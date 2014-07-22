توقعات الابراج 2017 برج الحوت في الحب والعمل بالتفصيل

توقعات برج الحوت
مصريات – كتب عبد اللطيف اكابر حسن:
تقول توقعات نجوم الابراج ان العام القادم 2018 سيكون عاماً حيوياً وديناميكياً الى ابعد درجة بالنسبة لمواليد برج الحوت ويمكن القول بان النجاج سيكون حليفك رغم الصعوبة ووجود مزيج من التأثيرات السلبية والايجابية في العام الحالي 2017 .. إلا ان الايجابي منها سيغلب بالنصف الثاني من العام .. وفيما يلي توقعات برج الحوت 2017-2018 بالتفصيل:.
1 – توقعات الابراج لمواليد الحوت في مجال العمل :
أ- توقعات برج الحوت لرجال الأعمال: ستحدث خلال النصف الثاني من العام الحالي اتصالات هامة مع زملائهم من المدن أو البلدان الأخرى وسيتم اكتمالها في العام 2017 وستثمر عن فوائد رائعة.
مع احتمالية نشوب مشاكل ومتاعب خطيرة مع بعض الشركاء السابقين وتصادف ذروتها في شهري ابريل ومايو ، فيما سيكون النصف الثاني من عام 2017 اكثر هدوءاً على الرغم من الصعوبات في النصف الاول.
ب – توقعات برج الحوت للموظفين : يجب توخي الحذر الشديد خصوصاً لمن يعمل في المؤسسات الحكومية حيث ستواجه مشاكل معقدة مع المدراء ومع بعض الموظفين الاخرين المنافسين لك .. لهذا عليك حل المشاكل بهدوء وبعيداً عن التشنج والعصبية فقد يؤدي بك ذلك في النهاية الى ان تصبح عاطلاً عن العمل.
ج – الوضع المالي لبرج الحوت : لن يكون مستقراًُ على مدار العام مع امكانية دفع بعض الديون القديمة كما سيتم انفاق المزيد من المال على الاحتياجات الاسرية والاطفال وزيادة التكاليف التي كنت تدفعها سابقاً.ومن المفيد ان تفكر بعمل بعض الاستمثارات في اي مجال لتعويض هذا الانفاق.
2 – توقعات برج الحوت العاطفية :
ستسير حياة برج الحوت العاطفية هذا العام بشكل متناقض جداً .. فتارة في احسن حالاتها وتارة اخرى على اسوء ما يكون .كما تتميز تصرفات الطرف الثاني بمزيد من العدوانية تجاهك وتبلغ ذروتها في شهري مارس وابريل ، ولن يمكنك فعل شيئ يذكر تجاه هذا غير الاستسلام للقدر .
3 – توقعات برج الحوت بالنسبة للازواج والاسرة :
تتسم الحياة الزوجية خلال عام 2017 بالهدوء والاستقرار ومن المفيد التفكير في النصف الاول من العام القادم 2018 بالقيام بشراء شقة او منزل او عمل بعض الاصلاحات الضرورية للبيت الذي تسكن به.
4 – توقعات مواليد برج الحوت في مجال الصحة :
ستكون الحالة الصحية جيدة على مدار العام الحالي والعام القادم .. ولكن تنصح النجوم بتجنب الوقوع باي مواقف قد تعرض حياتك للخطر لهذا يفضل الابتعاد عن اماكن التجمعات العامة والمزدحمة.
برج الحوت حزين دايما ومكتأب ليش ومالوو حظ وتعاسة من نصيبو دايما ليش
اني برج الحوت اريد اعرف مستقبلي واريد اعرف حالتي المادي كيف ستكون في عام 2017
انا من برج الحوت بس عايز اعرف امتاه هاعيش حياة رونسيه وانا طلب بالثنوي بالصف الاول
انا برج الحوت بس جابه اعرف بلنسبه للمستقبل بلايام الجاي
انا برج الحوت عايزه اعرف أخباري في الحب المستقبلي وهرجع لحبيبي والا لا
انا برج الحوت واريد معرفة مستقبلي الدراسي بالتفصيل والنصائح التي تقدم لي
اهلا وسهلا بيكم مين عاوز يعرف برجو
برج الحوت متي امتي لارتباط
انا مواليد برج الحوت اريد ان اعرف عن اموري العاطفيةفي المستقبل
اريد ان اعرف 21 يونيو برج ايه
انا مولودة في 21 يونيو اريد ان اعرف برجي هل هو السرطان ام الجوزاء وعايزة اعرف كل شيء على برجي وهل برج الاسد يتوافق مع برجي
انا من برج الحوت وحظ وحش علي طول
توقعات برج الحوت مع الدلو
نفسى اعرف الحب سعات اتاكيد انى بحب او اتاكيد انى اكرهى و فى اليوم هوا مش مهتم بى
يوم بس لية كيد
اريد معرفه حظي بالحب والدراسه انا طالبه جامعه اسمي صيته مواليد 10/6/1995
انا برجي الحوت واعشق برجي
انا بحب وحده وكان امبارح يوم حزن
وزعلت معها
انا من برج الحوت لكن حزينة دائما لا عمل ولا زوجا صالحا …
انا اسمي رافد فوزي من مواليد1994/1/22وحاب اعرف عله برجي وبرج الثور بي التفاصيل والحالة العاطفيه مع برج الثور
ارجوكم اخبروني لانني
أريد ان اعرف
ما يجري في حياتي
اريد ان اعرف جديد العلاقات العاطفية لبرج الميزان و شكرا
انا مولوده 26 2 2001 وبرجي الحوت وبدي اعرف شو رح ايصير في هاد اليوم ويسلمو
هاااااااى انا محمد عايز اعرف برجك انا21/7/1984
وائل 19 مارس 1964 عايز اعرف كل شئ عن الحالة المادية
أريد حظ موليد الحوت1984/03/02
انا برج الحوت عايزة اعرف ايه اخباري في الحب هرجع لحبيبي والا لا
برج الحوت رومانسية جدا بالنسبة المراة
انا من برج الحوت بس ماعارفة كيف عيش مبسوطة