موعد بدء تنسيق الثانوية العامة 2017-2018 الحد الادنى للقبول

موعد تنسيق الشهادة الثانوية العامة 2017

تنسيق الثانوية العامة 2017

مصريات – كتبت رشا خليل احمد: قرر المسئولون في وزارة التعليم العالي ان يكون موعد بداية تنسيق شهادة الصف الثالث الثانوى المرحلة الاولى للقبول في الجامعات و المعاهد والكليات الحكومية و الخاصة بدءا من يوم السبت، حيث يبدأ استقبال رغبات الطلاب الناجحين في نتيجة الثانوية العامة 2017 بمصر على موقع مكتب تنسيق الحكومة الالكترونية، بعد قيامهم بسحب ملفاتهم وبياناتهم الخاصة من المدارس، كما ستفتح مكاتب التنسيق بالجامعات ابوابها امام الطلبة للتقدم من خلالها وبدون الحاجة الى التنسيق الالكتروني.

ويتقدم الى تنسيق الثانوية العامة 2017 – 2018 ايضا طلاب الشهادات المعادلة العربية منها او الاجنبية وايضا طلبة التعليم الفني الدبلومات الفنية بجميع تخصصاتها.

موعد تنسيق الثانوية العامة 2017

موعد بدء تنسيق الثانوية العامة 2017 – 2018

ويجب على الطالب عند اختيار رغباته في تنسيق الثانوية العامة مراعاة التوزيع الجغرافي له، والتأكد من حصوله على الحد الادنى للقبول في كليات الجامعات التي يرغب في الالتحاق بها، والذي من المقرر ان يتم اصداره اليوم وسوف نقوم بنشره بوقت لاحق خلال الساعات المقبلة.

ويشمل تنسيق الثانوية العامة المرحلة الاولى 2017 جميع الجامعات والكليات بما فيها كليات القمة في كل من
جامعة القاهرة ، جامعة عين شمس – جامعة حلوان – الجيزة – القليوبية – بنها – الشرقية جامعة طنطا – الدقهلية جامعة المنصورة – قناة السويس ( الاسماعيلية و جامعة بورسعيد – السويس ) جامعة جنوب الوادي و فرع قنا – اسيوط – بني سويف – المنيا – جامعة سوهاج – جامعة الاسكندرية – كفر الشيخ – المنوفية – دمياط – البحيرة و دمنهور.

ويقوم المجلس الاعلى للجامعات بالاشراف على تنسيق الثانوية العامة، وتحديد الحد الادنى للقبول في الكليات والمعاهد الحكومية والخاصة، وتحديد نسبة الطلبة المقرر قبولها في كل كلية وقد نوه المسئولون عنه الى عدم وجود اي تغيير على قواعد التقدم للتنسيق والتي لا تختلف عن الاعوام الماضية، باستثناء بانه اصبح بالامكان تسجيل 60 من الرغبات في الحين الذي كانت به في العام السابق 48.

وقد اشار المسئولون الى الى انه لن تكون هناك اي مشكلة في معامل جامعة القاهرة بكلية الهندسة والتي كانت متاحة سابقا لاستقبال الطلاب من اجل التقدم باوراق ومعلومات تنسيق الجامعات الخاصة بهم.

واشار المجلس الاعلى للجامعات ان ال300 الاوائل في نتيجة الثانوية العامة 2017 لن تنطبق عليهم معايير وشروط التوزيع الجغرافي والاقليمي ويستثنون منها عند توزيعهم على الكليات او المعاهد المختلفة.

اما نتيجة تنسيق الثانوية العامة لعام 2016 – 2017 فسوف تظهر مباشرة بعد انتهاء التسجيل في كل مرحلة وقبل بدء المرحلة التالية لها.

