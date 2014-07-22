جدول ملاحق امتحانات الشهادة الاعدادية الازهرية الدور الثانى 2014

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية الازهرية الدور الثانى
الازهر الشريف – كتبت هبة اسماعيل: اعتمد المشرفون في التعليم الازهرى جداول امتحانات ملاحق الاعدادية الازهرية 2014 الخاص بـ الدور الثانى، واستقر القائمون على شئون الامتحانات على بدء الاختبارات بعد عطلة عيد الفطر المبارك مباشرة ، حيث يخضع طلاب الصف الثالث الاعدادى الازهرى بدءا من يوم الاثنين لللاختبارات على مستوى جميع محافظات جمهورية مصر: (محافظة
اسوان ، سوهاج ، محافظة اسيوط، الاسماعيلية ،المنوفية، محافظة مرسى مطروح ، محافظة القليوبية ، محافظة الغربية ، محافظة بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، شمال سيناء ، البحر الاحمر ، العريش ، جنوب سيناء ، السويس ، محافظة القاهرة , محافظة الدقهلية ، محافظة الاسكندرية ، محافظة الشرقية ، محافظة بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد، محافظة الجيزة ، محافظة دمياط ، محافظة الفيوم ، محافظة البحيرة ، كفر الشيخ).
وحسب جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الازهري الدور الثانى 2014 سوف يكون اخر ايام الامتحانات هو الخميس للمعاهد الازهرية العامة بمادة القران الكريم و تجويده و الاملاء ، اما طلبة المعاهد الخاصة و النموذجية فسوف يكون اخر ايام الاختبارات هو السبت ويؤدي فيه الطلبة اختبار الحاسب الالي و المستوى الرفيع.
ويمكن تحميل جدول امتحانات الشهادة الاعدادية الازهرية 2014 و طباعته و حفظه من خلال الضغط على الرابط التالي >>> http://www.alazhar.gov.eg/learn/student/ExamTimetables/2013/Certificates_B.html
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