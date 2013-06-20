رابط موقع دعم مصر وزارة التموين

رابط موقع وزارة التموين دعم مصر تنزيل المواليد على بطاقات التموين الجديدة

رابط موقع دعم مصر

مصريات – كتبت ريتاج عيسى:

يواجه عدد كبير من المواطنين عوائق كثيرة عند محاولة تنزيل و تسجيل المواليد على موقع دعم مصر التابع والمخصص من وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية لتعديل بيانات بطاقة التموين الجديدة الذكية او اضافة المواليد لبطاقات التموين عبر الموقع.

والسبب الرئيسي في عدم استكمال تنزيل المواليد هو البيانات والمعلومات الخاطئة التي يضيفها المواطن على موقع دعم مصر عن محاولة خصم اي فرد من بطاقات التموين او اضافة مولود جديد عليها.

لذا يجب الاختيار اولا من رابط موقع وزارة التموين اضافة المواليد ( موقع دعم مصر ) المبين ادناه نوع البطاقة هل هي ورقية او البطاقة الذكية لانه في حالة بطاقات التموين الذكية يكون تنزيل البيانات الجديدة وتعديلها من خلال رقم البطاقة التموينية الذكية الصادرة من وزارة التموين.

وايضا لابد من التأكد من صحة الرقم القومي لصاحب البطاقة الاصلي او المواليد المراد اضافتهم ويكون الرقم القومي للمواليد مسجلا على شهادات الميلاد الجديدة المميكنة الخاصة بهم.

وبعد اضافة المعلومات و تسجيل البيانات المطلوبة على صفحة دعم مصر والتي من بينها المحافظة والادارة التموينية ومكتب التموين، ورقم البطاقة واسم صاحب البطاقة والقيام باي تعديل يجب التأكد من الضغط على زر حفظ حتى يتم تسجيل البيانات واضافتها بشكل سليم.

ومن ناحية اخرى سوف يتم استبعاد الاشخاص الغير مستحقين للدعم والغاء بطاقات التموين خاصة المصريين العاملين بالخارج اما عملية صرف المقررات التموينية للافراد والمواليد الجدد فسوف تتم بمجرد انتهاء عملية تسجيل كافة المواليد والتي يتوقع ان تستمر لمدة اربعة شهور.

لبدء التعديل والتحديث على موقع دعم مصر يرجى الضغط على الرابط التالي >> http://subsidy.egypt.gov.eg

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رابط موقع دعم مصر شرح تنزيل مواليد جدد على بطاقات وزارة التموين

20/06/2013 148 تعليق اخبار مصر اليوم , , , , , , ,
148 comments
  1. حنان عبد الملاگ عطالله ويوسف نبيل نسيم كيرلس ومريم نبيل نسيم كيرلس 02/08/2017 18:46 -

    ارجوا اضافتى في بطاقه زوجى وابنى وبنتى

  2. محمد ربيع امين 25/05/2017 20:07 -

    هاجر محمد ربيع مواليد 10-4-2006
    رؤى محمد ربيع مواليد 7-3-2010

  3. نبيل امين محمد علي 12/03/2017 11:46 -

    عندي مشكلة لاكتر من عامين قمت بنقل تمويني من المنوفية للقاهرة وحتي الان لم استلم البطاقة ولا التموين
    علما بانني اشتري خبز فقط ب 20 جنيها فهل من سبيل اتمني المساعدة

  4. صالح عبدالكريم عبدالله مصطفي 26/01/2017 11:25 -

    صالح عبدالنريم عبداللة
    برجاء اضافة اسم ابنى ادهم صالح علدالكريم وتاريخ ميلادة 1/10/2012 الى البطاقة الخاصة ورقم البطاقة التمونيه 122005307876بمحافظه بني سويف مركز ناصر الزيتون

  5. محمد قطب عبد التواب طلبه 19/12/2016 08:22 -

    لدى خمسة اطفال اربعة منهم فى المدارس والاخيرة عمر ثلاث سنوات وانا لا اعمل ومع ذلك بطاقتى التموينية بها اربعة افراد فقط انا واثنين من ابنائى وامهم فقط وبالتالى لا ناخذ غير 20 رغيف وتموين لاربعة افراد مع العلم باننا سبعة افراد الرجاء تنزيل ابنائى الثلاثة حتى يتثنى لانا اخذ التموين والخبز كاملا

