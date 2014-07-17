نتيجة تنسيق القبول بالمدن الجامعية 2017-2018 مكتب التقديم

نتيجة تنسيق المدن الجامعية
مصريات – كتبت هند متولي: يبدأ خلال ايام موعد بدء تنسيق القبول في المدن الجامعية لجميع الطلبة المتغتربين في محافظات مصر المختلفة.
وقد صدرت نتائج تنسيق المدن الجامعية الالكترونية للعام الدراسي 2017 – 2018 لبعض الجامعات بينما ينتظر طلبة اخرون رغم قرب بدء الدراسة تنسيق القبول بالمدن الجامعية حتى يتمكنوا من تسوية امورهم بعد نتائج تنسيق القبول بالمدن الجامعية والاستقرار بالقرب من اماكن الدراسة.
ولذلك سوف يتم التعجيل بظهور نتيجة التنسيق للقبول بالمدن الجامعية للعام الدراسي القادم 2017 – 2018 بعد انتهاء تنسيق الجامعات 2017 وخاصة بالمدن الكبرى في جامعة القاهرة و جامعة الاسكندرية ، جامعة حلوان ، جامعة عين شمس ، جامعة المنصورة ، جامعة الزقازيق ، جامعة طنطا ، المنوفية ، جامعة المنيا و جامعة الازهر.
هذا ويمكنكم من خلال رابط موقع المجلس الاعلى للجامعات الذي تجدونه اخر هذا الخبر تقديم طلب التحاق في المدن الجامعبة 2017 الكترونيا وتعبئة الاستمارة الخاصة بطلب التقدم وماهي الاوراق المطلوبة، ومعرفة مواعيد التقدم للمدن الجامعية لعام 2018/2017 كما يمكن تعديل بيانات طلبات الالنحاق التي سبق لكم تقديمها بحالة الحاجة الى ذلك، وكذلك معرفة نتيجة تنسيق قبول المدن الجامعية وذلك عبر هذا الرابط >>>> eush.edu.eg/eu/ApplicationForm
ياريت تتطلعوا تنسيق طلاب الخارج بسرعه و يارب التنسيق ينزل ياريت تساعدونا إحنا بنعاني
هي النتيجه هتبان امتي
هي النتيجه هتبان امتي لو سمحت
انا في الصف الثالث الاعدادي وعايز اعرف الثانوي عسكري يقبل من كام
انا مرحلة ثالثة ولم الحق تقديم المدينة الجامعية الفيوم لانى كنت منتظر نتيجة تقليل الاغتراب فمن فضلكم متى يفتح باب التقديم للمدينة الجامعية الفيوم
انا قدمت ورقى ف المدينه الجامعيه بالاسكندريه و عاوز اعرف قبلونى و لا لا مش عارف يريت حد يفيدنى اعرف النتيجه ازاى
انت قدمت في المدينة الجامعية علي النت و كل ما افتح القي النتيجة بتاعتي مظهرتش
انا حبة اعرف هي النتيجة ظهرت و بتظهر كلها مرة وحدة ولا بتبان لكل واحد لوحدو
و هي كده مش اتاخرت و لا ده الطبيعي
انا بقالى 3سنين فى المدينه مش عارف اجيب النتيجه الؤقم القومى بتاعى 29506032700454
انا مقدم من اول ما التقديم بدا ولحد دلوقتي لسه النتيجه مظهرتش وانا قلقان
حجزت المدينه ولم اعرف هل انا قوبلت ام لا وكل ما اكتب الرقم القومي
الرد يقول الرقم غير صحيح ك
انا ابني مقدم في المدينه الجامعيه كلية هندسة جامعة اسيوط مع العلم اننا من القاهره وعاوزين نعرف النتيجه قبل الدراسه علشان نرتب حالنا وكل ما يدخل لمعرفة القبول ام لا يكتب لم تراجع اوراقك نعمل ايه افيدونا
انا فى جامعه سوهاج وعاوز اعرف امتى نتيجه القبول بالمدن الجامعيه
لو سمحت انا عايزة اعرف اقدم ازاى للمدينة الجامعية انا اولى صيدلة ومغتربة اعمل ايه بالتفاصيل لو سمحتم ؟ واللينك بتاع التقديم الالكترونى مش راضى يفتح ؟
النتيجه قبول المدينه بجامعه اسيوط
نتيجة تقليل الاغتراب لم تعلن حتى الان وبعض المدن الجامعيه انتهى التقدم فيها ولم نتمكن من التقدم للمدينه الجامعيه حتى الان لعدم معرفة نتيجة تقليل الاغتراب
ارجوا اعلان نتيجة تقليل الاغتراب لان الكليات اكتملت ولم يعلن حتى اليوم
يا حماعه اختى جاتلها كليه البنات علوم عين شمس وملحقناش التسجيل فى المدينه هيا هتتفتح تانى ولا مش هتتفتح
انا اختى فى كليه البنات علوم عين شمس وفاتها موعد التقديم فى المدينه اتقفلت ومسجلتش هتتفتح تانى ولا لا
اريد معرفة التفاصيل وموعد التقديم
لقد حاولت ان اقدم التنسيق ولكنه يكتب دائما لم يتم فتح باب التقديم للطالبات الجدد.أنا طالبة بجامعة السادات فرقة أولى.2016/2017 ارجو الافادة لان أصدقائى بالإسكندرية تم كتابة تنسيقهم.
بعد اذنكو …ممكن رابط ملئ الاستماره …؟
ماذا عن تنسيق الشهادات المعادلة؟
من فضلكم انا قدمت طلب الالتحاق بالمدينه الجامعيه جامعة السويس كلية الثروة السمكيه وعند استعلامى عن القبول يكون الرد لم يتم مراجعة البيانات افيدونى حيث ان الدراسه بدات ولم استطع الدهاب والعوده يوميا من القاهره الى السويس
احتاج الاستعلام عن نتيجة القبول بالمدينة الجامعية بجامعة المنيا للعام الحالي ولم استطع ،فما الحل أرجو المساعدة ……………..
وشكرا
المرحله التالته للمدينه هتفتح امتي وشكرا
امتي نتيجه المدينه الجامعيه جامعه جنوب الوادي
انا في جامعه عين شمس واريد معرفه نتيجه تنسيقي بالمدينه الجامعيه وهل قبلت ام لا