دليل تنسيق الجامعات الخاصة 2017 القبول في مصر، المصاريف

تنسيق الجامعات الخاصة

كتبت ريم المصري: قام المجلس الاعلى للجامعات الخاصة التابع لوزارة التعليم العالي بتحديد واعلان الحد الادنى للقبول في الكليات التابعة له بنتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2017 – 2018 لطلبة الثانوية العامة و الازهرية والدبلومات وكذلك الدبلومة الامريكية.

هذا وعبر طلاب الشهادة الثانوية العامة وكذلك الدبلومات الفنية للعام 2017 اضافة الى حملة الشهادة الثانوية الازهرية 2017 عن استيائهم الشديد بسبب ارتفاع تنسيق القبول في الجامعات والمعاهد الحكومية المجانية وقال البعض منهم بان هذا يأتي في مصلحة الجامعات الخاصة وخصوصا بان الغالبية العظمى من اهالي الطلبة غير قادرين على تحمل مصاريف الجامعات الخاصة الباهظة.

كما ابدى البعض الاخر عن خيبة املهم بسياسة الحكومة الجديدة سواء وزارة التربية والتعليم او وزارة التعليم العالي وذلك لأن الكثيرين كان استبشر خيراً بوصول حكومة جديدة وبان هذا الامر كان يجب ان ينعكس ايجاباً على السياسة التعليمية بمصر لتكون اقرب لعامة الشعب وتلبي طموحات الطلاب من ذوي الدخل المحدود والطبقات المتوسطة والفقيرة.

وذهب البعض الاخر من طلبة الثانوية العامة الذين صدموا بارتفاع الحد الادنى للقبول في نتيجة تنسيق الجامعات لطلبة الثانوية العامة بمرحلته الاولى قياسا الى المجاميع بان السبب يعود في ذلك الى شراء بعض الحصص في الجامعات المصرية الخاصة من قبل بعض رجال الاعمال وغيرهم.

وفيما يلي دليل تنسيق الجامعات 2017 الخاصة في مصر مع الحد الادنى للقبول وكذلك تكاليف الدراسة سنوياً.

ويلاحظ زيادة نسبة تنسيق كليات الجامعات الخاصة في مصر في العام الماضي حيث تم تحديد نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة لعام 2018/2017 كالاتي:

تقبل كلية الطب البشري من 88 % ب

ينما طب الاسنان من 78%

الحد الادنى للقبول في العلاج الطبيعي 75%

اما الهندسة / 70% .

وحددت نسبة 47% للقبول في التكنولوجيا الحيوية و 65 % للحاسبات .

وتساوى معدل الحد الادنى للقبول بـ تنسيق الجامعات الخاصة لكليات الاعلام ، الاقتصاد والادارة ، الفنون التطبيقية و الاقتصاد والعلوم السياسية ، اللغات ونم 60% لطلبة الثانوية العامة .

وتقبل كذلك تخصصات العلوم الطبية التطبيقية والمساعدة ، الحقوق ، التربية ، والتمريض وايضا السياحة و العلوم الاجتماعية من نسبة 60% .

اما تنسيق الجامعات الخاصة للطلبة الغير مصريين فهو :

كليات الطب البشري ، الصيدلة ، العلاج الطبيعي ، طب الاسنان ، الهندسة : 65

كليات الطب البشري ، الصيدلة ، العلاج الطبيعي ، طب الاسنان ، الهندسة : 65% .

الحاسبات من 62% .

واخيرا التكنولوجيا الحيوية 65% .

ويمكن التعرف على اشهر الجامعات الخاصة في مصر وهي:

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في مدينة 6 اكتوبر وبها تخصصات كلية الطب وتبلغ مصاريفها 33 الف بالعام ، الصيدلة و طب الاسنان 20 الف ، الهندسة 16 الف ، الاعلام 12 الف ، العلاج الطبيعي10 الاف ، الادارة والاقتصاد 10 الاف .

ولمعرفة معلومات اخرى عنها اضغط هنا >>> http://www.must.edu.eg

جامعة مصر الدولية : كلية الالسن 22 الف ، طب الاسنان 33 الف الهندسة 29 الف ، التجارة الخارجية 25 الف ، و الحاسب الآلي 22,000 ،

للتعرف عليها اكثر من هنا >>> http://www.miuegypt.edu.eg

جامعة 6 اكتوبر و التخصصات فيها و مصروفات الكليات : كلية الطب : 46 الف و50 جنيها سنويا ، الفننون التطبقية 10 الاف ، السياحة والفنادق 11 الف ، كلية التربية 69 الاف ، طب الاسنان 34 الف تقريبا ، الصيدلة 32 الفا ، نظم المعلومات 20الف ، الهندسة 25 الف ، كلية الاعلام 15 الف جمنيه ، كلية العلوم الاجتماعية 5500 الف جنيه .

وموقع الجامعة على الرابط التالي لمزيد من المعلومات >>> http://o6u.edu.eg

اما مصاريف الجامعة الامريكية السنوية فهي 90 الف جنيه سنوياً لكل طالب وتضم عدةة تخصصات في الهندسة و الاعلام و الدراسات الانسانية و الاقتصاد والعلوم السياسية ، ادارة الاعمال.

كما ان الجامعة الامريكية تمنح شهادة تؤهل طالب الطب لاستكمال دراسته في امريكا.

وهناك منحة مقدمة من وزارة التربية والتعليم لـ 25 طالب من المتفوقين للدراسة بها ويحصل بموجبها على تخفيض على مصاريف الجامعة الامريكية بنسبة 85%.

للمزيد للمعلومات عن الحد الادنى وشروط القبول وتكاليف الدراسة في كليات الجامعة الامريكية بمصر على صفحات موقعها الرسمي اضغط على هذا الرابط >> http://www.aucegypt.edu

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