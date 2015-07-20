تنسيق الجامعات 2017 للثانوية العامة كليات حكومية وخاصة

تنسيق الجامعات 2017

إعداد مصريات:

دليل تنسيق الثانوية العامة 2017 الجامعات والكليات التي تقبل طلاب الثانوية العامة، الشعبة العلمية علمي علوم، والناجحين في مواد الكيمياء والفيزياء والاحياء، ومادة ادبية واحدة في كل الجامعات المصرية، للعام الدراسي القادم 2017 – 2018 حسب درجات الحد الادنى للقبول، ووفقاً لما حدد في تنسيق الثانوية العامة من قبل وزارة التعليم العالي المنوط بها توزيع القبول في الجامعات والمعاهد.



تنسيق كليات جامعة القاهرة

كلية الطب – كلية طب الفم والأسنان – كلية الصيدلة – كلية العلاج الطبيعي – كلية الطب البيطري – كلية الزراعة – التمريض (طلبة – طالبات) – المعهد الفني للتمريض بالقصر العيني (طلبة وطالبات) – المعهد الفني للتمريض بالمعهد القومي للأورام (طلبة وطالبات) – المعهد الفني للتمريض (مبارك كول سابقاً) “طالبات فقط” بالقصر العيني

تنسيق الكليات في جامعة الإسكندرية

كلية الطب – كلية طب الأسنان – كلية الصيدلة – كلية الطب البيطري – الطب البيطري بالبستان بدمنهور – كلية التربية النوعية (اقتصاد منزلي) طالبات فقط – كلية التمريض (طلبة وطالبات) – التمــــــــــريض بدمنهــور (طلبة وطالبات) – كلية الزراعة – كلية الزراعة بسابا باشا – كلية الزراعة بالبستان فرع دمنهــــور- كلية الــــزراعة بفوكه بمرسى مطروح – كلية المعهد الفني للتمريض ( طلبه / طالبات )- كلية طب بيطرى مطروح * – تمريض مطروح( طلبه / طالبات )

تنسيق جامعة عين شمس لطلاب الثانوية العامة

كلية الطب – الصيدلة – كلية طب الأسنان – الزراعة – كلية البنات للآداب والعلوم والتربية (اقتصاد منزلي) – التمريض (طلبة وطالبات) – كلية المعهد الفني للتمريض (طلبه طالبات) – كلية المعهد الفني للتمريض بالمستشفي التخصصي (طالبات فقط)

كليات جامعة أسيوط

كلية الطب – الصيدلة – كلية الطب البيطري – كلية التربية النوعية (شعبة اقتصاد منزلي) طالبات فقط – كلية الزراعة – التمريض (طالبات فقط) – كلية المعهد الفني للتمريض (طالبات فقط)- كلية الطب البيطرى الوادى الجديد * – كلية زراعة الوادى الجديد *

تنسيق الثانوية العامة كليات جامعة طنــطا

كلية الطب – كلية طب الأسنان – كلية الصيدلة – كلية الزراعة – التمريض (طالبات فقط) – المعهد الفني للتمريض (طالبات فقط)

كليات جامعة المنصــورة

كلية الطب – كلية طب الأسنان – كلية الصيدلة – كلية الزراعة – كلية الطب البيطري – التمريض (بنات فقط) -المعهد الفني للتمريض (بنات فقط) – كلية الزراعة بدمياط

تنسيق جامعة الزقازيـق

كلية الطب – كلية الصيدلة – كلية الطب البيطري – كلية الزراعة – التمريض (طلبة وطالبات) – المعهد العالي للكفاية الإنتاجية (الشعبة الزراعية) – المعهد الفني للتمريض (طالبات فقط)

تنسيق جامعة حلــوان

كلية الصيدلة – كلية التمريض (طلبة وطالبات)

تنسيق جامعة المنيــا

كلية الطب – كلية طب الأسنان – كلية الصيدلة – كلية الزراعة – التمريض (طلبة وطالبات) – كلية المعهد الفني للتمريض (بنات فقط)

تنسيق جامعة المنوفيــة

كلية الطب – كلية الطب البيطري بمدينة السادات – كلية الزراعة – التمريض (طالبات فقط) – المعهد الفني للتمريض (طلبة وطالبات)

تنسيق جامعة قنـاة السويـس

كلية الطب بالإسماعيلية – كلية الصيدلة بالإسماعيلية – كلية الطب البيطري بالإسماعيلية – كلية العلوم الزراعية البيئية بالعريش – كلية الزراعة بالإسماعيلية – التمريض بالإسماعيلية (طلبة وطالبات) – كلية طب الأسنان بالإسماعيلية – كلية التربية بالإسماعيلية(شعبة الاقتصاد المنزلي) طالبات فقط -التمريض ببورسعيد (طلبة وطالبات) – المعهد الفني للتمريض بالإسماعيلية (طلبة و طالبات)- كلية التربية بالعريش شعبة اقتصاد منزلى( طالبات فقط )

جامعة جنـوب الوادي

كلية الطب البيطري بقنا – كلية الزراعة بقنا – كلية التمريض بقنا (طالبات فقط ).

