دليل تنسيق الجامعات الخاصة 2017 القبول في مصر، المصاريف

تنسيق الجامعات الخاصة
كتبت ريم المصري: قام المجلس الاعلى للجامعات الخاصة التابع لوزارة التعليم العالي بتحديد واعلان الحد الادنى للقبول في الكليات التابعة له بنتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2017 – 2018 لطلبة الثانوية العامة و الازهرية والدبلومات وكذلك الدبلومة الامريكية.
هذا وعبر طلاب الشهادة الثانوية العامة وكذلك الدبلومات الفنية للعام 2017 اضافة الى حملة الشهادة الثانوية الازهرية 2017 عن استيائهم الشديد بسبب ارتفاع تنسيق القبول في الجامعات والمعاهد الحكومية المجانية وقال البعض منهم بان هذا يأتي في مصلحة الجامعات الخاصة وخصوصا بان الغالبية العظمى من اهالي الطلبة غير قادرين على تحمل مصاريف الجامعات الخاصة الباهظة.
كما ابدى البعض الاخر عن خيبة املهم بسياسة الحكومة الجديدة سواء وزارة التربية والتعليم او وزارة التعليم العالي وذلك لأن الكثيرين كان استبشر خيراً بوصول حكومة جديدة وبان هذا الامر كان يجب ان ينعكس ايجاباً على السياسة التعليمية بمصر لتكون اقرب لعامة الشعب وتلبي طموحات الطلاب من ذوي الدخل المحدود والطبقات المتوسطة والفقيرة.
وذهب البعض الاخر من طلبة الثانوية العامة الذين صدموا بارتفاع الحد الادنى للقبول في نتيجة تنسيق الجامعات لطلبة الثانوية العامة بمرحلته الاولى قياسا الى المجاميع بان السبب يعود في ذلك الى شراء بعض الحصص في الجامعات المصرية الخاصة من قبل بعض رجال الاعمال وغيرهم.
وفيما يلي دليل تنسيق الجامعات 2017 الخاصة في مصر مع الحد الادنى للقبول وكذلك تكاليف الدراسة سنوياً.
ويلاحظ زيادة نسبة تنسيق كليات الجامعات الخاصة في مصر في العام الماضي حيث تم تحديد نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة لعام 2018/2017 كالاتي:
تقبل كلية الطب البشري من 88 % ب
ينما طب الاسنان من 78%
الحد الادنى للقبول في العلاج الطبيعي 75%
اما الهندسة / 70% .
وحددت نسبة 47% للقبول في التكنولوجيا الحيوية و 65 % للحاسبات .
وتساوى معدل الحد الادنى للقبول بـ تنسيق الجامعات الخاصة لكليات الاعلام ، الاقتصاد والادارة ، الفنون التطبيقية و الاقتصاد والعلوم السياسية ، اللغات ونم 60% لطلبة الثانوية العامة .
وتقبل كذلك تخصصات العلوم الطبية التطبيقية والمساعدة ، الحقوق ، التربية ، والتمريض وايضا السياحة و العلوم الاجتماعية من نسبة 60% .
اما تنسيق الجامعات الخاصة للطلبة الغير مصريين فهو :
كليات الطب البشري ، الصيدلة ، العلاج الطبيعي ، طب الاسنان ، الهندسة : 65
كليات الطب البشري ، الصيدلة ، العلاج الطبيعي ، طب الاسنان ، الهندسة : 65% .
الحاسبات من 62% .
واخيرا التكنولوجيا الحيوية 65% .
ويمكن التعرف على اشهر الجامعات الخاصة في مصر وهي:
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في مدينة 6 اكتوبر وبها تخصصات كلية الطب وتبلغ مصاريفها 33 الف بالعام ، الصيدلة و طب الاسنان 20 الف ، الهندسة 16 الف ، الاعلام 12 الف ، العلاج الطبيعي10 الاف ، الادارة والاقتصاد 10 الاف .
ولمعرفة معلومات اخرى عنها اضغط هنا >>> http://www.must.edu.eg
جامعة مصر الدولية : كلية الالسن 22 الف ، طب الاسنان 33 الف الهندسة 29 الف ، التجارة الخارجية 25 الف ، و الحاسب الآلي 22,000 ،
للتعرف عليها اكثر من هنا >>> http://www.miuegypt.edu.eg
جامعة 6 اكتوبر و التخصصات فيها و مصروفات الكليات : كلية الطب : 46 الف و50 جنيها سنويا ، الفننون التطبقية 10 الاف ، السياحة والفنادق 11 الف ، كلية التربية 69 الاف ، طب الاسنان 34 الف تقريبا ، الصيدلة 32 الفا ، نظم المعلومات 20الف ، الهندسة 25 الف ، كلية الاعلام 15 الف جمنيه ، كلية العلوم الاجتماعية 5500 الف جنيه .
