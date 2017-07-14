توقعات نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2017 قبول الجامعات الآن

تنسيق الثانوية العامة

مصريات – كتبت انتصار النعماني: صرح السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ان تنسيق الثانوية العامة 2017 سوف يبدأ بعد مدة 72 ساعة من اعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2016 – 2017 لشعبتي العلمي والادبي، وسيجري فتح تسجيل الرغبات للطلاب الناجحين في الثانوية العامة الدور الأول وفق موعد جرى تحديده وهو يوم الاحد 16 يوليو 2017، وذلك عن طريق موقع نتائج تنسيق الثانوية العامة الالكتروني على شبكة الإنترنت لمدة 5 ايام للمرحلة الواحدة بحد ادنى يجري تحديده اثناء التقديم.

وذكر رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على مكتب التنسيق 2017، إنه سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات في اماكن الجامعات المصرية اثناء المدة المحددة في عملية تنسيق الثانوية العامة 2017 أو بوابة الحكومة الالكترونية المصرية للتنسيق مضيفاً أنه سيتم فتح معامل جامعات مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساء يومياً خلال أيام المرحلة الاولى.

كما يمكن للطالب التقدم عن طريق الكمبيوتر الشخصي أو أي كمبيوتر متصل بشبكة الانترنت خارج جامعات مصر، وسيكون التسجيل على موقع تنسيق الثانوية العامة 2017 متاحاً لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة الاولى، مع مراعاة أن ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساء آخر يوم للمرحلة.

هذا وسنقوم بنشر كل الاخبار المتعلقة حول توقعات تنسيق القبول للحاصلين على الشهادة الثانوية العامة ادبي او علمي للعام الدراسي 2016 – 2017 في الجامعات او المعاهد المصرية المختلفة وكذلك توقعات الحد الادنى لتنسيق القبول في الكليات للعام القادم 2017 -2018 سواء بما توقعات التنسيق الخاصة بما يعرف بكليات القمة مثل الطب او الهندسة، او توقعات القبول في غيرها من الكليات.

كما ننوه بان مكتب التنسيق كان قد خصص رقماً هاتفياً بسعر المكالمة الداخلية في مصر لتوفير الدعم الفني لكافة الطلبة اثناء مراحل التنسيق وهذا الرقم هو: 19468 حيث تتم الاجابة على جميع الاستفسارات او الشكاوي والرد عليها خلال وقت لا يتجاوز 48 ساعة.

هذا ويمكن الدخول الى موقع مكتب التنسيق الرئيسى الالكتروني على الانترنت، وتسجيل الرغبات بالضغط على الرابط الاتي: http://www.tansik.egypt.gov.eg

وايضاً نرحب باي مشاركة من قبل الطلاب انفسهم على موقع مصريات حول توقعات تنسيق الثانوية لهذه السنة عبر نظام التعليقات ادناه وهو لا يحتاج الى تسجيل.

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