  6. نبيل 09/11/2016 11:33 -

    لماذا اولادنا لم ينزلوا على التموين والخبز

  7. روفائيل عبادى ذكرى 26/10/2016 21:31 -

    أريد تنزيل ابنى جرجس روفائيل عباد ى ذكرى مواليد 1/7/2006 الرقم القومى٢٠٦٠٧٠١١٤٠٤١٣٤
    رقم بطاقه التموين114006748801
    اسم الاب روفائيل عباد ى ذكرى الرقم القومى27110222700673
    مكتب تموين بيجام تبع شبرا الخيمة
    اسم البقال نور محمد خليفه

  8. محمود نصار محمد 05/08/2016 23:12 -

    محمود نصار البطاقه ورقيه لحد الان واريد تحويلها الي مكان سكني الي القاهرة

  9. سامح يعقوب شنوده 23/04/2016 02:42 -

    اريد عمل بطاقة تموين

  10. مصطفي محمد مصطفي محمد ويوسف محمد مصطفي محمد 31/08/2015 23:49 -

    مصطفي محمد مصطفي الرقم القومي 3 9 7 3 2503055 يوسف محمد مصطفي الرقم الاقومي 3 12 3 26 2500914 رقو بطاقه التموين 125008444027 اسم التاجر عصام جمال محافظه اسيوط مركز اسيوط مكتب تموين مبارك

  11. hamdy salem 03/08/2015 02:10 -

    لى ثلاث بنات متزوجات لم يستخرجوا بطاقات تموين وهن مضافات على بطاقة التموين عندى هل يمكن اضافة ابنائهن الذين تعدوا السنتين على بطاقتى التموينية

  12. ايهاب طلعت اسماعيل احمد 17/07/2015 20:18 -

    تم اضافه زوجتي علي البطاقه منذ 4  اشهر ولم اصرف لها تموين او عيش وعندكل اول شهراذهب الي مكتب التموين يقولون اذهب لتسجيلهاعلي شاشه الكميوتر واذهب الي المكان المخصص في مركز حدايق القبه وما ادراك ما هو المركز زحام لايوصف من البشر وكل مره اكون هناك من الساعه 7 صباحا حتي ياتي ضوري تكون الساعه 2 ظهرا ويتم تسجلها كل مره علي مدار الاربع اشهر ويقول الموظف لقد تم تسجلها  وعندما اصرف التموين لا تضاف عليه والان يقول لي مكب التموين اذهب الي هناك مره خا مسه رقم بطاقه التموين هو المرج بركه الحاج القاهره جكلكم الله في خدمه الوطن 

  13. محمد أسامه أنور محمود يوسف 11/07/2015 18:42 -

    اريد تاكيد بيانات البطاقه التموين الورقيه حسب طلب الوزاره 

  14. ابو عمار 08/07/2015 13:37 -

    ارجو تنزيل اولادي علي الموقع عمار احمد وعبد الله احمد

  15. مكتب زهراء عين شمس 06/07/2015 00:30 -

    كيف يكون اسم صاحب البطاقة غير موجود  كيف يكون اسم صاحب البطاقة غير موجود ضمن المستفيدين- البطاقة رقم 101004544110- محافظة القاهرة -مكتب زهراء عين شمس-التاجر سمير موسى

  16. رباب ابراهيم 06/06/2015 17:29 -

    عاوزة اضيف ولادى 
    مؤمن محمد حماد مواليد 7/11/2006
    الرقم القومى للشهاده30611070107779
    احمد محمد حماد مواليد 11/6/2011
    الرقم القومى للشهادة 31106110101571
    اسم الاب/ محمد حماد زيان احمد
    الرقم القومي/27606200102875
    رقم البطاقه التموينيه/101015710191
    اسم التاجر التابع له / سمير موسي _عين شمس -مكتب الزهراء عين شمس

