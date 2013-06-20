رابط موقع دعم مصر شرح تنزيل مواليد جدد على بطاقات وزارة التموين

رابط موقع دعم مصر
مصريات – كتبت ريتاج عيسى:
يواجه عدد كبير من المواطنين عوائق كثيرة عند محاولة تنزيل و تسجيل المواليد على موقع دعم مصر التابع والمخصص من وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية لتعديل بيانات بطاقة التموين الجديدة الذكية او اضافة المواليد لبطاقات التموين عبر الموقع.
والسبب الرئيسي في عدم استكمال تنزيل المواليد هو البيانات والمعلومات الخاطئة التي يضيفها المواطن على موقع دعم مصر عن محاولة خصم اي فرد من بطاقات التموين او اضافة مولود جديد عليها.
لذا يجب الاختيار اولا من رابط موقع وزارة التموين اضافة المواليد ( موقع دعم مصر ) المبين ادناه نوع البطاقة هل هي ورقية او البطاقة الذكية لانه في حالة بطاقات التموين الذكية يكون تنزيل البيانات الجديدة وتعديلها من خلال رقم البطاقة التموينية الذكية الصادرة من وزارة التموين.
وايضا لابد من التأكد من صحة الرقم القومي لصاحب البطاقة الاصلي او المواليد المراد اضافتهم ويكون الرقم القومي للمواليد مسجلا على شهادات الميلاد الجديدة المميكنة الخاصة بهم.
وبعد اضافة المعلومات و تسجيل البيانات المطلوبة على صفحة دعم مصر والتي من بينها المحافظة والادارة التموينية ومكتب التموين، ورقم البطاقة واسم صاحب البطاقة والقيام باي تعديل يجب التأكد من الضغط على زر حفظ حتى يتم تسجيل البيانات واضافتها بشكل سليم.
ومن ناحية اخرى سوف يتم استبعاد الاشخاص الغير مستحقين للدعم والغاء بطاقات التموين خاصة المصريين العاملين بالخارج اما عملية صرف المقررات التموينية للافراد والمواليد الجدد فسوف تتم بمجرد انتهاء عملية تسجيل كافة المواليد والتي يتوقع ان تستمر لمدة اربعة شهور.
لبدء التعديل والتحديث على موقع دعم مصر يرجى الضغط على الرابط التالي >> http://subsidy.egypt.gov.eg
ارجوا اضافتى في بطاقه زوجى وابنى وبنتى
هاجر محمد ربيع مواليد 10-4-2006
رؤى محمد ربيع مواليد 7-3-2010
عندي مشكلة لاكتر من عامين قمت بنقل تمويني من المنوفية للقاهرة وحتي الان لم استلم البطاقة ولا التموين
علما بانني اشتري خبز فقط ب 20 جنيها فهل من سبيل اتمني المساعدة
صالح عبدالنريم عبداللة
برجاء اضافة اسم ابنى ادهم صالح علدالكريم وتاريخ ميلادة 1/10/2012 الى البطاقة الخاصة ورقم البطاقة التمونيه 122005307876بمحافظه بني سويف مركز ناصر الزيتون
لدى خمسة اطفال اربعة منهم فى المدارس والاخيرة عمر ثلاث سنوات وانا لا اعمل ومع ذلك بطاقتى التموينية بها اربعة افراد فقط انا واثنين من ابنائى وامهم فقط وبالتالى لا ناخذ غير 20 رغيف وتموين لاربعة افراد مع العلم باننا سبعة افراد الرجاء تنزيل ابنائى الثلاثة حتى يتثنى لانا اخذ التموين والخبز كاملا
لماذا اولادنا لم ينزلوا على التموين والخبز
أريد تنزيل ابنى جرجس روفائيل عباد ى ذكرى مواليد 1/7/2006 الرقم القومى٢٠٦٠٧٠١١٤٠٤١٣٤
رقم بطاقه التموين114006748801
