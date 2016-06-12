توافق الابراج 2017

مصريات – جرب حظك اليوم في الحب مع هذا المقياس الخاص واحدث اصدار لهذا المقياس، وذلك لحساب نسبة او درجة توافق الابراج الفلكية مع بعضها البعض في الحب والزواج على شكل لعبة فلاش او حاسبة ذكية تقوم بقياس توافق توافق الابراج الغربية الاثني عشر ( برج العقرب، برج الاسد، برج السرطان ، برج الجوزاء ، برج الدلو ، برج الحوت، برج الثور، برج الجدي، برج الحمل، برج الميزان، برج العذراء ، برج القوس ).

وتتميز بسهولة الانتقال بين الابراج وقياس نسبة توافق الابراج في الحب او في الخطوبة او في والزواج حيث يتم الاحتساب على اساس عدة مستويات من التوافق.

طريقة استخدام حاسبة توافق الابراج تتم باختيار برجك من قائمة وبرج الشخص الذي ترغب بحساب نسبة التوافق معه ثم الضغط على زر قياس التوافق، وبهذا يمكن تجربة توافق اي برج مع اي برج ، فعلى سبيل المثال لو كنت من مواليد برج العقرب يمكنك بوساطة حاسبة توافق الابراج ان تقيس مدى توافق برج العقرب مع برج الاسد او مع برج السرطان، مع برج الجوزاء ، مع برج الدلو ، مع برج الحوت، مع برج الثور ، مع برج الجدي ، مع برج الجوزاء .. وهكذا دواليك يمكنك ايجاد التوافق بين كل الابراج.

ولمحبي توقعات الابراج الصينية يمكن تجربة توافق ابراج الحظ الصينية بالضغط هنا >> توافق الابراج الصينية

كذلك يمكن استعمال مقياس الحب في لعبة حاسبة الحب جميلة لقياس درجة الحب الحقيقي على هذا الرابط >>> لعبة الحب

حاسبة قياس توقعات توافق الابراج الغربية الفلكية في الحب مع بعضها 2017- 2018



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توقعات توافق الابراج الفلكية في الحب مع بعضها حظك اليوم 2017