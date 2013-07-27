موعد نتيجة التقديم تنسيق المعاهد الفنية الصحية 2017

موعد نتيجة تنسيق القبول في المعاهد الفنية الصحية 2017 – 2018

تنسيق المعاهد الفنية الصحية

كتبت امال خليل: للتقديم الى تنسيق المعاهد الفنية الصحية للعام 2016 – 2017 لازم تكون ناجح الثانوية العامة بقسم علمي علوم او رياضة لكن شعبة ادبي لا يتم قبولها بأي شكل.

وهناك اقسام في تنسيق المعاهد الفنية الصحية لا تقبل غير طلبة الثانوية العامة علمي علوم فقط  وهي : فني اشعة ، فني صناعة اسنان ، فني معمل ، فنيات التمريض (بنات فقط) ،، فني الخدمات الطبية العاجلة (بنين فقط) ، المراقبون الصحيون (بنين فقط).

اما اقسام طلبة علمي رياضة التي يمكنهم التقديم ليها في تنسيق الثانوية العامة 2017 المعاهد الفنية والصحية هي : شعبة فني تسجيل طبي وإحصاء. ،،  شعبة فني صيانة أجهزه طبية.

وهناك متطلبات وشروط للقبول تنسيق المعاهد الفنية الصحية:

  • أن تكون اللغة الأجنبية الأولى للطلاب هي اللغة الإنجليزية.
  • يختص المعهد بتوزيع الطلاب (الطالبات) المرشحون الى المعهد على الشعب الداخلية المختلفة.
  • أن يكون الطلبة المتقدمين متفرغين للدراسة.
  • ألا يقل سن الطالب (الطالبة) عند الدراسة (أول أكتوبر)عن 16سنة ولا يزيد عن 22 سنة.
  • نجاح الطالب في الكشف الطبي واختبار القدرات الذي يعقده المعهد و يثبت استعداده للدراسة.

* اختيار المعاهد الفنية الصحية في التنسيق بموقع مكتب تنسيق الحكومة الالكترونية حسب نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2017 بيكون تحت اسم المعهد الفني الصحي والذي يوجد له عدة فروع في الاسماعيلية ، بورسعيد ، بنها ، الزقازيق ، المنصورة ، طنطا ، اسوان ، سوهاج ، الاسكندرية ، اسيوط ،  امبابة الجيزة ، بني سويف.

وبعد معرفة نتائح تنسيق المعاهد الفنية الصحية 2017 والتوزيع فيها يجب على الطلبة الذهاب لتقديم اوراقهم الى المعهد الخاص بالمنطقة التي يقيم فيها وبها توزيعه الجغرافي لينهي اوراقه ويقوم بالكشف الطبي واختبار القدرات.

للدخول الى موقع مكتب التنسيق 2017 اضغط هنا >>> http://www.tansik.egypt.gov.eg

للدخول الى موقع تنسيق وزارة الصحة اضغط هنا >> mhealth.cu.edu.eg

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نتيجة تنسيق المعاهد الفنية الصحية 2018/2017 للثانوية العامة

27/07/2013 646 تعليق نتيجة الثانوية العامة , , , , , , , , , , , , ,
646 comments
  1. Hosam Mohamed 18/07/2017 20:17 -

    انا جايب 77% علمي علوم
    ممكن الحق اي معهد فني صحي علي مستوي الجمهوريه

  2. nada mahmoud 18/07/2017 17:33 -

    ايه أيمن محمد عبد العاطى
    المنوفيه
    351.5
    86%
    ينفع ف المعهد ولا ايه علمى علوم

  3. ايه أيمن محمد عبد العاطى 18/07/2017 17:21 -

    انا جايبه 351 ونص ينفع ادخل المعهد
    فاى محافظه

  4. ايه أيمن محمد عبد العاطى 18/07/2017 17:20 -

    انا جايبه351ونص ينفع ادخل معهد فنى صحى فاى محافظه
    رد بسرعه يا جماعه

  5. احمد ناصر محمد جاب الله 18/07/2017 13:24 -

    انا اخويه جايب 80:85 هيقبل فى المعهد ولا المعهد هيقبل من كام السنادى

  6. علا كامل 16/07/2017 21:23 -

    انا جايبة 86.6 % ممكن اقبل في المعهد ولا

  7. omarfahmi 16/07/2017 13:53 -

    خريجي الثانوية الأزهرية من الممكن دخول المعهد

  8. للللل 15/07/2017 11:00 -

    ساسا الصنايع سهله ازى مجيتوش فيها مجموع عالى 90

  10. mohamed elasfory 15/07/2017 10:23 -

    بعد اذن حضرتكم التنسيق من كام ياريت الرد بسرعه و شكرا

  11. محمد عاطف عوض الله محمد 14/07/2017 14:17 -

    أنا جايب 91.8هل ممكن الحق معهد صحي

  12. سو 14/07/2017 12:11 -

    انا كليه زراعه الزقازيق دفعه2016ينفع احول معهد فني صحي الزقازيق

  13. محمود 12/07/2017 14:39 -

    انا جايب ٨٥.٤ السنادي ٢٠١٧ ممكن اقبل ف معهد فني صحي السنادي ولا التنسيق هيكون عالي انا دبلوم صناعي ٣سنين

  14. هند جوده 03/07/2017 18:38 -

    انا جايبه 85/ ممكن أقبل ف المعهد الفني الصحي وبيآخد من كام

  15. جمال 20/06/2017 14:04 -

    انا فى التمريض خاص ينفع اقدم ولا لا فى فن صحى ولا لا

  16. محمد سعيد المنسي 14/05/2017 19:02 -

    سلام عليكم ولله انا من جريج دبلوم تجارجه مجموعي 80% ودخلت معهد تجاره نفسي حد يسعدني اد خل معهد فني صحي وكنت عايز اعرف احول وله الا

