توقعات نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2017 قبول الجامعات الآن

تنسيق الشهادة الثانوية العامة 2018

تنسيق الثانوية العامة

مصريات – كتبت انتصار النعماني: صرح السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ان تنسيق الثانوية العامة 2017 سوف يبدأ بعد مدة 72 ساعة من اعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2016 – 2017 لشعبتي العلمي والادبي، وسيجري فتح تسجيل الرغبات للطلاب الناجحين في الثانوية العامة الدور الأول وفق موعد جرى تحديده وهو يوم الاحد 16 يوليو 2017، وذلك عن طريق موقع نتائج تنسيق الثانوية العامة الالكتروني على شبكة الإنترنت لمدة 5 ايام للمرحلة الواحدة بحد ادنى يجري تحديده اثناء التقديم.

وذكر رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على مكتب التنسيق 2017، إنه سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات في اماكن الجامعات المصرية اثناء المدة المحددة  في عملية تنسيق الثانوية العامة 2017 أو بوابة الحكومة الالكترونية المصرية للتنسيق مضيفاً أنه سيتم فتح معامل جامعات مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساء يومياً خلال أيام المرحلة الاولى.

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2017 - 2018

توقعات نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2017-2018

كما يمكن للطالب التقدم عن طريق الكمبيوتر الشخصي أو أي كمبيوتر متصل بشبكة الانترنت خارج  جامعات مصر، وسيكون التسجيل على موقع تنسيق الثانوية العامة 2017 متاحاً لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة الاولى، مع مراعاة أن ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساء آخر يوم للمرحلة.

هذا وسنقوم بنشر كل الاخبار المتعلقة حول توقعات تنسيق القبول للحاصلين على الشهادة الثانوية العامة ادبي او علمي للعام الدراسي 2016 – 2017 في الجامعات او المعاهد المصرية المختلفة وكذلك توقعات الحد الادنى لتنسيق القبول في الكليات للعام القادم 2017  -2018 سواء بما توقعات التنسيق الخاصة بما يعرف بكليات القمة مثل الطب او الهندسة، او توقعات القبول في غيرها من الكليات.

كما ننوه بان مكتب التنسيق كان قد خصص رقماً هاتفياً بسعر المكالمة الداخلية في مصر لتوفير الدعم الفني لكافة الطلبة اثناء مراحل التنسيق وهذا الرقم هو:  19468 حيث تتم الاجابة على جميع الاستفسارات او الشكاوي والرد عليها خلال وقت لا يتجاوز 48 ساعة.

هذا ويمكن الدخول الى موقع مكتب التنسيق الرئيسى الالكتروني على الانترنت، وتسجيل الرغبات بالضغط على الرابط الاتي: http://www.tansik.egypt.gov.eg
وايضاً نرحب باي مشاركة من قبل الطلاب انفسهم على موقع مصريات حول توقعات تنسيق الثانوية لهذه السنة عبر نظام التعليقات ادناه وهو لا يحتاج الى تسجيل.

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توقعات نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2017 قبول الجامعات الآن

14/07/2017 2145 تعليق اخبار الثانوية العامة 2017, نتيجة الثانوية العامة , , , , , , , , , , , , , , , , ,
2145 comments
  1. أيه الشهاوى 22/07/2017 19:10 -

    انا مجموعى 95.7.ممكن انهض صيدله
    او علاج طبيعى ان شاء الله

  2. محمد عبد الرحيم الصغير محمد 20/07/2017 14:26 -

    انا عايز اعرف نتيجتى بالاسم فقط محمد عبد الرحيم الصغير محمد

  3. aya 17/07/2017 16:34 -

    انا جايبه 72%ادبي عايزه ادخل تجاره الحقها مرحله تانيه

  4. Aml 15/07/2017 16:43 -

    الناس ما تخفش وانشاء الله تدخلوا الكليه اللي نفسكوا فيها

  5. اب حنون 15/07/2017 12:55 -

    نصيحة من اب لو مجاش لك طب او اسنان او صيدلة او علاج طبيعى والله التمريض احسن شاء ومستقبلة حلو جدا داخل وخارج مصر وكمان كلية التربية هما الافضل لمن لم يوفقة الحظ الاهم لكم مابعد التخرج هشتغل ام لا لذا التمريض والتربية هما الافضل داخل وخارج مصر وخاصة تربية فيزياء

  6. جمال العمرى 14/07/2017 15:44 -

    انا جبت95و.وواحد من عشرةممكن الحق بطرى ولا علاج طبيعى ولا اية وسؤال اخر هو كلية التمريض كويسة ولا علوم احسن

