نتيجة تنسيق المعاهد الفنية الصحية 2018/2017 للثانوية العامة

تنسيق المعاهد الفنية الصحية

كتبت امال خليل: للتقديم الى تنسيق المعاهد الفنية الصحية للعام 2016 – 2017 لازم تكون ناجح الثانوية العامة بقسم علمي علوم او رياضة لكن شعبة ادبي لا يتم قبولها بأي شكل.



وهناك اقسام في تنسيق المعاهد الفنية الصحية لا تقبل غير طلبة الثانوية العامة علمي علوم فقط وهي : فني اشعة ، فني صناعة اسنان ، فني معمل ، فنيات التمريض (بنات فقط) ،، فني الخدمات الطبية العاجلة (بنين فقط) ، المراقبون الصحيون (بنين فقط).



اما اقسام طلبة علمي رياضة التي يمكنهم التقديم ليها في تنسيق الثانوية العامة 2017 المعاهد الفنية والصحية هي : شعبة فني تسجيل طبي وإحصاء. ،، شعبة فني صيانة أجهزه طبية.



وهناك متطلبات وشروط للقبول تنسيق المعاهد الفنية الصحية:



أن تكون اللغة الأجنبية الأولى للطلاب هي اللغة الإنجليزية.

يختص المعهد بتوزيع الطلاب (الطالبات) المرشحون الى المعهد على الشعب الداخلية المختلفة.

أن يكون الطلبة المتقدمين متفرغين للدراسة.

ألا يقل سن الطالب (الطالبة) عند الدراسة (أول أكتوبر)عن 16سنة ولا يزيد عن 22 سنة.

نجاح الطالب في الكشف الطبي واختبار القدرات الذي يعقده المعهد و يثبت استعداده للدراسة.

* اختيار المعاهد الفنية الصحية في التنسيق بموقع مكتب تنسيق الحكومة الالكترونية حسب نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2017 بيكون تحت اسم المعهد الفني الصحي والذي يوجد له عدة فروع في الاسماعيلية ، بورسعيد ، بنها ، الزقازيق ، المنصورة ، طنطا ، اسوان ، سوهاج ، الاسكندرية ، اسيوط ، امبابة الجيزة ، بني سويف.



وبعد معرفة نتائح تنسيق المعاهد الفنية الصحية 2017 والتوزيع فيها يجب على الطلبة الذهاب لتقديم اوراقهم الى المعهد الخاص بالمنطقة التي يقيم فيها وبها توزيعه الجغرافي لينهي اوراقه ويقوم بالكشف الطبي واختبار القدرات.

للدخول الى موقع مكتب التنسيق 2017 اضغط هنا >>> http://www.tansik.egypt.gov.eg

للدخول الى موقع تنسيق وزارة الصحة اضغط هنا >> mhealth.cu.edu.eg

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