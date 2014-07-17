نتيجة تنسيق القبول بالمدن الجامعية 2017-2018 مكتب التقديم

نتيجة تنسيق المدن الجامعية

مصريات – كتبت هند متولي: يبدأ خلال ايام موعد بدء تنسيق القبول في المدن الجامعية لجميع الطلبة المتغتربين في محافظات مصر المختلفة.

وقد صدرت نتائج تنسيق المدن الجامعية الالكترونية للعام الدراسي 2017 – 2018 لبعض الجامعات بينما ينتظر طلبة اخرون رغم قرب بدء الدراسة تنسيق القبول بالمدن الجامعية حتى يتمكنوا من تسوية امورهم بعد نتائج تنسيق القبول بالمدن الجامعية والاستقرار بالقرب من اماكن الدراسة.

ولذلك سوف يتم التعجيل بظهور نتيجة التنسيق للقبول بالمدن الجامعية للعام الدراسي القادم 2017 – 2018 بعد انتهاء تنسيق الجامعات 2017 وخاصة بالمدن الكبرى في جامعة القاهرة و جامعة الاسكندرية ، جامعة حلوان ، جامعة عين شمس ، جامعة المنصورة ، جامعة الزقازيق ، جامعة طنطا ، المنوفية ، جامعة المنيا و جامعة الازهر.

هذا ويمكنكم من خلال رابط موقع المجلس الاعلى للجامعات الذي تجدونه اخر هذا الخبر تقديم طلب التحاق في المدن الجامعبة 2017 الكترونيا وتعبئة الاستمارة الخاصة بطلب التقدم وماهي الاوراق المطلوبة، ومعرفة مواعيد التقدم للمدن الجامعية لعام 2018/2017 كما يمكن تعديل بيانات طلبات الالنحاق التي سبق لكم تقديمها بحالة الحاجة الى ذلك، وكذلك معرفة نتيجة تنسيق قبول المدن الجامعية وذلك عبر هذا الرابط >>>> eush.edu.eg/eu/ApplicationForm

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