نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2018/2017 عام وخاص

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية

مصريات – كتبت لمياء سرور: حتى هذه اللحظة لم يتم الاعلان عن نتائج التنسيق الخاصة بطلاب الدبلومات الثانوية الفنية الصناعية 2017 لنظام 3 الثلاث او 5 خمس سنوات بشكل رسمي مما اثار استياء طلاب الدبلومات الفنية الصناعية حيث لم يتبق الكثيرعلى موعد بدء الدراسة في الجامعات والمعاهد.

واعرب الطلاب عن استغرابهم لتأخر ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2017 على الرغم من ان نتيجة تنسيق اقرانهم في الثانوية العامة 2017 قد ظهرت بمراحلها الثلاث، مما اعتبروه نوع من التمييز واللامبالاة بالتعليم الفني الصناعي سواء من قبل وزارة التربية والتعليم او وزارة التعليم العالي.



وكان اخر تحيث للمعلومات قد ظهر يوم السبت حيث تم اغلاق باب تسجيل الرغبات مما جعل طلاب الدبلومات الفنية بحالة ترقب وتقعوا ان يجري نشر نتائج التنسيق الخاصة بهم بين ساعة واخرى ليتمكنوا من الالتحاق بالجامعات والمعاهد التي تم قبولهم بها.

وكذلك بالنسبة لطلاب الشهادات الفنية الذين يريديون التقدم الى كليات ومعاهد خاصة فسوف يتم اعلامهم بعد اعتماد نتائج تنسيق الدبلومات الفنية 2017 بالاماكن التي يمكنهم التقدم اليها مثل المعهد العالي للهندسة والذي يوجد له عدة فروع بمحافظات مصر المختلفة اضافة الى بعض المعاهد في محافظة المنيا او محافظة اسوان وغيرها ، كما ان مصاريف الدراسة في المعاهد الخاصة ليست مرتفعة جدا ..

واذا كان احد لديه اي خبرة او معلومة او سؤال عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية التجارية او الصناعية او الزراعية والسياحة والفنادق يمكن تركه بالتعليقات..

كما يمكن متابعة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2017 للقبول بالكليات والمعاهد لحملة شهادة الدبلومات الفنية الصناعية برقم الجلوس من خلال الضغط على هذا الرابط >> tansik.egypt.gov.eg

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