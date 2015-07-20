تنسيق الجامعات 2017 للثانوية العامة كليات حكومية وخاصة

تنسيق الجامعات 2017

دليل تنسيق القبول في الجامعات 2017

تنسيق قبول الجامعات 2017 – 2018

إعداد مصريات:
دليل تنسيق الثانوية العامة 2017 الجامعات والكليات التي تقبل طلاب الثانوية العامة، الشعبة العلمية علمي علوم، والناجحين في مواد الكيمياء والفيزياء والاحياء، ومادة ادبية واحدة في كل الجامعات المصرية، للعام الدراسي القادم 2017 – 2018 حسب درجات الحد الادنى للقبول، ووفقاً لما حدد في تنسيق الثانوية العامة من قبل وزارة التعليم العالي المنوط بها توزيع القبول في الجامعات والمعاهد.

تنسيق كليات جامعة القاهرة

كلية الطب – كلية  طب الفم والأسنان – كلية الصيدلة – كلية  العلاج الطبيعي – كلية  الطب البيطري – كلية  الزراعة – التمريض (طلبة – طالبات) –  المعهد الفني للتمريض بالقصر العيني (طلبة وطالبات) – المعهد الفني للتمريض بالمعهد القومي للأورام (طلبة وطالبات) – المعهد الفني للتمريض (مبارك كول سابقاً) “طالبات فقط” بالقصر العيني

تنسيق الكليات في جامعة الإسكندرية

كلية الطب – كلية  طب الأسنان – كلية  الصيدلة – كلية  الطب البيطري – الطب البيطري بالبستان بدمنهور – كلية  التربية النوعية (اقتصاد منزلي) طالبات فقط – كلية  التمريض (طلبة وطالبات) – التمــــــــــريض بدمنهــور (طلبة وطالبات) – كلية  الزراعة – كلية  الزراعة بسابا باشا – كلية  الزراعة بالبستان فرع دمنهــــور- كلية  الــــزراعة بفوكه بمرسى مطروح – كلية   المعهد الفني للتمريض ( طلبه / طالبات )- كلية  طب بيطرى مطروح * – تمريض مطروح( طلبه / طالبات )

تنسيق جامعة عين شمس لطلاب الثانوية العامة

كلية الطب – الصيدلة – كلية  طب الأسنان – الزراعة – كلية  البنات للآداب والعلوم والتربية (اقتصاد منزلي) – التمريض (طلبة وطالبات) – كلية  المعهد الفني للتمريض (طلبه طالبات) – كلية  المعهد الفني للتمريض بالمستشفي التخصصي (طالبات فقط)

كليات جامعة أسيوط

كلية الطب – الصيدلة – كلية  الطب البيطري – كلية  التربية النوعية (شعبة اقتصاد منزلي) طالبات فقط – كلية  الزراعة – التمريض (طالبات فقط) – كلية  المعهد الفني للتمريض (طالبات فقط)- كلية  الطب البيطرى الوادى الجديد * – كلية  زراعة الوادى الجديد *

تنسيق الثانوية العامة كليات جامعة طنــطا

كلية الطب – كلية  طب الأسنان – كلية الصيدلة – كلية الزراعة – التمريض (طالبات فقط) – المعهد الفني للتمريض (طالبات فقط)

كليات جامعة المنصــورة

كلية الطب – كلية  طب الأسنان – كلية الصيدلة – كلية الزراعة – كلية  الطب البيطري – التمريض (بنات فقط) -المعهد الفني للتمريض (بنات  فقط) – كلية  الزراعة بدمياط

تنسيق جامعة الزقازيـق

كلية الطب – كلية الصيدلة – كلية  الطب البيطري – كلية الزراعة – التمريض (طلبة وطالبات) – المعهد العالي للكفاية الإنتاجية (الشعبة الزراعية)  – المعهد الفني للتمريض (طالبات فقط)