  7. ث ع 13/07/2017 17:10 -

    عايزه اعرف تنسيق المرحله التانيه بيبدا من كام فى المجموع وينتهى بكام

  9. محمود 21/06/2017 04:48 -

    انا مجموعة 65 ادبي ادخل اى جامعه

  10. محمد علي 14/06/2017 04:13 -

    توقعات تنسيق دبلوم المدرسة الفنيه الصناعيه (نظام 5 سنوات ) ؟

  11. مجدة محمود محمد 04/06/2017 08:40 -

    عاوزة اعرف نظام تقديم ابناء العاملين فى الخارج وموعد التقديم

  12. مجدة محمود محمد 04/06/2017 08:27 -

    عاوزة اعرف نظام تنسيق ابناء العاملين بالخارج فى اى وقت وكيف يتم

  13. صفية 26/05/2017 13:09 -

    طيب بالنسبه لتنسيق المغتربين هيبدأ امتى التقديم فيه والنتيجه هتطلع امتى ؟؟

  15. رشا غنيم 18/09/2016 22:27 -

    ابنى ig و جاب 91.89 % و الانجليش b هل يلحق تجارة حلوان بمجموع 376.6

  16. هند 03/08/2016 14:11 -

    انا بس باسال هل كليات التمريض اقليمية

  17. abotorky 31/07/2016 19:09 -

    ٩٤.٣٩٪ ممكن تجيب اقتصاد وعلوم سياسيه

  18. زينب 31/07/2016 00:15 -

    انا جبت 76% ممكن ادخل ايه علمى علوم

  19. هدير الصاوى 30/07/2016 23:50 -

    جايبه 94،51 ممكن الحق علاج طبيعى اوبيطري وفى اى محافظه وازاى اتقدملها وايه الكليات المتاحه ليه

  20. هدير الصاوى 30/07/2016 23:48 -

    انا جايبه94،51 هل ممكن ادخل بيطرى او علاج طبيعى وايه الكليات المتاحه ليه

  21. محمد 30/07/2016 12:44 -

    ربنا يكريم الجميع وفي الاخر كله بيتساوى

  22. ابراهيم أبوعلي سالم 30/07/2016 02:50 -

    ابني جايب 70 ه/ه علمي علوم ممكن يدخل كلية
    ايه؟

  23. ياسمين 28/07/2016 05:51 -

    انا جبت 93.17%
    أدبي ممكن ادخل ايه

  24. بسنت 27/07/2016 06:35 -

    هو انا لو جايبة 85 ممكن الحق السن من علمي ؟؟

  25. حسن محمد محمد 26/07/2016 16:12 -

    مجموع احد افراد عائلتي 89,88%ممكن اعرف التنسيق المناسب

  26. Sara 26/07/2016 01:43 -

    طيب الي جايب 87،50% أو 89،15% في الادبي يدخل كلية ايه؟؟!!

  27. نوران 26/07/2016 00:45 -

    انا جبت 90 % ادبى هل ممكن ادخل كلية الالسن

  28. عمررافت حلمي محمد 25/07/2016 22:12 -

    اناحصلت على 91.09%هل في أمل دخول طب علاج طبيعي أو كلية علوم

  29. أحمد عبد النعيم 25/07/2016 21:06 -

    انا جايب 94.02 % كلية العلوم ممكن تقبلنى

  31. ته 25/07/2016 17:44 -

    انا جايبه 69.5علم رياضه ممكن يجيلي هندسه او فنون تطبيقيه خاصه

  33. اميرة 25/07/2016 15:02 -

    ابنى بيعيد اولى حقوق ومش عايز يكمل فيها ممكن احوله فين وكان مجموعه من سنتين 62 فى المائه وطريقه التحويل ازاى ياريت حد يفيدنى

  34. ناجي من الموت 25/07/2016 13:15 -

    الشعبه ادبي وجايب 66.95% الحمد لله نصيب ممكن المجموع ده يدخلني إيه.. ارجوا الرد

  36. دينا شوقي معوض عبد العظيم 25/07/2016 10:42 -

    ممكن اعرف توقعات تنسيق لي كليت الطب

  37. دينا شوقي معوض عبد العظيم 25/07/2016 10:40 -

    ممكن اعرف مجموعي كام في 100

  38. nada 25/07/2016 10:32 -

    انا جبت 93.17%
    علم رياضة ممكن ادخل ايه

  39. marwa eladwey 25/07/2016 09:43 -

    انا جايبه86.46 من علمى رياضه ممكن ادخل كليه ايه

  41. محمد نور 25/07/2016 07:38 -

    فى حالة حصول على الثانوية العامة من اربع سنوات بواقع 80% لم اكمل فى كلية اداب فى حالة الرغبة للتحويل او الانتقال الى كلية التجارة هذا العام ما هي الاجراءات والشروط الواجب اتباعها ولكم جزيل الشكر

  42. ho 25/07/2016 02:30 -

    القبول بكليات الطب سيقف عند 98.6%، والحد الادنى لطب الفم والاسنان 98.3%، والصيدلة 97.8%، والعلاج الطبيعى 96.9% والطب البيطرى 96.4%، والهندسة 93%، والتخطيط العمرانى 92.4%، والحاسبات والمعلومات 90.7%، والاقتصاد والعلوم السياسية القاهرة 95.4% للعلمى و96.8% من الادبى، واعلام القاهرة 95.1% للعلمى و95.8% للادبى.

  43. ميسون 25/07/2016 01:44 -

    اناجايبه 62.2%علمى علوم ممكن ادخل كليه ايه مع العلم ان عندى دور تانى احياء
    حسبى الله ونعم الويكل فى اللى دمرنى كده يه مع العلم ان عندى احياء دور تانى

  45. Donia 24/07/2016 23:31 -

    هو اللى يعمل تظلم بياخد درجات ؟؟

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