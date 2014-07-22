توقعات الابراج 2017 برج الحوت في الحب والعمل بالتفصيل

توقعات برج الحوت



مصريات – كتب عبد اللطيف اكابر حسن:

تقول توقعات نجوم الابراج ان العام القادم 2018 سيكون عاماً حيوياً وديناميكياً الى ابعد درجة بالنسبة لمواليد برج الحوت ويمكن القول بان النجاج سيكون حليفك رغم الصعوبة ووجود مزيج من التأثيرات السلبية والايجابية في العام الحالي 2017 .. إلا ان الايجابي منها سيغلب بالنصف الثاني من العام .. وفيما يلي توقعات برج الحوت 2017-2018 بالتفصيل:.

1 – توقعات الابراج لمواليد الحوت في مجال العمل :

أ- توقعات برج الحوت لرجال الأعمال: ستحدث خلال النصف الثاني من العام الحالي اتصالات هامة مع زملائهم من المدن أو البلدان الأخرى وسيتم اكتمالها في العام 2017 وستثمر عن فوائد رائعة.

مع احتمالية نشوب مشاكل ومتاعب خطيرة مع بعض الشركاء السابقين وتصادف ذروتها في شهري ابريل ومايو ، فيما سيكون النصف الثاني من عام 2017 اكثر هدوءاً على الرغم من الصعوبات في النصف الاول.

ب – توقعات برج الحوت للموظفين : يجب توخي الحذر الشديد خصوصاً لمن يعمل في المؤسسات الحكومية حيث ستواجه مشاكل معقدة مع المدراء ومع بعض الموظفين الاخرين المنافسين لك .. لهذا عليك حل المشاكل بهدوء وبعيداً عن التشنج والعصبية فقد يؤدي بك ذلك في النهاية الى ان تصبح عاطلاً عن العمل.

ج – الوضع المالي لبرج الحوت : لن يكون مستقراًُ على مدار العام مع امكانية دفع بعض الديون القديمة كما سيتم انفاق المزيد من المال على الاحتياجات الاسرية والاطفال وزيادة التكاليف التي كنت تدفعها سابقاً.ومن المفيد ان تفكر بعمل بعض الاستمثارات في اي مجال لتعويض هذا الانفاق.

2 – توقعات برج الحوت العاطفية :

ستسير حياة برج الحوت العاطفية هذا العام بشكل متناقض جداً .. فتارة في احسن حالاتها وتارة اخرى على اسوء ما يكون .كما تتميز تصرفات الطرف الثاني بمزيد من العدوانية تجاهك وتبلغ ذروتها في شهري مارس وابريل ، ولن يمكنك فعل شيئ يذكر تجاه هذا غير الاستسلام للقدر .

3 – توقعات برج الحوت بالنسبة للازواج والاسرة :

تتسم الحياة الزوجية خلال عام 2017 بالهدوء والاستقرار ومن المفيد التفكير في النصف الاول من العام القادم 2018 بالقيام بشراء شقة او منزل او عمل بعض الاصلاحات الضرورية للبيت الذي تسكن به.

4 – توقعات مواليد برج الحوت في مجال الصحة :

ستكون الحالة الصحية جيدة على مدار العام الحالي والعام القادم .. ولكن تنصح النجوم بتجنب الوقوع باي مواقف قد تعرض حياتك للخطر لهذا يفضل الابتعاد عن اماكن التجمعات العامة والمزدحمة.

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