تنسيق جامعة حلــوان

كلية الصيدلة – كلية التمريض (طلبة وطالبات)

تنسيق جامعة المنيــا

كلية الطب – كلية  طب الأسنان – كلية الصيدلة – كلية الزراعة – التمريض (طلبة وطالبات) – كلية  المعهد الفني للتمريض (بنات فقط)

تنسيق جامعة المنوفيــة

كلية الطب – كلية  الطب البيطري بمدينة السادات – كلية الزراعة – التمريض (طالبات فقط) – المعهد الفني للتمريض (طلبة وطالبات)

تنسيق جامعة قنـاة السويـس

كلية الطب بالإسماعيلية – كلية الصيدلة بالإسماعيلية – كلية الطب البيطري بالإسماعيلية – كلية العلوم الزراعية البيئية بالعريش – كلية الزراعة بالإسماعيلية – التمريض بالإسماعيلية (طلبة وطالبات) – كلية طب الأسنان بالإسماعيلية – كلية التربية بالإسماعيلية(شعبة الاقتصاد المنزلي) طالبات فقط -التمريض ببورسعيد (طلبة وطالبات) – المعهد الفني للتمريض بالإسماعيلية (طلبة و طالبات)- كلية التربية بالعريش شعبة اقتصاد منزلى( طالبات فقط )

جامعة جنـوب الوادي

كلية الطب البيطري بقنا – كلية الزراعة بقنا – كلية التمريض بقنا (طالبات فقط ).

جامعة بنهــا

كلية الطب – كلية الزراعة بمشتهر – كلية الزراعة بمشتهر (شعبة الزراعة والتربية) – كلية الطب البيطري – التمريض (طالبات فقط) – المعهد الفني للتمريض (طالبات فقط)

جامعة الفيــوم

كلية الطب – كلية الزراعة – المعهد الفني للتمريض (طلبة وطالبات)

جامعة بنـي سويـف

الطب – الصيدلة – الطب البيطري – التمريض (طلبة وطالبات) – المعهد الفني للتمريض (طالبات فقط)

جامعة كفـر الشيـخ

الطب البيطري – الزراعة

تنسيق جامعة ســوهاج

كلية الطب – كلية الزراعة – التمريض (طلبة وطالبات) – المعهد الفني للتمريض (طالبات فقط)- كلية الطب البيطرى

ملحوظة:

*  القبول بكلية الطب البيطرى بمطروح تابع لجامعة الاسكندرية اقليميا
*  القبول بكلية الطب البيطرى وكلية الزراعة بالوادى الجديد تابع  لجامعة اسيوط اقليميا

ثانيا :تنسيق المعاهد العليا الخاصة (مدة الدراسة بها أربع سنوات)

1- المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة – القاهرة  او عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه ،  مصاريف المعهد 956 سنويا

2- المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة بالقاهرة (الشعبة التربوية) – عالي تعاون زراعي ش.تربوية شبرا الخيمة – مصاريف المعهد 956 سنويا

3- المعهد العالي للتعاون والإرشاد الزراعي بأسيوط- عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط – مصاريف المعهد 606

4- المعهد العالي للتعاون الزراعي بأسيوط (الشعبة التربوية)- عالي تعاون زراعي وارشاد ش. تربوية أسيوط – مصاريف المعهد 606 جنيه سنويا

ملحوظات هامة:

· المعاهد الفنية للتمريض مدة الدراسة بها 24 شهراً وملحقة بكليات الطب.
· مدة الدراسة ثلاث سنوات بالمعهد الفني للتمريض ( مبارك كول) بالقصر العيني، ويشترط للقبول به الحصول علي 70 % في اللغة الإنجليزية.
· لإبداء الرغبة في كلية التربية النوعية بالإسكندرية (شعبة اقتصاد منزلي) للطالبات فقط ويتم اختيار مسمى كلية التربية النوعية.
· لإبداء الرغبة في كلية التربية النوعية بأسيوط (شعبة اقتصاد منزلي) للطالبات فقط ويتم اختيار مسمى كلية التربية النوعية.
· يضاف إلي الكليات والمعاهد السابقة، جميع الكليات والمعاهد النظرية التي تتناسب مع مجموع الطالب ومرحلته وطبقا للحد الأدنى للشعب العلمية.

