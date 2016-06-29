تنسيق الشهادة الاعدادية في القاهرة وامتحانات الدور الثاني

تنسيق الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة
مصريات – كتبت نورا شعبان: بعد مرور حوالي الشهر على انتهاء الدور الاول لامتحانات الشهادة الاعدادية لمدارس القاهرة، اعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة رسمياً، عن اعتماد الحد الادنى للقبول في مدارس الثانوي العام والمدارس الخاصة والدبلومات الثانوية الفنية والمهنية بكافة الاقسام مثل الثانوية الصناعية او الثانوية التجارية والثانوية الزراعية والفندقية وغيرها وذلك للعام الدراسي 2016-2017 .
ويتم التصديق على نتيجة تنسيق الشهادة الاعدادية 2017 بعد الرجوع الى تقارير ودراسات اعدت من مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، تم فيها تحديد كثافة الفصول وحجم استيعاب الطلاب في المدارس.
وكانت نسبة تنسيق الشهادة الاعدادية بالقاهرة للقبول في الثانوية العام بالعام الفائت هي 230 درجة.
وعبر بعض اولياء الامور عن امتعاضهم لارتفاع نسبة درجات القبول في المدارس الثانوية العامة لهذه السنة، خاصة بانها اعلى من العام الفائت.
ومن ناحية اخرى سيتم تحديد موعد امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة الدور الثاني والتي سوف تبدأ في يوليو ولن يشمل ايام الامتحانات يوم السبت 23 يوليو لانه سوف يكون اجازة رسمية لكافة المؤسسات الحكومية ولن تنعقد به اية امتحانات.
يااارب التنسيق ينزل الى 210
عاوز اعرف تنسيق نالقاهره من كام بالله عليكم الصدق
اظهار النتيجه الاعداديه
ونبي م ترفعوهاا عن 210 , تعبناا نفسيآا أقسم يالله .. أرحمو من ف الأرض يرحمكم من ف السمااء
ونبي م تذودوهاا عن 210 ارحموناا و يرحمكم من ف السماء
انا بمدرسه sosبالعامريه عايز رقم الجلوس اسمى روان عمر المنشاوى
انا عم عبد الرحمن اشرف عبده وعايزن نعرف رقم الجلوس لمعرفة النتيجة
, اريد ان اعرف رقم الجلوس
حرام عليكم سمعنا ان التنسيق هينزل عن كده وحتى الانلم نسمع شيء وباقى المحافظات تقبل من 190درجة هتعقدونا
حسبنى الله ونعم الوكيل
حرررام عليكم انا ابنى مظلوم عشان نصف درجه
الي السيد محافظ الدقهليه
ارفقوا باولادنا فلذة اكبادنا صرفنا دم قلبنا علي التعليم والدروس
محافظة الدقهلية تاخد 239 اعلي درجه في المحافظات لماذا يا محافظ الدقهلية
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء
يارب التنسيق يقل عن 225 في القاهره 6 درجات حتي والنبي
الرجا مراعاة ظروف الناس كفاية غلاء الاسعاء كمان مدارس خاصة – أرحموا من في الارض يرحمكم من في السماء
حسبنا الله ونعم الوكيل تنسيق القاهره 210 الى230 حرام عليكم كرهتونا فى كل حاجه