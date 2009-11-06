خريجو التعليم المفتوح في الدراسات العليا بجامعة عين شمس

التعليم المفتوح في الدراسات العليا بجامعة عين شمس
مصريات
فتحي ابوالحمد
وافق مجلس جامعة عين شمس برئاسة الدكتور أحمد زكي بدر رئيس الجامعة على السماح لخريجي التعليم المفتوح بالتقدم لبرامج الدراسات العليا بمختلف كليات الجامعة ومعاهدها وذلك طبقا لتخصصاتهم وفي ضوء اللوائح الداخلية لهذه الكليات.
كما وافق المجلس على انشاء برنامج العلاقات العامة والاعلام وبرنامج الفئات الخاصة بقسم علم النفس بكلية البنات بنظام التعليم المفتوح.
قرر المجلس تعديل شروط التسجيل للماجستير بمعهد الدراسات والبحوث البيئية بأن يكون الطالب حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى في احد التخصصات البيئية أو الحصول على دبلوم بعد الدرجة الجامعية الاولى في الدراسات البيئية وذلك اعتبارا من العام الدراسي القادم.
اعتمد المجلس التعديلات المتعلقة باللوائح الداخلية لقسمي علوم الاتصال والاعلام والوثائق والمكتبات بكلية الاداب وكذلك اللائحة الداخلية لمركز التميز لدراسات وبحوث اللغة الالمانية والعربية لغير الناطقين بها.
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12:28 م
استئذنكم انا خريج حقوق عين شمس بتقدير جيد 2011 تعليم مفتوح
ينفع اقدم دبلومة بعين شمس هذا العام ولا لا
ولو اه يبقي ايه النظام والمطلوب
ولو لا يبقي ايه الجامعات اللي ينفع اقدم فيها
شكرا لحضراتكم
ان حاصل على بكالوريوس اعلام جامعة القاهرة بالتعليم المفتوح.
ما البرامج المتاحه للدراسات العليا لديكم شكرا.
وارجو الرد
السلام عليكم
هل يوجد برنامج مفتوح للدبلوما التربوي وما هي شروطها ورسومها لغير المصريين ومتى يتم التقدم لها وهل تكون الامتحانات اون لاين ام يمكن اجراءها اون لاين ارجو الافادة
اناحاصل علي بكالوريوس الاعلام بالتعليم المفتوح جامعه القاهره.
مالبرامج المتاحه للدراسات العليا لديكم .وشكرا