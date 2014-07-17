نتيجة تنسيق المدن الجامعية

نتائج تنسيق المدن الجامعية 2017

نتيجة تنسيق القبول فى المدن الجامعية 2018/2017

مصريات – كتبت هند متولي: يبدأ خلال ايام موعد بدء تنسيق القبول في المدن الجامعية لجميع الطلبة المتغتربين في محافظات مصر المختلفة.

وقد صدرت نتائج تنسيق المدن الجامعية الالكترونية للعام الدراسي 2017 – 2018 لبعض الجامعات بينما ينتظر طلبة اخرون رغم قرب بدء الدراسة تنسيق القبول بالمدن الجامعية حتى يتمكنوا من تسوية امورهم بعد نتائج تنسيق القبول بالمدن الجامعية والاستقرار بالقرب من اماكن الدراسة.

ولذلك سوف يتم التعجيل بظهور نتيجة التنسيق للقبول بالمدن الجامعية للعام الدراسي القادم 2017 – 2018 بعد انتهاء تنسيق الجامعات 2017 وخاصة بالمدن الكبرى في جامعة القاهرة و جامعة الاسكندرية ، جامعة حلوان ، جامعة عين شمس ، جامعة المنصورة ، جامعة الزقازيق ، جامعة طنطا ، المنوفية ، جامعة المنيا و جامعة الازهر.

هذا ويمكنكم من خلال رابط موقع المجلس الاعلى للجامعات الذي تجدونه اخر هذا الخبر تقديم طلب التحاق في المدن الجامعبة 2017 الكترونيا وتعبئة الاستمارة الخاصة بطلب التقدم وماهي الاوراق المطلوبة، ومعرفة مواعيد التقدم للمدن الجامعية لعام 2018/2017 كما يمكن تعديل بيانات طلبات الالنحاق التي سبق لكم تقديمها بحالة الحاجة الى ذلك، وكذلك معرفة نتيجة تنسيق قبول المدن الجامعية  وذلك عبر هذا الرابط >>>> eush.edu.eg/eu/ApplicationForm

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نتيجة تنسيق القبول بالمدن الجامعية 2017-2018 مكتب التقديم

17/07/2014 177 تعليق نتائج الجامعات المصرية , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
177 comments
  1. رويدا خطاب 03/07/2017 03:34 -

    ياريت تتطلعوا تنسيق طلاب الخارج بسرعه و يارب التنسيق ينزل ياريت تساعدونا إحنا بنعاني

  3. عيد سليم 24/09/2016 14:33 -

    هي النتيجه هتبان امتي لو سمحت

  4. البدري سمير احمد مصطفى عتمان 23/09/2016 15:50 -

    انا في الصف الثالث الاعدادي وعايز اعرف الثانوي عسكري يقبل من كام

  5. احمد حمدى القريطى 23/09/2016 15:03 -

    انا مرحلة ثالثة ولم الحق تقديم المدينة الجامعية الفيوم لانى كنت منتظر نتيجة تقليل الاغتراب فمن فضلكم متى يفتح باب التقديم للمدينة الجامعية الفيوم

  6. مصطفى الشيخ 21/09/2016 03:44 -

    انا قدمت ورقى ف المدينه الجامعيه بالاسكندريه و عاوز اعرف قبلونى و لا لا مش عارف يريت حد يفيدنى اعرف النتيجه ازاى

  7. Norhan khalil 20/09/2016 20:41 -

    انت قدمت في المدينة الجامعية علي النت و كل ما افتح القي النتيجة بتاعتي مظهرتش
    انا حبة اعرف هي النتيجة ظهرت و بتظهر كلها مرة وحدة ولا بتبان لكل واحد لوحدو
    و هي كده مش اتاخرت و لا ده الطبيعي

  8. علاء عبدالله على احمد 20/09/2016 19:32 -

    انا بقالى 3سنين فى المدينه مش عارف اجيب النتيجه الؤقم القومى بتاعى 29506032700454

