توقعات الابراج 2017 برج الحوت في الحب والعمل بالتفصيل

توقعات برج الحوت 2017 - 2018 بالتفصيل اليوم

توقعات برج الحوت

مصريات – كتب عبد اللطيف اكابر حسن:

تقول توقعات نجوم الابراج ان العام القادم 2018 سيكون عاماً حيوياً وديناميكياً الى ابعد درجة بالنسبة لمواليد برج الحوت ويمكن القول بان النجاج سيكون حليفك رغم الصعوبة ووجود مزيج من التأثيرات السلبية والايجابية في العام الحالي 2017 .. إلا ان الايجابي منها سيغلب بالنصف الثاني من العام .. وفيما يلي توقعات برج الحوت 2017-2018 بالتفصيل:.

1 – توقعات الابراج لمواليد الحوت في مجال العمل :

أ- توقعات برج الحوت لرجال الأعمال: ستحدث خلال النصف الثاني من العام الحالي اتصالات هامة مع زملائهم من المدن أو البلدان الأخرى وسيتم اكتمالها في العام 2017 وستثمر عن فوائد رائعة.
مع احتمالية نشوب مشاكل ومتاعب خطيرة مع بعض الشركاء السابقين  وتصادف ذروتها في شهري ابريل ومايو ، فيما سيكون النصف الثاني من عام 2017 اكثر هدوءاً على الرغم من الصعوبات في النصف الاول.

ب – توقعات برج الحوت للموظفين : يجب توخي الحذر الشديد خصوصاً لمن يعمل في المؤسسات الحكومية حيث ستواجه مشاكل معقدة مع المدراء ومع بعض الموظفين الاخرين المنافسين لك ..  لهذا عليك حل المشاكل بهدوء وبعيداً عن التشنج والعصبية فقد يؤدي بك ذلك في النهاية الى ان تصبح عاطلاً عن العمل.
ج – الوضع المالي لبرج الحوت : لن يكون مستقراًُ على مدار العام مع امكانية دفع بعض الديون القديمة كما سيتم انفاق المزيد من المال على الاحتياجات الاسرية والاطفال وزيادة التكاليف التي كنت تدفعها سابقاً.ومن المفيد ان تفكر بعمل بعض الاستمثارات في اي مجال لتعويض هذا الانفاق.

2 – توقعات برج الحوت العاطفية :
ستسير حياة برج الحوت العاطفية هذا العام بشكل متناقض جداً .. فتارة في احسن حالاتها وتارة اخرى على اسوء ما يكون .كما تتميز تصرفات الطرف الثاني بمزيد من العدوانية تجاهك وتبلغ ذروتها في شهري مارس وابريل ، ولن يمكنك فعل شيئ يذكر تجاه هذا غير الاستسلام للقدر .

3 – توقعات برج الحوت بالنسبة للازواج والاسرة :

تتسم الحياة الزوجية خلال عام 2017 بالهدوء والاستقرار ومن المفيد التفكير في النصف الاول من العام القادم 2018 بالقيام بشراء شقة او منزل او عمل بعض الاصلاحات الضرورية للبيت الذي تسكن به.

4 – توقعات مواليد برج الحوت في مجال الصحة  :
ستكون الحالة الصحية جيدة على مدار العام الحالي والعام القادم .. ولكن تنصح النجوم بتجنب الوقوع باي مواقف قد تعرض حياتك للخطر لهذا يفضل الابتعاد عن اماكن التجمعات العامة والمزدحمة.

