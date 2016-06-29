تنسيق الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة

تنسيق الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة

مصريات – كتبت نورا شعبان: بعد مرور حوالي الشهر على انتهاء الدور الاول لامتحانات الشهادة الاعدادية لمدارس القاهرة، اعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة رسمياً، عن اعتماد الحد الادنى للقبول في مدارس الثانوي العام والمدارس الخاصة والدبلومات الثانوية الفنية والمهنية بكافة الاقسام مثل الثانوية الصناعية او الثانوية التجارية والثانوية الزراعية والفندقية وغيرها وذلك للعام الدراسي 2016-2017 .

ويتم التصديق على نتيجة تنسيق الشهادة الاعدادية 2017 بعد الرجوع الى تقارير ودراسات اعدت من مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، تم فيها تحديد كثافة الفصول وحجم استيعاب الطلاب في المدارس.

وكانت نسبة تنسيق الشهادة الاعدادية بالقاهرة للقبول في الثانوية العام بالعام الفائت هي 230 درجة.

وعبر بعض اولياء الامور عن امتعاضهم لارتفاع نسبة درجات القبول في المدارس الثانوية العامة لهذه السنة، خاصة بانها اعلى من العام الفائت.

ومن ناحية اخرى سيتم تحديد موعد امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة الدور الثاني والتي سوف تبدأ في يوليو ولن يشمل ايام الامتحانات يوم السبت 23 يوليو لانه سوف يكون اجازة رسمية لكافة المؤسسات الحكومية ولن تنعقد به اية امتحانات.

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تنسيق الشهادة الاعدادية في القاهرة وامتحانات الدور الثاني

29/06/2016 14 تعليق اخبار التعليم, نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , ,
14 comments
  1. عبدالرحمن 07/08/2017 22:38 -

    يااارب التنسيق ينزل الى 210

  2. خالد 14/06/2017 15:18 -

    عاوز اعرف تنسيق نالقاهره من كام بالله عليكم الصدق

  3. احمد تامر احمد مفرح 25/05/2017 22:54 -

    اظهار النتيجه الاعداديه

  4. rawan 18/02/2017 19:04 -

    ونبي م ترفعوهاا عن 210 , تعبناا نفسيآا أقسم يالله .. أرحمو من ف الأرض يرحمكم من ف السمااء

  5. rahma 18/02/2017 15:36 -

    ونبي م تذودوهاا عن 210 ارحموناا و يرحمكم من ف السماء

  6. عمر 11/02/2017 08:52 -

    انا بمدرسه sosبالعامريه عايز رقم الجلوس اسمى روان عمر المنشاوى

  7. جمعة عبده علي 01/02/2017 14:39 -

    انا عم عبد الرحمن اشرف عبده وعايزن نعرف رقم الجلوس لمعرفة النتيجة

  8. جنه هانى عبد الفتاح السيد 05/01/2017 19:26 -

    , اريد ان اعرف رقم الجلوس

  9. محمد 08/08/2016 13:47 -

    حرام عليكم سمعنا ان التنسيق هينزل عن كده وحتى الانلم نسمع شيء وباقى المحافظات تقبل من 190درجة هتعقدونا

  10. ام طالب 31/07/2016 02:13 -

    حسبنى الله ونعم الوكيل
    حرررام عليكم انا ابنى مظلوم عشان نصف درجه

  11. كمال بدر 24/07/2016 12:41 -

    الي السيد محافظ الدقهليه
    ارفقوا باولادنا فلذة اكبادنا صرفنا دم قلبنا علي التعليم والدروس
    محافظة الدقهلية تاخد 239 اعلي درجه في المحافظات لماذا يا محافظ الدقهلية
    ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء

  12. عمر 19/07/2016 07:13 -

    يارب التنسيق يقل عن 225 في القاهره 6 درجات حتي والنبي

  13. عماد موسى 12/07/2016 13:31 -

    الرجا مراعاة ظروف الناس كفاية غلاء الاسعاء كمان مدارس خاصة – أرحموا من في الارض يرحمكم من في السماء

  14. محمد 05/07/2016 10:00 -

    حسبنا الله ونعم الوكيل تنسيق القاهره 210 الى230 حرام عليكم كرهتونا فى كل حاجه

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