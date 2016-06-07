موعد التقديم تنسيق مدارس التمريض العسكري الثانوية 2017 للبنات والبنين

تنسيق التمريض العسكري
القاهرة – كتبت – سمية طه: تحدد وزارة الدفاع المصرية موعد التقديم الى مدارس الثانوية العسكرية التابعة الى قسم التمريض العسكري للبنات و للبنين لعام 2016 – 2017 وذلك لطلبة الشهادة الاعدادية العامة الحكومية 2017 وايضا الاعدادية الازهرية 2017 واللغات التي تتواجد في محافظة القاهرة و الاسكندرية.
وقال مصدر في إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة انه لن يلزم الحصول على موافقة ولي الامر على انتماء الطالب للجيش المصري، عند طلب الالتحاق بمدارس التمريض العسكري سواء للبنات او التمريض العسكري للبنين.
ويمكن لجميع طلبة جمهورية مصر المتقدمين الى تنسيق الشهادة الاعدادية في المحافظات الاخرى من بنات او بنين سواء محافظة القاهرة، محافظة الجيزة او القليوبية ، كفر الشيخ ، البحيرة ، الغربية، الشرقية ، الدقهلية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، شمال سيناء ، البحر الاحمر ، العريش ، جنوب سيناء ، السويس اسوان ، سوهاج ، اسيوط ، الاسماعيلية ، المنوفية ، مرسى مطروح ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، دمياط ، الفيوم، التقديم ايضا الى تنسيق التمريض العسكري 2017 لانه الطلبة يقيمون بالمدارس لحين انتهاء العام الدراسي.
وعلى الطلاب من حملة الشهادة الاعدادية الرغبين في التقديم الى تنسيق التمريض العسكري 2016 – 2017 سحب الاوراق من المجمع الطبي في كوبري القبة بالقاهرة و مدرسة التمريض اناث بالاسكندرية وذلك في موعد سحب الاوراق في اواسط يونيو ، وعادة يكون اخر موعد للتقديم هو يوليو 2017.
هذا وسيجري الاعلان عن نتيجة تنسيق التمريض العسكري 2017 اعتبارا من اواسط شهر يوليو وسنقوم بوضع رابط النتيجة بوقت صدورها.
للمزيد من معلومات تنسيق مدارس التمريض العسكري الثانوية اضغط هنا: tansik.egypt.gov.eg/application
انا جايب 281.5 وعايز اقدم ثانوي عسكري
انا جبت 173 ونص وعايزة اقدم تمريض عسكري انا مش ازهر انا حكومي عادي
انا دفعه ثانوي عامه دفعه 2017 علمي علوم عايزه اعرف فيه كليه تمريض عسكري ليا ولو فيه لين مكان التقديم والمعاد امتا
انا من المحله وجايبه 237ونص اعمل ايه واقدم في القاهره هينفع؟؟
ابن أخي جايب مجموع 227وعاوزأدخلة ثانوي عسكري عاوز اعرف ميعادالتقديم
انا جبت 233ممكن افدم
وانا كمان عوزة اقدم فى التمريض العسكري انا جيبة 213
انا جيبه 212 وعوذة أقدم فية ينفع ولو ينفع أقدم فين
انا جايبه 206 اعمل ايه علشان اخوش تمريض روضو عليا
ثانوى تمريض عسكرى هل ستقبل دفعات السنة دى ٢٠١٧ومتى سحب الملف للتقديم
من فضلكم تحديد موعد التقديم للتمريض العسكري بنين
بنتى جايبه 233 وعاوز ادخلها ثانوى عسكرى اعمل ايه بعد ازنكو
انا روحت مستشفى القبه علشان اقدم لى ابنى قالولى التقديم من ثانويه عامه فقط
عايزة اعرف ماعد سحب الملفات لتمريض العسكرى
انا جايب 228.5 من 300 هل يمكن القبول في الثانوي عسكر
انا جايبه 196 وعايزة اقدم في تمريض عسكري انا وصحبتي