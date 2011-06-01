تنسيق كليات الازهر

مصريات – يتوقع ان يختلف تنسيق كليات الازهر 2017 هذا العام عن الاعوام السابقة وهذا يشمل تنسيق جامعة الازهر الخاص بـ بنين او بنات علمي وادبي، بعد العمل بنظام جديد يدرس على اساسه طلبة الازهر الشريف في فروع الجامعة بالمحافظات نفس المنهج الذي يتم تدريسه بالفرع الرئيسي وهذا خاص بالكليات الاسلامية بشكل كبير ..

تنائج تنسيق كليات جامعة الازهر

نتيجة تنسيق كليات جامعة الازهر 2017 – 2018

عموما قبل الاختيار تحتوي نتائج تنسيق كليات جامعة الازهر على مجموعة من الاقسام المتميزة والتي يكون الحد الادنى للقبول بها عالي مثل اللغات والترجمة والتي تقوم باعطاء منح دراسية لطلابها خارج مصر .. كما ان لبعض الكليات فروع بالمحافظات الاخرى مثل الاسكندرية ، كفر الشيخ ، اسيوط ، قنا.

وغيرها وسوف يتم اضافة اي معلومات او اخبار تصدر عن نتيجة تنسيق كليات جامعة الازهر بشكل متجدد ..

اي جديد يخص تنسيق الازهر 2017 تجدوه على هذا الرابط من موقع الحكومة المصرية الالكترونية والصفحة الخاصة عن تنسيق الازهر >>> http://www.tansik.egypt.gov.eg

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تنسيق كليات جامعة الازهر 2018/2017 نتيجة التحويل من كلية لاخرى

01/06/2011 318 تعليق مكتب التنسيق , , , , , , , , , , ,
318 comments
  1. الاء 04/08/2017 02:08 -

    انا ف2 تربيه شعبه عامه جامعة الازهر ينفع احول الى تربيه اقسام؟

  2. اسلام 24/10/2016 11:15 -

    انا ابني حصل علي ٥١٠٥ مجموع التنسيق كان شريعه وقانون الدقهليه وشريعه المنوفيه ودراسات اسوان قدم في دراسات ومن كم يوم طلب تحويل علي التنسيق الاول شريعه وقانون الدقهليه وبالفعل ذهب الي هناك وبعد استقبال كل أورق ابني قال له الموظف لا مش هينفع انك تكون معنا هنا حيث التوزيع الجغرافي من فضلكم من اخترع علينا التوزيع الجغرافي ده احنا من الصعيد وشريعه وقانون اسيوط بتقبل من ٥٣ طيب وابني حاب يدخل شريعه من فضلكم أنتو بتحطموا الطالب حرم كده والله يا وزير التعليم العالي من فضلك الرد علينا حيث اني أنشدكم وانا خارج مصر حيث اعمل بالخارج من فضلكم الرد علينا

  3. هاجرحسن عبدالمالك 25/09/2016 15:29 -

    انا جاتنى اصول الاقصر وحولت سوهاج دلوقتى المطلوب اروح الاقصر اجيب ورق اودي سوهاج ولا اية

  4. مصطفي محمد 07/09/2016 18:05 -

    عاوزين نعرف اي الكليات الي بتقبل من 52% ارجوو الرررد

  5. Dodo 04/08/2016 20:28 -

    لو سمحتو هو ينفع اقول م أصول لكليات العام المهم أخلص م الأزهر وسنينه

  6. محمد 28/07/2016 02:12 -

    عايز احول من دراسات قسم لغة عربية بنات الزقازيق ايه الكليات والمعاهد المتاحة

  7. محمود 15/10/2015 08:33 -

    أكتر حاجه ندمت عليها انى دخلت أزهر ولو اتلقيت كلية كلاب تبع التريه والتعليم هحول ليها المهم اني اخلص من الازهر وسنينوا السوده

  8. اميره محمود رفعت 03/08/2015 05:53 -

    لو سمحتواا انا في كليه دراسات في2لغه عربيه ورسبت وكنت عاوزه احول لمعهد فني صحي عام يااتري اقدر احول والتحويل هيبقي امته من فضلكم ردوا علياا ضروري بعد اذنكم 

  9. mahmoud elsareeb 29/07/2015 21:06 -

    ماهي الكليات المتاحه للمستنفذ هندسه الازهر

  10. فاطمة جمال 17/09/2014 09:07 -

    عايزة اعرف نتيجة التنسيق للسنوات الماضية 2013\ 2014

  11. ادم 05/09/2014 00:03 -

    يا جماعه انا فى كليه دراسات اسلاميه واستنفذت السنادى وعاوز احول لأى معهد علشان اخلص من فضلكم اى حد يدلنى احول لمعهد ايه والميعاد امته ولكم جزيل الشكر

  12. Mody 13/08/2014 02:57 -

    انا عايز يا  جماعه  احول  من  ام  الازهر  داه  لجامعه  عام  ومش  عارف  اعمل  ايه  ممكن  حد  يقلى 

  13. bode 02/08/2014 18:58 -

    رسالة الى شيخ الازهر اتقى اللة فينا 

  14. روفيدا السيد عبد الحميد 19/07/2014 01:16 -

    انا عاوزه احول من درسات اسلاميه شعبه لغه عربيه الى اداب عربى لوو سمحت ممكن الرد

  15. توتا 24/12/2013 22:19 -

    انا ف 3 ثانوى وكرهت الازهر واللى فيه كفايا كومنتتكم دى انا خلاص جالى هئده من الازهر وسنينه حد ونبى يكلمنى ويفهمنى الكليات والتنسيق والحجات دى

  16. مروة 07/10/2013 20:58 -

    عايزين نروح الكلية واللة ماهنعمل حاجة

    مروة

  17. مروة 07/10/2013 20:55 -

    لو سمحتوا عاوزين نعرف نتيجة التحويلات بين الاقسام ..وشكرا

  18. نادين 29/09/2013 17:20 -

    هو شيخ الازهر ده عمال يسافر يعمل ايه مايشوفنا ويشوف حالنا الاول

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