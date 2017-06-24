حفلات عيد الفطر

مصريات – كتبت دنيا الحسناوي: لا يقتصر موسم الاعياد على السينما فقط حيث يتم عرض الافلام الجديدة، ولكن كذلك يستغل متعهدوا الحفلات ايام عيد الفطر للتعاقد مع اشهر المطربين والمطربات العرب والمصريين، لاحياء الحفلات الغنائية في القاهرة، وبعض المدن المصرية، خاصة السياحية منها، مثل شرم الشيخ والغردقة وغيرها.

هذا وكنا قد اوردنا على موقع مصريات قائمة تضم افلام عيد الفطر 2017 واماكن عرضها في مختلف محافظات ومدن مصر.

وفيما يلي نذكر اهم حفلات عيد الفطر المبارك للعام 2017 مع موعد واماكن اقامتها في مصر:

يتصدر القائمة المطرب تامر حسني ثاني ايام عيد الفطر وتقام الحفلة في فاميلي بارك بمدينة الرحاب في القاهرة الجديدة، وذلك ثاني ايام عيد الفطر، وتقام في فاميلي بارك بمدينة الرحاب في القاهرة الجديدة.

اما في في مدينة راس البر بمحافظة دمياط، فسوف يحيي الفنان محمود الليثي مع ساندي حفلة عيد الفطر وستقام في نادي وفندق 6 اكتوبر القوات المسلحة الجديد، ويبدو انها ستلاقي نجاحاً نظراً للحجوزات المسبقة الكبيرة حتى اليوم.

اما في مدينة الاسكندرية فسيحي الفنان اللبناني وليد توفيق حفل عيد الفطر هذا العام في احد الفنادق الكبرى بالاسكندرية والمطلة على الكورنيش.

ونصيب الاسد في حفلات عيد الفطر 2017 سيكون في منتجع شرم الشيخ، وذلك من خلال فعاليات مهرجان مصر للسياحة الفنية بمحافظة جنوب سيناء، وستقام اولى الحفلات يوم الاثنين 26 يونيو ويحييها الفنان ملحم زين، ثم يأتي بعدها يوم الاربعاء 28 يونيو حفل الفنانة اللبنانية نوال الزغبي وفي اليوم التالي 29 يونيو يقام حفل فارس كرم.

اخيراً ولعشاق المهرجانات والاغاني الشعبية سيقام حفل القوة القاضية ثانى ايام العيد، وذلك في ملعب روما بمدينة كفر الدوار محافظة البحيرة.

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مشاهدة مواعيد حفلات عيد الفطر 2017 واماكن اقامتها في مصر