توقعات نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2017 قبول الجامعات الآن

تنسيق الثانوية العامة
مصريات – كتبت انتصار النعماني: صرح السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ان تنسيق الثانوية العامة 2017 سوف يبدأ بعد مدة 72 ساعة من اعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2016 – 2017 لشعبتي العلمي والادبي، وسيجري فتح تسجيل الرغبات للطلاب الناجحين في الثانوية العامة الدور الأول وفق موعد جرى تحديده وهو يوم الاحد 16 يوليو 2017، وذلك عن طريق موقع نتائج تنسيق الثانوية العامة الالكتروني على شبكة الإنترنت لمدة 5 ايام للمرحلة الواحدة بحد ادنى يجري تحديده اثناء التقديم.
وذكر رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على مكتب التنسيق 2017، إنه سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات في اماكن الجامعات المصرية اثناء المدة المحددة في عملية تنسيق الثانوية العامة 2017 أو بوابة الحكومة الالكترونية المصرية للتنسيق مضيفاً أنه سيتم فتح معامل جامعات مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساء يومياً خلال أيام المرحلة الاولى.
كما يمكن للطالب التقدم عن طريق الكمبيوتر الشخصي أو أي كمبيوتر متصل بشبكة الانترنت خارج جامعات مصر، وسيكون التسجيل على موقع تنسيق الثانوية العامة 2017 متاحاً لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة الاولى، مع مراعاة أن ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساء آخر يوم للمرحلة.
هذا وسنقوم بنشر كل الاخبار المتعلقة حول توقعات تنسيق القبول للحاصلين على الشهادة الثانوية العامة ادبي او علمي للعام الدراسي 2016 – 2017 في الجامعات او المعاهد المصرية المختلفة وكذلك توقعات الحد الادنى لتنسيق القبول في الكليات للعام القادم 2017 -2018 سواء بما توقعات التنسيق الخاصة بما يعرف بكليات القمة مثل الطب او الهندسة، او توقعات القبول في غيرها من الكليات.
كما ننوه بان مكتب التنسيق كان قد خصص رقماً هاتفياً بسعر المكالمة الداخلية في مصر لتوفير الدعم الفني لكافة الطلبة اثناء مراحل التنسيق وهذا الرقم هو: 19468 حيث تتم الاجابة على جميع الاستفسارات او الشكاوي والرد عليها خلال وقت لا يتجاوز 48 ساعة.
هذا ويمكن الدخول الى موقع مكتب التنسيق الرئيسى الالكتروني على الانترنت، وتسجيل الرغبات بالضغط على الرابط الاتي: http://www.tansik.egypt.gov.eg
وايضاً نرحب باي مشاركة من قبل الطلاب انفسهم على موقع مصريات حول توقعات تنسيق الثانوية لهذه السنة عبر نظام التعليقات ادناه وهو لا يحتاج الى تسجيل.
