نتيجة تنسيق جامعة 6 اكتوبر

تنسيق جامعة 6 اكتوبر في مصر

تنسيق جامعة 6 اكتوبر

كتبت هالة منير:

في السنوات الاخيرة ارتفع تنسيق جامعة 6 اكتوبر وذلك لتحسين مستوى الطلاب بها.

ومن يريد التقديم في تنسيق جامعة 6 اكتوبر عليه التقدم لاحدى كلياتها وهي الطب الصيدلية ، طب اسنان الهندسة ، علوم الكمبيوتر و تكنولوجيا المعلومات ، الاعلام ، الاقتصاد والادارة ، اللغات والترجمة ، التربية ، العلوم الاجتماعية ، السياحة والفنادق.

يحصل المتقدمين والحاصلين على الحد الادنى المعلن لـ تنسيق جامعة 6 اكتوبر بعد التقديم ودفع المصاريف وبعد التخرج على شهادة معتمدة من وزارة التربية والتعليم .. وايضا توجد فرص عمل كثيرة للمتخرجين منها وخاصة المتفوقين سوف يتم اعلان نتيجة تنسيق جامعة 6 اكتوبر بعد اعتمادها وظهورها تابعونا.

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تنسيق جامعة 6 اكتوبر لهذا العام واقسامها المتعددة

02/06/2010 403 تعليق مكتب التنسيق , , , ,
403 comments
  1. SAFIA 09/09/2017 21:53 -

    فين تنسيق كليه الطب لطلبه الحاصلين علي الثانويه السعوديه

  2. ندى عبد الحليم نجيب على حسانين 03/08/2017 20:16 -

    نتيجة القبول بكلية الصيدله جامعة 6 اكتوبر

  3. محمد رضا 24/01/2017 19:11 -

    انا محمد من الشرقيه معي دبلوم تجاره ونفسي اقدم كليه مغتوح بس مجموع 65%

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