اسم الاب روفائيل عباد ى ذكرى الرقم القومى27110222700673
مكتب تموين بيجام تبع شبرا الخيمة
اسم البقال نور محمد خليفه
محمود نصار البطاقه ورقيه لحد الان واريد تحويلها الي مكان سكني الي القاهرة
اريد عمل بطاقة تموين
مصطفي محمد مصطفي الرقم القومي 3 9 7 3 2503055 يوسف محمد مصطفي الرقم الاقومي 3 12 3 26 2500914 رقو بطاقه التموين 125008444027 اسم التاجر عصام جمال محافظه اسيوط مركز اسيوط مكتب تموين مبارك
لى ثلاث بنات متزوجات لم يستخرجوا بطاقات تموين وهن مضافات على بطاقة التموين عندى هل يمكن اضافة ابنائهن الذين تعدوا السنتين على بطاقتى التموينية
تم اضافه زوجتي علي البطاقه منذ 4 اشهر ولم اصرف لها تموين او عيش وعندكل اول شهراذهب الي مكتب التموين يقولون اذهب لتسجيلهاعلي شاشه الكميوتر واذهب الي المكان المخصص في مركز حدايق القبه وما ادراك ما هو المركز زحام لايوصف من البشر وكل مره اكون هناك من الساعه 7 صباحا حتي ياتي ضوري تكون الساعه 2 ظهرا ويتم تسجلها كل مره علي مدار الاربع اشهر ويقول الموظف لقد تم تسجلها وعندما اصرف التموين لا تضاف عليه والان يقول لي مكب التموين اذهب الي هناك مره خا مسه رقم بطاقه التموين هو المرج بركه الحاج القاهره جكلكم الله في خدمه الوطن
اريد تاكيد بيانات البطاقه التموين الورقيه حسب طلب الوزاره
ارجو تنزيل اولادي علي الموقع عمار احمد وعبد الله احمد
كيف يكون اسم صاحب البطاقة غير موجود كيف يكون اسم صاحب البطاقة غير موجود ضمن المستفيدين- البطاقة رقم 101004544110- محافظة القاهرة -مكتب زهراء عين شمس-التاجر سمير موسى
عاوزة اضيف ولادى
مؤمن محمد حماد مواليد 7/11/2006
الرقم القومى للشهاده30611070107779
احمد محمد حماد مواليد 11/6/2011
الرقم القومى للشهادة 31106110101571
اسم الاب/ محمد حماد زيان احمد
الرقم القومي/27606200102875
رقم البطاقه التموينيه/101015710191
اسم التاجر التابع له / سمير موسي _عين شمس -مكتب الزهراء عين شمس
السلام عليكم ورحمة اللة الموقع كان شغال تمام وفجاة قفل شوفولنا العطل منين احنا بنساعد المواطنين على مراجعة بطايقهم بالمنيا حى قباء ش حسن عرفات تابع حركة اخدم بلدك
ارجو إضافة ابني عمر السيد الدسوقي غريب
الرقم القومي له30603180200836
رقم البطاقه التموينية 102010164483
مكتب تموين طوسون الاسكندريه
اسمي هاله أحمد جلال محمود حسن حماد
إدارى المنتزه
أضافة اسم :منة الله عبد الله محمد مصطفى عوكل
الرقم القومى للشهادة:06110917001107
أضافة أسم: مى عبداللة محمد مصطفى عوكل
الرقم القومى للشهادة: 06110917001123
أسم الأم: سلوى عبد المهدى احمد أبو هشيمة
الرقم القومى للبطاقة/28202241701082/
رقم بطاقتى التموينية/117001264110/
مكتب تموين ابوقير / الاسكندرية/
ارجو اضافة ابني /محمد طارق غنيم ورقمه القومي :309111114005635 ورقم البطلقة التمونية هو 114011069641 ونرجو الاهتمام
الاسم مصطفى بهاء الدين صاوى سلامه احمد الرقم القومى/ 28412162400055 يضاف اسم الابن /انس مصطفى بهاء الدين صاوى سلامه احمد مواليد13/9/2014 اسم التاجر /عادل رجب على مهدى مكتب التموين /جنوب المدينة/ محافظة المنيا /بندر المنيا
