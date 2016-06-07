موعد التقديم تنسيق مدارس التمريض العسكري الثانوية 2017 للبنات والبنين

تنسيق التمريض العسكري
القاهرة – كتبت – سمية طه: تحدد وزارة الدفاع المصرية موعد التقديم الى مدارس الثانوية العسكرية التابعة الى قسم التمريض العسكري للبنات و للبنين لعام 2016 – 2017 وذلك لطلبة الشهادة الاعدادية العامة الحكومية 2017 وايضا الاعدادية الازهرية 2017 واللغات التي تتواجد في محافظة القاهرة و الاسكندرية.
وقال مصدر في إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة انه لن يلزم الحصول على موافقة ولي الامر على انتماء الطالب للجيش المصري، عند طلب الالتحاق بمدارس التمريض العسكري سواء للبنات او التمريض العسكري للبنين.
ويمكن لجميع طلبة جمهورية مصر المتقدمين الى تنسيق الشهادة الاعدادية في المحافظات الاخرى من بنات او بنين سواء محافظة القاهرة، محافظة الجيزة او القليوبية ، كفر الشيخ ، البحيرة ، الغربية، الشرقية ، الدقهلية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، شمال سيناء ، البحر الاحمر ، العريش ، جنوب سيناء ، السويس اسوان ، سوهاج ، اسيوط ، الاسماعيلية ، المنوفية ، مرسى مطروح ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، دمياط ، الفيوم، التقديم ايضا الى تنسيق التمريض العسكري 2017 لانه الطلبة يقيمون بالمدارس لحين انتهاء العام الدراسي.
وعلى الطلاب من حملة الشهادة الاعدادية الرغبين في التقديم الى تنسيق التمريض العسكري 2016 – 2017 سحب الاوراق من المجمع الطبي في كوبري القبة بالقاهرة و مدرسة التمريض اناث بالاسكندرية وذلك في موعد سحب الاوراق في اواسط يونيو ، وعادة يكون اخر موعد للتقديم هو يوليو 2017.
هذا وسيجري الاعلان عن نتيجة تنسيق التمريض العسكري 2017 اعتبارا من اواسط شهر يوليو وسنقوم بوضع رابط النتيجة بوقت صدورها.
للمزيد من معلومات تنسيق مدارس التمريض العسكري الثانوية اضغط هنا: tansik.egypt.gov.eg/application
انا جايب 215 وعايز اقدم فى ثانوية العسكرية البحرية
خطوات الالتحاق بالتمريض وكام المجموع فى 2017
انا جايب 236.5وعايز اقدم فى التمريض العسكرى
هل التمريض العسكرى اتلغى السنادىولية حرام تحر
مونا من خدمة بلدنا علشان احنا بنحب البلد دية تحيا مصر
انا جبت 164 وعاوزة اقدم فى التمريض العسكرى
اناجايب212وكنت عاوز اقتم فى المدرسه الثانويه العسكري ممكن اعرف ميعاد النقديم
انا جايب 286 في الشهادة الاعدادية وعايز أقدم فى التمريض العسكرى بس نظرى ضعيف (محافظة الشرقية)
انا بنتي جايبه 206.5 وعايزه ادخلها تمريض عسكري
ممكن اعرف التقديم فين او اعمل ايه
اوراق التقديم ايه بالبظبط وهو فعلا الدفعه دى اتلغت
لو سمحتو هو التقديم هيبدا امته حد يفيدنا وانا من الغربيه وعايزه اعرف لو حبيت اقدم يكون فين ومجموعي 2311
ياجماعه عايزة اعرف التقديم فين وسحب الورق
انا جایبه 276،5 نفسی اخش التمریض العسگرری اووی بس سالت قالووو اتلغاا السنه دی
علي ما اظن انووو اتلغاا
بنت اختي جايبة 210 وعادة تقدم تمريض عسكرية الملفات التي امتي
انا محمود وعاوز اقدم في التمريض العسكري هو بياخد من كام انا جايب 218
انا سلمى طارق انا جايبة210 والنبى دخلونا التمريض العسكرى مش عشان خاطرنا ده بس علشان النبى وحبكو للنبى
انا ابنى جايب٢٦٦ وعايزاقدم له فى التمريض العسكرى عايزاعرف التنسيق من كام ارجوووووووو الافادة انا من المنصورة
انا حاصل على 191 ونص هل ممكن اقبل
انا جايب250.5ممكن اخش التمريض العسكرى
انا احمد عبدالراضى جايب مجموع 217 وعاوز اقدم فى التمريض العسكرى
انا بنتي حاصله علي 228 ونفسي تقدم في التمريض العسكري امتي التقديم ياريت حد يفدني
ياريت حد يفيد ويقول لنا علي موعد التقديم وهتاخد من كام
انا جايب 281وعاوز ااقدم في التمريض العسكري هل مجموعي يقبل
انا بنتي جايبه 210,5وعاوزه اقدم ليها في التمريض العسكري
بس انا روحت وسالت قالولي مفيش السنه دي هل الكلام ده مظبوط
بنتي جايبه 271.5
وعايز اعرف الشروط
انا جيت ١٩٩ وعاوزه اقدم في التمريض العسكري
اتمنا ان اقبل في التمريض العسكري وعايز اعرف الشروط بالتفاصيل علشان مش فاهم كل اللي مكتوب في الشروط بالالتحاق بالتمريض العسكري
طيب انا جايب 272 وعايز ادخل مش عارف اعمل اي بس بشرتي سودااا شويه عادي
انا عايز اقدم في التمريض العسكري و جايب في الشهاده الاعداديه 224.5
اريد معرفه شروط التقديم في التمريض العسكري
أنا رزق الخولي جايب 267.5 بالدقهليه وعايز أدخل تمريض عسكري
انا اخويا جايب ٢٢٢وعايز يقدم في تمريض عسكري عايز يعرف مواعيد التقديم والإجراءات اللازمة
طب اختي جايبه مجموع 275 وعاوز اعرف اذي شروط القبول وكل حاجه ولو في مدارس في الشرقيه ياريت الـ يعرف حاجه يقولنا يا جماعه
وشكر
دنيا محمد السيد محمد
نسبة النجاح في الاعدادية 81.33%
محافظة الشرقية
عايزة اقدم في التمريض العسكري
انا جايب 219 أتمنى أن أقدم في التمريض العسكري
انا جايب 219 أتمنى أن أقدام فى التمريض العسكري
اتمنى ان ادخل الجيش ونفسي ادخل التمريض العسكرى حتى اخدم جيشي وبلدى بس خايف يكون ضغف نظرى يمنعني
اخويا جايب 238.5 في الشهاده الاعداديه من محافظه الغربيه وعايزه اعرف ازي التقديم للتمريض العسكري وفين وامتي أرجو الرد
انا اميرة صلاح جايبه ٢٠٤ وعاوزه اقدم في التمريض العسكري