جامعة بنهــا

كلية الطب – كلية الزراعة بمشتهر – كلية الزراعة بمشتهر (شعبة الزراعة والتربية) – كلية الطب البيطري – التمريض (طالبات فقط) – المعهد الفني للتمريض (طالبات فقط)

جامعة الفيــوم

كلية الطب – كلية الزراعة – المعهد الفني للتمريض (طلبة وطالبات)

جامعة بنـي سويـف

الطب – الصيدلة – الطب البيطري – التمريض (طلبة وطالبات) – المعهد الفني للتمريض (طالبات فقط)

جامعة كفـر الشيـخ

الطب البيطري – الزراعة

تنسيق جامعة ســوهاج

كلية الطب – كلية الزراعة – التمريض (طلبة وطالبات) – المعهد الفني للتمريض (طالبات فقط)- كلية الطب البيطرى

ملحوظة:

* القبول بكلية الطب البيطرى بمطروح تابع لجامعة الاسكندرية اقليميا

* القبول بكلية الطب البيطرى وكلية الزراعة بالوادى الجديد تابع لجامعة اسيوط اقليميا

ثانيا :تنسيق المعاهد العليا الخاصة (مدة الدراسة بها أربع سنوات)

1- المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة – القاهرة او عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه ، مصاريف المعهد 956 سنويا

2- المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة بالقاهرة (الشعبة التربوية) – عالي تعاون زراعي ش.تربوية شبرا الخيمة – مصاريف المعهد 956 سنويا

3- المعهد العالي للتعاون والإرشاد الزراعي بأسيوط- عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط – مصاريف المعهد 606

4- المعهد العالي للتعاون الزراعي بأسيوط (الشعبة التربوية)- عالي تعاون زراعي وارشاد ش. تربوية أسيوط – مصاريف المعهد 606 جنيه سنويا

ملحوظات هامة:

· المعاهد الفنية للتمريض مدة الدراسة بها 24 شهراً وملحقة بكليات الطب.

· مدة الدراسة ثلاث سنوات بالمعهد الفني للتمريض ( مبارك كول) بالقصر العيني، ويشترط للقبول به الحصول علي 70 % في اللغة الإنجليزية.

· لإبداء الرغبة في كلية التربية النوعية بالإسكندرية (شعبة اقتصاد منزلي) للطالبات فقط ويتم اختيار مسمى كلية التربية النوعية.

· لإبداء الرغبة في كلية التربية النوعية بأسيوط (شعبة اقتصاد منزلي) للطالبات فقط ويتم اختيار مسمى كلية التربية النوعية.

· يضاف إلي الكليات والمعاهد السابقة، جميع الكليات والمعاهد النظرية التي تتناسب مع مجموع الطالب ومرحلته وطبقا للحد الأدنى للشعب العلمية.

ولمعرفة خطوات تنسيق الثانوية العامة 2017 دليل التقدم الى مكتب التنسيق و اختيار الجامعات المصرية ومعرفة الحد الادنى للقبول لكل مرحلة من مراحل التنسيق، بما فيها المرحلة الاولى التي تتاح عادة للمجاميع الاعلى لما يسمى بكليات القمة وهي كلية الطب وكلية طب الاسنان الطب وكليات الهندسة بانواعها، وكذلك فيما بعد تأتي المرحلة الثانية ومن ثم وبعد صدور نتيجة الدور الثاني وملاحق امتحانات الثانوية تاتي المرحلة الثالثة والاخيرة للتنسيق.

اخيرا وللاطلاع على شرح طريقة اختيار الرغبات سواء على الانترنت او في مكتب التنسيق وفروعه بكل المحافظات المصرية وبالتفاصيل اضغط هنا >>> دليل التقدم الى مكتب التنسيق واختيار الرغبات واختيار الكليات

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