  17. محمود كرامة 28/04/2015 12:44 -

    السلام عليكم ورحمة اللة  الموقع كان شغال تمام وفجاة قفل شوفولنا العطل منين احنا بنساعد المواطنين على مراجعة بطايقهم  بالمنيا حى قباء ش حسن عرفات  تابع حركة اخدم بلدك 

  18. هاله أحمد جلال 21/04/2015 06:06 -

    ارجو إضافة ابني عمر السيد الدسوقي غريب
    الرقم القومي له30603180200836
    رقم البطاقه التموينية 102010164483
    مكتب تموين طوسون الاسكندريه 
    اسمي هاله أحمد جلال محمود حسن حماد 
    إدارى المنتزه

  19. سلوى عبد المهدى أحمد ابو هشيمة 06/02/2015 15:20 -

    أضافة اسم :منة الله عبد الله محمد مصطفى عوكل
    الرقم القومى للشهادة:06110917001107
    أضافة أسم: مى عبداللة محمد مصطفى عوكل
    الرقم القومى للشهادة: 06110917001123
    أسم الأم: سلوى عبد المهدى احمد أبو هشيمة
    الرقم القومى للبطاقة/28202241701082/
    رقم بطاقتى التموينية/117001264110/
    مكتب تموين ابوقير / الاسكندرية/

  20. طارق غنيم ابو العلا 23/01/2015 11:30 -

    ارجو اضافة ابني /محمد طارق غنيم ورقمه القومي :309111114005635 ورقم البطلقة التمونية هو 114011069641 ونرجو الاهتمام 

  21. مصطفى بهاء الدين صاوى 16/01/2015 21:07 -

    الاسم مصطفى بهاء الدين صاوى سلامه احمد الرقم القومى/ 28412162400055 يضاف اسم الابن /انس مصطفى بهاء الدين صاوى سلامه احمد مواليد13/9/2014 اسم التاجر /عادل رجب على مهدى مكتب التموين /جنوب المدينة/ محافظة المنيا /بندر المنيا

  22. مريم عماد مصطفى احمد نيل 13/01/2015 16:23 -

    الاب/ عماد مصطفى احمد نيل -الام /مشيرة محمد ابو السعود تاريخ ميلاد مريم /23/1/2010

  23. محمد عبد العزيز بهنسى النجار 05/01/2015 00:36 -

    اريد اضافة ابنتى منه محمد عبد العزيز النجار تاريخ الميلاد 27/8/2009  الرقم القومى للشهادة الميلاد  30908271800289 
    وابنتى ملك محمد عبد العزيز النجار تاريخ الميلاد 17/10/2012  الرقم القومى للشهادة الميلاد 31210171802728 
    الرقم القومى للاب 28202151805415 ورقم البطاقة التموينية 118011061863 مكتب التموين نقرها البحيرة دمنهور

  24. عبدالله احمد عطا الكر يم 04/01/2015 14:34 -

    ا ريد ضافة داليا عبدالله احمد عطا الكريم رقم قومي30705221401881 وأضافة أحمد عبد الله أحمد رقم قومي30808231402359 وجني عبدالله أحمد عطا الكريم رقم قومي31103241400141

  25. خالداحمدابوزيد 03/01/2015 01:43 -

    لم اسجل بيانات ايصال الكهرباء لان ليس لدى ايصال كهرباء.هل هذا يؤثر فى عملية ادراج البيانات

  26. ادم محمد محمد احمد على حمادة 31/12/2014 23:41 -

    ادم محمد محمد احمد على
    تاريخ الميلاد/8/4/2009
    الرقم القومى / 30904080200111
    رقم البطاقة/102008011530
    الاسكندرية

  27. محمدعبدالنبي حامدعبدالدايم 31/12/2014 20:13 -

    اذا تكرمتو تنزيل اسم الطفل /عبدالرحمن محمدعبدالنبي حامد عبدالدايم/تاريخ الميلاد/23/2/2011/الرقم القومي/31102171603833/اسم الاب/محمدعبدالنبي حامد عبدالدايم/رقم البطاقة /28307241603338/رقم بطاقة التموين/116008576158/اسم التاجر/ابراهيم خليفة سعد /مكتب التموين/بلتاج/محافظةالغربية مركز قطور

