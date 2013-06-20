رابط موقع دعم مصر

مصريات – كتبت ريتاج عيسى:

يواجه عدد كبير من المواطنين عوائق كثيرة عند محاولة تنزيل و تسجيل المواليد على موقع دعم مصر التابع والمخصص من وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية لتعديل بيانات بطاقة التموين الجديدة الذكية او اضافة المواليد لبطاقات التموين عبر الموقع.

والسبب الرئيسي في عدم استكمال تنزيل المواليد هو البيانات والمعلومات الخاطئة التي يضيفها المواطن على موقع دعم مصر عن محاولة خصم اي فرد من بطاقات التموين او اضافة مولود جديد عليها.

لذا يجب الاختيار اولا من رابط موقع وزارة التموين اضافة المواليد ( موقع دعم مصر ) المبين ادناه نوع البطاقة هل هي ورقية او البطاقة الذكية لانه في حالة بطاقات التموين الذكية يكون تنزيل البيانات الجديدة وتعديلها من خلال رقم البطاقة التموينية الذكية الصادرة من وزارة التموين.

وايضا لابد من التأكد من صحة الرقم القومي لصاحب البطاقة الاصلي او المواليد المراد اضافتهم ويكون الرقم القومي للمواليد مسجلا على شهادات الميلاد الجديدة المميكنة الخاصة بهم.

وبعد اضافة المعلومات و تسجيل البيانات المطلوبة على صفحة دعم مصر والتي من بينها المحافظة والادارة التموينية ومكتب التموين، ورقم البطاقة واسم صاحب البطاقة والقيام باي تعديل يجب التأكد من الضغط على زر حفظ حتى يتم تسجيل البيانات واضافتها بشكل سليم.

ومن ناحية اخرى سوف يتم استبعاد الاشخاص الغير مستحقين للدعم والغاء بطاقات التموين خاصة المصريين العاملين بالخارج اما عملية صرف المقررات التموينية للافراد والمواليد الجدد فسوف تتم بمجرد انتهاء عملية تسجيل كافة المواليد والتي يتوقع ان تستمر لمدة اربعة شهور.

لبدء التعديل والتحديث على موقع دعم مصر يرجى الضغط على الرابط التالي >> http://subsidy.egypt.gov.eg

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رابط موقع دعم مصر شرح تنزيل مواليد جدد على بطاقات وزارة التموين