5وعايز اقدم فى التمريض العسكرى

  4. احمد وليدحمدى السيدسبح اللة 08/06/2017 17:12 -

    هل التمريض العسكرى اتلغى السنادىولية حرام تحر
    مونا من خدمة بلدنا علشان احنا بنحب البلد دية تحيا مصر

  5. منى 08/06/2017 11:24 -

    انا جبت 164 وعاوزة اقدم فى التمريض العسكرى

  6. احمدياسرعبدالستار 08/06/2017 04:34 -

    اناجايب212وكنت عاوز اقتم فى المدرسه الثانويه العسكري ممكن اعرف ميعاد النقديم

  7. محمود محمد عبد العزيز طه يوسف 08/06/2017 02:55 -

    انا جايب 286 في الشهادة الاعدادية وعايز أقدم فى التمريض العسكرى بس نظرى ضعيف (محافظة الشرقية)

  8. رباب فهمي 08/06/2017 01:19 -

    انا بنتي جايبه 206.5 وعايزه ادخلها تمريض عسكري
    ممكن اعرف التقديم فين او اعمل ايه

  9. مصطفى محمد نعمان عزت 07/06/2017 23:30 -

    اوراق التقديم ايه بالبظبط وهو فعلا الدفعه دى اتلغت

  10. انا ساره 07/06/2017 21:22 -

    لو سمحتو هو التقديم هيبدا امته حد يفيدنا وانا من الغربيه وعايزه اعرف لو حبيت اقدم يكون فين ومجموعي 2311

  11. هبه عثمان 07/06/2017 21:01 -

    ياجماعه عايزة اعرف التقديم فين وسحب الورق

  12. دنیا 07/06/2017 17:20 -

    انا جایبه 276،5 نفسی اخش التمریض العسگرری اووی بس سالت قالووو اتلغاا السنه دی

  14. محمد جابر محمد 07/06/2017 16:59 -

    بنت اختي جايبة 210 وعادة تقدم تمريض عسكرية الملفات التي امتي

  15. محمود 07/06/2017 09:03 -

    انا محمود وعاوز اقدم في التمريض العسكري هو بياخد من كام انا جايب 218

  16. سلمى 07/06/2017 01:19 -

    انا سلمى طارق انا جايبة210 والنبى دخلونا التمريض العسكرى مش عشان خاطرنا ده بس علشان النبى وحبكو للنبى

  17. احمد وجيه عبدالغفارالطبيلى 07/06/2017 00:31 -

    انا ابنى جايب٢٦٦ وعايزاقدم له فى التمريض العسكرى عايزاعرف التنسيق من كام ارجوووووووو الافادة انا من المنصورة

  18. عمرو ياسر الصفتى 07/06/2017 00:20 -

    انا حاصل على 191 ونص هل ممكن اقبل

  19. نبيل السيد عبده محمد التهامى عامر متولى 06/06/2017 23:32 -

    انا جايب250.5ممكن اخش التمريض العسكرى

  20. احمد عبدالراضى على 06/06/2017 22:59 -

    انا احمد عبدالراضى جايب مجموع 217 وعاوز اقدم فى التمريض العسكرى

  21. ماهي فرج 06/06/2017 22:05 -

    انا بنتي حاصله علي 228 ونفسي تقدم في التمريض العسكري امتي التقديم ياريت حد يفدني

  22. اميره 06/06/2017 21:10 -

    ياريت حد يفيد ويقول لنا علي موعد التقديم وهتاخد من كام

  23. فارس 06/06/2017 19:53 -

    انا جايب 281وعاوز ااقدم في التمريض العسكري هل مجموعي يقبل

  24. sohirabdalla 06/06/2017 19:43 -

    انا بنتي جايبه 210,5وعاوزه اقدم ليها في التمريض العسكري
    بس انا روحت وسالت قالولي مفيش السنه دي هل الكلام ده مظبوط

  25. علي السطوحي 06/06/2017 18:12 -

    بنتي جايبه 271.5
    وعايز اعرف الشروط

  26. ساره عواد 06/06/2017 14:10 -

    انا جيت ١٩٩ وعاوزه اقدم في التمريض العسكري

  27. مختار هاني 06/06/2017 06:16 -

    اتمنا ان اقبل في التمريض العسكري وعايز اعرف الشروط بالتفاصيل علشان مش فاهم كل اللي مكتوب في الشروط بالالتحاق بالتمريض العسكري

  28. مختار هاني 06/06/2017 06:12 -

    طيب انا جايب 272 وعايز ادخل مش عارف اعمل اي بس بشرتي سودااا شويه عادي

  29. Ebrahem 06/06/2017 05:52 -

    انا عايز اقدم في التمريض العسكري و جايب في الشهاده الاعداديه 224.5
    اريد معرفه شروط التقديم في التمريض العسكري

  30. Rizk Maradona 06/06/2017 02:22 -

    أنا رزق الخولي جايب 267.5 بالدقهليه وعايز أدخل تمريض عسكري

  31. محمد علي 05/06/2017 23:54 -

    انا اخويا جايب ٢٢٢وعايز يقدم في تمريض عسكري عايز يعرف مواعيد التقديم والإجراءات اللازمة

  32. mohamed 05/06/2017 18:50 -

    طب اختي جايبه مجموع 275 وعاوز اعرف اذي شروط القبول وكل حاجه ولو في مدارس في الشرقيه ياريت الـ يعرف حاجه يقولنا يا جماعه

    وشكر

  33. Sameh 05/06/2017 18:36 -

    دنيا محمد السيد محمد
    نسبة النجاح في الاعدادية 81.33%
    محافظة الشرقية
    عايزة اقدم في التمريض العسكري

  34. محمد احمد 05/06/2017 15:54 -

    انا جايب 219 أتمنى أن أقدم في التمريض العسكري

  35. محمد احمد 05/06/2017 15:50 -

    انا جايب 219 أتمنى أن أقدام فى التمريض العسكري

  36. مصطفى علاء سليمان حسن 05/06/2017 02:47 -

    اتمنى ان ادخل الجيش ونفسي ادخل التمريض العسكرى حتى اخدم جيشي وبلدى بس خايف يكون ضغف نظرى يمنعني

  37. Rawda elaidy 05/06/2017 02:27 -

    اخويا جايب 238.5 في الشهاده الاعداديه من محافظه الغربيه وعايزه اعرف ازي التقديم للتمريض العسكري وفين وامتي أرجو الرد

  38. اميرة صلاح 05/06/2017 00:52 -

    انا اميرة صلاح جايبه ٢٠٤ وعاوزه اقدم في التمريض العسكري

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