للمزيد من المعلومات حول اخبار تنسيق الثانوية العامة 2017 والحد الادنى للقبول يمكنك زيارة بوابة الحكومة الالكترونية المصرية موقع تنسيق الكليات بالضغط هنا >>> http://www.tansik.egypt.gov.eg

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

موعد بدء تنسيق الثانوية العامة 2017-2018 الحد الادنى للقبول

14/07/2017 271 تعليق نتيجة الثانوية العامة , , , , , , , , , , , , , ,
271 comments
  1. حسن جمعة 22/07/2017 19:38 -

    ان جايب 71.50 علمى رياضة أخشى فين

  2. موني وبس 18/07/2017 13:28 -

    مجموعي 385ممكن اعرف هدخل كلية ايه

  3. محمدابوالوفا احمد علي 15/07/2017 18:10 -

    متي التنسيق الثانويه العامه 2017 المرحله التانيه

  4. صفية 26/05/2017 13:13 -

    هل الطلاب الحاصلين على نسب عاليه بيدخلوا المعاهد بدون مصاريف ولا حتى المعاهد الي مش مكتوب عندها مصروفات بتحتاج مصروفات بس اقل من التانيه ولا ايه نظام المعاهد دي ؟؟

  5. Elsayed Rizk 14/08/2016 15:05 -

    انا مجموعي 68.9%ممكن اعرف الكليات المتاحة

  7. احمد زهير 27/07/2016 18:30 -

    هل يمكن لطالب الثانوية العامة 2015 ان ينسق وفقا للعام الجديد ؟؟

  8. eslam adel 25/07/2016 16:14 -

    انا اختي جيبه 75 وعيز اعرف تدخل ايه

  9. تنسيق المصريين المقيمين بالخارج امتى وخاصة بالامارات 11/07/2016 05:21 -

    السلام عليكم امتى تقديم الجامعات للمصريين المقيمين بالخارج وخاصة اﻻمارات

  10. حليمة 05/07/2016 23:40 -

    السلام عليكم
    لو سمحتم متى يبدأ التسجيل بالجامعات الحكومية ؟

  12. Ryad 17/06/2016 19:42 -

    يا جماعه انا عاوز اعرف التنسيق بياخد من كاااااام بس العسكرية بالبحيرة دمنهور

  13. dody 17/06/2016 18:43 -

    لو سمحت هى المرحلة التانية للثانوى العام هتنزل امتى

  14. نسيم يوسف 08/06/2016 17:19 -

    انا  من محافظه كفر الشيخ انا عيز اعرف هي محافظه كفر الشيخ ليه بتعمل فينا كده حرام احنا شباب يعني والله حرام عليهم كده احنا بنطالب ان مجموع الثانوي عام في محافظه كفر الشيخ ينزل حرام لما يبقا للواحد علي الثانوي أربع درجات وميخشش
    حرام وايه الي انتو عملاؤه في الامتحانات احنا بنطالب بي الأهلي الورق لضمير كده حرام انتو معندكمش عيال احنا من هنا من قريه برج مغيزل ايه ده هو احنا هنفضل سكتين  كتير لا حرم كفايه المئه يالي بتقطع علينا بشهور لا ولا المهزله يالي غليت وتقطع بردو 

  15. ريهام محمد 08/06/2016 17:11 -

    وامتا التنسيق هينزل في محافظه كفر الشيخ 

  16. ريهام محمد 08/06/2016 17:10 -

    انا طالبه بمحافظه كفر الشيخ وعيزه اعرف هي ثانوي عام هتاخد من كام انا مجموعي ٢١٩.٥  هل انا هخش ثانوي عام لو سمحتو انا عيزه اعرف هو ان ثانوي عام هتاخد من كام لو سمحتو 

  17. حنان سيد علي 11/01/2016 10:28 -

    انا بنتي ثانوية عامة بالكويت وعاوزه اعرف متى ننز عشان نلحق التنسيق بالتقديم بالجامعات الخاصة والحكومية وايه المطلوب ممكن تفيدوني

  18. عبد الرحمن شعبان احمد محمد 65 12/08/2015 22:34 -

    عاوز اعرف انهى كليه تقبلنى انا فى الازهر

  19. sameh 11/08/2015 20:27 -

    و النبى يا جدعان لو حد معاة اى لينك لنتيجة التنسيق يبعتة بسرعة عشان انا اتخانئت

  20. تظلم 05/08/2015 15:17 -

    سلام عليكم و رحمه الله و بركاته،انا بس كنت حابب اعمل نظلم و ماحدش فدني و انا محتاج لي ده لان شايف بل متاكد اني اتظلمت في التصحيح 

  21. شاهيناز 02/08/2015 20:01 -

    انا حصلتلى ظروف صعبه فبسبب كيدا مكنتش بعرف اذاكر كويس وجبت 70.12 وانا علمى علوم فممكن اعرف ايه الكليات المتاحه ليه

أضف تعليقاً