تنسيق قبول الثانوية العامة في الجامعات 2017

تنسيق درجات قبول الثانوية العامة 2017 – 2018 في الجامعات المصرية

ولمعرفة خطوات تنسيق الثانوية العامة 2017 دليل التقدم الى مكتب التنسيق و اختيار الجامعات المصرية ومعرفة الحد الادنى للقبول لكل مرحلة من مراحل التنسيق، بما فيها المرحلة الاولى التي تتاح عادة للمجاميع الاعلى لما يسمى بكليات القمة وهي كلية الطب وكلية طب الاسنان الطب وكليات الهندسة بانواعها، وكذلك فيما بعد تأتي المرحلة الثانية ومن ثم وبعد صدور نتيجة الدور الثاني وملاحق امتحانات الثانوية تاتي المرحلة الثالثة والاخيرة للتنسيق.

اخيرا وللاطلاع على شرح طريقة اختيار الرغبات سواء على الانترنت او في مكتب التنسيق وفروعه بكل المحافظات المصرية وبالتفاصيل اضغط هنا >>> دليل التقدم الى مكتب التنسيق واختيار الرغبات واختيار الكليات

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تنسيق الجامعات 2017 للثانوية العامة كليات حكومية وخاصة

20/07/2015 391 تعليق نتيجة الثانوية العامة , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
391 comments
  1. مها 16/07/2017 01:48 -

    انا اخويا جاب 67% ادبي ممكن يدخل اييه

  3. mosalam 01/07/2017 22:16 -

    خضرتكم انا تنسيق 2016 وكنت محول من معهد الي اخر بس تم رفض التحويل وراحت عليه سنه عيز اعرف اعمل ايه السنه دي هل هقدم تاني علي النت ممكن رد بسرعه

  4. Sohaila 12/06/2017 06:26 -

    انا جايبه 58% ادبي السنه للي فاتت والسنه دي عايزه احول كليه حقوق جامعه بني سويفي مجموعي هيقبل ولا الا