الاب/ عماد مصطفى احمد نيل -الام /مشيرة محمد ابو السعود تاريخ ميلاد مريم /23/1/2010
اريد اضافة ابنتى منه محمد عبد العزيز النجار تاريخ الميلاد 27/8/2009 الرقم القومى للشهادة الميلاد 30908271800289
وابنتى ملك محمد عبد العزيز النجار تاريخ الميلاد 17/10/2012 الرقم القومى للشهادة الميلاد 31210171802728
الرقم القومى للاب 28202151805415 ورقم البطاقة التموينية 118011061863 مكتب التموين نقرها البحيرة دمنهور
ا ريد ضافة داليا عبدالله احمد عطا الكريم رقم قومي30705221401881 وأضافة أحمد عبد الله أحمد رقم قومي30808231402359 وجني عبدالله أحمد عطا الكريم رقم قومي31103241400141
لم اسجل بيانات ايصال الكهرباء لان ليس لدى ايصال كهرباء.هل هذا يؤثر فى عملية ادراج البيانات
ادم محمد محمد احمد على
تاريخ الميلاد/8/4/2009
الرقم القومى / 30904080200111
رقم البطاقة/102008011530
الاسكندرية
اذا تكرمتو تنزيل اسم الطفل /عبدالرحمن محمدعبدالنبي حامد عبدالدايم/تاريخ الميلاد/23/2/2011/الرقم القومي/31102171603833/اسم الاب/محمدعبدالنبي حامد عبدالدايم/رقم البطاقة /28307241603338/رقم بطاقة التموين/116008576158/اسم التاجر/ابراهيم خليفة سعد /مكتب التموين/بلتاج/محافظةالغربية مركز قطور
عايزين ننزل منةالله محروس الشنبكي علي بطاقه التموين الزكيه
الرقم القومي : 30609120103945
تاريخ الميلاد: 12\9\2006
العنوان القاهره الازبكيه الفجاله
ولكم جزيل الشكر
اضافة حسام جلال معوض معوض المشد مواليد 21/9/2006 للبطاقة التموينية رفم121007376378 (22/م) رقم قومى27105131801058 جلال معوض معوض المشد (مكتب بولاق أ)العنوان 15مكرر شارع جمال عبدالناصرـالمساكن ـ فيصل
الحمد لله رب العالمين لقد قمت بأضافة ابنائى بنجاح ان شاء الله رب العالمين وانصح كل من يريد ان يضيف مواليد ان يتبع الخطوات ويبدئها بأستكمال بيانات البطاقه اولآ ويتأكد من صحة البيانات بتأنى ومراجعه دقيقه لها ومع انتهاء كل خطوة تحرص على انك تقوم بحفظ البيانات التى قد قمت بتعديلها عن طريق اما أضافتها او بأسترجاعها او حتى حزفها قوم بحفظ البيانات فى كل خطوة على حدى وجزاكم الله خيرآ على ما تقدمونه من تسهيل على المواطنين حفظ الله مصر♥♥♥♥ وحفظ اهلها ♥♥♥♥اللهم امين♥♥♥
انابنتى مواليد2009اتجهت عشان انزلها فى كارته التموين علما باننا فردين فكان طابور طويل فانتظرت دوري وقام الموظف المسؤل بعمل الورق وقال لى 3افراد ففى اليوم الثانى ذهبت للمخبز لكى اصرف العيش البائع قال لى هذه الكارته فردين
لماذا لا يتم اضافة مواليد ماقبل عام 2005
لذلك ارجو اضافة ابنتى رنا سيد سليمان رقم قومى29801013101461 – وابنتى روان سيد سليمان 30302013100129
على بطاقة تموين رقم 131000415297 – الجمعية التعاونية
حسناء فايز انور سعد تاريخ الميلاد 8\4\2010 الرقم القومي 310040482503564
سلمي فايز انور سعد .تاريخ الميلاد. 8\4\2010 الرقم القومي 310040482503564
اسراء فايز انور سعد تاريخ الميلاد 10\8\2011 الرقم القومي 31108102503426
كريم فايز انور سعد تاريخ الميلاد 29\10\2012 الرقم القومي 31210292502098
