جدول امتحانات الشهادة الاعدادية الازهرية الدور الثانى

جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الاعدادية الازهرية 2014 -2015

جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الاعدادية الازهرية 2014 ملاحق الصف الثالث الاعدادى الازهرى

الازهر الشريف – كتبت هبة اسماعيل: اعتمد المشرفون في التعليم الازهرى جداول امتحانات ملاحق الاعدادية الازهرية 2014 الخاص بـ الدور الثانى، واستقر القائمون على شئون الامتحانات على بدء الاختبارات بعد عطلة عيد الفطر المبارك مباشرة ، حيث يخضع طلاب الصف الثالث الاعدادى الازهرى بدءا من يوم الاثنين لللاختبارات على مستوى جميع محافظات جمهورية مصر: (محافظة
اسوان ، سوهاج ، محافظة اسيوط، الاسماعيلية ،المنوفية، محافظة مرسى مطروح ، محافظة القليوبية ، محافظة الغربية ، محافظة بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، شمال سيناء ، البحر الاحمر  ، العريش ، جنوب سيناء ، السويس ، محافظة القاهرة , محافظة الدقهلية ، محافظة الاسكندرية ، محافظة الشرقية ، محافظة بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد، محافظة الجيزة ، محافظة دمياط ، محافظة الفيوم ، محافظة البحيرة ، كفر الشيخ).

وحسب جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الازهري الدور الثانى 2014 سوف يكون اخر ايام الامتحانات هو الخميس  للمعاهد الازهرية العامة بمادة القران الكريم و تجويده و الاملاء ، اما طلبة المعاهد الخاصة و النموذجية فسوف يكون اخر ايام الاختبارات هو السبت ويؤدي فيه الطلبة اختبار الحاسب الالي و المستوى الرفيع.

ويمكن تحميل جدول امتحانات الشهادة الاعدادية الازهرية 2014 و طباعته و حفظه من خلال الضغط على الرابط التالي >>> http://www.alazhar.gov.eg/learn/student/ExamTimetables/2013/Certificates_B.html

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جدول ملاحق امتحانات الشهادة الاعدادية الازهرية الدور الثانى 2014

22/07/2014 24 تعليق جدول امتحانات الشهادة الاعدادية , , , , , , , , , , , , , ,
24 comments
  1. نورهان على ربيع 19/08/2017 20:41 -

    عاوز أعرف نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية لبنت بمعهد طحوريا إعدادى بنات التابع لإدارة المعاهد الأزهرية بالقليوبية مع العلم أنه ليس معى رقم الجلوس

  3. عبد العاطي الصباغ 15/08/2014 16:01 -

    عاوز اعرف جدول امتحانات الدور الثانى للصف الثالث الاعدادي

  4. مصطفي امين يوسف 07/08/2014 17:12 -

    جدول امتحان الدور الثانى تالتة اعدادي

  5. مصطفي امينيوسف 07/08/2014 17:10 -

    عاوز جدول الدور الثاني ثالثة اعدادي

  6. شريف صابر 07/08/2014 10:33 -

    عاوز اعرف جدول الدو الثاني نزل ولا لسه محافظه الفيوم 2014

  7. عمرو صالح 05/08/2014 02:31 -

    عاوز جدول الدور التاني للشهاده الاعداديه الازهريه 2014

  8. كمال محمد 02/08/2014 12:04 -

    عايز اعرف جدول امتحنات الدور الثاني محافظة الشرقيه

  9. محمد عزت 01/08/2014 14:32 -

    انا عاوز اعرف جدول امتحان الدور الثانى للشهادة الاعدادية بنى سويف لعام 2014

  10. كريم السيد محمد محمود محمد 01/08/2014 12:20 -

    من فضلكم عاوز اعرف امتي امتحنات الدور الثاني الاعدادي الازهري ب الجدول لو ممكن

  11. محمد سعيد محمود 30/07/2014 22:25 -

    اريد النتيجه القاهر اداره المرج مدرست على مبارك

  12. عاوز الشهاده الاعداديه الازهريه للطالب حسام 26/07/2014 11:17 -

    هوه الجدول بتاع الملاحق نزل ولا لسه

  14. محمد عشري 23/07/2014 13:32 -

    مطلوب جدول الشهاده الاعداديه الازهريه 2013/2014 

  15. محمد سليمان محمد حسين دومة 26/05/2014 10:51 -

    اريد النتيجة فى اسرع وقت نحن ان شاء اللة ناجحون

  16. ماجده احمد حسين 07/09/2013 18:50 -

    هل يوجد دور ثالث ل3 اعدادي

  17. فاطمة فوزى عباس عبدالموجودة 07/09/2013 14:16 -

    عايز اعرف النتيجة للدور الثاني ورقم الجلوس 756270

  18. محمد عبدالله حسن عبد الرازق حسن عليوة 31/08/2013 13:43 -

    متى ستظهر نتيجة امتحان الدور الثانى

  19. منه الله علاء الدين محمد محمد 29/08/2013 02:38 -

    عايزه اعرف النتيجه لرقم الجلوس 200461

  21. كريم ايوب 26/08/2013 14:54 -

    عايز اعرف النتيجة للدور الثاني ورقم الجلوس 1112

  23. محمد سامى سيد 21/08/2013 15:46 -

    متى تظهر نتيجة الدور الثانى الاعدادى الازهرى

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