  9. محمد حلمي 18/09/2016 19:43 -

    انا مقدم من اول ما التقديم بدا ولحد دلوقتي لسه النتيجه مظهرتش وانا قلقان

  10. كريم محمد فتحي محمد 04/09/2016 20:51 -

    حجزت المدينه ولم اعرف هل انا قوبلت ام لا وكل ما اكتب الرقم القومي
    الرد يقول الرقم غير صحيح ك

  11. Soheir Aamer 04/09/2016 01:00 -

    انا ابني مقدم في المدينه الجامعيه كلية هندسة جامعة اسيوط مع العلم اننا من القاهره وعاوزين نعرف النتيجه قبل الدراسه علشان نرتب حالنا وكل ما يدخل لمعرفة القبول ام لا يكتب لم تراجع اوراقك نعمل ايه افيدونا

  12. a7med 03/09/2016 19:24 -

    انا فى جامعه سوهاج وعاوز اعرف امتى نتيجه القبول بالمدن الجامعيه

  13. Marwa 02/09/2016 16:16 -

    لو سمحت انا عايزة اعرف اقدم ازاى للمدينة الجامعية انا اولى صيدلة ومغتربة اعمل ايه بالتفاصيل لو سمحتم ؟ واللينك بتاع التقديم الالكترونى مش راضى يفتح ؟

  14. آيه كمال عبد الحميد عبدالحافظ 30/08/2016 22:51 -

    النتيجه قبول المدينه بجامعه اسيوط

  15. عماد عبدالرحمن 25/08/2016 11:46 -

    نتيجة تقليل الاغتراب لم تعلن حتى الان وبعض المدن الجامعيه انتهى التقدم فيها ولم نتمكن من التقدم للمدينه الجامعيه حتى الان لعدم معرفة نتيجة تقليل الاغتراب

  16. مجدى مصطفى العنانى 22/08/2016 11:08 -

    ارجوا اعلان نتيجة تقليل الاغتراب لان الكليات اكتملت ولم يعلن حتى اليوم

  17. aya saad 22/08/2016 08:13 -

    يا حماعه اختى جاتلها كليه البنات علوم عين شمس وملحقناش التسجيل فى المدينه هيا هتتفتح تانى ولا مش هتتفتح

  18. aya saad 22/08/2016 08:12 -

    انا اختى فى كليه البنات علوم عين شمس وفاتها موعد التقديم فى المدينه اتقفلت ومسجلتش هتتفتح تانى ولا لا

  19. مرام احمد 13/08/2016 16:10 -

    اريد معرفة التفاصيل وموعد التقديم

  20. H.A.A 11/08/2016 18:53 -

    لقد حاولت ان اقدم التنسيق ولكنه يكتب دائما لم يتم فتح باب التقديم للطالبات الجدد.أنا طالبة بجامعة السادات فرقة أولى.2016/2017 ارجو الافادة لان أصدقائى بالإسكندرية تم كتابة تنسيقهم.

  21. عزت جمال 07/08/2016 16:48 -

    بعد اذنكو …ممكن رابط ملئ الاستماره …؟

  22. Nireen 02/12/2015 14:42 -

    ماذا عن تنسيق الشهادات المعادلة؟

  23. ايمن مجدىمحمد على عطيه 21/10/2015 18:26 -

    من فضلكم انا قدمت طلب الالتحاق بالمدينه الجامعيه جامعة السويس كلية الثروة السمكيه وعند استعلامى عن القبول يكون الرد لم يتم مراجعة البيانات افيدونى حيث ان الدراسه بدات ولم استطع الدهاب والعوده يوميا من القاهره الى السويس

  24. محمد عبد الودود 19/10/2015 07:49 -

     احتاج الاستعلام عن نتيجة القبول بالمدينة الجامعية بجامعة المنيا للعام الحالي ولم استطع ،فما الحل أرجو المساعدة ……………..

     وشكرا

  25. الورده الشارده 02/10/2015 08:21 -

    المرحله التالته للمدينه هتفتح امتي وشكرا

  26. حسن جاد 22/09/2015 13:23 -

    امتي نتيجه المدينه الجامعيه جامعه جنوب الوادي

  27. إبراهيم محمد 18/09/2015 19:38 -

    انا في جامعه عين شمس واريد معرفه نتيجه تنسيقي بالمدينه الجامعيه وهل قبلت ام لا

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