الرقم القومي للاب فايز انورسعد فاضل .28505212500453
اسم التاجره . كريمه احمد سليمان
العنوان صاحب البطاقه فايز انور . محافظه اسيوط .مركز القوصيه . قريه فزارة
اريد اضافة زوجتي وتنزياها من بطاقة ابيها وايضا اضافة ابنتي مواليد 2009 مع العلم ان تموين اب الزوجة من مدينة نصر ونحن نقيم بالفيوم مكتب كيمان فارس اسم التاجر امال صوفي
الاسم.مهاب السيد احمد هلهول تاريخ الميلاد.24.6.2010 الرقم القومى.26809251202194
عايز اعرف عدد افراد البطاقة كام انا باصرف تموين اربعة افراد وعند التسجيل لابني الصغير طلع الجدول فيه اسم فرد واحد(عبدالرحمن)وتم اضافة (عبدالله) مع العلم بان زوجتي وبنتي معي في نفس البطاقة .ارجو الرد متي سيصرف بالبيانات الجديدة وكيف اعرف عدد افراد البطاقة؟
عاوز ارفع بناتى المهاجرين من البطاقة التموينية ؟ وشكرا
اضافة مولود حازم طارق محمد الضوى تاريخ الميلاد11-6-2009 اسم صاحب البطاقة طارق محمد الضوى داود رقم القومى 26701070200291 الرقم السرى 007704 رقم البطاقة102007544750 مكتب التموين رمل 1 اسم البقال اسامه المصرى
كل ما بدخل على اضافة المواليد وبدخل الاسم ورقم البطاقة والبيانات الاساسية للتسجيل زى اسم التاجر والمكتب والتاجر بيدينى الرسالة دى
عفواً، الرجاء التأكد من صحة البيانات المدخلة أو الاستفسار من المكتب التمويني التابع له.
على الرفم من انى صرفت بالبطاقة التموين يعنى كده البيانات متسجلة على البطاقة والموقع
فيدونا نعمل ايه ضرورى الله يكرمك
تم التقديم علي البطاقة الذكية منذ عام ونصف ولم يتم استخراجها حتي الان ولا يوجد لي رقم بطاقة لاضافة اولادي وزوجتي ارجو افادتي متي يتم استخراج البطاقة الذكية؟
السلام عليكم ،أنا فهمي محمود محمد وحاولت كتير اسجل ابنتي/ ملك فهمي علي البطاقه التموينيه الزكيه المشكله اني مش بتظهرالايقونه الخاصه بتسجيل المواليدوشكرا
هر
ارجو اضافة ابنى \احمد عماد لطفى على بطاقة التموبن موالبد 24\1\2010 الرقم القومى 31001241600879 التاجر \رجب ابو والى بطنطا الاب عماد لطفى محمد مصطفى هرجة قومى 26807201600072
الرقم القومى 24712170100531
رقم البطاقة 101009745195 م / 33
اسم التاجر فاطمة أحمد عواد
مكتب تموين الموسكى
أرجو إضافة أحفادى
دنيا عمرو أحمد حسن يوسف رقم قومى 30612140103128
يس عمرو أحمد حسن يوسف رقم قومى 31011192100852
لوسمحتو عايزه اسجل اسم ابنى عبد الرحمن محسن السيد عبد السلام اسم الاب محسن السيد عبد السلام رقم قومى2720217130002940 تاريخ الميلاد؟3/9/2006
ان ادخلت جميع البيانات المطلوبه ولكن الايقونه بتاعت اضافه مولود غير نشطه
ارجو الافاده احسن مفيش وقت وباقى اربعه ايام ففط لاغير
لقد تم كتابة جميع البيانات المطلوبة بالموقع لاضافة مولودة ولكن ايقونة اضافة مولود غير نشطةونرجو بيان الاسباب حتى يمكن التسجيل لاضافة المولودة
برجاء الافادة- لقد ادخلت جميع البيانات المطلوبه و لكن للاسف ايقونه اضافة مواليد غير نشطه ومكتوب اسفلها لابد من استكمال بيانات البطاقة اولا- برجاء الافاده وشكر
اضافه نجلتي شهد هاني شاكر محمد الي بطاقه التموين وتاريخ ميلادها 2-11-2010