  28. منة الله محروس الشنبكي 31/12/2014 16:55 -

    عايزين ننزل منةالله محروس الشنبكي علي بطاقه التموين الزكيه
    الرقم القومي : 30609120103945
    تاريخ الميلاد: 12\9\2006
    العنوان القاهره الازبكيه الفجاله
    ولكم جزيل الشكر

  29. جلال معوض معوض المشد 31/12/2014 01:25 -

    اضافة حسام جلال معوض معوض المشد مواليد 21/9/2006 للبطاقة التموينية رفم121007376378 (22/م) رقم قومى27105131801058 جلال معوض معوض المشد (مكتب بولاق أ)العنوان 15مكرر شارع جمال عبدالناصرـالمساكن ـ فيصل

  30. ابورواش عبد الحميد ابورواش بكر 30/12/2014 20:53 -

    الحمد لله رب العالمين لقد قمت بأضافة ابنائى بنجاح ان شاء الله رب العالمين وانصح كل من يريد ان يضيف مواليد ان يتبع الخطوات ويبدئها بأستكمال بيانات البطاقه اولآ ويتأكد من صحة البيانات بتأنى ومراجعه دقيقه لها ومع انتهاء كل خطوة  تحرص على انك تقوم بحفظ البيانات التى قد قمت بتعديلها عن طريق  اما أضافتها او بأسترجاعها او حتى حزفها قوم بحفظ البيانات فى كل خطوة على حدى وجزاكم الله خيرآ على ما تقدمونه من تسهيل على المواطنين حفظ الله مصر♥♥♥♥ وحفظ اهلها ♥♥♥♥اللهم امين♥♥♥

  31. نجلاء 18/12/2014 09:56 -

    انابنتى مواليد2009اتجهت عشان انزلها فى كارته التموين علما باننا فردين فكان طابور طويل فانتظرت دوري وقام الموظف المسؤل بعمل الورق وقال لى 3افراد ففى اليوم الثانى ذهبت للمخبز لكى اصرف العيش البائع قال لى هذه الكارته فردين

  32. سيد سليمان احمد 21/10/2014 12:00 -

    لماذا لا يتم اضافة مواليد ماقبل عام 2005
    لذلك ارجو اضافة ابنتى رنا سيد سليمان رقم قومى29801013101461 – وابنتى روان سيد سليمان 30302013100129
    على بطاقة تموين رقم 131000415297 – الجمعية التعاونية

  33. فايز انور سعد 10/10/2014 18:34 -

    حسناء فايز انور سعد تاريخ الميلاد 8\4\2010  الرقم القومي 310040482503564
    سلمي فايز انور سعد .تاريخ الميلاد. 8\4\2010  الرقم القومي 310040482503564
    اسراء فايز انور سعد تاريخ الميلاد 10\8\2011 الرقم القومي 31108102503426
    كريم فايز انور سعد تاريخ الميلاد 29\10\2012 الرقم القومي 31210292502098

    الرقم القومي للاب  فايز انورسعد فاضل .28505212500453
     اسم التاجره . كريمه احمد سليمان 
    العنوان صاحب البطاقه فايز انور . محافظه اسيوط  .مركز القوصيه . قريه فزارة  

  34. سيد محمود سيد 21/09/2014 02:34 -

    اريد اضافة زوجتي وتنزياها من بطاقة ابيها وايضا اضافة ابنتي مواليد 2009 مع العلم ان تموين اب الزوجة من مدينة نصر ونحن نقيم بالفيوم مكتب كيمان فارس اسم التاجر امال صوفي

  35. مهاب السيد احمد هلهول 10/09/2014 19:08 -

    الاسم.مهاب السيد احمد هلهول تاريخ الميلاد.24.6.2010 الرقم القومى.26809251202194

  36. عصام السيد علي وهدان 02/09/2014 23:46 -

    عايز اعرف عدد افراد البطاقة كام انا باصرف تموين اربعة افراد وعند التسجيل لابني الصغير طلع الجدول فيه اسم فرد واحد(عبدالرحمن)وتم اضافة (عبدالله) مع العلم بان زوجتي وبنتي معي في نفس البطاقة .ارجو الرد متي سيصرف بالبيانات الجديدة وكيف اعرف عدد افراد البطاقة؟

