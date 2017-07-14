موعد بدء تنسيق الثانوية العامة 2017-2018 الحد الادنى للقبول

تنسيق الثانوية العامة 2017

مصريات – كتبت رشا خليل احمد: قرر المسئولون في وزارة التعليم العالي ان يكون موعد بداية تنسيق شهادة الصف الثالث الثانوى المرحلة الاولى للقبول في الجامعات و المعاهد والكليات الحكومية و الخاصة بدءا من يوم السبت، حيث يبدأ استقبال رغبات الطلاب الناجحين في نتيجة الثانوية العامة 2017 بمصر على موقع مكتب تنسيق الحكومة الالكترونية، بعد قيامهم بسحب ملفاتهم وبياناتهم الخاصة من المدارس، كما ستفتح مكاتب التنسيق بالجامعات ابوابها امام الطلبة للتقدم من خلالها وبدون الحاجة الى التنسيق الالكتروني.

ويتقدم الى تنسيق الثانوية العامة 2017 – 2018 ايضا طلاب الشهادات المعادلة العربية منها او الاجنبية وايضا طلبة التعليم الفني الدبلومات الفنية بجميع تخصصاتها.

ويجب على الطالب عند اختيار رغباته في تنسيق الثانوية العامة مراعاة التوزيع الجغرافي له، والتأكد من حصوله على الحد الادنى للقبول في كليات الجامعات التي يرغب في الالتحاق بها، والذي من المقرر ان يتم اصداره اليوم وسوف نقوم بنشره بوقت لاحق خلال الساعات المقبلة.

ويشمل تنسيق الثانوية العامة المرحلة الاولى 2017 جميع الجامعات والكليات بما فيها كليات القمة في كل من

جامعة القاهرة ، جامعة عين شمس – جامعة حلوان – الجيزة – القليوبية – بنها – الشرقية جامعة طنطا – الدقهلية جامعة المنصورة – قناة السويس ( الاسماعيلية و جامعة بورسعيد – السويس ) جامعة جنوب الوادي و فرع قنا – اسيوط – بني سويف – المنيا – جامعة سوهاج – جامعة الاسكندرية – كفر الشيخ – المنوفية – دمياط – البحيرة و دمنهور.

ويقوم المجلس الاعلى للجامعات بالاشراف على تنسيق الثانوية العامة، وتحديد الحد الادنى للقبول في الكليات والمعاهد الحكومية والخاصة، وتحديد نسبة الطلبة المقرر قبولها في كل كلية وقد نوه المسئولون عنه الى عدم وجود اي تغيير على قواعد التقدم للتنسيق والتي لا تختلف عن الاعوام الماضية، باستثناء بانه اصبح بالامكان تسجيل 60 من الرغبات في الحين الذي كانت به في العام السابق 48.

وقد اشار المسئولون الى الى انه لن تكون هناك اي مشكلة في معامل جامعة القاهرة بكلية الهندسة والتي كانت متاحة سابقا لاستقبال الطلاب من اجل التقدم باوراق ومعلومات تنسيق الجامعات الخاصة بهم.

واشار المجلس الاعلى للجامعات ان ال300 الاوائل في نتيجة الثانوية العامة 2017 لن تنطبق عليهم معايير وشروط التوزيع الجغرافي والاقليمي ويستثنون منها عند توزيعهم على الكليات او المعاهد المختلفة.

اما نتيجة تنسيق الثانوية العامة لعام 2016 – 2017 فسوف تظهر مباشرة بعد انتهاء التسجيل في كل مرحلة وقبل بدء المرحلة التالية لها.

للمزيد من المعلومات حول اخبار تنسيق الثانوية العامة 2017 والحد الادنى للقبول يمكنك زيارة بوابة الحكومة الالكترونية المصرية موقع تنسيق الكليات بالضغط هنا >>> http://www.tansik.egypt.gov.eg

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