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توقعات الابراج 2017 برج الحوت في الحب والعمل بالتفصيل

22/07/2014 78 تعليق توقعات الابراج وحظك اليوم , , , , , , , , , , , , , ,
78 comments
  1. عاشقة الورد 01/08/2017 06:40 -

    برج الحوت حزين دايما ومكتأب ليش ومالوو حظ وتعاسة من نصيبو دايما ليش

  2. ابو اية 25/12/2016 22:33 -

    اني برج الحوت اريد اعرف مستقبلي واريد اعرف حالتي المادي كيف ستكون في عام 2017

  3. عبد الرحمن 19/12/2016 10:32 -

    انا من برج الحوت بس عايز اعرف امتاه هاعيش حياة رونسيه وانا طلب بالثنوي بالصف الاول

  4. فاتنه 04/10/2016 07:37 -

    انا برج الحوت بس جابه اعرف بلنسبه للمستقبل بلايام الجاي

  5. زيزو 14/07/2016 12:27 -

    انا برج الحوت عايزه اعرف أخباري في الحب المستقبلي وهرجع لحبيبي والا لا

  6. marissa yaich 06/11/2015 09:28 -

    انا برج الحوت واريد معرفة مستقبلي الدراسي بالتفصيل والنصائح التي تقدم لي

  7. منه 18/08/2015 16:36 -

    اهلا وسهلا بيكم مين عاوز يعرف برجو 

  9. anwaaranwaar 02/08/2015 01:14 -

    انا مواليد برج الحوت اريد ان اعرف عن اموري العاطفيةفي المستقبل

  10. فاطمة الزهراء 21/07/2015 21:05 -

    اريد ان اعرف 21 يونيو برج ايه

  11. فاطمة الزهراء 21/07/2015 21:04 -

    انا مولودة في 21 يونيو اريد ان اعرف برجي هل هو السرطان ام الجوزاء وعايزة اعرف كل شيء على برجي وهل برج الاسد يتوافق مع برجي

  12. شاطئ المرح 14/07/2015 07:10 -

    انا من برج الحوت وحظ وحش علي طول

  14. حسناء 11/06/2015 14:35 -

    نفسى اعرف الحب سعات اتاكيد انى بحب او اتاكيد انى اكرهى و فى اليوم هوا مش مهتم بى
    يوم بس لية كيد

  15. seta 14/05/2015 14:05 -

     اريد معرفه حظي بالحب والدراسه انا طالبه جامعه اسمي  صيته مواليد 10/6/1995

  16. عاشقه نفسي 03/04/2015 17:22 -

    انا برجي الحوت واعشق برجي 

  17. كريم 01/04/2015 13:54 -

    انا بحب وحده وكان امبارح يوم حزن 
    وزعلت معها

  18. نادبة 19/03/2015 10:14 -

    انا من برج الحوت لكن حزينة دائما لا عمل ولا زوجا صالحا … 

  19. رافد فوزي 13/03/2015 04:32 -

    انا اسمي رافد فوزي من مواليد1994/1/22وحاب اعرف عله برجي وبرج الثور بي التفاصيل والحالة العاطفيه مع برج الثور 

  20. مريم 04/03/2015 22:44 -

     ارجوكم اخبروني لانني 
    أريد ان اعرف
      ما يجري في حياتي

  21. مريم 04/03/2015 22:43 -

    اريد ان اعرف جديد  العلاقات العاطفية لبرج الميزان و شكرا

  22. نانا 19/02/2015 18:50 -

    انا مولوده 26 2 2001 وبرجي الحوت وبدي اعرف شو رح ايصير في هاد اليوم ويسلمو

  23. محمد محمود عبد النبى موسى 26/12/2014 21:45 -

    هاااااااى انا محمد عايز اعرف برجك انا21/7/1984

  24. وائل 25/12/2014 02:34 -

    وائل 19 مارس 1964 عايز اعرف كل شئ عن الحالة المادية

  26. khaled 13/11/2014 01:19 -

    انا برج الحوت عايزة اعرف ايه اخباري في الحب هرجع لحبيبي والا لا

  27. hussienamar 08/11/2014 20:49 -

    برج الحوت رومانسية جدا بالنسبة المراة

  28. سيلينا 07/11/2014 00:11 -

    انا من برج الحوت بس ماعارفة كيف عيش مبسوطة

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