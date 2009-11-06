التعليم المفتوح في الدراسات العليا بجامعة عين شمس

مصريات

فتحي ابوالحمد

وافق مجلس جامعة عين شمس برئاسة الدكتور أحمد زكي بدر رئيس الجامعة على السماح لخريجي التعليم المفتوح بالتقدم لبرامج الدراسات العليا بمختلف كليات الجامعة ومعاهدها وذلك طبقا لتخصصاتهم وفي ضوء اللوائح الداخلية لهذه الكليات.

كما وافق المجلس على انشاء برنامج العلاقات العامة والاعلام وبرنامج الفئات الخاصة بقسم علم النفس بكلية البنات بنظام التعليم المفتوح.

قرر المجلس تعديل شروط التسجيل للماجستير بمعهد الدراسات والبحوث البيئية بأن يكون الطالب حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى في احد التخصصات البيئية أو الحصول على دبلوم بعد الدرجة الجامعية الاولى في الدراسات البيئية وذلك اعتبارا من العام الدراسي القادم.

اعتمد المجلس التعديلات المتعلقة باللوائح الداخلية لقسمي علوم الاتصال والاعلام والوثائق والمكتبات بكلية الاداب وكذلك اللائحة الداخلية لمركز التميز لدراسات وبحوث اللغة الالمانية والعربية لغير الناطقين بها.

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خريجو التعليم المفتوح في الدراسات العليا بجامعة عين شمس