وموقع الجامعة على الرابط التالي لمزيد من المعلومات >>> http://o6u.edu.eg
اما مصاريف الجامعة الامريكية السنوية فهي 90 الف جنيه سنوياً لكل طالب وتضم عدةة تخصصات في الهندسة و الاعلام و الدراسات الانسانية و الاقتصاد والعلوم السياسية ، ادارة الاعمال.
كما ان الجامعة الامريكية تمنح شهادة تؤهل طالب الطب لاستكمال دراسته في امريكا.
وهناك منحة مقدمة من وزارة التربية والتعليم لـ 25 طالب من المتفوقين للدراسة بها ويحصل بموجبها على تخفيض على مصاريف الجامعة الامريكية بنسبة 85%.
للمزيد للمعلومات عن الحد الادنى وشروط القبول وتكاليف الدراسة في كليات الجامعة الامريكية بمصر على صفحات موقعها الرسمي اضغط على هذا الرابط >> http://www.aucegypt.edu
طب انا جايبه 75%
وانا دبلوم سياحه وفنادق 3 سنين وعاوزة اعرف ايه الكليات المتاحه ليا ف جامعه ٦اكتوبر انا سمعت أن ليا اعلام دا صح ولا ايه ؟؟؟؟؟
انا حاصله على ثانويه عامه بتقدير٨٠% فيدونى اعمل ايه عابزه علاج طبيعى او صيدله او اسنان وجزاكم الله خيرا
السلام عليكم انا طالب ومعدلي 70 اقدر ادخل هندسة؟ وبأي جامعه؟
كل الكلام ده قديم، التنسيق أعلى من كده، والرسوم أضعاف مت ذكر.
ادخل موقع كل جامعة وتحقق بنفسك من شروط الالتحاق بها.
كيفية التقديم للمنح للوافدين وشروط القبول والتكاليف ارجو مساعدتي
لو سمحتو هو موضوع ان أسنان و صيدلة بتاخد من 70% ده حقيقي و ده للسنادي
انا لسه في ثالث ثانوي بدرس في السعوديه المفروض انا أجيب كام في القدارت عشان ادخل كلية الطب
انا طالب من العراق حصلت على معدل 88% اي كليه تقبلني في مصر . هل انقبل طب بشري وكم التكلفه . انا محتاج لاجابه سريعه
انا طالب شهاده معادله من الكويت بمجموع 99،3 %ولم احصل طب علشان التنسيق الظالم لأبناء المصريين في الخارج وضاع حلم عمري وأهلي ما يقدرون على الخاص وجالي هندسه ولم احبها هل لي منحه في الجامعه الخاصه ادرس طب افيدوني وشكرا
انا جايب 78 عايز طب أسنان
انا مبارك من السودان قدمت في جامعة القاهرة كلية العلوم تقديم للوافدين ممكن اعرف النتيجة تبع القبول امته
انا طايب 59.6 لياا كليات خاصة أي !!
انا ازهري وجايب %٨٢ هل ممكن ادخل كلية هندسة خاصة
انا جايب 75فى المائة وعايز اعرف اى هيا الكليات المتاحة ليا
انا محمد أشرف انا جابت 58%مخلص دبلوم تجاري وعايز اعرف اى كليه والمهعد المتوفر لى انا
انا جايب ٥٨٪ لسه مخلص دبلومً زراعه
عاوز اعرف الكليات المناسبه ليا والمعاهد
53%عايز حقوق ارجو الرد
انا ثانوي فني جايب 85.7 ليه هندسه خاص ايه .. ولا لزم زي ماتنسيق نازل ؟؟
انا ازهرى انا جايب 70في الميه يبفع اقدم هندسه
السلام عليكم انا جايب 62% ثانوي عام ادبى كنت عاوز اقدم حقوق ممكن اعرف اعمل ايه
ما الكلية الخاصة ل65 ازهر
وممكن اعرف ل هيجيب تكنولوجيا حيوية ومصاريفها كام وايه اهم مميزاتها
انا 54 % وعايزة اعرف ممكن اطول ايه خاص
انا جايب 353 هايز صيدله اي جامعه خاصه هل يوجد افيدونى
كل ف الاونطه … دلوقت الحد الادنى لاى جامعه خاصه يوم النتيجه متظهر 90%