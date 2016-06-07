تنسيق التمريض العسكري

القاهرة – كتبت – سمية طه: تحدد وزارة الدفاع المصرية موعد التقديم الى مدارس الثانوية العسكرية التابعة الى قسم التمريض العسكري للبنات و للبنين لعام 2016 – 2017 وذلك لطلبة الشهادة الاعدادية العامة الحكومية 2017 وايضا الاعدادية الازهرية 2017 واللغات التي تتواجد في محافظة القاهرة و الاسكندرية.

وقال مصدر في إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة انه لن يلزم الحصول على موافقة ولي الامر على انتماء الطالب للجيش المصري، عند طلب الالتحاق بمدارس التمريض العسكري سواء للبنات او التمريض العسكري للبنين.

تنسيق التمريض العسكري 2017 - 2018 الثانوية

تنسيق مدارس التمريض العسكري للبنين – للبنات

ويمكن لجميع طلبة جمهورية مصر المتقدمين الى تنسيق الشهادة الاعدادية في المحافظات الاخرى من بنات او بنين سواء محافظة القاهرة، محافظة الجيزة او القليوبية ، كفر الشيخ ، البحيرة ، الغربية، الشرقية ، الدقهلية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، شمال سيناء ، البحر الاحمر  ، العريش ، جنوب سيناء ، السويس اسوان ، سوهاج ، اسيوط ، الاسماعيلية ، المنوفية ، مرسى مطروح ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، دمياط ، الفيوم، التقديم ايضا الى تنسيق التمريض العسكري 2017 لانه الطلبة يقيمون بالمدارس لحين انتهاء العام الدراسي.

وعلى الطلاب من حملة الشهادة الاعدادية الرغبين في التقديم الى تنسيق التمريض العسكري 2016 – 2017 سحب الاوراق من المجمع الطبي في كوبري القبة بالقاهرة و مدرسة التمريض اناث بالاسكندرية وذلك في موعد سحب الاوراق في اواسط  يونيو ، وعادة يكون اخر موعد للتقديم هو يوليو 2017.

هذا وسيجري الاعلان عن نتيجة تنسيق التمريض العسكري 2017 اعتبارا من اواسط شهر يوليو وسنقوم بوضع رابط النتيجة بوقت صدورها.

للمزيد من معلومات تنسيق مدارس التمريض العسكري الثانوية اضغط هنا: tansik.egypt.gov.eg/application

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موعد التقديم تنسيق مدارس التمريض العسكري الثانوية 2017 للبنات والبنين

07/06/2016 416 تعليق الكلية الحربية , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
416 comments
  1. يوسف 02/07/2017 23:15 -

    انا جايب 281.5 وعايز اقدم ثانوي عسكري

  2. هالة محمد 02/07/2017 20:51 -

    انا جبت 173 ونص وعايزة اقدم تمريض عسكري انا مش ازهر انا حكومي عادي

  3. جهاد هاني 02/07/2017 20:30 -

    انا دفعه ثانوي عامه دفعه 2017 علمي علوم عايزه اعرف فيه كليه تمريض عسكري ليا ولو فيه لين مكان التقديم والمعاد امتا

  4. Dina 01/07/2017 23:45 -

    انا من المحله وجايبه 237ونص اعمل ايه واقدم في القاهره هينفع؟؟

  5. ياسرأبوحسين 30/06/2017 00:19 -

    ابن أخي جايب مجموع 227وعاوزأدخلة ثانوي عسكري عاوز اعرف ميعادالتقديم

  6. عبد الناصر احمد محمد ايمام 29/06/2017 19:55 -

    انا جبت 233ممكن افدم

  7. shawky 29/06/2017 19:44 -

    وانا كمان عوزة اقدم فى التمريض العسكري انا جيبة 213

  8. خلود 25/06/2017 11:44 -

    انا جيبه 212 وعوذة أقدم فية ينفع ولو ينفع أقدم فين

  9. هاجر عبد الرحمن 24/06/2017 07:33 -

    انا جايبه 206 اعمل ايه علشان اخوش تمريض روضو عليا

  10. هاشم ايمن هاشم 23/06/2017 04:22 -

    ثانوى تمريض عسكرى هل ستقبل دفعات السنة دى ٢٠١٧ومتى سحب الملف للتقديم

  11. سليم 21/06/2017 01:18 -

    من فضلكم تحديد موعد التقديم للتمريض العسكري بنين

  12. احمد محمد الزغبى 20/06/2017 08:56 -

    بنتى جايبه 233 وعاوز ادخلها ثانوى عسكرى اعمل ايه بعد ازنكو

  13. احمد عبدالوهاب 18/06/2017 01:33 -

    انا روحت مستشفى القبه علشان اقدم لى ابنى قالولى التقديم من ثانويه عامه فقط

  14. رشا احمد 17/06/2017 17:02 -

    عايزة اعرف ماعد سحب الملفات لتمريض العسكرى

  15. خالد 17/06/2017 15:54 -

    انا جايب 228.5 من 300 هل يمكن القبول في الثانوي عسكر

  16. اسماء سعد 17/06/2017 02:40 -

    انا جايبه 196 وعايزة اقدم في تمريض عسكري انا وصحبتي

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