نتيجة تنسيق المعاهد الفنية الصحية 2018/2017 للثانوية العامة

تنسيق المعاهد الفنية الصحية
كتبت امال خليل: للتقديم الى تنسيق المعاهد الفنية الصحية للعام 2016 – 2017 لازم تكون ناجح الثانوية العامة بقسم علمي علوم او رياضة لكن شعبة ادبي لا يتم قبولها بأي شكل.
وهناك اقسام في تنسيق المعاهد الفنية الصحية لا تقبل غير طلبة الثانوية العامة علمي علوم فقط وهي : فني اشعة ، فني صناعة اسنان ، فني معمل ، فنيات التمريض (بنات فقط) ،، فني الخدمات الطبية العاجلة (بنين فقط) ، المراقبون الصحيون (بنين فقط).
اما اقسام طلبة علمي رياضة التي يمكنهم التقديم ليها في تنسيق الثانوية العامة 2017 المعاهد الفنية والصحية هي : شعبة فني تسجيل طبي وإحصاء. ،، شعبة فني صيانة أجهزه طبية.
وهناك متطلبات وشروط للقبول تنسيق المعاهد الفنية الصحية:
- أن تكون اللغة الأجنبية الأولى للطلاب هي اللغة الإنجليزية.
- يختص المعهد بتوزيع الطلاب (الطالبات) المرشحون الى المعهد على الشعب الداخلية المختلفة.
- أن يكون الطلبة المتقدمين متفرغين للدراسة.
- ألا يقل سن الطالب (الطالبة) عند الدراسة (أول أكتوبر)عن 16سنة ولا يزيد عن 22 سنة.
- نجاح الطالب في الكشف الطبي واختبار القدرات الذي يعقده المعهد و يثبت استعداده للدراسة.
* اختيار المعاهد الفنية الصحية في التنسيق بموقع مكتب تنسيق الحكومة الالكترونية حسب نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2017 بيكون تحت اسم المعهد الفني الصحي والذي يوجد له عدة فروع في الاسماعيلية ، بورسعيد ، بنها ، الزقازيق ، المنصورة ، طنطا ، اسوان ، سوهاج ، الاسكندرية ، اسيوط ، امبابة الجيزة ، بني سويف.
وبعد معرفة نتائح تنسيق المعاهد الفنية الصحية 2017 والتوزيع فيها يجب على الطلبة الذهاب لتقديم اوراقهم الى المعهد الخاص بالمنطقة التي يقيم فيها وبها توزيعه الجغرافي لينهي اوراقه ويقوم بالكشف الطبي واختبار القدرات.
للدخول الى موقع مكتب التنسيق 2017 اضغط هنا >>> http://www.tansik.egypt.gov.eg
للدخول الى موقع تنسيق وزارة الصحة اضغط هنا >> mhealth.cu.edu.eg
انا جايب 77% علمي علوم
ممكن الحق اي معهد فني صحي علي مستوي الجمهوريه
ايه أيمن محمد عبد العاطى
المنوفيه
351.5
86%
ينفع ف المعهد ولا ايه علمى علوم
انا جايبه 351 ونص ينفع ادخل المعهد
فاى محافظه
انا جايبه351ونص ينفع ادخل معهد فنى صحى فاى محافظه
رد بسرعه يا جماعه
انا اخويه جايب 80:85 هيقبل فى المعهد ولا المعهد هيقبل من كام السنادى
انا جايبة 86.6 % ممكن اقبل في المعهد ولا
خريجي الثانوية الأزهرية من الممكن دخول المعهد
ساسا الصنايع سهله ازى مجيتوش فيها مجموع عالى 90
معهد فنى صحى بيدخل من 91
بعد اذن حضرتكم التنسيق من كام ياريت الرد بسرعه و شكرا
أنا جايب 91.8هل ممكن الحق معهد صحي
انا كليه زراعه الزقازيق دفعه2016ينفع احول معهد فني صحي الزقازيق
