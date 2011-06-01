تنسيق كليات الازهر

مصريات – يتوقع ان يختلف تنسيق كليات الازهر 2017 هذا العام عن الاعوام السابقة وهذا يشمل تنسيق جامعة الازهر الخاص بـ بنين او بنات علمي وادبي، بعد العمل بنظام جديد يدرس على اساسه طلبة الازهر الشريف في فروع الجامعة بالمحافظات نفس المنهج الذي يتم تدريسه بالفرع الرئيسي وهذا خاص بالكليات الاسلامية بشكل كبير ..

عموما قبل الاختيار تحتوي نتائج تنسيق كليات جامعة الازهر على مجموعة من الاقسام المتميزة والتي يكون الحد الادنى للقبول بها عالي مثل اللغات والترجمة والتي تقوم باعطاء منح دراسية لطلابها خارج مصر .. كما ان لبعض الكليات فروع بالمحافظات الاخرى مثل الاسكندرية ، كفر الشيخ ، اسيوط ، قنا.

وغيرها وسوف يتم اضافة اي معلومات او اخبار تصدر عن نتيجة تنسيق كليات جامعة الازهر بشكل متجدد ..

اي جديد يخص تنسيق الازهر 2017 تجدوه على هذا الرابط من موقع الحكومة المصرية الالكترونية والصفحة الخاصة عن تنسيق الازهر >>> http://www.tansik.egypt.gov.eg

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

تنسيق كليات جامعة الازهر 2018/2017 نتيجة التحويل من كلية لاخرى