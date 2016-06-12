توافق الابراج

لو نفسك تعرف التوافق بين الابراج الفلكية الغربية وحظك اليوم في الحب ، الزواج ، الخطوبة ، او توافق الابراج مع بعضها بالنسبة لموضوع امكاينة الزواج تحديداً والذي منه.

وايا كان برجك ايه، سواء كنت برج الجدي او برج الحمل ، برج الميزان، برج العذراء ، برج القوس ، برج السرطان ، برج الجوزاء ، برج الدلو ، برج الحوت ، برج العقرب ، برج الاسد ، برج الثور ، يعني باختصار حساب مدى التوافق حسب علاقتها مع باقي الابراج الفلكية.

ولو مش عارف ازاي تجرب مقياس الحب الحقيقي بين شخصين حسب الاسماء بجد وتقدم على خطوة جريئة في الحب تدخلك القفص زي الزواج، جرب اجدد و اجمد العاب الحظ فلاش مصرية وهي لعبة قياس او حاسبة توافق الابراج مع بعضها البعض لهذا العام، يعني بكل بساطة تستنى ثواني معدودة وتختار البرج اللي بتنتمي ليه جنابك والبرج تبع الشخص التاني اياه وبتطلعلك نتيجة توافق برجك مع برج الشخص التاني.

للتوضيح اكثر لو كنت مثلا من مواليد برج الحوت فيمكنك بواسطة حاسبة توافق الابراج هذه ان تشاهد مدى توافق برج الحوت مع برج العقرب او مع برج الدلو او مع برج السرطان ، مع برج الثور، مع برج الميزان ، برج الحوت، برج الاسد، ، الجوزاء، العذراء الخ الى اخره من الابراج الاثني عشر وذلك بغض النظر عن الجنس اي سواء كنت ذكراً او انثى فان الحاسبة ستقوم بحساب توافق كل برج مع برج الاخر.

.. اه بس بلاش تبني امال واحلام على توافق الابراج في الحب او في الزواج والخطوبة، وتضيع اللي معاك في النهاية دي اسمها توقعات الابراج وكله نصيب وكمان كذب المنجمون ولو صدفوا ولو ناوي مخنوق من حد ومستني تجرب توافق الابراج يدلك تعمل فيه ايه ريح نفسك وفشكل قبل ما تجربها والله الموفق.

مقياس توافق الأبراج مع بعضها في الحب

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توافق الابراج: مقياس توقعات ابراج الحظ اليوم في الحب والزواج