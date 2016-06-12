توافق الابراج 2017

مصريات – جرب حظك اليوم في الحب مع هذا المقياس الخاص واحدث اصدار لهذا المقياس، وذلك لحساب نسبة او درجة توافق الابراج الفلكية مع بعضها البعض في الحب والزواج على شكل لعبة فلاش او حاسبة ذكية تقوم بقياس توافق توافق الابراج الغربية الاثني عشر ( برج العقرب، برج الاسد، برج السرطان ، برج الجوزاء ، برج الدلو ، برج الحوت، برج الثور، برج الجدي، برج الحمل، برج الميزان، برج العذراء ، برج القوس ).

توافق الابراج مع بعضها في الحب

توافق الابراج في الحب 2017 توقعات الابراج الفلكية في الزواج

وتتميز بسهولة الانتقال بين الابراج وقياس نسبة توافق الابراج في الحب او في الخطوبة او في والزواج حيث يتم الاحتساب على اساس عدة مستويات من التوافق.

طريقة استخدام حاسبة توافق الابراج تتم باختيار برجك من قائمة وبرج الشخص الذي ترغب بحساب نسبة التوافق معه ثم الضغط على زر قياس التوافق، وبهذا يمكن تجربة توافق اي برج مع اي برج ، فعلى سبيل المثال لو كنت من مواليد برج العقرب يمكنك بوساطة حاسبة توافق الابراج ان تقيس مدى توافق برج العقرب مع برج الاسد او مع برج السرطان، مع برج الجوزاء ، مع برج الدلو ، مع برج الحوت، مع برج الثور ،  مع برج الجدي ، مع برج الجوزاء .. وهكذا دواليك يمكنك ايجاد التوافق بين كل الابراج.

ولمحبي توقعات الابراج الصينية يمكن تجربة توافق ابراج الحظ الصينية بالضغط هنا >> توافق الابراج الصينية

كذلك يمكن استعمال مقياس الحب في لعبة حاسبة الحب جميلة لقياس درجة الحب الحقيقي على هذا الرابط >>> لعبة الحب

حاسبة قياس توقعات توافق الابراج الغربية الفلكية في الحب مع بعضها 2017- 2018

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توقعات توافق الابراج الفلكية في الحب مع بعضها حظك اليوم 2017

12/06/2016 600 تعليق توقعات الابراج وحظك اليوم , , , , , , , , , , , , , , , , ,
600 comments
  1. Edward romaldo kalisto 01/09/2017 16:17 -

    إدوارد من برج الحمل 13/5/1997

  2. سفير الحب 01/07/2017 10:01 -

    يلي فاكرك وانتا نسيني يوم تخشني ويوم تدويني يلي عمرك محسيت بجرحي والتضحيه ديمن من حقي انا الي بضحي بكل ما فيه وانتي بتلعبي بيا ارجوكي افهميني وتعالي دويني

  3. ???? 29/06/2017 23:38 -

    محمد من اليوم لي شفتك فيه حبيتك انت اغلى شيء على قلبي نموت عليك

  4. اسلام 21/03/2017 01:18 -

    انا برج العذراء اتوافق مع مبن

  5. بسمة أمل 21/01/2017 23:47 -

    انا برجي العقرب وشريكي برجو الثور…نحب نعرف كان فمة امل في علاقتي به وبالرغم انا تونسية وهو سوري … عاونوني يعيشكم

  6. احلام ابراهيم 03/01/2017 21:27 -

    انا تاريخ ميلادي 20/4/1985
    اسمي احلام لا اعرف في من يقول لي برجك هو الحمل وفي من يقول لا برجك هو الثور ارجو اعرف ما هو بالضبط برجي وهل تستطيعون معرفه متى موعد زواجي ومن من وكيف مواصفاته وعمره وما يناسبني من الابراج للارتباط او الحب او الصداقه….

  7. لامية 30/12/2016 18:35 -

    انا اسمي لامية من برج الدلو و حبيبي اسمه انيس من برج الاسد
    اريد ان اعرف هل سيجمعنا زواج ؟ و هل سيدوم الحب بيننا ؟

  9. Imane 04/08/2016 22:00 -

    حبيبي طاهر نحب ونموت عليك اقعد معايا وكون حنين معايا برك نحبك إيمان Love

  11. ali 10/04/2016 13:48 -

    اني اسمي علي  برج الحمل وحبيبتي كمان برج الحمل اريد اعرف التوافق بيناتنخ

  12. رباب 14/01/2016 20:11 -

    انا برجي الجدي وحبيبي برجه السرطان  نتيجة 100 بالمئة 

  13. اعشق ضلام الليل 20/12/2015 19:17 -

    انا برج الدلو وحبيبي كمان

  14. MRMR 04/12/2015 13:50 -

    انا برج الثور وهو العقرب 50%بس لا مستحيييل

  15. naba 02/11/2015 21:15 -

    انا براج السرطان و حبي الجدي و ثوار

  16. نور القمر 23/10/2015 09:23 -

    اجمل ما في الحياة الحب اصعب ما في الحياة الخيانة 

  17. SOSo 31/08/2015 23:19 -

    انا برج الجدي وعوزة اعرف مين حبيبي

  19. mimi 12/08/2015 21:33 -

    vive العقرب هو الاقوئ اكثر من الاسد

  21. samh00 21/07/2015 18:11 -

    برجي برج الجدي وزوجتي برج القوس مدى التوافق ؟؟؟

  22. منة كلوشة 02/07/2015 18:29 -

    البنوتة اللى فى برج الاسد صفاها اية

  23. خديجة 23/06/2015 15:36 -

    انا اسمي خديجة من مواليد برج الجوزاء وزوجي محمود من مواليد برج الحمل 23.03 اريد اعرف مدى الحب والترابط بيني وبينو

