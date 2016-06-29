تنسيق الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة

مصريات – كتبت نورا شعبان: بعد مرور حوالي الشهر على انتهاء الدور الاول لامتحانات الشهادة الاعدادية لمدارس القاهرة، اعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة رسمياً، عن اعتماد الحد الادنى للقبول في مدارس الثانوي العام والمدارس الخاصة والدبلومات الثانوية الفنية والمهنية بكافة الاقسام مثل الثانوية الصناعية او الثانوية التجارية والثانوية الزراعية والفندقية وغيرها وذلك للعام الدراسي 2016-2017 .

ويتم التصديق على نتيجة تنسيق الشهادة الاعدادية 2017 بعد الرجوع الى تقارير ودراسات اعدت من مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، تم فيها تحديد كثافة الفصول وحجم استيعاب الطلاب في المدارس.

وكانت نسبة تنسيق الشهادة الاعدادية بالقاهرة للقبول في الثانوية العام بالعام الفائت هي 230 درجة.

وعبر بعض اولياء الامور عن امتعاضهم لارتفاع نسبة درجات القبول في المدارس الثانوية العامة لهذه السنة، خاصة بانها اعلى من العام الفائت.

ومن ناحية اخرى سيتم تحديد موعد امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة الدور الثاني والتي سوف تبدأ في يوليو ولن يشمل ايام الامتحانات يوم السبت 23 يوليو لانه سوف يكون اجازة رسمية لكافة المؤسسات الحكومية ولن تنعقد به اية امتحانات.

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

تنسيق الشهادة الاعدادية في القاهرة وامتحانات الدور الثاني