  17. mahmoud 02/01/2017 02:25 -

    انا فى كلية تجارة فرقة تالتة مجموع الثانوية 89% علمي رياضة سنة 2013
    كنت عايز اسحب الملف بتاعي واقدمه لاى معهد فني صحي المعهد هقبلني ولالأ
    ارجو الرد

  18. اشرف السعدنى 21/10/2016 05:27 -

    انا خريج اداب كنت ادبى ينفع ادخل معهد صحى

  19. محمد 03/10/2016 22:41 -

    أنا جايب 80فى المائه فى شعبة أدبي ينفع أدخل معهد فنى صحى فاروس بالفلوس بالله عليكم الرد بسرعة

  20. Fatma khaled 01/10/2016 16:40 -

    لو سمحتوا
    انا دفعة 2016
    مجموعي 383.5
    93.58 %
    قدمت تربيه عام
    ينفع احول للمعهد؟؟؟؟

  21. رامي عبد المنعم 27/09/2016 00:04 -

    انا رامي من كفرالشيخ ومجموعي 65،24 علمي رياضههل مجموعي يطول فني صحي

    مع العلم ان بطاقة الترشيح جات بمعهد تاني

  22. وائل الصعيدي 26/09/2016 00:07 -

    الاخت رباب من حقك تروحي اي معهد

  23. khaled shawky 23/09/2016 23:55 -

    هل المعهد يقبل دبلوم الصنايع نظام ال خمس سنوات ارجو الرد

    khaled shawky

  24. علا محمود 23/09/2016 17:35 -

    اريد كم مجموع المعهد الصحى

  26. احمد علي الخولي 19/09/2016 20:16 -

    السلام عليكم اريد التحويل من كلية الزراعة جامعة المنوفية الي المعهد الفني الصحي بامبابة وانا اسكن في شبر الخيمة برجاء الرد علي

  27. فاطمه 19/09/2016 10:59 -

    لو سمحتوا انا معايعه كليه اداب وكنت علمي في الثانوي ينفع اقدم في المعهد ولازم مجموع الثانوي

  28. عماد 17/09/2016 23:15 -

    لو سمحتوا ياجماعة هو المعهد بيقبل ازهر

  29. Mostafa 10/09/2016 00:14 -

    دلوقتي انا جايب 87.29%ينفع ادخل معهد فني صحي اسكندريه

  30. Mostafa 10/09/2016 00:11 -

    Mostafaالتنسيق السنه دي عالي قوي والله حرام

  32. MenaNanoo 01/09/2016 12:37 -

    عايز اعرف معهد فنى صحى امبابه قابل من كام السنه دى

  33. AHMED SAEED 30/08/2016 23:30 -

    انا جايب 75% ينفع اخش معهد تمريض فى محافظه ياريت الرد بسرعه

  34. ملائكة الظلام 29/08/2016 20:58 -

    لو سمحت انا جايبه 94% وتنسيقى جاب معهد تمريض طنطا ينفع احول معهد فنى صحى امبابه ولو سمحت الرد بسرعه

  35. اميره خالد 24/08/2016 18:55 -

    انا جيبه 80 ينفع ادخل معهد صحي ارجو الرد

  36. محمد 24/08/2016 12:38 -

    كم مدة الدراسة بالمهد الفني الصحي في بنها

  37. منة على 23/08/2016 22:39 -

    معهد فنى صحى يقبل 70%ولا لاارجو الرد سريعا

  38. كريم العربي 20/08/2016 16:03 -

    ارجو الافاده انا جايب 80% ثانوي صناعي الكترونيات ينفع ادخل قسم اسعه وتحاليل سوهاج تكرار ارجو الافاده

  39. احمد 19/08/2016 21:49 -

    عاوز اعرف علمي رياضه ممكن يدخل أشعه وتحاليل ولا لأ

  40. Seyam mahmed 16/08/2016 17:49 -

    لو عاوز اقدم في معهد خارج محافظتي ايه المطلوب اعمله

  41. Rabab 14/08/2016 14:14 -

    انا جايبه 94في الميه وانا من المحله و عايزه ادخل المعهد بس للاسف مجموعي مش جايب معهد طنطا ينفع أقدم ف المنصوره ممكن حد يرد عليا

  42. جوده 11/08/2016 22:27 -

    ينفع اقدم ف معهد خارج محافظتي ولا هو توزيع جغرافي

  43. toka shawky 11/08/2016 10:34 -

    يا جماعه نتيجه المعهد ظهرت حد عرف خد من كام

  44. Abdoaboshady 10/08/2016 13:28 -

    دبلوم فني صناعي نظام 3 سنوات
    جايب 77ونص % ينفع ان اخش معهد فني صحي وياريت لو حد عارف بياخد من كام يقول
    وشكرا مقدما

  45. Nehal Kamal 07/08/2016 20:57 -

    عندى استفسار وارجو الرد بسرعه بعد اذنكو انا ساكنة فى العريش ولما جيت اسجل الرغبات مظهرليش غير كلية تمريض اسماعيلية ومعهد فنى صحى اسماعيلية بس ؟ ليه كده

  46. Nehal Kamal 07/08/2016 20:55 -

    انا جايبة 86.4 ممكن اقبل فى المعهد الفنى الصحى وهو هياخد من كام

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