  24. انا راوية برج الجوزاء 13/06/2015 15:03 -

    انا برج الجوزاء وخطيبي برج الجدي 

  26. محمد المريكي 11/05/2015 03:13 -

    قلب يموت من الخيانة
    نعم اليوم قلبى مات من كثرة الخيانه
    اُحب فنال الكره،عشق فراى الحزن
    كُنت احب الحياه بعيون محبوبى ولكن
    تركنى جريحه لقد توهمت بحبه ولكنه
    كان مجرد صياد ماهر يهوى كثر
    القلوب يعشق صيد فرائسه وجرحها
    نعم كان تقتلنى نزواته وخيانته لى
    جرحنى حين قال انت لست بأمرة
    كسرنى حين قال لى لستي ملهمتى
    حين وجدته يبكي ركدت إليه
    لكى أضمه إلي ولكنه أبعدنى عنه وقال
    إليك عنى لا أريد أن أرى وجهك الدميم
    كم من كلمات قليله لكنها تجرح كثيراً
    لقد جعل قلبى يحزن وينزف حتى فقد
    الاحساس بالحب، والخيانه جعلت منه
    يذبل ويموت .

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  27. بسمة 10/05/2015 00:13 -

    انا برج الجوزاء وعايزه اعرف نسبه توافقي بالارتباط لاني دايما بفشكل ومش بعرف احب

  28. Malak 03/05/2015 21:11 -

    أنا من برج الميزان اريد ان اعرف مين حيكون شريك حياتي و شو هوا أسمو وامتى يكون اللقاء وهل يوجد زواج او ارتباط وامتى حيكون هيدا كلو علما أني من مواليد 15/10/1994

  29. نعمه تركى 16/04/2015 11:06 -

    انا برج الحمل وحبيبى برج القوس عايزه اعرف مدي التوافق

  30. الاء 10/04/2015 15:06 -

    بس انا بجد نفسى اعرف الحقيقة لوسمحتم

  31. انا برج الجوزاء وزوجي برج اﻻسد 02/04/2015 17:13 -

    اسمي روﻻ وزوجي اسمه اسامه انا زوجته الثانيه اريد معرفة الحب واﻻرتباط الزوجي بيني وبينه

  32. محمدالبرنس 13/03/2015 07:29 -

    أمل حياتي يا حب
    غالي ما ينتهيش
    يا أحلى غنوه سمعها
    قلبي ولا تتنسيش
    خد عمري كله بس
    النهارده خليني اعيش

  33. محمدالبرنس 13/03/2015 07:26 -

    ولكل قلب بدقته حس
    يا دنيا حبي وحبي وحبي
    ده العمر هو الحب وبس
    واسقيني واملئ
    واسقيني تاني
    اسقيني تاني من الحب
    منك

  34. محمدالبرنس 13/03/2015 07:24 -

    انامن برج الاسد بحب واحدة
    وزماني كله انا عشتوا ليك زماني كله حبيبي قول للدنيا معايا

  35. محمد ودلع ميدو 28/02/2015 22:19 -

    انا برج السرطان ومفيش حبيب

  36. ربيع السد 28/02/2015 17:47 -

    انا برج السرطان وحبي معرفوش

  37. غادة 26/02/2015 01:06 -

    برجي الثور واريد معرفة التوافق مع برج الجدي والزواج منه 

  39. aya 13/02/2015 17:47 -

    يارب    يكون العيد ده سعيد    عليكم ويا رب انا اقلي حبيب ليه

  40. نورا 12/02/2015 21:42 -

    انا برج الدلو وحبيبي برج الاسد

  41. نرمين 11/02/2015 16:55 -

    انا برج الدلو وحبيبي برج الاسد

  43. وسام 07/02/2015 01:15 -

    وسام برج الدلو وحبيبي برج الاسد

  44. توتا 25/01/2015 15:22 -

    انا برج الحمل وحبيبي برج القوس وانا بحبه جدا  

  45. محمد 25/01/2015 15:04 -

    انا وحبيبتى برج القوس ممكن اعرف هنتجوز ولا لا

  46. نور محمد 25/01/2015 06:03 -

    انا وحبيى بنحب بعد اوى نسبة التوافق 50% ههههههههههه

  47. عهع 14/01/2015 12:56 -

    نحب زميلي يدرس معايا كيفاش نعترفلوا بحبي اتجاهه بحبو

  48. بيبر 14/01/2015 12:55 -

    انا برجي الميزان وحبيبي برجو الجدي

  50. BEBO 11/01/2015 04:03 -

    انا برجي الاسد وحبيبي برجو بيسان بحبك عبودي

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