توقعات توافق الابراج الفلكية في الحب مع بعضها حظك اليوم 2017

توافق الابراج 2017
مصريات – جرب حظك اليوم في الحب مع هذا المقياس الخاص واحدث اصدار لهذا المقياس، وذلك لحساب نسبة او درجة توافق الابراج الفلكية مع بعضها البعض في الحب والزواج على شكل لعبة فلاش او حاسبة ذكية تقوم بقياس توافق توافق الابراج الغربية الاثني عشر ( برج العقرب، برج الاسد، برج السرطان ، برج الجوزاء ، برج الدلو ، برج الحوت، برج الثور، برج الجدي، برج الحمل، برج الميزان، برج العذراء ، برج القوس ).
وتتميز بسهولة الانتقال بين الابراج وقياس نسبة توافق الابراج في الحب او في الخطوبة او في والزواج حيث يتم الاحتساب على اساس عدة مستويات من التوافق.
طريقة استخدام حاسبة توافق الابراج تتم باختيار برجك من قائمة وبرج الشخص الذي ترغب بحساب نسبة التوافق معه ثم الضغط على زر قياس التوافق، وبهذا يمكن تجربة توافق اي برج مع اي برج ، فعلى سبيل المثال لو كنت من مواليد برج العقرب يمكنك بوساطة حاسبة توافق الابراج ان تقيس مدى توافق برج العقرب مع برج الاسد او مع برج السرطان، مع برج الجوزاء ، مع برج الدلو ، مع برج الحوت، مع برج الثور ، مع برج الجدي ، مع برج الجوزاء .. وهكذا دواليك يمكنك ايجاد التوافق بين كل الابراج.
ولمحبي توقعات الابراج الصينية يمكن تجربة توافق ابراج الحظ الصينية بالضغط هنا >> توافق الابراج الصينية
كذلك يمكن استعمال مقياس الحب في لعبة حاسبة الحب جميلة لقياس درجة الحب الحقيقي على هذا الرابط >>> لعبة الحب
إدوارد من برج الحمل 13/5/1997
يلي فاكرك وانتا نسيني يوم تخشني ويوم تدويني يلي عمرك محسيت بجرحي والتضحيه ديمن من حقي انا الي بضحي بكل ما فيه وانتي بتلعبي بيا ارجوكي افهميني وتعالي دويني
محمد من اليوم لي شفتك فيه حبيتك انت اغلى شيء على قلبي نموت عليك
انا برج العذراء اتوافق مع مبن
انا برجي العقرب وشريكي برجو الثور…نحب نعرف كان فمة امل في علاقتي به وبالرغم انا تونسية وهو سوري … عاونوني يعيشكم
انا تاريخ ميلادي 20/4/1985
اسمي احلام لا اعرف في من يقول لي برجك هو الحمل وفي من يقول لا برجك هو الثور ارجو اعرف ما هو بالضبط برجي وهل تستطيعون معرفه متى موعد زواجي ومن من وكيف مواصفاته وعمره وما يناسبني من الابراج للارتباط او الحب او الصداقه….