  37. انيس اسحق نخله 25/07/2014 18:48 -

    عاوز ارفع بناتى المهاجرين من البطاقة التموينية ؟  وشكرا

  38. محمد الضوى 29/12/2013 20:45 -

    اضافة مولود حازم طارق محمد الضوى تاريخ الميلاد11-6-2009 اسم صاحب البطاقة طارق محمد الضوى داود رقم القومى 26701070200291 الرقم السرى 007704 رقم البطاقة102007544750 مكتب التموين رمل 1 اسم البقال اسامه المصرى

  39. محمد محمود محمد عبد النبى 30/11/2013 15:55 -

    كل ما بدخل على اضافة المواليد وبدخل الاسم ورقم البطاقة والبيانات الاساسية للتسجيل زى اسم التاجر والمكتب والتاجر بيدينى الرسالة دى 

    عفواً، الرجاء التأكد من صحة البيانات المدخلة أو الاستفسار من المكتب التمويني التابع له.

    على الرفم من انى صرفت بالبطاقة التموين يعنى كده البيانات متسجلة على البطاقة والموقع 
    فيدونا نعمل ايه ضرورى الله يكرمك 

  40. أحمد عادل 01/11/2013 17:30 -

    تم التقديم علي البطاقة الذكية منذ عام ونصف ولم يتم استخراجها حتي الان ولا يوجد لي رقم بطاقة لاضافة اولادي وزوجتي ارجو افادتي متي يتم استخراج البطاقة الذكية؟

  41. فهمي محمود محمد 17/10/2013 05:10 -

    السلام عليكم ،أنا  فهمي محمود محمد وحاولت كتير اسجل ابنتي/ ملك فهمي علي البطاقه التموينيه الزكيه المشكله اني مش بتظهرالايقونه الخاصه بتسجيل المواليدوشكرا
    هر

  42. احمد عماد لطفى محمد مصطفى 04/10/2013 03:35 -

    ارجو اضافة ابنى \احمد عماد لطفى على بطاقة التموبن موالبد 24\1\2010 الرقم القومى 31001241600879 التاجر \رجب ابو والى بطنطا الاب عماد لطفى محمد مصطفى هرجة قومى 26807201600072

  43. أحمد حسن يوسف منزونى 02/10/2013 23:13 -

    الرقم القومى 24712170100531
    رقم البطاقة 101009745195 م / 33
    اسم التاجر فاطمة أحمد عواد
    مكتب تموين الموسكى
    أرجو إضافة أحفادى
    دنيا عمرو أحمد حسن يوسف رقم قومى 30612140103128
    يس عمرو أحمد حسن يوسف رقم قومى 31011192100852

  44. عبد الرحمن محسن السيد عبد السلام 02/10/2013 11:06 -

    لوسمحتو عايزه اسجل اسم ابنى عبد الرحمن محسن السيد عبد السلام اسم الاب محسن السيد عبد السلام رقم قومى2720217130002940                                  تاريخ الميلاد؟3/9/2006

  45. رضا بشاى 25/09/2013 22:11 -

    ان ادخلت جميع البيانات المطلوبه ولكن الايقونه بتاعت اضافه مولود غير نشطه

    ارجو الافاده احسن مفيش وقت وباقى اربعه ايام ففط لاغير

  46. محمود سليمان محمود وجيه 22/09/2013 23:56 -

    لقد تم كتابة جميع البيانات المطلوبة بالموقع لاضافة مولودة ولكن ايقونة اضافة مولود غير نشطةونرجو بيان الاسباب حتى يمكن التسجيل لاضافة المولودة

  47. حسين محمد ابو المجد 19/09/2013 07:59 -

    برجاء الافادة- لقد ادخلت جميع البيانات المطلوبه و لكن للاسف ايقونه اضافة مواليد غير نشطه ومكتوب اسفلها لابد من استكمال بيانات البطاقة اولا- برجاء الافاده وشكر

  48. هاني شاكر محمد سليمان 18/09/2013 21:24 -

    اضافه نجلتي شهد هاني شاكر محمد الي بطاقه التموين وتاريخ ميلادها 2-11-2010

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