انا جايب ٨٥.٤ السنادي ٢٠١٧ ممكن اقبل ف معهد فني صحي السنادي ولا التنسيق هيكون عالي انا دبلوم صناعي ٣سنين
انا جايبه 85/ ممكن أقبل ف المعهد الفني الصحي وبيآخد من كام
انا فى التمريض خاص ينفع اقدم ولا لا فى فن صحى ولا لا
سلام عليكم ولله انا من جريج دبلوم تجارجه مجموعي 80% ودخلت معهد تجاره نفسي حد يسعدني اد خل معهد فني صحي وكنت عايز اعرف احول وله الا
انا فى كلية تجارة فرقة تالتة مجموع الثانوية 89% علمي رياضة سنة 2013
كنت عايز اسحب الملف بتاعي واقدمه لاى معهد فني صحي المعهد هقبلني ولالأ
ارجو الرد
انا خريج اداب كنت ادبى ينفع ادخل معهد صحى
أنا جايب 80فى المائه فى شعبة أدبي ينفع أدخل معهد فنى صحى فاروس بالفلوس بالله عليكم الرد بسرعة
لو سمحتوا
انا دفعة 2016
مجموعي 383.5
93.58 %
قدمت تربيه عام
ينفع احول للمعهد؟؟؟؟
انا رامي من كفرالشيخ ومجموعي 65،24 علمي رياضههل مجموعي يطول فني صحي
مع العلم ان بطاقة الترشيح جات بمعهد تاني
الاخت رباب من حقك تروحي اي معهد
هل المعهد يقبل دبلوم الصنايع نظام ال خمس سنوات ارجو الرد
khaled shawky
اريد كم مجموع المعهد الصحى
انا جايب 75% عاوز اعرف ادخل ام لا
السلام عليكم اريد التحويل من كلية الزراعة جامعة المنوفية الي المعهد الفني الصحي بامبابة وانا اسكن في شبر الخيمة برجاء الرد علي
لو سمحتوا انا معايعه كليه اداب وكنت علمي في الثانوي ينفع اقدم في المعهد ولازم مجموع الثانوي
لو سمحتوا ياجماعة هو المعهد بيقبل ازهر
دلوقتي انا جايب 87.29%ينفع ادخل معهد فني صحي اسكندريه
Mostafaالتنسيق السنه دي عالي قوي والله حرام
75%ينفع ادخل
عايز اعرف معهد فنى صحى امبابه قابل من كام السنه دى
انا جايب 75% ينفع اخش معهد تمريض فى محافظه ياريت الرد بسرعه
لو سمحت انا جايبه 94% وتنسيقى جاب معهد تمريض طنطا ينفع احول معهد فنى صحى امبابه ولو سمحت الرد بسرعه
انا جيبه 80 ينفع ادخل معهد صحي ارجو الرد
كم مدة الدراسة بالمهد الفني الصحي في بنها
معهد فنى صحى يقبل 70%ولا لاارجو الرد سريعا
ارجو الافاده انا جايب 80% ثانوي صناعي الكترونيات ينفع ادخل قسم اسعه وتحاليل سوهاج تكرار ارجو الافاده
عاوز اعرف علمي رياضه ممكن يدخل أشعه وتحاليل ولا لأ
لو عاوز اقدم في معهد خارج محافظتي ايه المطلوب اعمله
انا جايبه 94في الميه وانا من المحله و عايزه ادخل المعهد بس للاسف مجموعي مش جايب معهد طنطا ينفع أقدم ف المنصوره ممكن حد يرد عليا
ينفع اقدم ف معهد خارج محافظتي ولا هو توزيع جغرافي
يا جماعه نتيجه المعهد ظهرت حد عرف خد من كام
دبلوم فني صناعي نظام 3 سنوات
جايب 77ونص % ينفع ان اخش معهد فني صحي وياريت لو حد عارف بياخد من كام يقول
وشكرا مقدما
عندى استفسار وارجو الرد بسرعه بعد اذنكو انا ساكنة فى العريش ولما جيت اسجل الرغبات مظهرليش غير كلية تمريض اسماعيلية ومعهد فنى صحى اسماعيلية بس ؟ ليه كده
انا جايبة 86.4 ممكن اقبل فى المعهد الفنى الصحى وهو هياخد من كام