  6. محمد على عبد المبدى 24/09/2016 23:10 -

    انا لم انسق هل يوجد معاهد للقبول بدون تنسيق

  7. اسرء 23/08/2016 20:13 -

    انا جايبة 86%وعايزة اعرف مجموعي يجيب السن اقاليم ولا

  9. اسلام 20/08/2016 23:27 -

    انا جايب 73.5 علمي رياض من دمياط ادخل ايه

  10. ندى 19/08/2016 02:10 -

    انا جايبه ٦٦.٨
    ادبى
    ادخل اي
    اى الكليات المتاحه لياا

  12. سيمون 05/08/2016 15:44 -

    انا جايبة 338.6 علمى رياضة اية الكليات المتاحة ليا

  13. سلام 04/08/2016 19:37 -

    أنا جايبة 85.61% ايه أعلى كلية ممكن ادخلها مع العلم أني أحب كليات العلمي

  15. فادى 02/08/2016 21:03 -

    هو ينفع اكون من محافظه الشرقية واقدم بيطرى الوادي الجديد..
    وهل يوجد اغتراب

  16. احمد مؤمن 31/07/2016 19:36 -

    انا 89 و جايب 47 في الانجليزي ممكن الحق تجاره انجلش ولا لا

  18. يسرا فايز 29/07/2016 14:20 -

    انا جايبه 85.5 % الحق تمريض وينفع ادخل كليه مش فى اقليمى ؟

  19. mostafa omat 29/07/2016 03:54 -

    طب بيطري. مطروح هياخد من كام؟؟

  20. حسين منصور 27/07/2016 23:04 -

    انا جايب 64.4 المعهد المناسب

  21. حسين منصور 27/07/2016 23:03 -

    انا حصلت على 64.4 عاوز اعرف المعهد المناسب

  23. نورهان محمد 27/07/2016 03:51 -

    انا جايبه 80.85 ينفع ادخل تربيه قسم تاريخ

  25. محمد رجب 26/07/2016 12:40 -

    انا جببت 89 ينفع ادخل تمريض المنيا

  26. هدى صلاح 25/07/2016 23:48 -

    عايزة اعرف الحد الادنى للمرحلة الاولى والمرحلة التانية لو سمحتوا ؟

  27. حسام كمال الدين عبدالفتاح 25/07/2016 10:34 -

    انا جايب 76.43% علمى رياضة ايه الكليات الا ينفع نقدم فيها

  28. غادة عبدالتواب ابوزيد عبدالجواد 24/07/2016 12:57 -

    عايزه اعرف معلومات عن كليه اداب قسم مساحه او جولوجيا

  29. Khaled Abodonkol 21/07/2016 15:01 -

    انا دبلوم زراعة جايب 59% وعايز ادخل المعهد العالي تعاون وإرشاد زراعي اسيوط ينفع ولا أيه ارجو الرد

  30. اميره احمد عبد الرحيم 20/07/2016 15:00 -

    انا جايبه 74% ادبى وعايزه اقدم معهد انتساب بدمنهور كنت عايزه اعرف ايه هى المعاهد المناسبه للمجموع

  31. صلاتى سر سعادتى 12/07/2016 16:25 -

    حسبى اللة ونعم الوكيل فيكوا جميعا من احدى اولياء الامور

  32. كريم 22/06/2016 21:21 -

    انا في ثانويه عامه وتسريب الامتحانات عملي مشكله في ناس مش عارفين حاجه وبيغشو من المواقع علي الفيس وهيجيبو مجاميع عاليه و في الاخر احنا الي مستوانا عالي هنتظلم وهيضيع مستقبلنا بسببهم وكمان احنا مش مرحومين من الامتحانات الصعبه ذي الفيزيا والتفاضل

  33. Hala 13/06/2016 04:57 -

    هل ينفع حد لحق صيدله ف 2015 ان لو التنسيق نزل ف 2016 انه يحول اسنان ويدخل اوليتاني ولا مينفعش شكرا مقدما

  34. مصطفى 09/06/2016 23:03 -

    أنا جايب 99.71 ودخلت طب بشري وعاوز احول أسنان ينفع

  35. mido00 02/12/2015 20:53 -

    التنسيق عالي اوي حسبي الله ونعم الوكيل والله جايب 96 في المية علمي علوم ومدخولش حتي صيدلة 

  36. ezat 07/09/2015 14:23 -

    انا جبت 383 في الثانوية العامة علمى علوم ادخل ايه

  37. سعيد 22/08/2015 02:51 -

    انا جايب 58% علمي علوم ممكن ادخل ايه

  38. احمد عبد العزيز 18/08/2015 23:14 -

    انا جايب 87% ودرجة الانجليزى 39 الحق تجارة انجليزى في اى جامعه فى مصر ؟؟؟

  39. صافيناز انور ابراهيم 18/08/2015 20:23 -

    عاوزة استوضح قرار وزير التعليم العالى باستثناء المناطق النائية من شرط المجموع للقبول بكليات القمة بنسبة 5%   
    ( ابنى حاصل على مجموع 91.59 قسم رياضة    محافظة مطروح 

  40. Ghadeer 17/08/2015 11:09 -

    انا جايبه 78 ممكن ادخل حقوق المنصوره؟… والحق ايه في الكليات الخاصه لو ينفع اقدم فيها حاجه كويسه

  41. فيكتور فايز وردى 16/08/2015 18:11 -

    الحد الادنى للقبول فى الصيدلة اية

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