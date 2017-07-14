موعد بدء تنسيق الثانوية العامة 2017-2018 الحد الادنى للقبول

تنسيق الثانوية العامة 2017
مصريات – كتبت رشا خليل احمد: قرر المسئولون في وزارة التعليم العالي ان يكون موعد بداية تنسيق شهادة الصف الثالث الثانوى المرحلة الاولى للقبول في الجامعات و المعاهد والكليات الحكومية و الخاصة بدءا من يوم السبت، حيث يبدأ استقبال رغبات الطلاب الناجحين في نتيجة الثانوية العامة 2017 بمصر على موقع مكتب تنسيق الحكومة الالكترونية، بعد قيامهم بسحب ملفاتهم وبياناتهم الخاصة من المدارس، كما ستفتح مكاتب التنسيق بالجامعات ابوابها امام الطلبة للتقدم من خلالها وبدون الحاجة الى التنسيق الالكتروني.
ويتقدم الى تنسيق الثانوية العامة 2017 – 2018 ايضا طلاب الشهادات المعادلة العربية منها او الاجنبية وايضا طلبة التعليم الفني الدبلومات الفنية بجميع تخصصاتها.
ويجب على الطالب عند اختيار رغباته في تنسيق الثانوية العامة مراعاة التوزيع الجغرافي له، والتأكد من حصوله على الحد الادنى للقبول في كليات الجامعات التي يرغب في الالتحاق بها، والذي من المقرر ان يتم اصداره اليوم وسوف نقوم بنشره بوقت لاحق خلال الساعات المقبلة.
ويشمل تنسيق الثانوية العامة المرحلة الاولى 2017 جميع الجامعات والكليات بما فيها كليات القمة في كل من
جامعة القاهرة ، جامعة عين شمس – جامعة حلوان – الجيزة – القليوبية – بنها – الشرقية جامعة طنطا – الدقهلية جامعة المنصورة – قناة السويس ( الاسماعيلية و جامعة بورسعيد – السويس ) جامعة جنوب الوادي و فرع قنا – اسيوط – بني سويف – المنيا – جامعة سوهاج – جامعة الاسكندرية – كفر الشيخ – المنوفية – دمياط – البحيرة و دمنهور.
ويقوم المجلس الاعلى للجامعات بالاشراف على تنسيق الثانوية العامة، وتحديد الحد الادنى للقبول في الكليات والمعاهد الحكومية والخاصة، وتحديد نسبة الطلبة المقرر قبولها في كل كلية وقد نوه المسئولون عنه الى عدم وجود اي تغيير على قواعد التقدم للتنسيق والتي لا تختلف عن الاعوام الماضية، باستثناء بانه اصبح بالامكان تسجيل 60 من الرغبات في الحين الذي كانت به في العام السابق 48.
وقد اشار المسئولون الى الى انه لن تكون هناك اي مشكلة في معامل جامعة القاهرة بكلية الهندسة والتي كانت متاحة سابقا لاستقبال الطلاب من اجل التقدم باوراق ومعلومات تنسيق الجامعات الخاصة بهم.
واشار المجلس الاعلى للجامعات ان ال300 الاوائل في نتيجة الثانوية العامة 2017 لن تنطبق عليهم معايير وشروط التوزيع الجغرافي والاقليمي ويستثنون منها عند توزيعهم على الكليات او المعاهد المختلفة.
اما نتيجة تنسيق الثانوية العامة لعام 2016 – 2017 فسوف تظهر مباشرة بعد انتهاء التسجيل في كل مرحلة وقبل بدء المرحلة التالية لها.
للمزيد من المعلومات حول اخبار تنسيق الثانوية العامة 2017 والحد الادنى للقبول يمكنك زيارة بوابة الحكومة الالكترونية المصرية موقع تنسيق الكليات بالضغط هنا >>> http://www.tansik.egypt.gov.eg
ان جايب 71.50 علمى رياضة أخشى فين
مجموعي 385ممكن اعرف هدخل كلية ايه
متي التنسيق الثانويه العامه 2017 المرحله التانيه
هل الطلاب الحاصلين على نسب عاليه بيدخلوا المعاهد بدون مصاريف ولا حتى المعاهد الي مش مكتوب عندها مصروفات بتحتاج مصروفات بس اقل من التانيه ولا ايه نظام المعاهد دي ؟؟
انا مجموعي 68.9%ممكن اعرف الكليات المتاحة
71% هلحق تجاره
هل يمكن لطالب الثانوية العامة 2015 ان ينسق وفقا للعام الجديد ؟؟
انا اختي جيبه 75 وعيز اعرف تدخل ايه
السلام عليكم امتى تقديم الجامعات للمصريين المقيمين بالخارج وخاصة اﻻمارات
السلام عليكم
لو سمحتم متى يبدأ التسجيل بالجامعات الحكومية ؟
ماهي الجامعات المتاحه؟
يا جماعه انا عاوز اعرف التنسيق بياخد من كاااااام بس العسكرية بالبحيرة دمنهور
لو سمحت هى المرحلة التانية للثانوى العام هتنزل امتى
انا من محافظه كفر الشيخ انا عيز اعرف هي محافظه كفر الشيخ ليه بتعمل فينا كده حرام احنا شباب يعني والله حرام عليهم كده احنا بنطالب ان مجموع الثانوي عام في محافظه كفر الشيخ ينزل حرام لما يبقا للواحد علي الثانوي أربع درجات وميخشش
حرام وايه الي انتو عملاؤه في الامتحانات احنا بنطالب بي الأهلي الورق لضمير كده حرام انتو معندكمش عيال احنا من هنا من قريه برج مغيزل ايه ده هو احنا هنفضل سكتين كتير لا حرم كفايه المئه يالي بتقطع علينا بشهور لا ولا المهزله يالي غليت وتقطع بردو
وامتا التنسيق هينزل في محافظه كفر الشيخ
انا طالبه بمحافظه كفر الشيخ وعيزه اعرف هي ثانوي عام هتاخد من كام انا مجموعي ٢١٩.٥ هل انا هخش ثانوي عام لو سمحتو انا عيزه اعرف هو ان ثانوي عام هتاخد من كام لو سمحتو
انا بنتي ثانوية عامة بالكويت وعاوزه اعرف متى ننز عشان نلحق التنسيق بالتقديم بالجامعات الخاصة والحكومية وايه المطلوب ممكن تفيدوني
عاوز اعرف انهى كليه تقبلنى انا فى الازهر
و النبى يا جدعان لو حد معاة اى لينك لنتيجة التنسيق يبعتة بسرعة عشان انا اتخانئت
سلام عليكم و رحمه الله و بركاته،انا بس كنت حابب اعمل نظلم و ماحدش فدني و انا محتاج لي ده لان شايف بل متاكد اني اتظلمت في التصحيح
انا حصلتلى ظروف صعبه فبسبب كيدا مكنتش بعرف اذاكر كويس وجبت 70.12 وانا علمى علوم فممكن اعرف ايه الكليات المتاحه ليه