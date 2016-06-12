توافق الابراج الفلكية في الزواج والحب

توافق الابراج

لو نفسك تعرف التوافق بين الابراج الفلكية الغربية وحظك اليوم في الحب ، الزواج ، الخطوبة ، او توافق الابراج مع بعضها بالنسبة لموضوع امكاينة الزواج تحديداً والذي منه.

وايا كان برجك ايه، سواء كنت برج الجدي او برج الحمل ، برج الميزان، برج العذراء ،  برج القوس ، برج السرطان ، برج الجوزاء ، برج الدلو ، برج الحوت ، برج العقرب ، برج الاسد ، برج الثور ، يعني باختصار حساب مدى التوافق حسب علاقتها مع باقي الابراج الفلكية.

توافق الابراج مع بعضها

توافق الابراج الفلكية مع بعضها البعض في الحب والزواج

ولو مش عارف ازاي تجرب مقياس الحب الحقيقي بين شخصين حسب الاسماء بجد وتقدم على خطوة جريئة في الحب تدخلك القفص زي الزواج، جرب اجدد و اجمد العاب الحظ فلاش مصرية وهي لعبة قياس او حاسبة توافق الابراج مع بعضها البعض لهذا العام، يعني بكل بساطة تستنى ثواني معدودة وتختار البرج اللي بتنتمي ليه جنابك والبرج تبع الشخص التاني اياه وبتطلعلك نتيجة توافق برجك مع برج الشخص التاني.

للتوضيح اكثر لو كنت مثلا من مواليد برج الحوت فيمكنك بواسطة حاسبة توافق الابراج هذه ان تشاهد مدى توافق برج الحوت مع برج العقرب او مع برج الدلو او مع برج السرطان ، مع برج الثور، مع برج الميزان ، برج الحوت، برج الاسد، ، الجوزاء، العذراء الخ الى اخره من الابراج الاثني عشر وذلك بغض النظر عن الجنس اي سواء كنت ذكراً او انثى فان الحاسبة ستقوم بحساب توافق كل برج مع برج الاخر.

.. اه بس بلاش تبني امال واحلام على توافق الابراج في الحب او في الزواج والخطوبة، وتضيع اللي معاك في النهاية دي اسمها توقعات الابراج وكله نصيب وكمان كذب المنجمون ولو صدفوا ولو ناوي مخنوق من حد ومستني تجرب توافق الابراج يدلك تعمل فيه ايه ريح نفسك وفشكل قبل ما تجربها والله الموفق.

مقياس توافق الأبراج مع بعضها في الحب

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توافق الابراج: مقياس توقعات ابراج الحظ اليوم في الحب والزواج

12/06/2016 1236 تعليق توقعات الابراج وحظك اليوم , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1236 comments
  2. محمد السيد عبد الدايم يونس 13/08/2017 22:51 -

    هذا شىء جميل

  6. يقين 03/05/2017 10:30 -

    اريد التوافق بين برج القوس والجدي

  7. alielking 30/04/2017 13:34 -

    انا برج السرطان وحبيبتي القوس

  9. روميساء عبد الحميد البدوي 22/04/2017 18:11 -

    انا برج السرطان وحبيبي برج القوس

  11. زهراء 03/03/2017 12:36 -

    اني برج الحوت وحبيبي برج الاسد

  13. sahouma 19/12/2016 13:55 -

    انا برج الاسد ♥☻♥
    حبيبي برج الحوت ♥♥

  18. رجب ناصر 27/10/2016 11:29 -

    انا كوكب لوحدى شوفو حد من سكان عطارد

  23. حبيبة جاد 25/09/2016 10:44 -

    انا برج القوس وحبيبي الجدي

  25. دوود 23/09/2016 12:40 -

    انا الثور وحبيبي الاسد في توافق

  26. علاء 17/09/2016 17:18 -

    انا برج الاسد وحبيبي برج القوس

  27. tota 17/09/2016 04:44 -

    انا برج الميزان وحبيبى برج الجوزاء

  29. kamalhesham 03/09/2016 23:45 -

    انا كمال برج السرطان وحبيبتي برج الاسد

  30. ‏‎Alßẙ Ǿff Lłňế‎‏ 24/08/2016 08:29 -

    الجوزاء وحبيبى الاسد

  31. عبدالرحمن ويكا 16/08/2016 14:07 -

    انا عبدالرحمن
    انا برج القوس وحبيبي برج الحمل

  34. جنه 26/07/2016 11:04 -

    انا برج الاسد وحبيبى برج السرطان

  36. nesrine 14/07/2016 10:40 -

    انا برج السرطان وحبيبي برج القوس

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