انا اسمي لامية من برج الدلو و حبيبي اسمه انيس من برج الاسد
اريد ان اعرف هل سيجمعنا زواج ؟ و هل سيدوم الحب بيننا ؟
3ADRA BOURJI W BOURJ L SARATAN
حبيبي طاهر نحب ونموت عليك اقعد معايا وكون حنين معايا برك نحبك إيمان Love
الغذراء مع الدلو
اني اسمي علي برج الحمل وحبيبتي كمان برج الحمل اريد اعرف التوافق بيناتنخ
انا برجي الجدي وحبيبي برجه السرطان نتيجة 100 بالمئة
انا برج الدلو وحبيبي كمان
انا برج الثور وهو العقرب 50%بس لا مستحيييل
انا براج السرطان و حبي الجدي و ثوار
اجمل ما في الحياة الحب اصعب ما في الحياة الخيانة
انا برج الجدي وعوزة اعرف مين حبيبي
انا برجي هو العقرب و افتخر به
vive العقرب هو الاقوئ اكثر من الاسد
🙂 جميلة
برجي برج الجدي وزوجتي برج القوس مدى التوافق ؟؟؟
البنوتة اللى فى برج الاسد صفاها اية
انا اسمي خديجة من مواليد برج الجوزاء وزوجي محمود من مواليد برج الحمل 23.03 اريد اعرف مدى الحب والترابط بيني وبينو
انا برج الجوزاء وخطيبي برج الجدي
انا برجي الثور
قلب يموت من الخيانة
نعم اليوم قلبى مات من كثرة الخيانه
اُحب فنال الكره،عشق فراى الحزن
كُنت احب الحياه بعيون محبوبى ولكن
تركنى جريحه لقد توهمت بحبه ولكنه
كان مجرد صياد ماهر يهوى كثر
القلوب يعشق صيد فرائسه وجرحها
نعم كان تقتلنى نزواته وخيانته لى
جرحنى حين قال انت لست بأمرة
كسرنى حين قال لى لستي ملهمتى
حين وجدته يبكي ركدت إليه
لكى أضمه إلي ولكنه أبعدنى عنه وقال
إليك عنى لا أريد أن أرى وجهك الدميم
كم من كلمات قليله لكنها تجرح كثيراً
لقد جعل قلبى يحزن وينزف حتى فقد
الاحساس بالحب، والخيانه جعلت منه
يذبل ويموت .
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من رسائل حب
برجي الحمل
انا برج الجوزاء وعايزه اعرف نسبه توافقي بالارتباط لاني دايما بفشكل ومش بعرف احب
أنا من برج الميزان اريد ان اعرف مين حيكون شريك حياتي و شو هوا أسمو وامتى يكون اللقاء وهل يوجد زواج او ارتباط وامتى حيكون هيدا كلو علما أني من مواليد 15/10/1994
انا برج الحمل وحبيبى برج القوس عايزه اعرف مدي التوافق
بس انا بجد نفسى اعرف الحقيقة لوسمحتم
اسمي روﻻ وزوجي اسمه اسامه انا زوجته الثانيه اريد معرفة الحب واﻻرتباط الزوجي بيني وبينه
أمل حياتي يا حب
غالي ما ينتهيش
يا أحلى غنوه سمعها
قلبي ولا تتنسيش
خد عمري كله بس
النهارده خليني اعيش
ولكل قلب بدقته حس
يا دنيا حبي وحبي وحبي
ده العمر هو الحب وبس
واسقيني واملئ
واسقيني تاني
اسقيني تاني من الحب
منك
انامن برج الاسد بحب واحدة
وزماني كله انا عشتوا ليك زماني كله حبيبي قول للدنيا معايا
انا برج السرطان ومفيش حبيب
انا برج السرطان وحبي معرفوش
برجي الثور واريد معرفة التوافق مع برج الجدي والزواج منه
انا برج الجدي
يارب يكون العيد ده سعيد عليكم ويا رب انا اقلي حبيب ليه
انا برج الدلو وحبيبي برج الاسد
انا برج الدلو وحبيبي برج الاسد
برجي الاسد وحبيبتي الدلو
وسام برج الدلو وحبيبي برج الاسد
انا برج الحمل وحبيبي برج القوس وانا بحبه جدا
انا وحبيبتى برج القوس ممكن اعرف هنتجوز ولا لا
انا وحبيى بنحب بعد اوى نسبة التوافق 50% ههههههههههه
نحب زميلي يدرس معايا كيفاش نعترفلوا بحبي اتجاهه بحبو
انا برجي الميزان وحبيبي برجو الجدي
برجي العقرب ادعولي
انا برجي الاسد وحبيبي برجو بيسان بحبك عبودي