انا مجموعى 95.7.ممكن انهض صيدله
او علاج طبيعى ان شاء الله
انا عايز اعرف نتيجتى بالاسم فقط محمد عبد الرحيم الصغير محمد
انا جايبه 72%ادبي عايزه ادخل تجاره الحقها مرحله تانيه
الناس ما تخفش وانشاء الله تدخلوا الكليه اللي نفسكوا فيها
نصيحة من اب لو مجاش لك طب او اسنان او صيدلة او علاج طبيعى والله التمريض احسن شاء ومستقبلة حلو جدا داخل وخارج مصر وكمان كلية التربية هما الافضل لمن لم يوفقة الحظ الاهم لكم مابعد التخرج هشتغل ام لا لذا التمريض والتربية هما الافضل داخل وخارج مصر وخاصة تربية فيزياء
انا جبت95و.وواحد من عشرةممكن الحق بطرى ولا علاج طبيعى ولا اية وسؤال اخر هو كلية التمريض كويسة ولا علوم احسن
عايزه اعرف تنسيق المرحله التانيه بيبدا من كام فى المجموع وينتهى بكام
75.24علمي علوم يدخل اية
انا مجموعة 65 ادبي ادخل اى جامعه
توقعات تنسيق دبلوم المدرسة الفنيه الصناعيه (نظام 5 سنوات ) ؟
عاوزة اعرف نظام تقديم ابناء العاملين فى الخارج وموعد التقديم
عاوزة اعرف نظام تنسيق ابناء العاملين بالخارج فى اى وقت وكيف يتم
طيب بالنسبه لتنسيق المغتربين هيبدأ امتى التقديم فيه والنتيجه هتطلع امتى ؟؟
93.5 a scientific answer Sciences Faculty of BAA
ابنى ig و جاب 91.89 % و الانجليش b هل يلحق تجارة حلوان بمجموع 376.6
انا بس باسال هل كليات التمريض اقليمية
٩٤.٣٩٪ ممكن تجيب اقتصاد وعلوم سياسيه
انا جبت 76% ممكن ادخل ايه علمى علوم
جايبه 94،51 ممكن الحق علاج طبيعى اوبيطري وفى اى محافظه وازاى اتقدملها وايه الكليات المتاحه ليه
انا جايبه94،51 هل ممكن ادخل بيطرى او علاج طبيعى وايه الكليات المتاحه ليه
ربنا يكريم الجميع وفي الاخر كله بيتساوى
ابني جايب 70 ه/ه علمي علوم ممكن يدخل كلية
ايه؟
انا جبت 93.17%
أدبي ممكن ادخل ايه
هو انا لو جايبة 85 ممكن الحق السن من علمي ؟؟
مجموع احد افراد عائلتي 89,88%ممكن اعرف التنسيق المناسب
طيب الي جايب 87،50% أو 89،15% في الادبي يدخل كلية ايه؟؟!!
انا جبت 90 % ادبى هل ممكن ادخل كلية الالسن
اناحصلت على 91.09%هل في أمل دخول طب علاج طبيعي أو كلية علوم
انا جايب 94.02 % كلية العلوم ممكن تقبلنى
88.5%
علمي رياضه
ممكن الحق ايه..؟
انا جايبه 69.5علم رياضه ممكن يجيلي هندسه او فنون تطبيقيه خاصه
هي زراعة من كام !!
ابنى بيعيد اولى حقوق ومش عايز يكمل فيها ممكن احوله فين وكان مجموعه من سنتين 62 فى المائه وطريقه التحويل ازاى ياريت حد يفيدنى
الشعبه ادبي وجايب 66.95% الحمد لله نصيب ممكن المجموع ده يدخلني إيه.. ارجوا الرد
اناجايب ٨٢.٢٪ادبي ادخل كلية ايه
ممكن اعرف توقعات تنسيق لي كليت الطب
ممكن اعرف مجموعي كام في 100
انا جبت 93.17%
علم رياضة ممكن ادخل ايه
انا جايبه86.46 من علمى رياضه ممكن ادخل كليه ايه
انا جايبه 90.36% اروح كليه ايه
فى حالة حصول على الثانوية العامة من اربع سنوات بواقع 80% لم اكمل فى كلية اداب فى حالة الرغبة للتحويل او الانتقال الى كلية التجارة هذا العام ما هي الاجراءات والشروط الواجب اتباعها ولكم جزيل الشكر
القبول بكليات الطب سيقف عند 98.6%، والحد الادنى لطب الفم والاسنان 98.3%، والصيدلة 97.8%، والعلاج الطبيعى 96.9% والطب البيطرى 96.4%، والهندسة 93%، والتخطيط العمرانى 92.4%، والحاسبات والمعلومات 90.7%، والاقتصاد والعلوم السياسية القاهرة 95.4% للعلمى و96.8% من الادبى، واعلام القاهرة 95.1% للعلمى و95.8% للادبى.
اناجايبه 62.2%علمى علوم ممكن ادخل كليه ايه مع العلم ان عندى دور تانى احياء
حسبى الله ونعم الويكل فى اللى دمرنى كده يه مع العلم ان عندى احياء دور تانى
93.5 علمي علوم تجيب كليه ايه
هو اللى يعمل تظلم بياخد درجات ؟؟