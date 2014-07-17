تنسيق الدبلومات الفنية 2017

مصريات – كتبت حسناء حمدي: حدد رئيس قطاع التعليم الفني في وزارة التربية والتعليم موعد تنسيق الدبلومات الثانوية الفنية بأنه سوف يكون بعد الانتهاء من ظهور نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2017 أي بعد الانتهاء من اداء امتحانات الدور الثاني للراسبين في نتيجة الثانوية الفنية هذا العام.

من ناحية اخرى تم تحديد نسبة صغيرة فقط من الطلاب هم ممن يحق لهم التقدم والالتحاق بالجامعات الحكومية ام البقية فسوف يتم توزيعهم على المعاهد الخاصة والعامة.

يذكر ان سبب تأخير نتيجة تنسيق الشهادة الثانوية الفنية 2017 لكافة التخصصات المهنية لطلبة الثانوية الصناعية و الدبلومات الثانوية التجارية والدبلومات الثانوية الزراعية او السيحية الفندقية وغيرها من التخصصات الاخرى هو نسبة النجاح المنخفضة والتي بلغت 58 % فقط.

وسوف تفتح مكاتب التنسيق الخاصة بتسجيل اوراق القبول بالجامعات والمعاهد ابوابها للتقديم في التنسيق للدبلومات الفنية للناجحين والحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية نظام 3 الثلاث سنوات اما نظام 5 الخمس سنوات فنسبة قبولهم بالجامعات اكبر من جميع تخصصات سواء تمريض عام او صناعي ، تجاري ، زراعي ، شعبة ترميم اثار ، موسيقى.

هذا واختلفت توقعات الطلبة عن نسب الحد الادنى لتنسيق القبول في مختلف الكليات بالجامعات او المعاهد للعام الدراسي القادم 2017 – 2018 والمتاحة لطلاب الدبلوم الفني نظام 3 سنوات وكذلك الامر لنظام 5 سنوات حيث يعتقد بانه سيكون مشابهاً تقريبا لما كان عليه في العام السابق.

ويمكنكم متابعة المزيد من التفاصيل حول اخبار توقعات نتائج التنسيق للثانوية الفنية 2017 بكل اقسامها من خلال المواضيع المشابهة ادناه

هذا وسوف يتمكن الطلبة من التقدم الى التنسيق الالكتروني 2018/2017 عبر مكتب التنسيق الرئيسي على موقع بوابة الحكومة الالكترونية المخصص لقبول طلاب وطالبات الدبلومات الفنية بالضغط على الرابط التالي: http://www.tansik.egypt.gov.eg

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موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2017 توقعات الحد الادنى للقبول