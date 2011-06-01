تنسيق كليات جامعة الازهر 2018/2017 نتيجة التحويل من كلية لاخرى

تنسيق كليات الازهر
مصريات – يتوقع ان يختلف تنسيق كليات الازهر 2017 هذا العام عن الاعوام السابقة وهذا يشمل تنسيق جامعة الازهر الخاص بـ بنين او بنات علمي وادبي، بعد العمل بنظام جديد يدرس على اساسه طلبة الازهر الشريف في فروع الجامعة بالمحافظات نفس المنهج الذي يتم تدريسه بالفرع الرئيسي وهذا خاص بالكليات الاسلامية بشكل كبير ..
عموما قبل الاختيار تحتوي نتائج تنسيق كليات جامعة الازهر على مجموعة من الاقسام المتميزة والتي يكون الحد الادنى للقبول بها عالي مثل اللغات والترجمة والتي تقوم باعطاء منح دراسية لطلابها خارج مصر .. كما ان لبعض الكليات فروع بالمحافظات الاخرى مثل الاسكندرية ، كفر الشيخ ، اسيوط ، قنا.
وغيرها وسوف يتم اضافة اي معلومات او اخبار تصدر عن نتيجة تنسيق كليات جامعة الازهر بشكل متجدد ..
اي جديد يخص تنسيق الازهر 2017 تجدوه على هذا الرابط من موقع الحكومة المصرية الالكترونية والصفحة الخاصة عن تنسيق الازهر >>> http://www.tansik.egypt.gov.eg
انا ف2 تربيه شعبه عامه جامعة الازهر ينفع احول الى تربيه اقسام؟
انا ابني حصل علي ٥١٠٥ مجموع التنسيق كان شريعه وقانون الدقهليه وشريعه المنوفيه ودراسات اسوان قدم في دراسات ومن كم يوم طلب تحويل علي التنسيق الاول شريعه وقانون الدقهليه وبالفعل ذهب الي هناك وبعد استقبال كل أورق ابني قال له الموظف لا مش هينفع انك تكون معنا هنا حيث التوزيع الجغرافي من فضلكم من اخترع علينا التوزيع الجغرافي ده احنا من الصعيد وشريعه وقانون اسيوط بتقبل من ٥٣ طيب وابني حاب يدخل شريعه من فضلكم أنتو بتحطموا الطالب حرم كده والله يا وزير التعليم العالي من فضلك الرد علينا حيث اني أنشدكم وانا خارج مصر حيث اعمل بالخارج من فضلكم الرد علينا
انا جاتنى اصول الاقصر وحولت سوهاج دلوقتى المطلوب اروح الاقصر اجيب ورق اودي سوهاج ولا اية
عاوزين نعرف اي الكليات الي بتقبل من 52% ارجوو الرررد
لو سمحتو هو ينفع اقول م أصول لكليات العام المهم أخلص م الأزهر وسنينه
عايز احول من دراسات قسم لغة عربية بنات الزقازيق ايه الكليات والمعاهد المتاحة
أكتر حاجه ندمت عليها انى دخلت أزهر ولو اتلقيت كلية كلاب تبع التريه والتعليم هحول ليها المهم اني اخلص من الازهر وسنينوا السوده
لو سمحتواا انا في كليه دراسات في2لغه عربيه ورسبت وكنت عاوزه احول لمعهد فني صحي عام يااتري اقدر احول والتحويل هيبقي امته من فضلكم ردوا علياا ضروري بعد اذنكم
ماهي الكليات المتاحه للمستنفذ هندسه الازهر
عايزة اعرف نتيجة التنسيق للسنوات الماضية 2013\ 2014
يا جماعه انا فى كليه دراسات اسلاميه واستنفذت السنادى وعاوز احول لأى معهد علشان اخلص من فضلكم اى حد يدلنى احول لمعهد ايه والميعاد امته ولكم جزيل الشكر
انا عايز يا جماعه احول من ام الازهر داه لجامعه عام ومش عارف اعمل ايه ممكن حد يقلى
رسالة الى شيخ الازهر اتقى اللة فينا
انا عاوزه احول من درسات اسلاميه شعبه لغه عربيه الى اداب عربى لوو سمحت ممكن الرد
انا ف 3 ثانوى وكرهت الازهر واللى فيه كفايا كومنتتكم دى انا خلاص جالى هئده من الازهر وسنينه حد ونبى يكلمنى ويفهمنى الكليات والتنسيق والحجات دى
عايزين نروح الكلية واللة ماهنعمل حاجة
مروة
لو سمحتوا عاوزين نعرف نتيجة التحويلات بين الاقسام ..وشكرا
هو شيخ الازهر ده عمال يسافر يعمل ايه مايشوفنا ويشوف حالنا الاول