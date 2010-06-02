تنسيق جامعة 6 اكتوبر لهذا العام واقسامها المتعددة

تنسيق جامعة 6 اكتوبر
كتبت هالة منير:
في السنوات الاخيرة ارتفع تنسيق جامعة 6 اكتوبر وذلك لتحسين مستوى الطلاب بها.
ومن يريد التقديم في تنسيق جامعة 6 اكتوبر عليه التقدم لاحدى كلياتها وهي الطب الصيدلية ، طب اسنان الهندسة ، علوم الكمبيوتر و تكنولوجيا المعلومات ، الاعلام ، الاقتصاد والادارة ، اللغات والترجمة ، التربية ، العلوم الاجتماعية ، السياحة والفنادق.
يحصل المتقدمين والحاصلين على الحد الادنى المعلن لـ تنسيق جامعة 6 اكتوبر بعد التقديم ودفع المصاريف وبعد التخرج على شهادة معتمدة من وزارة التربية والتعليم .. وايضا توجد فرص عمل كثيرة للمتخرجين منها وخاصة المتفوقين سوف يتم اعلان نتيجة تنسيق جامعة 6 اكتوبر بعد اعتمادها وظهورها تابعونا.
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